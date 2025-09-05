Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

ALEMS

Em meio à Semana da Adoção Tardia, MS tem 147 crianças e adolescentes esperando um lar

Destes, 138 têm idade superior a 2 anos de idade.

Karina Varjão

Karina Varjão

05/09/2025 - 15h30
A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) celebrou nesta semana a Semana de Incentivo à Adoção Tardia, instituída pela Lei 5921/2022, sendo comemorada na primeira semana do mês de setembro. 

A Semana é uma ação voltada à estimular a adoção de crianças e adolescentes que estão acima da faixa etária considerada pelos candidatos à adoção e é uma ação cooperativa entre os três Poderes. 

“As crianças maiores também querem o amor, o carinho, o cuidado e uma nova família. Isso é possível com compreensão e determinação, ainda que o passar do tempo em abrigos e a realidade em que vivem, moldem as crianças que vivem à espera de adoção com desconfiança e dificuldades de adaptação”, afirmou o órgão. 

De autoria do deputado Antonio Vaz, do Republicanos, a lei também determina que devem ser intensificados durante a semana a publicidade dos procedimentos para a realização da adoção e os dados do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento (SNA), considerando o número de crianças e adolescentes aptos a serem adotados e a respectiva faixa etária, bem como o número de pretendentes para adotar uma criança e o perfil etário inicialmente declarado. 

“A adoção tardia é um gesto de amor que precisa ser cada vez mais incentivado. Muitas crianças e adolescentes aguardam por uma família, e nós não podemos permitir que eles cresçam sem essa oportunidade. Eu estava analisando alguns dados esses dias e vi que hoje no Brasil mais de 5 mil crianças e adolescentes ainda esperam pela adoção, sendo que a maioria já tem mais de 10 anos. E olha, ainda existem mais de 30 mil pessoas cadastradas querendo adotar, mas a maioria busca crianças pequenas”, explicou o deputado Antonio Vaz.

Vaz também explica que a lei reforça a importância de oferecer a uma criança mais velha ou a um adolescente proteção e carinho de um lar. 

“Como parlamentar e como homem de fé, meu papel é criar e apoiar políticas que fortaleçam a família e deem esperança a quem mais precisa”.

Adoção tardia

O termo é utilizado para indicar a adoção de crianças que já possuem um desenvolvimento parcial em relação a sua autonomia e interação com o mundo, que são crianças com, geralmente, mais de 3 anos. 

O ato de adoção é um processo que exige atenção e dedicação, principalmente nos períodos de ajustamento e adaptação. 

Na adoção tardia, isso é ressaltado em ambas as partes, de adotados e adotantes, já que há insegurança e dúvidas dos dois lados. 

Dados

Em 2025, já foram acolhidos 819 crianças e adolescentes em Mato Grosso do Sul. Destes, 105 são crianças menores de 2 anos, 77 têm de 2 a 4 anos, 335 com idades entre 4 e 12 anos, 104 entre 14 e 16 anos e 101 adolescentes são maiores de 16 anos. 44 crianças foram entregues voluntariamente à adoção. 

147 crianças e adolescentes estão “aptos” a serem adotados, sendo 138 com idade superior a 2 anos de idade. O número maior são os adolescentes entre 14 e 16 anos, que são 28 à espera de um lar. 

Em processo de adoção são 169 crianças e adolescentes e 224 pretendentes ativos no Estado. 

Curso 

Foi iniciado no mês de agosto mais uma turma no Curso de Preparação à Adoção, “Nasce uma Família”, promovido pela Coordenadoria da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. 

O curso é realizado no formato EaD e são passadas informações sobre os conteúdos programados e os procedimentos necessários para a habilitação à adoção. 

Com duração de dois meses e carga horária de 40 horas, a capacitação foi organizada em quatro turmas, somando 200 vagas. 

Assim que encerrar essa edição, serão abertas mais 200 vagas no mês de setembro, ampliando o alcance da formação e possibilitando que novos interessados participem desta importante etapa do processo de habilitação. 

O curso é um passo fundamental para informar e preparar aqueles que desejam acolher uma criança ou adolescente, incentivando uma adoção responsável e afetuosa. Além disso, atende às exigências do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que determina a preparação prévia dos adotantes. 

Proporcionado apenas para adotantes residentes em Mato Grosso do Sul, a iniciativa busca contribuir para que os participantes compreendam os aspectos emocionais, jurídicos e sociais envolvidos no processo, fortalecendo o compromisso com a paternidade e maternidade responsáveis.

As inscrições para a próxima turma será realizada através desse link

Cidades

PMA flagra terceirizadas da Prefeitura jogando lixo de forma irregular no Noroeste

Flagra ocorreu horas após reunião entre MPE, PMA e secretarias municipais

05/09/2025 13h30

Retroescavadeira foi um dos maquinários utilizados para descarte de resíduos

Retroescavadeira foi um dos maquinários utilizados para descarte de resíduos Divulgação

A Polícia Militar Ambiental flagrou, na manhã desta sexta-feira (5), empresas terceirizadas da Prefeitura Municipal de Campo Grande descartando entulhos de forma irregular no bairro Noroeste.

“Flagramos um motorista de caminhão, de uma máquina retroescavadeira e um suposto fiscal da Secretaria de Obras da Prefeitura que estava lá trabalhando para que os caminhões descartassem os resíduos sólidos de forma irregular”, detalhou o Comandante da PMA.

Segundo informações, os resíduos seriam utilizados para aterrar a via, prática proibida por lei e passível de responsabilização administrativa e criminal.

O descarte irregular de resíduos é considerado crime ambiental de poluição e o transporte de Resíduos da Construção Civil sem a documentação válida pode configurar o crime do artigo 68 da Lei de Crimes Ambientais, que tipifica o crime de "descumprimento de obrigação de relevante interesse ambiental".

O Comandante destacou ainda que, na semana anterior, as equipes já haviam realizado outros dois flagrantes, resultando na apreensão de quatro caminhões utilizados para o descarte irregular de resíduos, além de duas pás-carregadeiras.

A PMA vai mensurar os danos causados pelas empresas terceirizadas e formalizar um auto de infração para cada um dos autores.

FISCALIZAÇÃO

Poucas horas antes do flagra, o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), por meio do Núcleo Ambiental, realizou uma reunião de alinhamento com a PMA, Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) e Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), para organizar de forma articulada a fiscalização de descartes irregulares em Campo Grande. Durante o encontro, haviam sido discutidas justamente a geração, transporte e destinação final de Resíduos da Construção Civil (RCC). 

Durante a reunião foram destacados os principais pontos de atenção no gerenciamento dos RCC, abordando temas como:

• Geração de RCC: responsabilidades de grandes e pequenos geradores, elaboração de Planos de Gerenciamento e identificação de fraudes e fragilidades no sistema.

• Transporte de RCC: documentação obrigatória, cadastramento de veículos e procedimentos fiscalizatórios.

• Disposição final: boas práticas para destinação adequada, uso de aterros licenciados e prevenção do aterramento irregular de terrenos.

SETEMBRO AMARELO

Suicídios masculinos superam em 270% os femininos, aponta Sejusp

Em 2025, 212 pessoas cometeram suicídio no estado em 2025, sendo 161 homens e 51 mulheres

05/09/2025 12h00

Número de suicídios de homens é maior que o de mulheres em Rondônia

Número de suicídios de homens é maior que o de mulheres em Rondônia Foto: Getty Images

Conforme dados divulgados pela Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública, de 2015 a 2025, os suicídios masculinos são 270% superiores aos de mulheres. De acordo com os números, 458 mulheres tiraram a própria vida nos últimos 10 anos. Já entre os homens, foram 1.695 ocorrências.

O dado alarmante revela uma preocupação, e os especialistas apontam que um dos motivos para essa realidade pode estar relacionado a dificuldade em buscar ajuda psicológica e a resistência em demonstrar fragilidade. Ou seja, a cobrança social muitas vezes impede que eles reconheçam sinais de sofrimento emocional e procurem apoio. Veja:

Número de suicídios de homens é maior que o de mulheres em Rondônia
Vítimas de suicídio por ano em MS. FONTE: Sigo/Sejusp 

Ainda segundo a Sejusp, 212 pessoas cometeram suicídio no estado em 2025, sendo 161 homens e 51 mulheres.

A psicóloga e psicanalista Kerolly Lopes ressalta a necessidade de prestar atenção aos primeiros sinais. “As mulheres têm uma autopercepção de si, da sua saúde mental, da sua saúde corporal, dos seus sentimentos de uma forma mais aguçada. Com isso elas podem tratar de forma mais rápida os sintomas depressivos. Ao passo que nos homens, essa falta de percepção, lá do comecinho dos sintomas, fica mais camuflado, perante às preocupações do dia a dia, por serem mais racionais, por não pensarem tanto nos sentimentos. Então quando chega a esses pensamentos suicidas, a depressão já está muito profunda. Eles se assustam e não têm mais tanto tempo para se tratar”, explicou.

De acordo com o Ministério da Saúde, a depressão ﻿é a doença mental mais associada ao suicídio, tende a ser crônica e recorrente, principalmente quando não é tratada. O tratamento é medicamentoso e psicoterápico – saiba mais aqui. Além disso, questões como o abuso de álcool e drogas entre os homens estão entre os fatores que agravam o cenário.

*Com informações de Agência Alems

