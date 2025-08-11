Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Operação Táipo 2025

Em meio à tensão comercial, Brasil e EUA fazem exercícios militares em Campo Grande

O treinamento segue a agenda do Ministério da Defesa e vai até o dia 16 de agosto

Laura Brasil

11/08/2025 - 16h03
Enquanto o governo brasileiro não consegue dialogar com o governo de Donald Trump nas questões tarifárias, os exercícios militares com soldados americanos seguem normalmente na Base Aérea de Campo Grande (BACG).

O treinamento em Mato Grosso do Sul ocorre desde 2018, e acontece a cada dois anos. A simulação do Exercício Conjunto Tápio (Exop Taipo) faz parte da instrução conjunta internacional. As aeronaves americanas chegaram no dia 29 de julho em Campo Grande.

Como apurado pela reportagem do Correio do Estado, cerca de 150 militares americanos foram enviados à Capital e devem permanecer até o dia 16 de agosto, para treinamento militar e operações simuladas de guerra.

As missões de apoio aéreo aproximado incluem:

  • busca e salvamento em combate;
  • infiltração aérea e lançamento de paraquedistas;
  • evacuação aeromédica;
  • reconhecimento aéreo.

Entre os aviões cargueiros enviados pelos EUA está o Boeing C-17 Globemaster III, aeronave capaz de transportar equipamentos, helicópteros e tropas.

Além disso, o exercício utiliza aeronaves como o A-29 Super Tucano, A-1 AMX, C-105 Amazonas e C-130 Hércules, além de helicópteros H-36 Caracal e H-60 Black Hawk.

Exercício


Em um dos exercícios, um avião Boeing C-17 Globemaster III arremeteu segundos antes de pousar. As imagens foram registradas pela câmera do canal Tráfego Aéreo e divulgadas nesta segunda-feira (11). Na sequência, o vídeo mostra o pouso realizado normalmente.

 

O treinamento está previsto no calendário do Ministério da Defesa e tem como objetivo, além da troca de experiência com países parceiros do Brasil, alinhar ações entre Exército, Marinha e Aeronáutica.

O que é a Operação Táipo 2025


São treinamentos voltados para cenários de guerra irregular, guerra eletrônica, missões de paz e apoio humanitário.

O exercício conta com a presença de aeronaves e militares de países parceiros, como os Estados Unidos, que participam com missões de cooperação militar.

O objetivo é reforçar a interoperabilidade entre as Forças Armadas Brasileiras (FAB, Marinha e Exército) e as de nações convidadas.

A presença de nações amigas nesse tipo de treinamento é uma oportunidade para o intercâmbio de experiências e desenvolvimento doutrinário da FAB, contribuindo para possíveis participações do país em missões previstas nos acordos de paz da ONU.

** Colaborou Naiara Camargo

Cidades

Desapropriação atrasa obra de acesso das Moreninhas, diz Adriane Lopes

O projeto, que tem como principal objetivo desafogar o trânsito de avenidas próximas, não teve a previsão de conclusão divulgada

11/08/2025 14h00

Adriane Lopes, após entrega de R$ 6 milhões em investimentos na região do Bandeira

Adriane Lopes, após entrega de R$ 6 milhões em investimentos na região do Bandeira Crédito: Marcelo Victor / Correio do Estado

A prefeita Adriane Lopes (PP) comentou, após a entrega de investimentos na região do Bandeira, que o atraso na obra do chamado novo acesso às Moreninhas ocorre devido à dificuldade de desapropriação.

Segundo a chefe do Executivo Municipal, a dificuldade no avanço da obra acontece por conta da retomada de áreas.

“É uma área muito grande a ser desapropriada, e isso vem acontecendo gradativamente, mas nós estamos avançando para o final dessa desapropriação, que é justamente a parte que falta”, explicou Adriane. Ela completou:

“E o Poder Público Municipal, em parceria com o Governo do Estado, está avançando para que a gente possa, em um curto espaço de tempo, entregar à população essa obra que vai desenvolver muito a região da Guaicurus.”

A obra é importante para a região por representar uma nova via de acesso às Moreninhas e ajudar a desafogar o trânsito das avenidas Costa e Silva e Gury Marques. Adriane que entregou na manhã desta segunda-feira (11) mais de R$ 6 milhões em investimentos na região do Bandeira, não informou a previsão de entrega.

Obra esperada

No lançamento de obras em comemoração aos 126 anos de Campo Grande, no dia 4 de agosto, o governador Eduardo Riedel informou que destinaria  mais recursos para a continuidade do projeto.

Como acompanhou o Correio do Estado, a segunda etapa do projeto vai ligar o final da Avenida Alto da Serra à Rua Salomão Abdala, criando conexão com as avenidas Guaicurus, Rita Vieira de Andrade e Eduardo Elias Zahran. O investimento previsto nessa fase é de R$ 32 milhões em pavimentação, drenagem, construção de ponte e instalação de ciclovia.

Andamento


As obras começaram em dezembro de 2022 e estão praticamente prontas, restando apenas alguns detalhes que precisam ser licitados e executados.

O asfalto está praticamente concluído e o tráfego já foi liberado. Em alguns trechos, até o passeio público está instalado. Faltam ainda a ciclovia, já iniciada em alguns pontos , os trevos de acesso na Avenida Gury Marques e a aplicação da última camada de asfalto em uma rotatória próxima à nova ponte.

O contrato inicial previa que os trabalhos fossem concluídos em 18 meses, prazo que se esgotou em junho de 2024.

A nova avenida, o recapeamento de ruas paralelas, a ampla rede de drenagem e a construção de uma ponte sobre o córrego Lageado consumiram R$ 41,3 milhões. Entretanto, em janeiro deste ano, o valor passou para R$ 53,24 milhões.

O investimento previsto para a segunda etapa é de R$ 32 milhões em pavimentação, drenagem, construção de ponte e instalação de ciclovia.

Em janeiro de 2023, a Agesul chegou a abrir licitação para contratação de uma empreiteira. Contudo, os trâmites foram interrompidos, e a promessa feita no final de julho de 2024 era de que uma nova licitação estava prestes a ser divulgada. Até agora, porém, não há registro de que esse processo tenha sido retomado.

Sumiço

IHP denuncia furto de equipamento que monitora onça-pintada no Pantanal

Foram levados dois repelentes luminosos e uma armadilha fotográfica

11/08/2025 13h45

Foto: Divulgação / IHP

Continue Lendo...

Equipamentos utilizados para afugentar e monitorar onças-pintadas na área urbana de Corumbá foram furtados entre os dias 6 e 8 de agosto, na região da Cacimba da Saúde. O desaparecimento, prejuízo estimado em R$ 6 mil, foi constatado na tarde de sexta-feira (8) durante manutenção realizada pelo Instituto Homem Pantaneiro (IHP).

Foram levados dois repelentes luminosos e uma armadilha fotográfica, instalados como parte das ações do Grupo Técnico Onças Urbanas Corumbá-Ladário, que reúne Ibama, Polícia Militar Ambiental, Fundação de Meio Ambiente do Pantanal, Defesa Civil de Corumbá, o projeto Jaguarte e o próprio IHP. O objetivo dos dispositivos era afastar felinos de grande porte das áreas residenciais e coletar dados sobre seu comportamento.

Segundo o IHP, a perda compromete tanto a geração de informações técnicas necessárias para definir estratégias de mitigação de conflitos entre humanos e onças-pintadas quanto as ações práticas para afastar os animais das casas. Além disso, prejudica um trabalho conjunto estabelecido com a comunidade local desde março de 2025, quando começaram os registros de felinos na região.

Os moradores têm colaborado com os pesquisadores para garantir a coexistência entre fauna e população, ajudando a manter os equipamentos em funcionamento e comunicando avistamentos. A Polícia Civil será acionada para registrar a ocorrência.

Serviço - As autoridades reforçam que, em caso de encontro com onça-pintada, a população deve acionar imediatamente a Polícia Militar Ambiental pelo telefone (67) 99266-4052 e seguir as orientações de segurança para evitar riscos.

