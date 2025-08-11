Em meio à tensão comercial, Brasil e EUA fazem exercícios militares em Campo Grande

Enquanto o governo brasileiro não consegue dialogar com o governo de Donald Trump nas questões tarifárias, os exercícios militares com soldados americanos seguem normalmente na Base Aérea de Campo Grande (BACG).
O treinamento em Mato Grosso do Sul ocorre desde 2018, e acontece a cada dois anos. A simulação do Exercício Conjunto Tápio (Exop Taipo) faz parte da instrução conjunta internacional. As aeronaves americanas chegaram no dia 29 de julho em Campo Grande.
Como apurado pela reportagem do Correio do Estado, cerca de 150 militares americanos foram enviados à Capital e devem permanecer até o dia 16 de agosto, para treinamento militar e operações simuladas de guerra.
As missões de apoio aéreo aproximado incluem:
- busca e salvamento em combate;
- infiltração aérea e lançamento de paraquedistas;
- evacuação aeromédica;
- reconhecimento aéreo.
Entre os aviões cargueiros enviados pelos EUA está o Boeing C-17 Globemaster III, aeronave capaz de transportar equipamentos, helicópteros e tropas.
Além disso, o exercício utiliza aeronaves como o A-29 Super Tucano, A-1 AMX, C-105 Amazonas e C-130 Hércules, além de helicópteros H-36 Caracal e H-60 Black Hawk.
Exercício
Em um dos exercícios, um avião Boeing C-17 Globemaster III arremeteu segundos antes de pousar. As imagens foram registradas pela câmera do canal Tráfego Aéreo e divulgadas nesta segunda-feira (11). Na sequência, o vídeo mostra o pouso realizado normalmente.
O treinamento está previsto no calendário do Ministério da Defesa e tem como objetivo, além da troca de experiência com países parceiros do Brasil, alinhar ações entre Exército, Marinha e Aeronáutica.
O que é a Operação Táipo 2025
São treinamentos voltados para cenários de guerra irregular, guerra eletrônica, missões de paz e apoio humanitário.
O exercício conta com a presença de aeronaves e militares de países parceiros, como os Estados Unidos, que participam com missões de cooperação militar.
O objetivo é reforçar a interoperabilidade entre as Forças Armadas Brasileiras (FAB, Marinha e Exército) e as de nações convidadas.
A presença de nações amigas nesse tipo de treinamento é uma oportunidade para o intercâmbio de experiências e desenvolvimento doutrinário da FAB, contribuindo para possíveis participações do país em missões previstas nos acordos de paz da ONU.
** Colaborou Naiara Camargo