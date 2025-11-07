Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

MALHA VIÁRIA

Em meio às chuvas, tapa-buraco é feito a passos lentos por falta de dinheiro

Secretário de Infraestrutura afirmou que, das 7 empresas que realizam este serviço para a prefeitura, apenas 2 estão ativas

Felipe Machado

07/11/2025 - 09h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A crise financeira que atinge o Município de Campo Grande está se refletindo diretamente na operação tapa-buraco. Com as empresas sem receber e atuando em “operação tartaruga”, as crateras estão surgindo por causa das chuvas.

Ontem, o atual chefe da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), Marcelo Miglioli, foi até a Câmara Municipal da Capital com o intuito de apresentar informações ligadas a obras, serviços públicos e finanças do Executivo de Campo Grande para os vereadores.

Antes da reunião com os parlamentares começar, o secretário fez questão de esclarecer que os buracos na Capital não serão resolvidos em até dois anos, visto que são um “problema histórico” que atinge a cidade há quase três décadas.

“Você não corrige problemas históricos de mais de 30 anos em apenas um ano, dois anos. Mas é, sem dúvida nenhuma, o maior problema que Campo Grande tem na parte de zeladoria da cidade”, reforça.

Sobre as empresas que fornecem o tapa-buraco para a prefeitura, Miglioli afirma que sete têm contrato firmado com o Executivo, uma para cada região do Município. Porém, em função da crise financeira e do corte de gastos recentes, há dificuldade de captar recursos para que estas empresas consigam trabalhar no ritmo esperado pela Sisep.

“O nosso planejamento executivo está pronto. Nós temos hoje uma deficiência, nós precisamos aportar recursos para que a gente possa potencializar esses contratos. Não que eles estão parados, mas eles não estão no ritmo que nós precisamos. A execução necessita de financeiro. Quando você não tem o financeiro, você trabalha com o que você tem, que foi o que nós fizemos”, destaca.

Por causa das dívidas com as empresas, o secretário explica que há revezamento de dias e regiões onde realizam o serviço.

“Como o contrato é continuado e a gente está com essa dificuldade [financeira], eu posso dizer que hoje tem uma empresa trabalhando e amanhã ela está parada. Como o inverso também, ela pode estar parada hoje e amanhã ela ir para outro trecho e fazer um serviço. A hora que nós colocarmos em ordem essa questão financeira, nós vamos ter todas trabalhando simultaneamente e em ritmo acelerado”.

Após a reunião realizada com os vereadores, Miglioli afirmou que foi apresentada uma “solução real” para o tapa-buraco, que seria o projeto de recapeamento continuado, que já estaria em licitação.

Em suma, esta proposta é um programa de manutenção urbana de longo prazo, que visa à recuperação sistemática e contínua do pavimento asfáltico das vias, em vez de intervenções pontuais ou de emergência.

Todavia, ele enfatiza que o plano precisa de recursos e parcerias financeiras, seja com o governo do Estado, seja com o governo federal, além dos próprios meios municipais.

Importante ressaltar que, além do secretário, Márcia Helena Hokama, chefe da Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz), também foi convidada a comparecer na audiência com os vereadores, porém, não se fez presente à Casa de Leis.

RELATOS

Quem passa na Avenida Ricardo Brandão já está acostumado com a presença de um grande buraco no meio do asfalto, o que dificulta ainda mais o tráfego na região. Rosivaldo Cruz, proprietário de um centro automotivo próximo ao buraco, relata que todos os dias clientes chegam com seus carros com problemas em decorrência das crateras.

Para Rosivaldo, os buracos são lucrativos, já que seu ganha-pão vem por meio de veículos quebrados. Porém, ele diz que deseja ver os buracos tapados.

“Faz parte da minha profissão, mas tem coisas que chateiam a gente, a pessoa não está preparada para aquele gasto e acaba gastando. Eu quero ganhar meu dinheiro, não nessa buraqueira de Campo Grande. Eu quero ver o cliente gastar comigo um balanceamento, um alinhamento, mas com um sorriso no rosto. Não sentado e reclamando numa cadeira, igual acontece”, diz.

A vulcanização de um pneu, processo técnico que conserta danos como furos e cortes, unindo as partes danificadas do pneu com calor, pressão e produtos químicos, é o serviço mais comum realizado por profissionais nessas situações. Rosivaldo disse que cobra entre R$ 80 e R$ 120 pelo serviço, a depender se será acompanhado de balanceamento ou não.

Outros dois buracos que chamam atenção em Campo Grande, justamente pelo diâmetro e a profundidade, estão localizados na esquina da Rua José Maria Hugo Rodrigues com a Cora Coralina e na Avenida Nelly Martins.

O primeiro fica próximo a uma praça e cercado de residências de alto padrão e “aumenta cada dia mais”, segundo os moradores, que inclusive já celebraram o “aniversário” da cratera, que existe no local há mais de um ano.

CRISE

Desde o dia 1º, começou a valer a jornada de trabalho reduzida de 6 horas diárias em todas as repartições públicas, determinação válida por 120 dias, ou seja, até fevereiro de 2026.

Além disso, a prefeita Adriane Lopes (PP) também anunciou um corte de 20% no próprio salário e no do primeiro escalão. Ainda, cada secretaria municipal foi incumbida de apresentar, nos próximos dias, um plano de redução de 20% nos custos com folha de pagamentos.

Vale lembrar que este não é o primeiro corte do ano, já que em março foi decretado uma espécie de moratória nos gastos públicos, que ficou válida até o fim de junho. Porém, chegado o término do prazo, o decreto foi prorrogado por mais 90 dias, ou seja, até setembro.

De acordo com o último relatório bimestral divulgado, as despesas com folha de pagamento alcançaram 57,73%, totalizando R$ 3,022 bilhões nos últimos 12 meses, R$ 185 milhões acima do teto legal, ultrapassando o limite de gastos com pessoal previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que é de 54% da Receita Corrente Líquida.

No mesmo período, a arrecadação foi de R$ 5,9 bilhões, com destaque para o Imposto sobre Serviços (ISS), de R$ 704 milhões, e o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), de R$ 650 milhões.

Assine o Correio do Estado

MUDANÇA

PGE transfere atendimento de dívida ativa para a nova sede

O atendimento ocorre de segunda a sexta e inclui a quitação de dívidas por meio do programa Refis 2025, que iniciou ontem

06/11/2025 18h15

Compartilhar
Atendimento para quitar dívidas ativas tem novo local e telefone para contato está temporariamente indisponível

Atendimento para quitar dívidas ativas tem novo local e telefone para contato está temporariamente indisponível Foto: Marcelo Victor

Continue Lendo...

Inaugurada nova sede no final de outubro, o atendimento presencial da Procuradoria de Controle da Dívida Ativa (PCDA) foi transferido a partir de hoje para a nova sede da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul, localizada na Avenida Afonso Pena, nº 6.134.

Integrando o processo de modernização e reestruturação administrativa da PGE, a mudança no endereço do serviço ocorreu pois a estrutura do lugar, qualidade do atendimento e fácil acesso dos contribuintes aos serviços públicos são facilitados.

A transferência ocorreu pois o novo local oferece melhor estrutura e acessibilidade para os contribuintes e cidadãos que desejam negociar débitos inscritos em dívida ativa. O atendimento presencial na unidade ocorre de segunda a sexta-feira, das 07h30 às 17h30.

Devido ao processo de realocação do serviço, os telefones para contato estão temporariamente indisponíveis. Porém, os atendimentos presenciais, já na nova sede, seguem normalmente.

Além dessa forma, há também disponível remotamente pelo site: pge.ms.gov.br, para quem deseja acessar serviços como:

  • Emissão de boletos de IPVA;
  • Licenciamento de veículos em dívida ativa;
  • Solicitação de pagamento ou parcelamento de dívidas ativas.

Outras formas de atendimento podem ser acessadas pelo email: [email protected] e WhatsApp, apenas para mensagens, no número (67) 3322-7613.

REFIS 2025

Com o Programa de Recuperação Fiscal, o REFIS 2025, a Procuradoria-Geral de MS iniciou as negociações na última quarta-feira, quando o projeto deu início. A iniciativa é obra do Governo do Estado e oferece condições especiais para regularizar pendências.

Em alguns casos, as multas podem ter redução de 80% e 40% nos juros, além de parcelamento em até 60 vezes, ou seja, 5 anos.

A oportunidade para formalizar a negociação é até o dia 30 de dezembro de 2025. Entre os contemplados para quitação estão créditos tributários e débitos não tributários.

Para créditos tributários de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, o ICMS, são aceitos se forem:

  • Constituídos, ou não;
  • Inscritos, ou não em dívida ativa;
  • E referentes a fatos geradores ocorridos até 28 de fevereiro de 2025.

Em caso de débitos não tributários, em que foram consolidados até a data de publicação da lei, ou seja até 31 de outubro deste ano, também podem ser negociadas multas de órgãos como por exemplo:

  • Procon (Programa de Proteção e Defesa do Consumidor);
  • IAGRO (Central - Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal do MS);
  • Ambientais simples do Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul);
  • E penalidades aplicadas pela Controladoria-Geral do Estado por meio da Secretaria de Estado de Administração (CGE/SAD), com base na Lei Federal Anticorrupção.

Contribuintes com débitos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa, incluindo do Simples Nacional, devem procurar a PCDA pelo e-mail já citado. 

Porém, débitos inscritos em dívida ativa que tem origem em Autos de Cientificação (ACT), notificação ICMS ou outros, devem ser tratados diretamente com a Secretaria de Estado de Fazenda (SEFAZ). Para débitos não tributários não inscritos em dívida ativa devem ser negociados junto ao órgão credor.

A oportunidade para os contribuintes campo-grandenses, oferece descontos que serão aplicados em dívidas de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), ISSQN (Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza) e ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens Móveis).

O objetivo é que as dívidas sejam renegociadas e o contribuinte fique em dia com as contas do município.

operação

Funcionárias são flagradas lavando garrafas em fábrica clandestina de bebidas alcoólicas

Durante vistoria na manhã desta quinta-feira (6), o estabelecimento localizado em Terenos não comprovou a origem do álcool e foi flagrado rotulando garrafas recicladas

06/11/2025 18h00

Compartilhar

Divulgação Polícia Civil

Continue Lendo...

Durante ação em uma fábrica clandestina, a polícia flagrou quatro funcionárias lavando garrafas de bebidas recicladas e colocando nova rotulagem no local, que fica na Estrada Colônia Nova, em Terenos. O local foi interditado.

A ação ocorreu por intermédio da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo (Decon), com apoio de fiscais do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

Segundo informações dos fiscais do Mapa, a fábrica estava com a atividade de produção suspensa desde março de 2023, sendo proibida qualquer tipo de fabricação de bebidas no local.

No entanto, a equipe policial flagrou, além do proprietário, quatro funcionárias, e o local foi novamente interditado nesta quinta-feira (6).

Segundo informações da equipe que esteve no local, as funcionárias estavam lavando garrafas e colocando novos rótulos, como “Vodka Shirlof – 900 ml – sh – 36% vol.”.

Além disso, a fábrica apresentava vestígios de que estaria produzindo e envasando bebidas, já que foram encontrados vários rolos de rotulagem de produtos referentes às seguintes bebidas:

  • Vodka Shirlof;
  • Coquetel Alcoólico Shirlof Blueberry;
  • Gin Shirlof.

A equipe verificou que as garrafas eram lavadas apenas com detergente e estocadas sem condições adequadas de higiene, muitas delas já rotuladas.

O local não possui autorização para a fabricação de bebidas e também não conta com um técnico responsável pela produção. A origem do álcool utilizado na fabricação da bebida não foi comprovada.

Divulgação Polícia Civil

Apreensão

Durante a batida, foram apreendidas oito garrafas de bebidas prontas para consumo em cima do “forno”, uma máquina usada para embalar o fardo com seis unidades cada.

Segundo o informe da fiscalização, a produção anterior havia sido encaminhada para venda.

Por não possuir autorização e pelo descumprimento das práticas previstas em lei, assim como pela ausência de comprovação da origem do álcool utilizado, o responsável pela fábrica foi autuado em flagrante por crime contra as relações de consumo, que prevê:

  • II – vender ou expor à venda mercadoria cuja embalagem, tipo, especificação, peso ou composição esteja em desacordo com as prescrições legais, ou que não corresponda à respectiva classificação oficial;
  • IX – vender, ter em depósito para vender ou expor à venda ou, de qualquer forma, entregar matéria-prima ou mercadoria em condições impróprias ao consumo.

A pena prevista varia de dois a cinco anos de prisão.

Assine o Correio do Estado

 

 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Adriane cria feriadão inédito de 16 dias na prefeitura no final do ano
sem precedentes

/ 1 dia

Adriane cria feriadão inédito de 16 dias na prefeitura no final do ano

2

Lucas de Lima está a dois votos de ser o 2° deputado cassado na história de MS
política

/ 18 horas

Lucas de Lima está a dois votos de ser o 2° deputado cassado na história de MS

3

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1138, quinta-feira (06/11)
Loterias

/ 13 horas

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1138, quinta-feira (06/11)

4

Resultado da Quina de hoje, concurso 6872, quinta-feira (06/11)
Loterias

/ 13 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6872, quinta-feira (06/11)

5

Resultado da Loteria Federal 6015-1 de hoje, quarta-feira (05/11)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Loteria Federal 6015-1 de hoje, quarta-feira (05/11)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Como ficou a aposentadoria de policiais civis e federais?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 9 horas

Juliane Penteado: Como ficou a aposentadoria de policiais civis e federais?
Leandro Provenzano: Distrato em Imóvel Multipropriedade
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Leandro Provenzano: Distrato em Imóvel Multipropriedade
Dinâmica Empresarial em Campo Grande e MS: uma análise (2024-2025)
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Dinâmica Empresarial em Campo Grande e MS: uma análise (2024-2025)
Juliane Penteado: Câncer de mama aposenta?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Juliane Penteado: Câncer de mama aposenta?