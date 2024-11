Em menos de três dias, DOF apreende 20 toneladas de maconha em MS

TRÁFICO DE DROGAS

Droga foi localizada nos bairros Rita Vieira e Itamaracá após uma denúncia anônima de um entreposto de drogas na região

O Batalhão de Choque da Polícia Militar (CHOQUE) realizou, nesta terça-feira (5), a maior apreensão de drogas da corporação do ano, com 5 toneladas de maconha apreendidas entre a região dos bairros Rita Vieira e Itaracá em Campo Grande (MS).

De acordo com o informativo do batalhão, as equipes realizaram a apreensão após uma denúncia anônima de que havia um entreposto de drogas em uma residência do bairro Rita Vieira. Durante a verificação da denúncia, os militares abordaram 3 indivíduos de idade entre 28 e 38 anos que estavam próximos o local.

No primeiro momento, os indivíduos negaram qualquer vínculo com os endereços informados pela polícia. No entanto, no bolso do suspeito mais novo (o de 24 anos) foi localizada a chave do portão social da residência investigada. O indivíduo, porém, negou conhecer a casa e afirmou que havia encontrado a chave no chão.

Após isso, um segundo envolvido no crime acabou confirmando que era reponderável pela residência e confirmou a existência de drogas no local. Durante a inspeção da casa, os militarem encontraram dois veículos no quintal, sem os brancos traseiros e carregados de tabletes de maconha. Ainda segundo o batalhão, a casa não possuía móveis, o que sinalizava que era utilizada somente para o armazenamento da drogas.

Após a apreensão, o primeiro suspeito (de 24 anos) confirmou que havia sido contratado para descarregar certa carga, mas sem mencionar os detalhes do trabalho que seria realizado.

Em um outro local na região Itamaracá, também alvo de denúncias, a equipe policial localizou um grande volume de maconha em um escritório localizado em frente a um barracão. O proprietário, ao testemunhar a descoberta da droga, confirmou ser apenas o inquilino do local me informou que tinha intenções de montar uma oficina mecânica no barracão, mas não emitiu um pronunciamento sobre as drogas.

Além do entorpecente e dos suspeitos, também foram apreendidos uma Pajero Mitsubishi, um Fiat/Fiorino com chassi e motor adulterados e um Chevrolet/Cruze.



Histórico

No restante do Estado, o mesmo cenário de apreensões também vem se repetindo: ainda na tarde do último domingo (3), Policiais Militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam uma carreta, com 12,3 toneladas de maconha na MS-386, no Trevo Tagy, fronteira Brasil/Paraguai, em Aral Moreira, município localizado a 376 quilômetros de Campo Grande.

Em uma outra ocasião, na maior apreensão de drogas de todo Mato Grosso do Sul, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 28 toneladas de maconha, escondidas em carga de milho, próximo ao município de Amambai, a 301 quilômetros de Campo Grande.

Na época, a apreensão quebrou o recorde de maior apreensão de maconha a nível nacional, referente a apreensão de 26 toneladas de maconha em Iguatemi, município sul-mato-grossense localizado na região sul do Estado, próximo à divisa com o Paraguai.



