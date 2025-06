Em missão oficial em Israel, comitiva do governo de MS é surpreendida por bombardeio

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Uma comitiva composta por três servidores do governo de Mato Grosso do Sul está em Israel, em missão oficial, e aguardam retorno ao Brasil após acirramento do conflito no Oriente Médio. Israel bombardeou diversos alvos no Irã e o governo local alertou sua população para o risco iminente de uma retaliação com “mísseis e drones” vindos do território iraniano.

Conforme o governo de Mato Grosso do Sul, fazem parte da comitiva a secretária-adjunta da Secretaria Estadual de Saúde (SES), Christinne Maymone; o responsável pelo setor de tecnologia da SES, Marcos Espíndola, e o secretário executivo de Ciência e Tecnologia, Ricardo Senna.

Em nota, o governo afirma que os três estão em segurança e com apoio do Ministério das Relações Exteriores do governo israelense.

"A Embaixada brasileira já foi acionada para garantir o retorno de toda a comitiva ao Brasil, tão logo haja possibilidade de deixar Israel com segurança por voo", diz a nota.

Os servidores estavam representando o Estado em missão oficial do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento do Brasil Central (BrC), que também contava com representantes do Distrito Federal, Goiás, Maranhão e Mato Grosso.

A missão começou no dia 7 de junho e seguiria até o dia 14, mas foi interrompida devido aos bombardeios e ameaças de retaliações.

A iniciativa visava aprofundar a cooperação internacional e prospectar soluções inovadoras e tecnologias de ponta para impulsionar o desenvolvimento integrado e sustentável dos entes consorciados, com foco nos setores estratégicos como agropecuária, inovação, saúde, desenvolvimento social e segurança pública.

Em nota, o Consórcio Brasil Central garantiu que todos os integrantes da missão se encontram em segurança e buscando soluções para o retorno ao Brasil em segurança.

Confira a nota do Consórcio Brasil Central na íntegra:

O Consórcio Brasil Central informa que sua comitiva, atualmente em missão oficial em Israel, encontra-se em segurança e em constante articulação com o Ministério das Relações Exteriores de Israel, com a Embaixada do Brasil em Tel Aviv e demais autoridades brasileiras, buscando soluções seguras e responsáveis para o retorno da delegação diante do cenário delicado que se desenha na região. A missão oficial, prevista para ocorrer entre os dias 7 e 14 de junho, foi realizada a convite do Governo de Israel, com o apoio da Embaixada de Israel no Brasil, visando fortalecer a cooperação internacional e promover a troca de experiências em áreas estratégicas para o desenvolvimento da região do Brasil Central. A agenda, que trouxe resultados positivos, contemplou encontros de alto nível com autoridades israelenses, incluindo o Presidente Isaac Herzog e a Primeira-Dama Michal Herzog, além de visitas técnicas voltadas às áreas de segurança pública, saúde, inovação tecnológica, agricultura e desenvolvimento social. Reiteramos que a integridade e a segurança da comitiva é prioridade absoluta neste momento e que todas as medidas estão sendo adotadas com prudência, responsabilidade e atenção total ao cenário internacional. O Consórcio reafirma seu compromisso com a busca de soluções que promovam o desenvolvimento regional, o bem-estar da população e a construção de parcerias internacionais sustentáveis.

Ataques no Oriente Médio

Israel bombardeou diversos alvos no Irã, no que chamou de “ataques preventivos” em meio ao acirramento das tensões no Oriente Médio. O governo israelense alertou sua população para o risco iminente de uma retaliação com “mísseis e drones” vindos do território iraniano.

Segundo o primeiro-ministro israelense, Binyamin Netanyahu, o alvo da operação intitulada “Nação de Leões” foi o programa nuclear do Irã, em uma “uma operação militar direcionada para reverter a ameaça iraniana à própria sobrevivência de Israel.”

De acordo com a mídia estatal, o ataque resultou na morte dos dois mais altos líderes militares do Irã: o comandante das Forças Armadas, Mohammad Bagheri, e o comandante da Guarda Revolucionária, Hossein Salami. O general Gholamali Rashid, vice-comandante das Forças Armadas, também foi morto.

Ainda segundo a imprensa iraniana, pelo menos seis cientistas nucleares morreram no ataque.

As explosões ocorreram na madrugada desta sexta-feira, 13 (horário local, noite de quinta-feira no Brasil), e foram ouvidas na capital iraniana, Teerã. Outros bombardeios aconteceram nas cidades de Tabriz, Isfahan, Kermanshah, Arak e Natanz. Em Trabiz e Natanz, os ataques foram dirigidos contra instalações nucleares.

As autoridades israelenses classificaram o ataque como uma “primeira etapa” de ações contra o Irã, e disseram que a operação seguirá “tanto dias quanto for necessário”.

O Irã iniciou sua primeira onda de retaliação, lançando mais de 100 drones em direção a Israel, de acordo com o Brigadeiro-General Effie Defrin, principal porta-voz do exército israelense.

Os ataques de Israel ocorrem após semanas de ameaças de um ataque às instalações nucleares do Irã, e depois que as negociações entre Teerã e os Estados Unidos sobre o programa nuclear iraniano estagnaram. A primeira proposta feita pelo governo Trump foi rejeitada pelos iranianos, e criticada pelo líder do país, o aiatolá Ali Khamenei. Uma nova rodada de negociações aconteceria no domingo.

As Forças Armadas de Israel confirmaram que os alvos do ataque desta quinta foram instalações nucleares do Irã, de acordo com o exército israelense 200 aviões de guerra participaram do ataque noturno, lançando centenas de bombas por todo o país e atingindo mais de 100 alvos.

O governo do Irã afirmou que Israel e Estados Unidos vão “pagar caro” pelo ataque lançado por Israel contra instalações nucleares do país. O líder supremo iraniano, o aiatolá Ali Khamenei, disse que Israel receberá “um destino amargo”.