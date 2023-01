Em MS, 2ª via de identidade custa R$ 188; taxa mais cara do Brasil

Orçado em R$ 188,80, o custo para emitir a 2ª via da identidade em Mato Grosso do Sul é o mais caro do Brasil. Apesar da estatística local, em outros estados do país os custos são expressivamente menores. Em Pernambuco, a taxa cobrada custa R$ 26,98, ao passo que na Paraíba (R$ 16,85) e no Sergipe (R$ 17,10) os valores estabelecidos para emissão da segunda via do documento ficam abaixo dos R$ 20. No Amazonas, o serviço é gratuito.

De acordo com Secretária de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), o valor é balizado por meio da Unidade Fiscal Estadual de Referência de Mato Grosso do Sul (Uferms).

Cabe destacar que a unidade de medida é usada para cobrança de impostos estaduais e atualização de contratos fechados para prestação de serviços com empresas privadas, e possui reajustes mensais e em valor real. Questionada pelo Correio do Estado acerca da emissão do novo formato, a Sejusp destacou que irá cumprir os prazos estabelecidos pelo Ministério da Justiça. O novo documento deve ser emitido até março deste ano.

Lista e custos por Estado

Mato Grosso do Sul - R$ 188,80

Minas Gerais - R$ 95,41

Rio Grande do Sul - R$ 81,84

Paraná - R$ 38,30

Santa Catarina - R$ 44,79

Mato Grosso - 70,09

Goias - R$ 34,83

Rondonia - R$ 162,79

Roraima - 54,93

Tocantins - R$ 25,00

Distrito Federal - 42,00

Pernambuco - 26,98

Espírito Santo - R$ 73,03

Acre - R$ 96,10

Alagoas - R$ 31,03

Amapá - R$ 27,33

Bahia - R$ 43,62

Ceará - R$ 51,13

Maranhão - R$ 44,19

Pará - R$ 35,33

Rio Grande do Norte - R$ 25,00

Rio de Janeiro - R$ 48,88

São Paulo - R$ 47,96

Amazonas - Gratuito

Paraíba - R$ 16,85

Sergipe- R$ 17,10

Piauí - R$ 20,40

* Dados fornecidos pelos Estados

Novo documento

A nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), substituirá o Registro Geral (RG), deverá começar a ser emitida em Mato Grosso do Sul até março de 2023.

Conforme a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), caso não haja alteração no Decreto nº 10.977, a primeira emissão do novo documento será considerada primeira via e, portanto, gratuito.

O intuito do novo documento é padronizar o registro nos 26 estados e no Distrito Federal. Atualmente, as pessoas podem solicitar uma carteira de identidade com um número diferente em cada unidade da Federação.

Entre as novidades, a nova identidade conterá somente a numeração única do Cadastro de Pessoa Física (CPF) como padrão de identificação nacional.

Segundo o Diário Oficial da União (DOU), o documento poderá, informar o tipo sanguíneo e fator RH, anotação de doador de órgãos e condições específicas de saúde, a fim de auxiliar e preservar a vida do titular.

O nome social também poderá ser incluído mediante solicitação nos termos previstos pelo Decreto nº 8.727, de 28 de abril de 2016. Para brasileiros que têm CPF e moram no Acre, Pernambuco, Goiás, Distrito Federal, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a emissão da nova identidade está disponível desde agosto do último ano.

Por fim, a reportagem questionou a Sejusp sobre as métricas utilizadas para aplicar o valor de 4 uferms na emissão da segunda via do RG e salientou a discrepância entre os valores aplicados entre os Estados. Não obtivemos retorno até o momento. O espaço segue aberto.

