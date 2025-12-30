Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

TRÂNSITO

Em MS, a CNH só deve ficar mais barata a partir de fevereiro do próximo ano

Primeira habilitação pelo programa do governo foi por meio de projeto-piloto e não teve todos os descontos prometidos

Daiany Albuquerque

Daiany Albuquerque

30/12/2025 - 08h00
O programa CNH do Brasil, que foi instituído pelo governo federal no dia 9 e promete facilitar e baratear o acesso à Carteira Nacional de Habilitação (CNH), ainda está em fase de implantação em Mato Grosso do Sul e só deve ser efetivamente posto em prática em fevereiro, após o fim do recesso da Assembleia Legislativa.

Segundo o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS), ainda são necessárias algumas alterações de sistema e também algumas mudanças em legislações de pontos específicos do projeto, por isso a necessidade de enviar o projeto de lei ao Legislativo estadual.

“A assessoria Jurídica do Detran-MS já está produzindo uma nova tabela de taxas, com alterações conforme a Resolução nº 1.020, que será enviada ao governo do Estado e, em seguida, para Assembleia Legislativa para votação”, disse a assessoria do Detran-MS, em nota.

Apesar disso, o Detran-MS divulgou na semana passada que já habilitou o primeiro motorista pelo CNH do Brasil, em um projeto-piloto que foi feito para avaliar as mudanças necessárias para que o programa seja implementado.

O primeiro habilitado foi o trabalhador rural Bruno Amorim Gonçalo, de 29 anos. Conforme o Detran-MS, “o processo de abertura de Renach [Registro Nacional de Condutores Habilitados] e aulas teóricas foi realizado pelo aplicativo nacional de forma gratuita. Em seguida, Bruno fez a biometria, realizou a captura de imagem, efetuou o pagamento da guia e passou pelos exames médico e psicológico. Realizou a prova teórica, aulas práticas e prova prática”.

“As taxas cobradas pelo Detran-MS nesse processo ainda foram efetuadas com valores de antes da resolução, pois o Detran-MS precisa de aprovação da Assembleia Legislativa para alterar os valores de taxas cobrados pelo órgão. Os ajustes detectados no processo de habilitação piloto do Bruno Amorim já estão sendo implementados e estarão adequados para o próximo ano. O agendamento da prova teórica e da prova prática já foi ajustado para uma carga horária reduzida, conforme estabelece a resolução”, completou o órgão.

Autoescolas em Mato Grosso do Sul ainda recebem alunos normalmente porque os instrutores cadastrados no Detran-MS atuam nelas - Foto: Gerson Oliveira/Correio do Estado

Porém, para o restante das pessoas ainda não há uma data para que todos os descontos prometidos pelo CNH do Brasil passem a valer em Mato Grosso do Sul. Em entrevista no início deste mês, o diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade, havia indicado que o processo poderia durar 60 dias.

O retorno dos deputados estaduais aos trabalhos acontece apenas em 3 de fevereiro, então, neste período, o Estado ainda deverá contar com o processo e as taxas antigas.

CNH DO BRASIL

No dia 9, o governo federal oficializou as mudanças na forma de obtenção da CNH, após a aprovação da resolução, por unanimidade, pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran). Entre as principais mudanças está a retirada da obrigatoriedade de passar por autoescola para fazer a prova de direção, além da redução em até 80% do custo total da carteira de motorista.

O texto prevê curso teórico gratuito e digital, flexibilização de aulas práticas e abertura para instrutores credenciados pelos Detrans. A abertura do processo pode ser feita pelo site do Ministério dos Transportes ou pelo aplicativo CNH do Brasil, o antigo Carteira Digital de Trânsito (CDT).

Pelo aplicativo, o candidato consegue viabilizar a obtenção da CNH sem necessidade de passar por uma autoescola, já que o material será disponibilizado para que os condutores estudem as regras de trânsito. Quem quiser ainda poderá fazer aulas teóricas e práticas em uma autoescola.

Em Mato Grosso do Sul, no entanto, as aulas ainda acontecem em autoescolas porque, conforme o Detran-MS, os instrutores cadastrados são apenas os funcionários das empresas.

*SAIBA

Dados da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) indicam que 20 milhões de brasileiros dirigem sem habilitação. Em Campo Grande, a estimativa é de que 40% dos motociclistas não tenham o documento.

MATO GROSSO DO SUL

Governo amplia prazos para regularização de débitos de ICMS

Novo decreto o pagamento e parcelamento de débitos com benefícios de redução de multas e juros

30/12/2025 08h45

A prorrogação também alcança os prazos internos de análise e homologação

A prorrogação também alcança os prazos internos de análise e homologação Divulgação

O Governo de Mato Grosso do Sul prorrogou os prazos do Refis 2025 e das condições excepcionais para regularização de débitos de ICMS. O novo cronograma foi oficializado por meio do Decreto nº 16.721/2025, publicado no Diário Oficial desta segunda-feira (30), e amplia o período para adesão, parcelamento e quitação de créditos tributários até 30 de janeiro de 2026.

A medida beneficia contribuintes com débitos constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, incluindo autos de infração, notificações prévias, débitos do Simples Nacional e saldos de parcelamentos anteriores.

Com a prorrogação, os interessados têm até 15 de janeiro de 2026 para protocolar o requerimento de adesão ao programa no portal e-Fazenda e até 30 de janeiro para efetuar o pagamento à vista ou da primeira parcela.

As condições especiais do Refis seguem inalteradas:

  • À vista: redução de 80% das multas e 40% dos juros;
  • De 2 a 20 parcelas: redução de 75% das multas e 35% dos juros;
  • De 21 a 60 parcelas: redução de 70% das multas e 30% dos juros, com entrada mínima de 5% do débito.

Outro ponto prorrogado é a entrega da Escrituração Fiscal Digital (EFD) e de documentos fiscais em atraso. Empresas que não regularizaram períodos vencidos até 31 de outubro de 2025 poderão entregar a documentação até 15 de janeiro de 2026, com possibilidade de anistia total das multas.

A prorrogação também alcança os prazos internos de análise e homologação previstos no Decreto nº 16.691/2025, garantindo mais segurança aos contribuintes que estão em processo de regularização.

Principais datas

  • 15 de janeiro de 2026: prazo final para protocolar pedido de adesão ao Refis e entrega de EFDs atrasadas;
  • 30 de janeiro de 2026: pagamento à vista ou da primeira parcela dos débitos.

A Sefaz-MS orienta que os contribuintes utilizem o portal e-Fazenda para consultar débitos e simular parcelamentos.

TRAGÉDIA

Criança morre após ser atingida por banco de madeira em balneário de Bonito

Garoto sofreu poli traumatismo na região da face e estava sem sinais vitais

30/12/2025 08h12

Balneário do Sol é um dos mais movimentos de Bonito - Foto: Reprodução Instagram @balneariodosol

Balneário do Sol é um dos mais movimentos de Bonito - Foto: Reprodução Instagram @balneariodosol

Menino, de 9 anos, morreu após ser atingido por um banco de madeira, na tarde desta segunda-feira (29), no Balneário do Sol, em Bonito, município localizado a 297 quilômetros de Campo Grande.

Conforme apurado pela reportagem, um banco de bandeira caiu sobre o corpo da criança enquanto ela brincava no local. Não se sabe a dinâmica do acidente.

O garoto sofreu politraumatismo na região da face e estava sem sinais vitais. Ele foi socorrido com manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP) e encaminhado ao hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. O óbito foi confirmado por volta das 15h.

O garoto e sua família seriam do estado de São Paulo e estavam passando o fim de ano em Bonito.

De acordo com o Corpo de Bombeiros (CBMMS), a morte não se trata de afogamento, como geralmente acontece em atrativos turísticos da cidade.

O Balneário do Sol emitiu nota de pesar lamentando o ocorrido.

“Com profundo pesar, o Balneário do Sol lamenta o acidente ocorrido em suas dependências. Imediatamente após o ocorrido, que se deu fora da área aquática e dos brinquedos, foram prestados todos os atendimentos necessários, bem como o devido apoio à família, além da adoção dos procedimentos cabíveis. Nos solidarizamos com os familiares e amigos neste momento de dor e reafirmamos que seguimos prestando todo o apoio necessário, em conjunto com as autoridades competentes”.

A Prefeitura Municipal de Bonito também lamentou a morte do garoto.

“É com profundo pesar que lamentamos o acidente ocorrido nesta segunda-feira, 29 de dezembro, no atrativo Balneário do Sol. Desde o primeiro momento em que tomamos conhecimento do ocorrido, mantivemos contato direto com a equipe do atrativo e oferecemos todo o suporte necessário aos envolvidos. Neste momento de dor, nos solidarizamos com familiares e amigos, aos quais expressamos nossas mais sinceras condolências e permanecemos à disposição da família para oferecer todo o apoio que for preciso”.

