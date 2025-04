MS: só 5% dos alunos saem da rede pública sabendo matemática

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

A informação foi divulgada hoje (28) através dos resultados de uma pesquisa feita pelo Interdisciplinaridade e Evidências no Debate Educacional (Iede) com base nos microdados do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), do Ministério da Educação.

A prova é realizada em escolas públicas e particulares do país, uma mostra representativa e não são divulgadas quais instituições participam.

Ainda na rede pública, o rendimento para o Ensino Médio na disciplina de português no Estado é de 28%, o que representa um nível básico de aprendizado. Os dados foram divulgados com base no ano de 2023.



Além do 3º ano do ensino médio, alunos do 2º, 5º e 9º ano também realizam as provas. Segundo dados, 52% dos formandos do 5º ano vão para a próxima série sem aprender o básico de matemática e 40% sem aprender o básico de português. Já sobre os formandos do 9º ano, apenas 17% segue para o ensino médio com conhecimento em conteúdos de matemática e 38%, em português.

Em Mato Grosso do Sul, os alunos do 5º ano na rede pública apresentam os maiores índices de aprendizado, 35% em matemática e 50% em português.

Os menores índices no estado são de alunos formandos, prestes a ingressar nas faculdades, com 30% de alunos que aprenderam os conteúdos da língua portuguesa e apenas 5% de conteúdos matemáticos, como calcular área de figuras geométricas e equações de 1º e 2º grau.

Nas escolas particulares, Mato Grosso do Sul se destaca com o índice de aprendizado em matemática de 78% entre as crianças de 10 anos. Em português, há um aumento de 4 pontos com relação à última pesquisa em 2021, apresentando um indicador de 86% de alunos indo para os anos finais com conhecimento na matéria.

No Ensino Médio, pagamento de mensalidade não é indicativo de aprendizado, já que apenas 37% dos alunos se formam na rede particular com entendimento de matemática, um índice básico.

A Matemática é considerada grande entrave na educação brasileira e em vários países, apresentando resultados piores do que uma prova de linguagens. O governo federal deve lançar um programa para incentivo à educação da matemática com metas de aprendizagem na disciplina para governos e prefeituras.

A pesquisa com dados do Saeb mostram três indicadores principais: o Índice de Desenvolvimento de Educação Básica (Ideb), calculado com base no aprendizado dos alunos em português e matemática; o fluxo de alunos, isto é, a porcentagem de alunos que passam de ano e o aprendizado (que é calculado a partir das notas de português e matemática da prova do Saeb/2023, divida por dois e multiplicada pelo fluxo).Quanto maior a pontuação, melhor é a média dos pontos abordados.

Água Clara é o município que apresenta maior Ideb do estado (6,7) de alunos dos anos iniciais (do 1º ao 5º ano), seguido de Nova Andradina e Angélica (6,5). Os menores índices ficaram com Anastácio (4,4), Miranda (4,0) e Bodoquena (3,9). Campo Grande apresentou índice de 5,3.

No tópico de aprendizado com relação aos anos iniciais, destacou-se o município de Água Clara, com pontuação de 6,77. Em último lugar, se encontra o município de Bela Vista, com pontuação de 4,75.

A capital teve pontuação de aprendizado de 5,65.

Sobre os anos finais (do 6º ao 9º ano), Nova Andradina apresentou melhor Ideb (5,8), e Miranda ocupou o último lugar no ranking (3,7). Campo Grande ficou em 20ª posição dos municípios do estado, com 4,8.

Na lista de aprendizado, Nova Andradina também se destacou, com uma média de 5,90. Em último lugar, Pedro Gomes teve nota de 4,38.

Com relação ao ensino médio, a menor nota foi do município de Japorã, tanto no Ideb (2,7) como na média de aprendizado (3,64).

Mato Grosso do Sul ocupa a 7ª pior posição no ranking entre os estados brasileiros na rede pública no Índice de Desenvolvimento de Educação Básica dos anos iniciais, com 5,3 pontos. Na rede privada, a pontuação melhora e o estado ocupa o 8º lugar, com 7,3 pontos.

Na rede pública, as crianças de 6 a 10 anos de idade têm um fluxo de 0,93, o que significa que, de 100 alunos, 7 não foram aprovados. Na particular, alunos da mesma idade têm um fluxo de 0,98.

Nos índices de alunos do ensino médio, Mato Grosso do Sul ocupa o 4º lugar no índice de aprovação nacional nas escolas particulares, 0,98. Nas escolas públicas, ocupa a 8ª posição em média de aprendizado, com 4,46 pontos.

O município de Nova Andradina foi Destaque Regional nos índices Anos Iniciais e 26 escolas do estado também ganharam destaque regional, de excelência e bom percurso nas categorias anos iniciais e anos finais.