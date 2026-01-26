Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

solidariedade

Em MS, campanha arrecadou 10 toneladas de alimentos para instituições locais

Doações nacionais atingiram 700 toneladas, superando a meta de 460 toneladas da campanha

Mariana Piell

Mariana Piell

26/01/2026 - 16h00
A campanha nacional de arrecadação de alimentos "Alimento a Gente Compartilha", organizada pelo Instituto Assaí, arrecadou um total de 10 mil quilos de alimentos não perecíveis apenas no estado de Mato Grosso do Sul.

Em todo o Brasil, mais de 700 toneladas foram arrecadas e, a partir dessas doações, 6 milhões de refeições beneficiaram 1 milhão de pessoas atendidas por instituições sociais locais de cada estado participante. O número de doações superou a meta estipulada pelo Instituto Assaí, que era de 460 toneladas.

“Chegar a esse número é resultado de uma atuação planejada, que reúne diferentes iniciativas e parcerias para ampliar o acesso à alimentação. Nosso foco é garantir que os alimentos cheguem a quem precisa, fortalecendo organizações sociais que já atuam diretamente junto às comunidades atendidas”, afirma Fábio Lavezo, Gerente de Sustentabilidade e Investimento Social do Assaí.

A iniciativa contou com pontos de coleta em mais de 310 lojas, distribuídas em 24 estados e no Distrito Federal, mobilizando clientes, colaboradores, fornecedores e organizações sociais parceiras.

No Mato Grosso do Sul, as ONGs atendidas diretamente foram AACC, Casa Peniel, Cotolengo e o Instituto SOS Gente. Toda a arrecadação foi destinada às organizações responsáveis pelo preparo de refeições, montagem de cestas e atendimento direto a famílias em situação de insegurança alimentar.

Iniciativas

Além da campanha "Alimento a Gente Compartilha", realizada entre 17 de novembro e 21 de dezembro, o Instituto Assaí possui iniciativas permanentes conduzidas ao longo do ano, que se complementam para ampliar o impacto social das ações. Entre elas estão a doação de cestas de alimentos, a assistência em emergências climáticas e programas contínuos voltados ao combate ao desperdício e à produção de refeições prontas.

Uma das iniciativas é o Destino Certo, programa de combate ao desperdício de alimentos que seleciona para doação frutas, legumes e verduras sem valor comercial, mas em perfeitas condições de consumo, diretamente nas lojas da rede. Ao evitar o descarte de toneladas de alimentos, a ação contribui para minimizar a insegurança alimentar em comunidades de todo o país. 

Outra frente relevante é o projeto Cozinhas Solidárias, que transforma os alimentos doados em refeições prontas destinadas a pessoas em situação vulnerabilidade. Entre 2023 e dezembro de 2025, a iniciativa somou mais de 830 mil refeições doadas, superando em aproximadamente 160% o previsto para o triênio 2023–2025. Atualmente, a rede conta com 10 cozinhas em 8 estados, reunindo organizações sociais de diferentes regiões do país que sofrem com a vulnerabilidade alimentar, incluindo uma unidade em fase de construção no Maranhão.

Homem é pego embarcando em ônibus com R$ 200 mil em drogas para SP

Cerca de 6 kg de "dry", ou "super haxixe", estavam na mochila do suspeito

26/01/2026 15h00

Divulgação/PCMS

Um homem de 36 anos foi preso em flagrante pela 1ª Delegacia de Polícia de Dourados, em ação conjunta com a Guarda Municipal, na tarde da última sexta-feira (23), enquanto se preparava para embarcar em um ônibus com destino a São Paulo.

Durante fiscalização de rotina na  Rodoviária de Dourados, os agentes identificaram atitude suspeita e sentiram um forte cheiro de maconha vindo da mochila do suspeito.

Com a suspeita levantada, foi realizada revista na mochila, onde foram localizados e apreendidos aproximadamente 6 kg da droga conhecida popularmente como “dry”, também chamada de “super haxixe” (derivado concentrado de cannabis) avaliado em mais de R$200.000.

Em razão dos fatos, o suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à unidade policial para a adoção das medidas legais. O preso afirmou que a substância teria origem em Coronel Sapucaia.

Polícia localiza celulares avaliados em R$ 310 mil em carreta de minério em Campo Grande

Na cabine do caminhão, foram encontrados mais de 100 aparelhos celulares que seriam levados para São Paulo

26/01/2026 14h00

Imagem Divulgação

O Departamento de Operações de Fronteira (DOF), durante vistoria em uma carreta com carga de minério, localizou 106 aparelhos celulares, avaliados em aproximadamente R$ 310 mil, na MS-040, em Campo Grande.

O bloqueio foi feito na rodovia que liga Campo Grande a Santa Rita do Pardo. Em conversa com a equipe, o condutor do veículo apresentou informações desencontradas em relação ao destino da viagem.

Durante a vistoria, os policiais localizaram os aparelhos celulares na cabine da carreta.

O caminhoneiro, de 30 anos, que conduzia uma carreta Mercedes-Benz, contou que pegou os aparelhos em Ponta Porã e que deveria entregá-los em Presidente Prudente (SP). Pela entrega, receberia R$ 4 mil.

O caminhoneiro foi preso, e o material, avaliado em aproximadamente R$ 310 mil, foi apreendido e encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Campo Grande.

A fiscalização faz parte do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, uma parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

Denúncias anônimas podem ser feitas ao DOF, pelo canal direto com o cidadão, no telefone 0800 647-6300.
 

