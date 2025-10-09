Em MS, mais de 130 mil pessoas vão de bicicleta para o trabalho

Estado é o 3º com maior porcentagem de trabalhadores que vão para o trabalho de bike - Gerson Oliveira/Correio do Estado

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

A pesquisa do Censo 2022: Deslocamentos para o trabalho, divulgada nesta quinta-feira (9) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostrou que 12,72% da população apta a trabalhar se locomovia ao seu local de trabalho por meio de bicicleta, o 4º meio de transporte mais utilizado no Estado.

Segundo o IBGE, em MS, havia 1.030.568 pessoas de 14 anos ou mais ocupadas que se deslocavam para o trabalho pelo menos 3 vezes por semana. A maior parte da população se deslocava através de automóvel até o trabalho, 38,14%, o que corresponde a 393.058 pessoas. Em Campo Grande, a taxa era de 45,84%.

Em seguida, aparece a motocicleta, veículo utilizado por 21,21% dos trabalhadores sul-mato-grossenses e 17,01% em Campo Grande. Em terceiro lugar, aparece o transporte coletivo, como o ônibus, que é usado por 12,75% dos trabalhadores no Estado e 18,51% dos ocupados em Campo Grande.

Logo depois, aparece a bicicleta como meio de transporte utilizado para locomoção, onde 131.088 pessoas relataram utilizar em todo o Estado (12,72%). Na Capital, apenas 6,22% dos trabalhadores ocupam esse meio de transporte.

Comparando com a taxa nacional, Mato Grosso do Sul tem a 3ª maior proporção de pessoas que utilizam a bicicleta para chegar ao local de trabalho, ficando atrás apenas do Amapá (17,1%) e do Acre (13,3%).

Ainda em comparação, o Estado possui o 5º maior índice de trabalhadores ocupando automóveis para chegar ao trabalho, atrás de Santa Catarina (47,3%), Distrito Federal (45,6%), Paraná (44,6%) e do Rio Grande do Sul (44,2%).

Em 2023, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran/MS) apontou que existiam 1.770.233 veículos em Mato Grosso do Sul. Destes, 813.709 eram carros e 197.772 eram caminhonetes. Em 2025, o número aumentou para 1.893.205 até fevereiro deste ano, sendo 828.600 carros e 205.300 caminhonetes.

Ciclovias

De acordo com dados divulgados pela Prefeitura Municipal de Campo Grande, existem 129,7 quilômetros de faixas exclusivas para bicicletas em 79 bairros espalhados pelas sete regiões da Capital.

Destes, 3 quilômetros são de calçada compartilhada, 17,5 quilômetros são de ciclofaixa e 89 quilômetros são de ciclovias.

Isso representa, em linha reta, a distância entre Campo Grande e Camisão, que ficam a 120 quilômetros de distância.

No entanto, as vias deixam a desejar em vários pontos e precisam de reparos em trechos. Os ciclistas da Capital precisam conviver com problemas recorrentes como falta de iluminação, falta de sinalização, falta de pintura, desnivelamento no asfalto, buracos e matagal.

Como noticiou o Correio do Estado nesta semana, mais 1,33 quilômetro de ciclovia será implantado na pista da avenida Ceará até a avenida Professor Luís Alexandre de Oliveira, até interligar à ciclovia da Nelly Martins, no bairro Chácara Cachoeira. A via deve ser inaugurada até o dia 30 de dezembro.

Com os novos projetos, serão adicionados 18,62 km de novos trechos e 8,20 km requalificados.

De acordo com a Agetran, com o investimento da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (SUDECO), no valor de R$ 1.002.100, está prevista a execução de 11,47 km de ciclovias em trechos como: Av. Tamandaré, Av. Euler de Azevedo, Av. Rodoviária, Rua Iguatemi, Rua Antônio Rahe, Av. Senador Filinto Müller, Av. Gabriel Spipe Calarge, Av. George Chaia, Rua Anchieta, Rua Carandá, Rua Arica e Rua da Candelária.

Com recursos provenientes de emendas especiais da bancada federal, no valor de R$ 1.500.000,00 e R$4.785.919,00, também está prevista a execução de 4,79 km em trechos como a Avenida Nosso Senhor do Bonfim, entre a Avenida Cônsul Assaf Trad e a Avenida Desembargador Leão Neto do Carmo.

Além disso, há projeto para requalificação de 8,20 km e implantação de mais 2,36 km de ciclovias em trechos das avenidas Cônsul Assaf Trad, Nelly Martins, Parque Soter e Avenida Zulmira Borba.

Veja quais são as ruas e avenidas que têm ciclovias/ciclofaixas/calçadas compartilhadas:

Afonso Pena

Duque de Caxias

Lúdio Martins Coelho

Nasri Siufi

Fábio Zahran

Costa e Silva

Cônsul Assaf Trad

Avenida Noroeste - Orla Morena

Nelly Martins (Via Park)

Rua Petrópolis

Cafezais

José Barbosa Rodrigues

Dom Antônio Barbosa

Gury Marques

Avenida do Poeta (Parque dos Poderes)

Prefeito Heráclito Diniz de Figueiredo

BR 262 – indo para o Indubrasil

Amaro Castro Lima

Rádio Maia

Rua da Divisão

Rua Graça Aranha

Avenida Rita Vieira

Rua Vitor Meireles

Ernesto Geisel (em frente ao Shopping Norte Sul Plaza)

Wilson Paes de Barros

Avenida Mato Grosso

O número de ciclovias ou espaço exclusivo para ciclistas é expressamente baixo, visto que, de acordo com o IBGE, Mato Grosso do Sul possui cerca de 5 mil quilômetros de estradas pavimentadas e 8 mil quilômetros de estradas não pavimentadas, um total de aproximadamente 13 mil quilômetros de vias.

*Colaborou Naiara Camargo

