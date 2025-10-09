Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Censo

Em MS, mais de 130 mil pessoas vão de bicicleta para o trabalho

Meio de transporte mais usado ainda é o automóvel, mas a bicicleta vem ganhando força no Estado

Karina Varjão

Karina Varjão

09/10/2025 - 17h15
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A pesquisa do Censo 2022: Deslocamentos para o trabalho, divulgada nesta quinta-feira (9) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostrou que 12,72% da população apta a trabalhar se locomovia ao seu local de trabalho por meio de bicicleta, o 4º meio de transporte mais utilizado no Estado. 

Segundo o IBGE, em MS, havia 1.030.568 pessoas de 14 anos ou mais ocupadas que se deslocavam para o trabalho pelo menos 3 vezes por semana. A maior parte da população se deslocava através de automóvel até o trabalho, 38,14%, o que corresponde a 393.058 pessoas. Em Campo Grande, a taxa era de 45,84%. 

Em seguida, aparece a motocicleta, veículo utilizado por 21,21% dos trabalhadores sul-mato-grossenses e 17,01% em Campo Grande. Em terceiro lugar, aparece o transporte coletivo, como o ônibus, que é usado por 12,75% dos trabalhadores no Estado e 18,51% dos ocupados em Campo Grande. 

Logo depois, aparece a bicicleta como meio de transporte utilizado para locomoção, onde 131.088 pessoas relataram utilizar em todo o Estado (12,72%). Na Capital, apenas 6,22% dos trabalhadores ocupam esse meio de transporte. 

Comparando com a taxa nacional, Mato Grosso do Sul tem a 3ª maior proporção de pessoas que utilizam a bicicleta para chegar ao local de trabalho, ficando atrás apenas do Amapá (17,1%) e do Acre (13,3%). 

Ainda em comparação, o Estado possui o 5º maior índice de trabalhadores ocupando automóveis para chegar ao trabalho, atrás de Santa Catarina (47,3%), Distrito Federal (45,6%), Paraná (44,6%) e do Rio Grande do Sul (44,2%). 

Em 2023, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran/MS) apontou que existiam 1.770.233 veículos em Mato Grosso do Sul. Destes, 813.709 eram carros e 197.772 eram caminhonetes. Em 2025, o número aumentou para 1.893.205 até fevereiro deste ano, sendo 828.600 carros e 205.300 caminhonetes. 

Ciclovias

De acordo com dados divulgados pela Prefeitura Municipal de Campo Grande, existem 129,7 quilômetros de faixas exclusivas para bicicletas em 79 bairros espalhados pelas sete regiões da Capital. 

Destes, 3 quilômetros são de calçada compartilhada, 17,5 quilômetros são de ciclofaixa e 89 quilômetros são de ciclovias. 

Isso representa, em linha reta, a distância entre Campo Grande e Camisão, que ficam a 120 quilômetros de distância. 

No entanto, as vias deixam a desejar em vários pontos e precisam de reparos em trechos. Os ciclistas da Capital precisam conviver com problemas recorrentes como falta de iluminação, falta de sinalização, falta de pintura, desnivelamento no asfalto, buracos e matagal. 

Como noticiou o Correio do Estado nesta semana, mais 1,33 quilômetro de ciclovia será implantado na pista da avenida Ceará até a avenida Professor Luís Alexandre de Oliveira, até interligar à ciclovia da Nelly Martins, no bairro Chácara Cachoeira. A via deve ser inaugurada até o dia 30 de dezembro. 

Com os novos projetos, serão adicionados 18,62 km de novos trechos e 8,20 km requalificados.

De acordo com a Agetran, com o investimento da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (SUDECO), no valor de R$ 1.002.100, está prevista a execução de 11,47 km de ciclovias em trechos como: Av. Tamandaré, Av. Euler de Azevedo, Av. Rodoviária, Rua Iguatemi, Rua Antônio Rahe, Av. Senador Filinto Müller, Av. Gabriel Spipe Calarge, Av. George Chaia, Rua Anchieta, Rua Carandá, Rua Arica e Rua da Candelária.

Com recursos provenientes de emendas especiais da bancada federal, no valor de R$ 1.500.000,00 e R$4.785.919,00, também está prevista a execução de 4,79 km em trechos como a Avenida Nosso Senhor do Bonfim, entre a Avenida Cônsul Assaf Trad e a Avenida Desembargador Leão Neto do Carmo.

Além disso, há projeto para requalificação de 8,20 km e implantação de mais 2,36 km de ciclovias em trechos das avenidas Cônsul Assaf Trad, Nelly Martins, Parque Soter e Avenida Zulmira Borba.

Veja quais são as ruas e avenidas que têm ciclovias/ciclofaixas/calçadas compartilhadas:

  • Afonso Pena
  • Duque de Caxias
  • Lúdio Martins Coelho
  • Nasri Siufi
  • Fábio Zahran
  • Costa e Silva
  • Cônsul Assaf Trad
  • Avenida Noroeste - Orla Morena
  • Nelly Martins (Via Park)
  • Rua Petrópolis
  • Cafezais
  • José Barbosa Rodrigues
  • Dom Antônio Barbosa
  • Gury Marques
  • Avenida do Poeta (Parque dos Poderes)
  • Prefeito Heráclito Diniz de Figueiredo
  • BR 262 – indo para o Indubrasil
  • Amaro Castro Lima
  • Rádio Maia
  • Rua da Divisão
  • Rua Graça Aranha
  • Avenida Rita Vieira
  • Rua Vitor Meireles
  • Ernesto Geisel (em frente ao Shopping Norte Sul Plaza)
  • Wilson Paes de Barros
  • Avenida Mato Grosso

O número de ciclovias ou espaço exclusivo para ciclistas é expressamente baixo, visto que, de acordo com o IBGE, Mato Grosso do Sul possui cerca de 5 mil quilômetros de estradas pavimentadas e 8 mil quilômetros de estradas não pavimentadas, um total de aproximadamente 13 mil quilômetros de vias.

*Colaborou Naiara Camargo
 

Sus

Novas doses de antídoto contra intoxicação por metanol são enviadas a MS

Em aquisição inédita, o fomepizol irá reforçar o estoque do SUS a partir desta sexta-feira (10), em todo o Estado

09/10/2025 16h44

Compartilhar

Crédito: Paulo Pinto / Agência Brasil

Continue Lendo...

O país passa a contar com o antídoto fomepizol, utilizado no tratamento de intoxicações por metanol. O lote com 2.500 unidades será destinado ao Sistema Único de Saúde (SUS), sendo que 20 unidades serão enviadas para Mato Grosso do Sul.

Após o aumento de casos em vários estados de pessoas intoxicadas ao ingerir bebidas alcoólicas adulteradas, a última atualização indica 24 casos confirmados, 259 em investigação e 145 suspeitas descartadas.

O Ministério da Saúde inicia a distribuição das primeiras 1.500 doses, nesta quinta-feira (9), tendo como prioridade inicial São Paulo, que receberá 288 doses do medicamento por registrar o maior número de casos.

Em seguida, a distribuição seguirá para todo o país, garantindo a oferta do medicamento em todas as regiões. Permanecerão no estoque estratégico do Ministério da Saúde um total de 1.000 ampolas.

A compra do medicamento, junto à subsidiária de uma empresa japonesa, ocorreu apenas oito dias após o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, acionar o Fundo Estratégico da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas).

Cabe ressaltar que o medicamento é considerado raro, devido à baixa produção mundial. Esse reforço soma-se às ampolas de etanol farmacêutico, antídoto utilizado no tratamento de intoxicações por metanol, já disponível em Mato Grosso do Sul.

Os demais estados começarão a receber o antídoto na sexta-feira (10):

  • Pernambuco (68 unidades)
  • Paraná (84)
  • Rio de Janeiro (120)
  • Rio Grande do Sul (80)
  • Mato Grosso do Sul (20)
  • Piauí (24)
  • Espírito Santo (28)
  • Goiás (52)
  • Acre (16)
  • Paraíba (28)
  • Rondônia (16)

Distribuição

A secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, Mariângela Simão, explicou que, com a compra feita pelo Ministério da Saúde em parceria com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), o país já conta com o primeiro antídoto, que é o etanol.

“O que estamos oferecendo agora é uma segunda opção, o fomepizol, adquirido via Opas com apoio da Anvisa: são 2.500 ampolas, que já estão sendo entregues. Apesar de termos notificações em 12 estados, todos os estados do país terão à disposição tanto o etanol quanto o fomepizol”, disse a secretária.

Demanda

Conforme divulgado pelo Ministério da Saúde, os estados podem solicitar novos envios de remessas, conforme a necessidade apresentada e o registro de casos.

Para realizar a distribuição do novo antídoto, foi considerado o último Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), assegurando a distribuição igualitária conforme as emergências toxicológicas de cada região.

Como funciona o fomepizol?

O fomepizol é uma alternativa ao tratamento já realizado com etanol farmacêutico, sendo utilizado em casos de intoxicação por metanol. Com alta eficácia e segurança, o medicamento impede que o metanol se metabolize em ácido fórmico, evitando acidose metabólica.

Como a procura pelo medicamento é baixa, o antídoto possui custo elevado. Para viabilizar a oferta no SUS, o Ministério da Saúde contatou diversos fornecedores internacionais.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) também publicou chamada pública para identificar fornecedores internacionais do fomepizol, atualmente não disponível no Brasil, em resposta a ofício do Ministério da Saúde solicitando urgência.

“A Anvisa lançou um edital para identificar produtores no mundo capazes de fornecer o medicamento ao Brasil. Conseguimos localizar a fabricante japonesa, e a Opas realizou um trabalho fundamental para viabilizar a importação em volume substancial. Foi um processo muito ágil: no sábado, discutimos conjuntamente com o Ministério da Saúde, a Anvisa, a empresa e a Opas; no domingo, a Anvisa autorizou a importação; e hoje o produto está chegando ao mercado brasileiro. Trata-se de um prazo recorde.”

Como funciona o etanol farmacêutico?

O etanol farmacêutico pode ser administrado já na suspeita de intoxicação, sem necessidade de aguardar confirmação laboratorial. Deve ser usado exclusivamente sob prescrição e monitoramento médico em ambiente de saúde. A população não deve adquiri-lo por conta própria.

Assine o Correio do Estado

CAOS NA SAÚDE

Em meio a crise de leitos, Santa Casa pede mais dinheiro

Em relação ao SUS, os contratos com o Estado e Município vêm sendo prorrogados sem qualquer reajuste desde 2023

09/10/2025 16h07

Compartilhar
Santa Casa de Campo Grande

Santa Casa de Campo Grande Gerson Oliveira/Correio do Estado

Continue Lendo...

A Associação Beneficente Santa Casa de Campo Grande (ABCG) solicitou, com caráter de urgência, audiências com a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), e com o governador do Estado de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PP) para tratar sobre a prestação de serviços ao Sistema Único de Saúde (SUS), conforme decisão liminar vigente.

Mesmo com um terço do orçamento do Município (R$ 2,1 bilhões de R$ 6,87 bilhões este ano e R$ 2,25 bilhões de R$ 6,97 bilhões previstos para 2026), a Saúde campo-grandense vem experimentando constantes colapsos em leitos hospitalares, seja adulto ou pediátrico, números que foram confirmados por hospitais ao Correio do Estado.
 
A Santa Casa enfrenta um cenário crítico de sustentabilidade financeira. Desde agosto de 2023, os contratos com o SUS são prorrogados sem qualquer reajuste no valor-base, o que tem gerado desequilíbrio frente ao aumento progressivo dos custos hospitalares.

Em março, durante audiência pública na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, foi informado que a Santa Casa tinha um déficit anual de R$ 158,85 milhões. O número resulta da desproporção entre os valores recebidos pelo hospital e os custos que precisa arcar.

Nesta mesma audiência, o deputado Pedrossian Neto (PSDB) levantou o seguinte questiomento:

“A Santa Casa tem custo mensal de R$ 45 milhões e consegue auferir em receita da União, do Estado e do Município de Campo Grande apenas 32 milhões aproximadamente. E eu pergunto como uma instituição faz para continuar aberta precisando, a cada mês, de R$ 13 milhões?”

A instituição não tem recebido recursos provenientes de ações judiciais já reconhecidas contra antigos gestores da saúde, atualmente em fase de cumprimento, o que agrava ainda mais a situação econômica da entidade.

Com isso, o hospital acumula dívidas com fornecedores e prestadores de serviço, comprometendo a capacidade de manter os atendimentos essenciais à população.

Santa Casa de Campo GrandeUTI pediátrica na Santa Casa costuma ter taxa de ocupação acima de 100%

Outro problema enfrentado pela Santa Casa é a alta taxa de ocupação dos leitos. O hospital informou que são disponibilizados 637 leitos para o SUS, sendo 609 entre UTI e enfermarias, 23 leitos de pronto-socorro e oito de Unidade Coronariana. Deste todo, 80,87% estão ocupados, com um tempo médio de permanência de 9,91 dias.

Porém, este não é um problema apenas da Santa Casa. No Sistema de Gestão de Saúde (SiGS), portal disponibilizado pela Prefeitura para verificação de leitos e tempo de espera em cada Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e Centro Regional de Saúde (CRS), cinco unidades aparecem com leitos lotados, tanto para emergência quanto observação: 

  • UPA Vila Almeida
  • UPA Coronel Antonino
  • UPA Leblon
  • UPA Santa Mônica 
  • UPA Moreninhas.

Nas outras unidades, há pouquíssimas vagas em leitos, seja para emergência ou observação. Os dados são atualizados a cada duas horas no site.

UPAs lotadas

Pelo lado da administração pública, não há qualquer sinalização para melhorar o quadro de falta de leitos, muito menos um plano. Os membros do Comitê Gestor da Saúde, que fazem, às vezes, a função de secretário, ainda não entregaram nenhuma proposta neste sentido. 

O Correio do Estado verificou na quarta-feira (8) a situação das unidades que dá aos usuários da saúde pública o seguinte panorama: 

  • Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (Humap-UFMS) - nove leitos de Centro de Terapia Intensiva (CTI) adulto, nove leitos na Unidade Coronariana (UCO), nove leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica e seis leitos de UTI neonatal. Todos com 100% de ocupação; 
  • Santa Casa - 637 leitos para saúde pública, sendo 609 entre UTI e enfermarias, 23 leitos de pronto-socorro e oito de C.O., dos quais 80,87% estão ocupados.
  • Hospital Adventista do Pênfigo (HAP) - 20 leitos de UTI e 30 leitos clínicos contratualizados com a Prefeitura de Campo Grande e mais 10 leitos de UTI e 20 leitos clínicos com contrato vigente com o Estado, acordo este que vai até novembro. Todos se encontram ocupados.

Comitê

Rosana Leite de Melo, ex-secretária de saúde de Campo Grande, foi exonerada no dia 5 de setembro. No lugar, a Prefeitura instituiu um comitê para comandar a pasta, formado por seis pessoas: Ivoni Kanaan Nabhan Pelegrinelli; gestora de planejamento e execução estratégia, Catiana Sabadin Zamarrenho; a gestora jurídica Andréa Alves Ferreira Rocha; o gestor de finanças e orçamento, Isaac José de Araújo; o gestor administrativo Vanderlei Bispo de Oliveira; e o gestor de contratação André de Moura Brandão.

Mesmo com tempo previsto de seis meses de duração desse comitê e com ar de mistério, Adriane Lopes confirmou que já tem um nome em mente.

“Já está tudo decidido, eu já tenho o nome, a Câmara tem feito uma sugestão muito responsável, de pessoas muito técnicas, mas quando começamos o projeto de reestruturação, já tínhamos desenhado o começo, meio e fim. A partir do momento que a reestruturação estiver concluída, o comitê continua trabalhando em parceria com a secretária, ou o secretário, que for assumir”

De acordo com fontes apuradas pelo Correio do Estado, a questão de não ter um secretário específico para comandar a Pasta também atrasa as demandas e leva à demora para resolver os problemas, incluindo a superlotação de unidades de saúde e o deficit de leitos.
 

Assine o Correio do Estado

 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Açougue que vendia carne sem procedência armazenava o produto no chão
Cidades

/ 2 dias

Açougue que vendia carne sem procedência armazenava o produto no chão

2

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1125, terça-feira (07/10)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1125, terça-feira (07/10)

3

DOF apreende 17 veículos carregados com materiais contrabandeados na fronteira
PONTA PORÃ

/ 2 dias

DOF apreende 17 veículos carregados com materiais contrabandeados na fronteira

4

Ministério Público fecha o cerco contra a corrupção nas prefeituras de MS
INVESTIGAÇÕES

/ 1 dia

Ministério Público fecha o cerco contra a corrupção nas prefeituras de MS

5

Estado e Capital terão que indenizar os pais da menina Sophia até 2095
CONDENAÇÃO

/ 1 dia

Estado e Capital terão que indenizar os pais da menina Sophia até 2095

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo
Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 6 dias

Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?
Leandro Provenzano: Acidente de Trânsito
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Leandro Provenzano: Acidente de Trânsito

Mercado de Trabalho: Informais tem alta na renda três vezes maior que a de CLT
Exclusivo para Assinantes

/ 30/09/2025

Mercado de Trabalho: Informais tem alta na renda três vezes maior que a de CLT