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CAMPO GRANDE

Em MS, motorista de aplicativo agride passageiro e Justiça condena empresa

De acordo com os autos, o desentendimento começou após a vítima pedir para o condutor fechar a janela e este recusar

João Pedro Flores

03/09/2026 - 08h15
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Um passageiro que foi agredido fisicamente por um motorista durante uma corrida de transporte por aplicativo será indenizado em R$ 5 mil por danos morais. A 14ª Vara Cível de Campo Grande decidiu e reconheceu a responsabilidade solidária da plataforma pelos danos causados ao consumidor. A sentença foi proferida pelo juiz Marcus Vinícius de Oliveira Elias.

De acordo com os autos do processo, a discussão começou após o motorista se recusar a fechar a janela do veículo em razão do frio. Durante o desentendimento, o condutor teria desferido um soco na boca do passageiro.

O motorista negou a agressão e afirmou que, após a discussão, deixou o passageiro em um posto de combustíveis. Também alegou que o homem teria se exaltado e chutado o veículo. No entanto, fotografias do hematoma apresentadas pelo passageiro e juntadas ao processo confirmaram a agressão.

A vítima registrou boletim de ocorrência e apresentou laudo médico-pericial que apontou ofensa à integridade corporal provocada por ação contundente.

Durante a audiência de instrução, uma testemunha que estava no posto onde ocorreu o desembarque relatou que o passageiro mostrou o hematoma provocado pela agressão. A pessoa que o acompanhava na ocasião também confirmou que o motorista havia desferido um soco na boca da vítima.

Decisão

Para o juiz Marcus Vinícius de Oliveira Elias, o conjunto de provas demonstrou a ocorrência da agressão física e afastou a versão apresentada pelo motorista de que não havia praticado o ato.

A decisão também reconheceu que a agressão sofrida durante a utilização do serviço de transporte ultrapassa um mero aborrecimento cotidiano e atinge direitos da personalidade, gerando dever de indenizar por dano moral.

Em relação ao valor da reparação, o magistrado considerou as circunstâncias do caso e a extensão da lesão corporal, classificada como leve, fixando a indenização em R$ 5 mil.

A empresa de transporte havia alegado não ter responsabilidade pela agressão. O argumento, porém, não foi acolhido. A sentença considerou que a relação entre passageiro e plataforma é regida pelo Código de Defesa do Consumidor e reconheceu a responsabilidade solidária dos requeridos pelos danos decorrentes da prestação do serviço.

Além da indenização, a empresa e o condutor foram condenados ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

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Reforço

MPMS dobra efetivo para combater corrupção e crime organizado

Depois de comprar duas licenças de software israelense para decifrar celulares, MPMS também vai integrar equipes em sede única

03/09/2026 05h00

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Unidade especializada ficará em anexo da Procuradoria-Geral de Justiça, em Campo Grande

Unidade especializada ficará em anexo da Procuradoria-Geral de Justiça, em Campo Grande Paulo Ribas

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O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) vai dar mais um passo no reforço das estruturas de combate ao crime organizado e à corrupção. Depois de quase dobrar o número de servidores dedicados exclusivamente à investigação e ao combate às organizações criminosas, de colarinho branco ou não, a instituição agora pretende construir um anexo para abrigar todos esses servidores de forma integrada.

A licitação para ampliar um dos anexos da Procuradoria-Geral de Justiça de Mato Grosso do Sul já está em andamento. A expectativa do MPMS é de investir R$ 22,6 milhões no anexo, onde trabalharão não apenas promotores de Justiça especializados, mas também especialistas de várias áreas, além de policiais militares e civis cedidos pelo Poder Executivo por meio de convênio.

Mas o reforço do combate ao crime pelo MPMS não depende de nova sede, ele já está em andamento. Nos últimos dois anos, quase duas dezenas de prefeituras já foram alvo de operações coordenadas pelo Grupo Especializado de Combate à Corrupção (Gecoc), um dos grupos que atuarão no anexo.

Unidade especializada ficará em anexo da Procuradoria-Geral de Justiça, em Campo GrandeProcurador-Geral de Justiça, Romão Ávila

A unidade integrada também abrigará o Grupo Especializado de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e a Central de Inteligência (CI), que dá apoio a outras unidades do MPMS, como a especializada no combate a crimes cibernéticos.

O reforço milionário no combate ao crime pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul também se dá por meio do reforço de pessoal. Desde 2023, Gecoc, Gaeco e CI, combinados, dobraram o efetivo: passaram de 65 servidores trabalhando para mais de 130 atualmente.

O procurador-geral de Justiça, Romão Avila Milhan Júnior, explica ao Correio do Estado que reforçar e modernizar unidades de combate ao crime é uma atividade permanente na instituição.

“As organizações criminosas crescem e estão entremeadas em muitas atividades ilícitas e, mais recentemente, nas lícitas também. Agora, as instituições públicas têm de fazer frente a este crescimento da criminalidade que assola a sociedade sul-mato-grossense e brasileira”, afirma.

“O Ministério Público, órgão investigativo e também o que inicia a persecução penal contra criminosos, deve fazer o máximo dentro de suas possibilidades para investir em estrutura física, de pessoal e de equipamentos”, complementa.

Inteligência

Um dos exemplos do investimento no combate ao crime organizado, de colarinho branco ou não, pelo MPMS é o investimento no software israelense Cellebrite, utilizado por forças de segurança em mais de 140 países e, no Brasil, pela Polícia Federal.

Em Mato Grosso do Sul, o MPMS é a única instituição a utilizá-lo e detém duas licenças para o uso: uma com o Gaeco e outra com as unidades CI e Gecoc.

A principal ferramenta do Cellebrite é a Ufed (Dispositivo de Extração Universal de Provas, na tradução da sigla em português), que permite desbloquear e extrair dados de celulares e tablets, incluindo informações de aplicativos de mensagens, redes sociais, e-mails e até conteúdos armazenados em nuvem. Foi essa ferramenta que permitiu ao Gecoc desbaratar um esquema de corrupção que começou na prefeitura de Terenos e se espalhou por outras prefeituras do Estado.

As conversas por telefone celular para tratativa de crimes ligados ao desvio de verbas públicas resultaram na prisão do prefeito de Terenos, Henrique Budke, o primeiro titular do Poder Executivo a ser preso no exercício do cargo na história de Mato Grosso do Sul.

O alcance da tecnologia do Cellebrite é amplo: consegue acessar dispositivos Android e iOS, mesmo em versões recentes e com sistemas de criptografia avançados. Isso torna o Cellebrite essencial em investigações criminais, já que praticamente todo delito hoje tem algum componente digital.

Em Mato Grosso do Sul, o MPMS já empresta sua tecnologia até para instituições federais, como a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal.

Saúde

Fiocruz vai iniciar testes da primeira vacina RNAm contra a covid-19

Serão incluídos 90 participantes saudáveis entre 18 e 59 anos de idade

02/09/2026 22h00

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Bernardo Portella/Fiocruz

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A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) a iniciar os estudos clínicos da vacina de RNA mensageiro (RNAm) contra a covid-19. A vacina é a primeira produzida com esta tecnologia no país. 

O imunizante foi totalmente desenvolvido na plataforma RNAm da Fiocruz. O estudo de Fase 1 tem o objetivo de avaliar a segurança e a imunogenicidade do reforço vacinal com a vacina COVID19 (RNAm) da Biomanguinhos/Fiocruz em participantes adultos sadios. 

A vacina do Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos passou pelo estágio pré-clínico, que mostrou eficácia na proteção contra a doença. Também foram realizados estudos toxicológicos e de escalonamento.

Participantes

O recrutamento dos participantes para a Fase 1 do estudo clínico está previsto para começar no primeiro trimestre de 2027. 

Serão incluídos no estudo 90 participantes saudáveis entre 18 e 59 anos. As pessoas serão recrutadas nos centros Unidade de Ensaios Clínicos para Imunobiológicos e Policlínica Lincoln de Freitas Filho, no Rio de Janeiro (RJ). 

O período de inclusão desse grupo no estudo deverá ser de seis meses. Após a inclusão, cada participante será acompanhado por mais seis meses. 

Na primeira fase, são testadas a segurança e a imunogenicidade do reforço da vacina. O estudo clínico vai avaliar o uso do imunizante como dose de reforço, como consta atualmente no calendário do Programa Nacional de Imunizações (PNI). 

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