TEMPO

Mato Grosso do Sul se destacou entre as cidades mais quentes do Brasil nesta sexta-feira (15), de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

No ranking das 10 cidades mais calorosas, 3 são de Mato Grosso do Sul (MS) , 2 de Mato Grosso (MT), 1 de São Paulo (SP), 2 do Piauí (PI), 1 do Ceará (CE) e 1 da Bahia (BA).

Água Clara (40,6ºC), Três Lagoas (40,3ºC) e Paranaíba (39,7ºC) bateram recorde de calor e estão entre as cidades mais quentes do País.

Confira o ranking nacional:

RANKING MUNICÍPIO TEMPERATURA 1º Cuiabá (MT) 40,7ºC 2º Água Clara (MS) 40,6ºC 3º Jaguaribe (CE) 40,4ºC 4º Três Lagoas (MS) 40,3ºC 5º São Romão (MG) 40,1ºC 6º Bom Jesus do Piauí (PI) 39,9ºC 7º Paranaíba (MS) 39,7ºC 8º Formosa do Rio Preto (BA) 39,6ºC 9º Piripiri (PI) 39,5ºC 10º Porto Estrela (MT) 39,5ºC

Confira as 10 cidades mais quentes de MS nesta sexta-feira (15):

RANKING MUNICÍPIO TEMPERATURA 1º Água Clara 40,6ºC 2º Três Lagoas 40,3ºC 3º Paranaíba 39,7ºC 4º Corumbá 38,7ºC 5º Coxim 38,5ºC 6º Paranaíba - segunda medição 38,4ºC 7º Ivinhema 39,7ºC 8º Bataguassu 37,7ºC 9º Porto Murtinho 37,7ºC 10º Juti 37,6ºC

ONDA DE CALOR

Pela quarta vez no ano, a Onda de Calor está de volta em Mato Grosso do Sul.

Temperaturas atingem picos e ultrapassam os 35ºC, e, em algumas regiões, beiram os 40ºC facilmente, com sensação térmica de 42ºC.

Alerta laranja do Inmet indica que a temperatura estará 5ºC acima da média entre quinta-feira (14) e domingo (17), em todos os 79 municípios de Mato Grosso do Sul. O aviso aponta perigo, com risco à saúde.

Chuvas de dezembro aliviam o calorão temporariamente. De acordo com o meteorologista Natálio Abrahão, 18,2 milímetros foram registrados em 23 minutos de chuva, nesta sexta-feira (15), em Campo Grande.

Esta é a quarta Onda de Calor que atua em Mato Grosso do Sul. A primeira ocorreu entre 18 e 26 de setembro, a segunda entre 17 e 21 de outubro e a terceira entre 8 e 19 de novembro.

Onda de Calor é o resultado de um bloqueio atmosférico causado pela persistência de um grande sistema de alta pressão atmosférica sobre uma área, por vários dias consecutivos.

A alta pressão atmosférica deixa o ar seco, inibe o crescimento e formação de nuvens e a ocorrência de chuva.

A Onda de Calor provoca altíssimas temperaturas, sol forte, clima seco, tempo abafado, céu limpo, vento quente e baixa umidade do ar em Mato Grosso do Sul.

UMIDADE DO AR

Além de quente, o tempo também está muito seco. O índice de umidade relativa do ar atinge valores críticos em Mato Grosso do Sul.

Alerta amarelo do Inmet aponta que a umidade relativa do ar estará entre 20% e 30% neste sábado (16) em Mato Grosso do Sul.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a umidade indicada é de no mínimo 60%.

Umidade relativa do ar é a quantidade de água em forma de vapor dispersa pelo ar. O instrumento utilizado para medir a umidade é o higrômetro.

PREVISÃO DO TEMPO PARA OS PRÓXIMOS DIAS

De acordo com o meteorologista do Inmet, Cleber Souza, sábado (16) e domingo (17) serão de muito calor e tempo seco em Mato Grosso do Sul. Temperaturas podem atingir os 40ºC em algumas regiões do Estado.

A previsão é que a Onda de Calor vá embora na segunda-feira (18) e dê espaço para chuvas e tempestades em Mato Grosso do Sul.

A previsão do tempo para a próxima semana é de chuva, tempestade, ventos, queda de granizo, raios, trovões e rajadas de vento. A temperatura vai cair de 40ºC para 30ºC na próxima semana.

RECOMENDAÇÕES

De acordo com o Ministério da Saúde, o tempo quente e seco requer cuidados aos sul-mato-grossenses. Confira as recomendações: