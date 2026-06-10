Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

LOTERIAS

Resultado da Quina de ontem, concurso 7046, terça-feira (09/06): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

Da Redação

Da Redação

10/06/2026 - 08h23
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 7046 da Quina na noite desta terça-feira, 9 de junho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 8 milhões.

Premiação

  • 5 acertos - Não houve ganhadores
  • 4 acertos - 40 apostas ganhadoras, (R$ 13.162,76)
  • 3 acertos -3.493 apostas ganhadoras, (R$ 143,55)
  • 2 acertos - 98.929 apostas ganhadoras, (R$ 5,06)

Confira o resultado da Quina de ontem!

Os números da Quina 7046 são:

  • 37 - 02 - 68 - 12 - 76

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 7055

O próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 10 de maio, a partir das 21 horas, pelo concurso 7055. O valor da premiação está estimado em R$ 10 milhões.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

LOTERIAS

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3706, terça-feira (09/06): veja o rateio

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados

10/06/2026 08h21

Compartilhar
Confira o rateio da Lotofácil

Confira o rateio da Lotofácil Foto: Reprodução Agência Brasil

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3706 da Lotofácil na noite desta terça-feira, 9 de junho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 2 milhões.

Premiação

  • 15 acertos - 5 apostas ganhadoras, (R$ 341.029,77)
  • 14 acertos - 687 apostas ganhadoras, (R$ 743,46)
  • 13 acertos - 18424 apostas ganhadoras, (R$ 35,00)
  • 12 acertos - 115840 apostas ganhadoras, (R$ 14,00)
  • 11 acertos - 524196 apostas ganhadoras, (R$ 7,00)

Confira o resultado da Lotofácil de ontem!

Os números da Lotofácil 3706 são:

  • 01 - 06 - 15 - 08 - 04 - 10 - 16 - 22 - 18 - 12 - 14 - 25 - 21 - 24 - 09 

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 3710

O próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 10 de junho, a partir das 21 horas, pelo concurso 3710. O valor da premiação está estimado em R$ 2 milhões.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado 

LOTERIAS

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3016, terça-feira (09/06): veja o rateio

A Mega-Sena realiza três sorteios semanais, terça, quinta e sábado, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

10/06/2026 08h20

Compartilhar
Confira o rateio da Mega-Sena

Confira o rateio da Mega-Sena Foto: Agência Brasil

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3016 da Mega-Sena na noite desta terça-feira, 9 de junho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 3 milhões.

Premiação

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 40 apostas ganhadoras, (R$ 26.124,46)
  • 4 acertos - 2.566 apostas ganhadoras, (R$ 671,27)

Confira o resultado da Mega-Sena de ontem!

Os números da Mega-Sena 3016 são:

  •  55 - 52 - 19 - 33 - 11 - 60 

O sorteio foi transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pôde ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Mega-Sena 3020

Como a Mega Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no quinta-feira, 11 de junho, a partir das 20 horas, pelo concurso 3020. O valor da premiação está estimado em R$ 8 milhões.

Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

ANTT libera "tarifaço" no pedágio da BR-163 em MS
Reajuste

/ 2 dias

ANTT libera "tarifaço" no pedágio da BR-163 em MS

2

Resultado da Quina de hoje, concurso 7046, terça-feira (09/06)
LOTERIAS

/ 15 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 7046, terça-feira (09/06)

3

Operação fecha lojas com produtos falsificados de grandes marcas
CAMPO GRANDE

/ 23 horas

Operação fecha lojas com produtos falsificados de grandes marcas

4

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1223, terça-feira (09/06)
LOTERIAS

/ 15 horas

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1223, terça-feira (09/06)

5

Ponte Bioceânica já tem data definida para unir Brasil e Paraguai
BR-PY

/ 1 dia

Ponte Bioceânica já tem data definida para unir Brasil e Paraguai

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
O que mais reprova na perícia do INSS?
direito previdenciário

/ 4 dias

O que mais reprova na perícia do INSS?
Blindagem jurídica para construtoras
Leandro Provenzano

/ 6 dias

Blindagem jurídica para construtoras
Tempo fora da sala de aula pode aumentar o valor da aposentadoria do professor
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 29/05/2026

Tempo fora da sala de aula pode aumentar o valor da aposentadoria do professor
A IA que Julga e o Advogado que a Engana
Leandro Provenzano

/ 28/05/2026

A IA que Julga e o Advogado que a Engana