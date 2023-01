Em um ano, CCR realizou mais de 115 mil atendimentos na BR-163

Segundo balanço divulgado pela CCR MSVia, durante todo o ano de 2022, o Serviço de Atendimento ao Usuário da Concessionária registrou mais de 115 mil atendimentos na BR-163/MS.

A ocorrência mais comum foi devido a pane mecânica, com 22 mil registros, seguida de objeto na pista, com 13 mil eventos registrados. Na sequência, aparecem pouco mais de 6 mil atendimentos a ocorrências de pneu furado e 2,6 mil episódios de pane seca. Foram contabilizados, ainda, mais de 2.400 ocorrências de superaquecimento do motor.

A CCR MSVia reforça que realiza campanhas de conscientização em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF/MS) e órgãos parceiros para destacar a importância dos cuidados com o veículo a fim de evitar possíveis acidentes e problemas na rodovia.

“Essa ação de conscientização do usuário precisa ser constante, de forma que ele entenda claramente os riscos que a falta de manutenção no veículo pode acarretar”, explicou o gerente de atendimento da Concessionária, Luiz Fernando De Donno.

Segundo a Concessionária, a equipe que oferece assistência na rodovia conta com motoristas, enfermeiros, médicos, socorristas e demais profissionais que integram 17 bases operacionais, e são capacitados para melhor atender às ocorrências.

“Promovemos treinamentos contínuos das equipes ao longo de toda a rodovia, buscando alcançar índices cada vez maiores de eficácia”, completou.

Cerca de 500 colaboradores trabalham em regime de revezamento de turnos para dar assistência ao cliente 24 horas por dia.

Ao todo, 82 viaturas operacionais estão à disposição dos usuários, entre elas 17 ambulâncias-resgate (05 delas unidades móveis de suporte avançado), 08 guinchos pesados, 17 guinchos leves, 19 inspeções de tráfego e 11 caminhões de serviço.

Além disso, o Centro de Controle Operacional da CCR MSVia, em Campo Grande (MS), monitora 477 câmeras distribuídas ao longo da rodovia, proporcionando mais agilidade no acionamento dos recursos, além de permitir fiscalização da PRF (Polícia Rodoviária Federal) em tempo real.

Telefones para atendimento:

Disque CCR MSVia - Paralelamente ao trabalho do SAU, há o Disque CCR MSVia, criado para que o usuário tenha contato direto com a Concessionária. Por meio do telefone 0800 648 0163, é feito o atendimento a motoristas e passageiros que trafegam pela rodovia de forma totalmente gratuita. As ligações s podem ser feitas, inclusive, por celulares.



O Disque CCR MSVia funciona 24 horas por dia e está preparado para receber ligações com pedidos de atendimento na via, socorro a emergências e oferecer informações sobre as condições de tráfego. Ele também funciona como central de recebimento de reclamações, críticas, sugestões e elogios.



O serviço conta, ainda, com uma URA - Unidade de Resposta Automática, que dá informações eletrônicas (automaticamente) das condições de tráfego sem a necessidade de contato direto do usuário com as atendentes, o que amplia a velocidade de atendimento e agiliza a prestação do serviço.