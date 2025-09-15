Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

FINANÇAS

Em um mês, MPMS gasta mais de meio milhão em passagens e diárias

As informações referentes ao mês de junho, foram publicadas na edição desta segunda-feira (15), no Diário Oficial do Ministério Público de Mato Grosso do Sul

Tamires Santana

Tamires Santana

15/09/2025 - 12h00
Foi publicado no Diário Oficial do Ministério Público de Mato Grosso do Sul - (MPMS), desta segunda-feira (15), a relação de passagens aéreas e diárias pagas pelo MPMS a servidores da instituição no período de 1° a 30 de junho de 2025. Somados, os valores totalizam R$ 557.329,83, sendo R$ 76.749,15 gastos comn passagens aéreas e outros R$ 480.580,68 gastos com diárias.

O documento publicado nesta manhã traz detalhadamente dados como nome dos servidores, cargo, período, motivo e trecho da viagem, meio de transporte, além do valor gasto. Entretanto, ao menos 50 viagens das 319 listadas, foram nomeadas como 'sigiloso', informando apenas o valor da diária. Conforme o MP, em alguns casos, o sigilo é decretado por força de decisão em processos do Ministério Público. Sendo assim, dados como o nome do servidor, cargo, período da viagem e deslocamento foram ocultados.

De acordo com a publicação, o maior valor pago em passagem aérea foi para o  Procurado-Geral Adjunto de
Justiça Jurídico, Alexandre Magno Benites de Lacerda, que recebeu R$ 6.478,25 para participar da 6ª reunião ordinária do Conselho Nacional de Procuradores Gerais - (CNPG) de 2025, em Tiradentes, no Estado de Minas Gerais. De lá, ele seguiu para uma reunião no Escritório de Representação do MPMS em Brasília.

Já no que se trata de diárias, o maior valor pago foi parta a promotora de justiça Paula da Silva Volpe, que recebeu R$ 5.963,00 ao ir para Brasília participar do curso "Estândares interamericanos sobre direitos humanos de crianças e adolescentes", durante cinco dias. A viagem aconteceu entre os dias 11 e 15 de agosto desse ano. Nesse sentido, o valor recebido para cada dia foi de R$ 1.192,60.

MAIS QUE O DOBRO

Conforme apurado pelo Correio do Estado, de um ano para o outro, o valor de diárias e passagens pago aos servidores do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, mais que dobrou.

Isso porque, de acordo com a relação das diárias pagas no período de 1º a 31 de maio de 2024, o total entre passagens e diárias somou R$214.146,73, sendo R$ 37.544,60 de passagens, e R$ 176.602,13 em diárias.

Comparados, os valores de 2024 para 2025 representam um aumento de 160.26% pagos aos servidores.

O documento foi assinado pelo Procurador-Geral de Justiça, Romão Avila Milhan Junior, que está a frente do órgão desde maio de 2024.

ponta de um iceberg

Prefeito de Terenos escancara que licitação "é coisa para inglês ver"

Empresas elaboravam propostas financeiras das concorrentes e até pagavam para propostas de concorrentes fictícios. Prefeito exigia propina de 7,5%

15/09/2025 12h30

Investigação aponta que esquema de licitações fictícias começou ainda em 2021, na reforma da escola Rosa Idalina

Investigação aponta que esquema de licitações fictícias começou ainda em 2021, na reforma da escola Rosa Idalina Paulo Ribas

A investigação que no último dia 9 colocou na cadeia o prefeito de Terenos, Henrique Wancura Budke (PSDB), revela que, pelo menos naquele município, licitação, que deveria dar lisura aos certames e derrubar os valores de obras públicas, não passa de um jogo de faz de contas, ou “coisa para inglês ver”. 

Uma série de evidências neste sentido aparece no documento em que o desembargador Jairo Roberto de Quadros determinou a prisão do prefeito e a devassa nas contas da prefeitura e de outras 58 empresas e pessoas físicas. Além do prefeito, outros 15 tiveram a prisão decretada. 

Ainda em 2021, durante os preparativos para reforma da Escola Municipal Rosa Idalina Braga Barboza, empreiteiros interessados na obra combinaram com o próprio prefeito uma série de detalhes sobre o projeto muito antes de sair a licitação. 

O principal deles era sobre o preço. Um destes empreiteiros sugeriu R$ 2 milhões. O prefeito entendeu que era demais e sugeriu em torno de R$ 1 milhão. “Consta que a proposta que se sagrou vencedora foi de R$ 1.123.417,39, da empresa Angico Construtora e Prestadora de Serviços Ltda, de propriedade do investigado Sandro José Bortoloto". 

Aparentemente ocorreu uma licitação entre as empresas Angico, Bonanza  e Tecnika. Porém, o proprietário desta terceira recebeu R$ 15 mil somente para que apresentasse uma proposta superior àquela que já havia sido combinada com o prefeito, aponta a investigação.

E, para que não houvesse algum erro, “Cleberson ficou responsável pelo preenchimento das propostas, da sua e da suposta concorrente, inclusive com papel timbrado da empresa alheia”. 

Essa prática de uma empresa preencher a proposta das demais concorrentes está longe de ser um caso isolado, aponta a investigação.  “Aliás, do que consta nas investigações, utilizavam desse expediente como praxe, eis que as empresas detinham entre si folhas timbradas uma das outras, para supostamente facilitar a consecução ilícita do esquema”, diz a investigação do Ministério Público.

Na concorrência para a reforma da escola o proprietário da empresa Tecnika Contrução, de Rinaldo Cordoba de Oliveira, recebeu somente R$ 15 mil para simular participação do certame. Mas ele posteriormente seria contemplado com um contrato melhor.. 

Sua empresa “sagrou-se vencedora do Pregão nº 006/2024, para contratação de prestação de serviços de recapeamento asfáltico em área urbana, no valor de R$ 1.850.000,00. Com efeito, no dia 11/06/2024, um dia antes do julgamento da referida licitação, Rinaldo teria instado Sandro a fornecer uma proposta "cobertura", e assim Sandro teria dado suporte a Rinaldo, no sentido de direcionar referido certame”, diz trecho da investigação. 

PROPINA

A investigação cita uma infinidade de concorrências públicas em um explícito jogo de cartas marcadas e em praticamente todas elas. E, de acorco com os investigadores, o prefeito tucano exigia o pagamento de propina em todas.

Na reforma da escola da colônia Jamic, por exemplo, sagrou-se vencedora a empresa Angico, pelo valor de  R$ 2.788,662,40. Depois dos aditivos, porém, o custo final somou R$ 3.364,085,05, aponta a investigação do Minisério Público.  

“No que se refere à corrupção do Prefeito, a propina supostamente solicitada e recebida por Henrique oriunda da fraude à Tomada de Preço 006/2022 teria totalizado a quantia de R$ 255.000,00, ou seja, aproximadamente 7,5% do valor total da obra licitada”, relata a promotoria citando a tomada de preços relativa à escola instalada na colônia japonesa. O empresário tinha até uma planilha onde constavam os valores e as datas de pagamento.

Por isso, MPE concluiu que “o grupo teria fraudado e direcionado a Tomada de Preços 006/2022, sob a liderança do Prefeito Henrique, e com a participação pessoal e direta do então Secretário de Obras de Terenos (Isaac), junto com os empresários Sandro e Cleberson, sendo que, posteriormente, teria se providenciado a contrapartida em forma de propina ao Prefeito, cujos valores foram encaminhados à empresa de Eduardo Schoier, que funcionaria como "testa de ferro" de Henrique”. 

ENRIQUECIMENTO

E por conta de cobranças de propina, o prefeito literalmente enriqueceu, segundo a investigação. “Durante as eleições de 2020, Henrique declarou ao Tribunal Superior Eleitoral patrimônio de R$ 776.210,57, enquanto na eleição de 2024 o valor passou para R$ 2.468.418,61, evolução patrimonial esta de 318%”.

Esta declaração, porém, está com valores sub-avaliados, acredita o MPE. “Em pelo menos três bens de Henrique o valor de mercado é muito maior do que aquele efetivamente declarado. A Fazenda Ipê Amarelo, com área de 161 hectares, localizada no município de Aquidauana/MS, teve valor declarado em junho de 2023 de R$ 1.500.000,00, cujo montante foi pago integralmente a vista.”

Naquela região, porém, a terra vale muito mais. “Em pelo menos 11 imóveis rurais semelhantes da mesma região, o valor médio do hectare é de R$ 27.047,98, o que, multiplicado por 161, alcançaria R$ 4.356,017,67”, aponta o despacho do desembargador. 

Por conta disso, a investigação revela que “somado o valor real de marcado, o montante dos bens alcançaria em 2024 o montante real de R$ 6.141.948,18, o que indicaria crescimento de 691% em relação ao que foi declarado na eleição de 2020.”

Mesmo que guardasse todo o seu salário recebido desde que tomou posse, o prefeito jamais teria conseguido acumular tamanho patrimômio. “O Prefeito recebe salário mensal líquido de R$ 15.630,83, de modo que de janeiro de 2021 a junho de 2025, teria auferido o total de R$ 541.410,00”, diz a investigação. 

A defesa do prefeito alega que ele é inocente. O tucano segue preso e pediu afastamento do cargo para poder se dedicar à defesa. 

DITADO ANTIGO

A expressão "para inglês ver" significa que algo foi feito apenas para aparentar, enganar ou fingir, sem uma intenção real de ser levado a sério ou de ter efeito prático.

A sua origem está ligada a uma situação do século 19, quando Brasil,, pressionado pela Inglaterra para acabar com o tráfico de escravos, criava leis que proibiam a prática, mas que não eram aplicadas de verdade. Eram somente eram uma encenação para agradar os ingleses, que exigiam o fim da escravidão. 

ACIDENTE COM CARRETA

Homem morre em acidente com carreta na BR-267

Após o ocorrido trânsito ficou completamente interditado por quase 2h

15/09/2025 10h00

Acidente mata idoso de 70 anos na BR-267

Acidente mata idoso de 70 anos na BR-267 Foto: Elenize Oliveira/Cenário MS

Um acidente na BR-267, em Bataguassu, deixou o trânsito parado por quase 2h, na tarde de ontem. O idoso que conduzia o carro colidiu com a carreta e morreu no local. A passageira que estava junto não teve ferimentos graves, mas foi encaminhada para a Santa Casa da cidade.

O motivo do acidente foi devido ao carro, que saiu da margem da rodovia e realizou a manobra à frente do outro veículo, com intenção de acessar a outra via. O motorista da carreta bitrem disse ter notado e tentado frear, mas não conseguiu a tempo da colisão. Ambos os veículos foram parar no acostamento em meio às árvores.

Com o impacto da colisão e dos ferimentos, o motorista do Toyota Etios, identificado como Vilmar Ramos Carvalho, de 70 anos, morreu no local.

Já a mulher que estava no banco ao lado do motorista foi retirada do carro com ajuda dos cidadãos que estavam no momento do acidente.

Após a chegada do socorro, ela foi resgatada do local pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para o Pronto Socorro da Santa Casa de Misericórdia de Bataguassu, cidade mais próxima do acidente.

A rodovia ficou interditada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Científica para análise da versão do caminhoneiro, que não teve nenhum ferimento, e outros possíveis cenários do acidente.

Com informações do Cenário MS

