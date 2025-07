Em um único dia, 52 pessoas trans mudam de gênero e nome em MS

BALANÇO MENSAL

Dos 47 municípios monitorados, 27 apresentaram acumulados acima da média histórica e 20 valores abaixo da média

Chuva ficou acima da média histórica, no mês de junho de 2025, em Mato Grosso do Sul, de acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec-MS).

Dos 47 municípios monitorados, 27 apresentaram acumulados acima da média histórica e 20 valores abaixo da média.

O município que registrou maior volume foi Sete Quedas, com 157,4 milímetros. O acumulado é 84% acima do esperado para o mês.

O município que contabilizou o menor volume foi Dois Irmãos do Buriti, com 6,4 milímetros. O valor é 86% abaixo do esperado para o período.

Campo Grande registrou 43 milímetros, 9% a menos do que era esperado.

“Através da análise de dados espaciais, ou seja, derivados de dados de satélite, no mês de junho de 2025 Mato Grosso do Sul registrou volumes de chuva acima da média histórica, com acumulados variando entre 75-150 mm, principalmente na região do extremo sul do estado. Houve déficit de chuva nas regiões sudoeste e centro-leste, onde foram observadas anomalias negativas. Em contrapartida, as regiões norte, pantaneira, bolsão e o extremo sul apresentaram anomalias positivas, o que representa um volume de chuva acima do esperado para o período”, informou o Cemtec-MS, por meio de boletim mensal de análise de condições meteorológicas.

"De modo geral, em comparação com o mês anterior, houve uma atenuação das condições de seca em todo o estado nas três escalas analisadas. Ainda assim, persistem valores característicos de déficit de precipitação, com intensidade de seca moderada a severa nas regiões central, sul, nordeste e sudeste, onde os valores do SPI variam entre -1,3 e inferiores a -1,6, sendo essa condição observada nas três escalas (SPI-3, SPI-6 e SPI-12). Em contrapartida, a região pantaneira não apresenta, neste período, indicativos de seca", finalizou.

A média histórica de chuvas refere-se ao cálculo da quantidade média de precipitação que ocorre em uma determinada região ao longo de um período significativo de tempo, geralmente vários anos.

Essa média é calculada a partir dos dados de chuva registrados em anos anteriores e serve como uma referência para comparar a precipitação atual com os padrões históricos. Serve para identificar anomalias, como secas ou inundações e entender os padrões climáticos regionais.

Confira a precipitação acumulada, em junho de 2023 e a respectiva média histórica, nos municípios:

TEMPERATURA

As temperaturas apresentaram grande amplitude térmica no mês de junho de 2025, variando de -0,9°C a 34,3°C.

A menor temperatura foi registrada em Sete Quedas, onde os termômetros marcaram -0,9°C no dia 24 de junho.

A maior temperatura ocorreu em Pedro Gomes, com valor máximo de 34,3°C no dia 4 de junho.

Junho enfrentou três ondas de frio, sendo a primeira em 9 de junho, a segunda em 23 de junho e a terceira em 30 de junho.

Mato Grosso do Sul chegou a registrar temperaturas negativas e geada .

Confira os recordes de temperatura máxima, temperatura mínima, umidade relativa do ar mínima e rajada de vento: