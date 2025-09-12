Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

PRF

Em uma semana, Polícia Rodoviária Federal apreende mais de 5,5 toneladas de drogas em MS

A maioria das apreensões é de maconha, seguida por cocaína, haxixe e skunk

Karina Varjão

Karina Varjão

12/09/2025 - 18h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu nesta última semana um quantitativo equivalente a quase 1 tonelada de drogas por dia em Mato Grosso do Sul. Desde domingo (9) até hoje (12), os policiais retiraram de circulação mais de 5,5 toneladas de entorpecentes. 

Ao todo, foram encontrados 4.688 quilos de maconha, 752 quilos de cocaína, 47 quilos de haxixe e 36 quilos de skunk em diferentes regiões do Estado, através de operações de rotina e ações de inteligência. 

Entre as principais apreensões da semana estão: 

  • Em Terenos: foram apreendidos 220 quilos de cocaína escondidos dentro de um caminhão. O motorista foi preso em flagrante. 
  • Em Miranda: foram localizados 254 quilos de cocaína e 42 quilos de haxixe. Dois homens foram presos. 
  • Em Bataguassu: foi a maior ocorrência da semana, com a apreensão de 3.306 quilos de maconha transportados em um caminhão. O condutor do veículo foi preso. 
  • Em Corumbá: 262 quilos de cocaína foram interceptados pelos policiais na região da fronteira com a Bolívia. Um homem foi preso. 
  • Em Maracajú: segunda maior apreensão da semana, foram encontrados 1.315 quilos de maconha em um veículo. O motorista foi detido. 

Além dos entorpecentes, a Polícia também apreendeu quatro armas de fogo, 80 munições e 16.100 maços de cigarros contrabandeados. Também foram recuperados três veículos registrados como roubados ou furtados, que serão devolvidos aos proprietários. 

Por fazer fronteira com países produtores de drogas (Paraguai e Bolívia), Mato Grosso do Sul é considerado um dos principais corredores logísticos do tráfico de drogas no Brasil. Por isso, as apreensões realizadas pela PRF reforçam a importância das fiscalizações e a importância das ações em conjunto entre os órgãos para repressão do crime organizado. 

Relembre

Na madrugada desta quinta-feira (11), um homem morreu e outro ficou ferido em um grave acidente na Rodovia Padre André Capelli (MS-276), entre Dourados e Deodápolis, no interior do Estado.

O veículo, carregado com grande quantidade de cigarros contrabandeados do Paraguai, seguia de Dourados para Deodápolis quando o condutor perdeu o controle da direção.

O acidente aconteceu nas proximidades do Travessão da Figueira, entre os distritos de Indápolis e Lagoa Bonita, a cerca de 35 km do centro de Dourados. Após sair da pista, o carro colidiu violentamente contra um coqueiro às margens da rodovia. O impacto destruiu completamente o veículo.

previsão

Fim de semana terá umidade de 10% e calor de 41°C em MS

Estado está em alerta para o tempo seco devido a umidade do ar em índices semelhantes ao registrado no deserto, que causam problemas à saúde

12/09/2025 17h29

Compartilhar
Fim de semana será de muito calor e tempo seco no Estado

Fim de semana será de muito calor e tempo seco no Estado Foto: Gerson Oliveira / Arquivo / Correio do Estado

Continue Lendo...

O fim de semana será de muito calor e tempo seco em Mato Grosso do Sul, com temperaturas acima de 40% e umidade em índices registrados no deserto.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), a previsão para sábado (13) e domingo (14) indica tempo firme em todo o Estado, com predomínio de sol e variação de poucas nuvens.

Essa condição está associada à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, que inibe a formação de nuvens e a ocorrência de chuva.

As temperaturas devem ser mais amenas no nascer do dia, mas entram em rápida elevação ao longo das tardes, especialmente nas regiões norte, pantaneira e do bolsão. 

Estão previstas mínimas entre 16°C e máximas 34°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Nas regiões sudoeste e pantaneira, as temperaturas devem variar entre 21°C e 41°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte os termômetros devem registrar mínima de 19°C e máxima também de 41°C.

Em Campo Grande estão previstas temperaturas entre 21°C e 36°C.

O destaque é a baixa umidade relativa o ar, que deve variar entre 10% e 30%, o que é considerado estado de alerta e caracteriza um ambiente atmosférico potencialmente prejudicial à saúde. 

Além disso, as condições meteorológicas previstas também aumentam o risco de ocorrência de incêndios florestais.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) tem alerta vigente de perigo devido à baixa umidade. Além do risco de incêndio, o órgão ressalta que podem surgir sintomas como ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz.

O Inmet alerta para que a população tome algumas medidas:

  • Beba bastante líquido;
  • Atividades físicas não são recomendadas;
  • Evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia;
  • Use hidratante para pele e umidifique o ambiente.

Na segunda-feira (15), o dia também começa com sol e variação de nebulosidade. No entanto, entre a tarde e a noite, e ao longo da terça-feira (16), há previsão de chuva para algumas regiões.

Isto se deve a atuação de uma área de baixa pressão atmosférica, combinada com a presença de um cavado, que pode favorecer o aumento da nebulosidade.

Essas condições meteorológicas aumentam a possibilidade de chuvas, que podem vir acompanhadas de tempestades com raios e rajadas de vento, especialmente nas regiões centro-sul e oeste, mas não se descarta a possibilidade de pancadas de chuva no restante do Estado.

As temperaturas podem sofrer ligeira queda e devem ficar abaixo dos 40°C na próxima semana, mas ainda com as máximas acima de 35°C. A mínima prevista é de 17°C.

Fim de semana será de muito calor e tempo seco no EstadoMato Grosso do Sul está em alerta devido à baixa umidade do ar (Foto: Reprodução / Inmet)

Cidades

SUS irá ofertar vacina contra vírus da bronquiolite em novembro

Está prevista para a segunda quinzena de novembro a distribuição da vacina contra o vírus sincicial respiratório para gestantes e bebês

12/09/2025 16h53

Compartilhar

Crédito: Rodrigo Nunes / Ministério da Saúde

Continue Lendo...

O Ministério da Saúde anunciou a compra de 1,8 milhão de doses de vacina contra o vírus sincicial respiratório (VSR), que serão entregues até o fim de novembro e distribuídas no Sistema Único de Saúde (SUS).

A distribuição da vacina na rede pública de saúde para proteção de gestantes e bebês começa na segunda quinzena de novembro e, até dezembro, distribuirá mais 1 milhão para todo SUS.

A distribuição aos estados e municípios permitirá a organização de calendários locais, com aplicação nas unidades básicas de saúde e pontos de vacinação de cada região.

Além disso, o ministro da Saúde assinou uma parceria de transferência de tecnologia entre o Instituto Butantan e a farmacêutica Pfizer, para que o Brasil passe a produzir o imunizante.

Garantir que o SUS forneça acesso da população a medicamentos e tratamentos é visto pela pasta como fundamental, considerando a vulnerabilidade do país na oferta de insumos durante a pandemia de Covid-19.

Outro ponto analisado são os recentes episódios relacionados ao tarifaço imposto pelo presidente americano Donald Trump às exportações brasileiras, que reforçam a importância da soberania do SUS.

“Nós vamos incorporar ao sistema de saúde uma vacina contra o vírus sincicial respiratório, fruto de uma cooperação coordenada pelo Ministério da Saúde com o Instituto Butantan, uma instituição pública, com o governo do estado de São Paulo, governado por um partido diferente, e com uma indústria que tem sede nos Estados Unidos”, afirmou o ministro Alexandre Padilha e completou:

“Nada disso é obstáculo para que nós, do SUS, do Brasil, do governo brasileiro, sob a liderança do presidente Lula, construamos esse arranjo, essa Parceria para o Desenvolvimento Produtivo, assinemos o contrato e possamos oferecer ainda este ano, de graça, às gestantes brasileiras. É uma proteção dupla: protege a gestante e o recém-nascido. E, ao mesmo tempo, garante transferência de tecnologia, incorporação de inovação e geração de emprego, renda e conhecimento ativo no nosso país".

O que é vírus sincicial respiratório?

O médico Manoel Cordeiro, ginecologista e obstetra, explicou ao Correio do Estado que o VSR foi identificado pela primeira vez em 1955, em chimpanzés, e, pouco depois, foi reconhecido como causa de doença respiratória em crianças, especialmente a bronquiolite viral aguda.

“Desde então, esse patógeno tem se destacado no cenário mundial como uma importante causa de infecções respiratórias agudas (IRAs) em lactentes e crianças menores de 5 anos, com maior concentração de casos graves entre os lactentes jovens, menores de 6 meses”, explicou Manoel.

Conforme o especialista, o VSR, causador da bronquiolite, é um vírus extremamente contagioso e pode ser perigoso para bebês recém-nascidos e crianças pequenas, principalmente os prematuros, com menos de 6 meses, com doença pulmonar crônica ou cardiopatia congênita.

Quem são os mais impactados pelo VSR?

“O VSR tem impacto negativo significativo na saúde dos adultos, sendo o terceiro vírus mais prevalente em infecções respiratórias em idosos e o responsável por quadros de exacerbação de patologias respiratórias crônicas. As taxas de morbidade e mortalidade podem ser maiores que as da influenza nesta população, e o tempo de internação varia de caso a caso”, explicou o médico.

Vacina

Atualmente, a vacina é ofertada somente na rede particular para gestantes e idosos, assim como a imunoglobulina específica para recém-nascidos. Com o acesso dos pacientes à vacina no SUS, o sistema de saúde deve desafogar.

A vacina é bivalente, ou seja, protege contra os dois principais tipos de VSR: A e B. Ela contém proteínas F do vírus em uma forma especial que estimula o organismo a produzir os anticorpos mais potentes para impedir a infecção. Quanto maior a quantidade desses anticorpos no sangue, menor o risco de doença. A eficácia da vacina nos primeiros 90 dias é de 81,8%.

Quem pode tomar a vacina?

  • Gestantes entre as 24 e 36 semanas de gestação
  • Indivíduos com idade igual ou superior a 60 anos

Internações e óbitos

A Secretaria de Estado de Saúde (Ses) informou por meio de nota, que até 10 de setembro, foram registrados 1.904 de hospitalização confirmados como Vírus Sincicial Respiratório (VSR), segundo dados do Sivep-Gripe, sistema oficial do Ministério da Saúde.

Desse número de internações 1.131, foram de crianças menores de 1 ano de idade, público considerado como mais vulnerável para desenvolver quadros graves da doença.

A Capital sul-mato-grossense liderou o número de internações sendo 586 casos de VSR neste período.

Óbitos por VSR

  • 17 menores de 1 ano;
  • 17 pessoas com 80 anos ou mais;
  • Ocorrências em outras faixas etárias. 


"A SES destaca que a chegada da vacina contra o VSR ao SUS (Sistema Único de Saúde) representa um marco importante para a saúde pública. A imunização da população infantil contribuirá para a redução do número de internações e óbitos, além de aliviar a pressão sobre os leitos hospitalares durante o período de maior circulação viral”, disse a pasta e completou:

“A vacina contra o VSR é aguardada com expectativa tanto pela população quanto pelas equipes técnicas de saúde, que reconhecem seu potencial de impacto positivo na morbimortalidade,especialmente em crianças menores de 1 ano, faixa etária mais afetada pela doença”. 

 

Assine o Correio do Estado

 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Loteria Federal 5999-4 de hoje, quarta-feira (10/09)
loterias

/ 2 dias

Resultado da Loteria Federal 5999-4 de hoje, quarta-feira (10/09)

2

Detento é executado com seis tiros na Gameleira
Mais um

/ 1 dia

Detento é executado com seis tiros na Gameleira

3

Petistas ameaçam deixar o Governo, não saem e Riedel demite
desembarque parcial

/ 9 horas

Petistas ameaçam deixar o Governo, não saem e Riedel demite

4

Tereza Cristina diz que condenação de Bolsonaro é injusta e pena "altíssima"
aliados

/ 1 dia

Tereza Cristina diz que condenação de Bolsonaro é injusta e pena "altíssima"

5

Preso pelo Gaeco, prefeito de Terenos pede afastamento do cargo
INTERIOR | MS

/ 1 dia

Preso pelo Gaeco, prefeito de Terenos pede afastamento do cargo

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: É possível acumular pensão por morte com aposentadoria de servidor?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 19 horas

Juliane Penteado: É possível acumular pensão por morte com aposentadoria de servidor?
Leandro Provenzano: Devolução na conta de luz
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Leandro Provenzano: Devolução na conta de luz
O Fim do Benefício Fiscal e as Novas Estratégias de Atração de Investimentos
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

O Fim do Benefício Fiscal e as Novas Estratégias de Atração de Investimentos
Juliane Penteado: Idade ou contribuição, qual a aposentadoria mais rápida em 2025?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Juliane Penteado: Idade ou contribuição, qual a aposentadoria mais rápida em 2025?