previsão

Estado está em alerta para o tempo seco devido a umidade do ar em índices semelhantes ao registrado no deserto, que causam problemas à saúde

Fim de semana será de muito calor e tempo seco no Estado Foto: Gerson Oliveira / Arquivo / Correio do Estado

O fim de semana será de muito calor e tempo seco em Mato Grosso do Sul, com temperaturas acima de 40% e umidade em índices registrados no deserto.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), a previsão para sábado (13) e domingo (14) indica tempo firme em todo o Estado, com predomínio de sol e variação de poucas nuvens.

Essa condição está associada à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, que inibe a formação de nuvens e a ocorrência de chuva.

As temperaturas devem ser mais amenas no nascer do dia, mas entram em rápida elevação ao longo das tardes, especialmente nas regiões norte, pantaneira e do bolsão.

Estão previstas mínimas entre 16°C e máximas 34°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Nas regiões sudoeste e pantaneira, as temperaturas devem variar entre 21°C e 41°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte os termômetros devem registrar mínima de 19°C e máxima também de 41°C.

Em Campo Grande estão previstas temperaturas entre 21°C e 36°C.

O destaque é a baixa umidade relativa o ar, que deve variar entre 10% e 30%, o que é considerado estado de alerta e caracteriza um ambiente atmosférico potencialmente prejudicial à saúde.

Além disso, as condições meteorológicas previstas também aumentam o risco de ocorrência de incêndios florestais.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) tem alerta vigente de perigo devido à baixa umidade. Além do risco de incêndio, o órgão ressalta que podem surgir sintomas como ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz.

O Inmet alerta para que a população tome algumas medidas:

Beba bastante líquido;

Atividades físicas não são recomendadas;

Evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia;

Use hidratante para pele e umidifique o ambiente.

Na segunda-feira (15), o dia também começa com sol e variação de nebulosidade. No entanto, entre a tarde e a noite, e ao longo da terça-feira (16), há previsão de chuva para algumas regiões.

Isto se deve a atuação de uma área de baixa pressão atmosférica, combinada com a presença de um cavado, que pode favorecer o aumento da nebulosidade.

Essas condições meteorológicas aumentam a possibilidade de chuvas, que podem vir acompanhadas de tempestades com raios e rajadas de vento, especialmente nas regiões centro-sul e oeste, mas não se descarta a possibilidade de pancadas de chuva no restante do Estado.

As temperaturas podem sofrer ligeira queda e devem ficar abaixo dos 40°C na próxima semana, mas ainda com as máximas acima de 35°C. A mínima prevista é de 17°C.