Cidades

Diplomata

Embaixador da Estônia passa por Campo Grande em missão que busca doações para a Ucrânia

O diplomata irá passar por todos os estados brasileiros, com o objetivo de arrecadar doações para ajudar famílias atingidas pela guerra entre a Rússia e a Ucrânia

Karina Varjão

Karina Varjão

08/08/2025 - 18h17
Campo Grande recebeu, nesta sexta-feira (8) a visita do diplomata Mart Tarmak, que passa pelo Brasil em uma missão em busca de doações e recursos que beneficiem as famílias afetadas pela guerra na Ucrânia. 

Mart começou sua expedição pelo País no dia 27 de julho partindo de Florianópolis e tem como objetivo percorrer os 26 estados brasileiros e o Distrito Federal em um período de três meses. 

Serão 22 mil quilômetros rodados feitos de carro, ônibus e alguns trechos por vias aéreas, passando também pela Guiana, Suriname e Guiana Francesa, que fazem divisa com o País ao norte. 

“Eu conheço bastante o Brasil, conheço muitos estados, inclusive eu visitei Fernando de Noronha ano passado, a praia mais linda do mundo. Eu gosto muito desse país, da natureza, das pessoas, por isso eu estou fazendo essa viagem. Além de ser importante para a Estônia, eu acredito que podemos, mesmo que um pouco, levar ajuda até a Ucrânia”, afirma. 

Recebido pelo vereador Otávio Trad, Mart conta que, mais que uma viagem cultural, onde pode apresentar a Estônia, os Países Bálticos e a região Nórdica por onde passar, sua passagem pelo Brasil busca estreitar os laços entre os países e arrecadar recursos que atendam a população ucraniana, que sofre com a guerra com a Rússia desde fevereiro de 2014. 

“Na última viagem nós levamos três grandes geradores de energia para atender a população, principalmente escolas, que são alvos que a Rússia busca destruir. O objetivo é levar, dessa vez, mais um carro, mais geradores e o que precisar. As pessoas, muitas vezes, querem ajudar, mas não sabem como”, explica. 

“Por exemplo, muitos querem doar roupas, alimentos, mas eles têm isso lá na Ucrânia, eles têm roupas, têm alimentos, eles continuam exportando e importando alimentos mesmo com a guerra. Eles precisam de armas, medicamentos, ajuda para reconstruir as casas destruídas”. 

Em 2024, Mart fez uma viagem parecida com a missão no Brasil. Juntamente com amigos e apoiadores, saíram da Estônia e foram até a cidade ucraniana de Ovruch, percorrendo, em média, 1719 quilômetros, passando pela Letônia, Lituânia e Polônia, a fim de conseguir doações, expedição onde conseguiram os recursos necessários para a compra do veículo e dos geradores de energia. 

Embaixador residente

Mart Tarmkak foi o primeiro e único embaixador residente da Estônia no Brasil. Sua carreira começou em 1990 com sua representação estoniana na Lituânia e inclui missões como embaixador em Portugal, Marrocos, Finlândia, Chile, Peru e Colômbia. 

Eu sou o último embaixador residente do Brasil, por conta do fechamento da embaixada no país. Então eu continuo como embaixador não residente. A Estônia vai voltar a abrir a embaixada, mas agora, todas as nossas forças estão voltadas à prestar ajuda à Ucrânia, que é a coisa mais importante para nós agora”, contou. 

A embaixada da Estônia encerrou suas atividades no Brasil em 2017 por contenção de gastos. Na época, o governo estoniano afirmou que pretendia continuar desenvolvendo relações amigáveis com o Brasil e cooperar nas organizações internacionais. 

Mesmo aposentado, Tarmak ainda é destaque por seu relacionamento entre países, fato que foi destacado pelo vereador Otávio Trad na conversa. 

“A carreira de embaixador é eterna, é a nomenclatura que usamos aqui no Brasil, de embaixador, pelo alto posto que o senhor ocupou, mas ao mesmo tempo, eternizou a sua história entre a relação Brasil-Estônia”, destacou o parlamentar. 

Relação Estônia-Ucrânia

A Estônia e a Ucrânia estabeleceram relações diplomáticas em 1992, tornando a relação entre os países extremamente próxima desde então. 

Após o início da invasão russa à Ucrânia, em 2022, a Estônia impôs sanções à Rússia e, juntamente com outros países, declarou vários diplomatas russos como “Persona non grata”, além de introduzir uma proibição de canais de mídia em língua russa. Isso fez com que a Rússia colocasse todos os países da União Europeia na lista de “nações hostis”. 

Em outubro de 2022, o parlamento estônio reconheceu a Rússia como um estado terrorista. 
Em 2023, mais de 130 mil ucranianos entraram na Estônia solicitando asilo e 71 mil vivem no país atualmente. Em 2024, o presidente da Estônia, Alar Karis, prometeu alocar US$1,2 bilhão em ajuda para a Ucrânia até 2027. 

Nos três anos desde que a Rússia lançou sua invasão em larga escala, a Ucrânia perdeu 11% de suas terras, conseguindo recuperar algumas graças à ajuda militar de seus aliados ocidentais. Pelo menos 6,8 milhões de ucranianos foram deslocados e mais de 40 civis foram mortos ou feridos. 
 

Assistência social

Após alerta de frio, Parque Ayrton Sena retorna como ponto de acolhimento

O ponto de apoio começa funcionar a partir desta sexta-feira, com abertura às 18 horas e encerramento às 6 horas

08/08/2025 16h33

Essa é a primeira vez que o ponto funcionara fim de semana

Essa é a primeira vez que o ponto funcionara fim de semana Foto: Divulgação

Com uma nova onda de frio chegando em Campo Grande, a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Assistência Social e Cidadania, vai reativar o Ponto de Apoio no Parque Ayrton Senna a partir desta sexta-feira (8), para atender às pessoas em situação de rua durante o período noturno, a partir das 18h até às 6h.

A Defesa Civil de Campo Grande emitiu alerta de frio intenso que, promete, começar hoje e seguir até o início da próxima semana. De acordo com a previsão, as temperaturas podem chegar a 8ºC no domingo. Já no sábado (9) e segunda-feira (11), os termômetros podem marcar mínimas entre 10ºC e 11ºC.

A iniciativa segue a resolução normativa publicada no Diário Oficial de Campo Grande que prevê que o protocolo referente a ação Inverno Acolhedor seja acionado sempre que as previsões meteorológicas indicarem temperaturas iguais ou inferiores a 12ºC.

Desde o início do projeto Inverno Acolhedor, esta será a primeira vez que o Ponto de Apoio irá funcionar no fim-de-semana. O Centro POP também ficará aberto no sábado e domingo para reforçar o atendimento a essa população, oferecendo café da manhã, almoço e lanche da tarde, além dos serviços socioassistenciais.   

Assistência Social

O Projeto Inverno Acolhedor, teve sua primeira fase em 28 de maio quando chegou a primeira onda de frio em Campo Grande, até o momento a ação já atendeu um total de 905 pessoas no Ponto de Apoio. Durante as ações, foram entregues mais de mil marmitas doadas por organizações da sociedade civil, entidades religiosas parceiras e também produzidas pelas merendeiras das unidades de acolhimento.

Apesar das temperaturas elevadas registradas nas últimas semanas, a SAS continua intensificando as ações de acolhimento e abordagens à população em situação de rua durante o inverno.

O trabalho de abordagem é reforçado com a entrega de cobertores e o mapeamento de pontos estratégicos, sempre respeitando o direito de recusa dos indivíduos aos serviços oferecidos, conforme garantido pela Constituição Federal. A população também pode colaborar denunciando locais onde há pessoas em situação de rua pelos telefones 156, (67) 99660-6539 e 99660-1469, possibilitando que as equipes atuem de forma mais eficiente.

Dados gerais

Além dos acolhimentos, a SAS, em parceria com as demais políticas públicas da gestão municipal vem realizando durante o Inverno Acolhedor, ações complementares de atendimento à população em situação de rua, por meio de mutirões no Centro POP com a participação da Funsat, Emha e equipe da Central do Cadastro Único da SAS.

Até o momento foram realizados 92 atendimentos pela Emha e mais de 60 pela Funsat. Durante as seis etapas do projeto, as comunidades terapêuticas receberam 71 usuários que aceitaram iniciar tratamento contra a dependência de substâncias psicoativas. No total, foram realizadas 408 ações complementares. “Estamos atentos às previsões meteorológicas junto a Defesa Civil e sempre começamos a organizar as ações com uma semana de antecedência para garantir toda a estrutura de atendimento às pessoas em vulnerabilidade”, pontuou a secretária de Assistência Social e Cidadania, Camilla Nascimento. 

Cidades

Policial apontado como "faz-tudo" do tráfico de drogas é preso em MS

O servidor público, conhecido como "clínica geral", foi flagrado na Operação Blindspot, que apontou a atuação dele favorecendo uma organização criminosa com informações sigilosas

08/08/2025 16h00

Ministério Público de Mato Grosso do Sul

Ministério Público de Mato Grosso do Sul Foto: MPMS

O policial penal, Jonathas Wilson Moraes Cândido, de 37 anos, teve a prisão preventiva decretada após investigações apontarem o envolvimento dele com quadrilhas especializadas em tráfico de drogas.

O pedido de prisão ocorreu após a investigação ter levantado elementos fortes de que o investigado ajudava, de maneira contínua, líderes de uma facção criminosa. Os indícios indicaram que ele vazava informações secretas e consultava sistemas restritos sem autorização.

Pelo serviço, Jonathas recebia vantagens ilícitas e ainda atuava monitorando bens apreendidos em operações policiais

A decisão judicial aponta que a prisão é necessária para garantir a ordem pública e impedir que o investigado atrapalhe o andamento da investigação. O processo tramita em segredo de justiça.

.

Alvo de duas operações


Em julho deste ano, durante a Operação Blindspot, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), o servidor público foi um dos 37 alvos de busca e apreensão cumpridos em municípios de Mato Grosso do Sul, São Paulo e Minas Gerais.

Segundo informações obtidas pelo Correio do Estado, Jonathas seria um dos integrantes de uma quadrilha investigada pelo Gaeco, braço do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) , que seria “altamente estruturada, com extensa rede de distribuição de drogas, com vários integrantes”.

Chamado de “clínica geral”, Jonathas foi preso em março de 2022, quando o Gaeco apontou que ele fazia parte de um esquema descoberto em Mato Grosso do Sul, no qual houve a formação do núcleo chamado Sintonia dos Gravatas, uma célula da organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).

De acordo com o Gaeco, as investigações revelaram a atuação de uma organização criminosa voltada principalmente ao tráfico de cocaína e de pasta-base.

“No início desta investigação, ainda em setembro de 2024, foi possível apreender grande quantidade de drogas que pertenciam a essa organização criminosa e circulavam transportadas em cilindros de oxigênio”, diz nota do MPMS. 

Ainda conforme as investigações, a apreensão foi de uma carga com 146,860 quilos de cocaína, 267,990 kg de pasta-base de cocaína, 7,550 kg de haxixe marroquino e 2,250 kg de skunk, totalizando 424,310 kg de entorpecentes.

“O transporte dos entorpecentes é feito, majoritariamente, por meio de caminhões utilizados no transporte rodoviário de cargas, sendo que a logística criminosa se apoia no aliciamento dos motoristas atuantes no setor, que recebem valores para realizar o transporte clandestino de drogas escondidas entre cargas lícitas”, explica em nota.

A organização criminosa, que é altamente estruturada, como afirmou o Gaeco, utiliza “diversas estratégias de ocultação, como o acondicionamento dos entorpecentes em estepes e, conforme constatou na referida apreensão, até mesmo no interior de cilindros de oxigênio adulterados”.

Courrier


A Operação Courrier, deflagrada em março de 2022, prendeu sete pessoas, entre elas estavam os advogados Paula Tatiane Monezzi, Thais de Oliveira Caciano, Bruno Ghizzi e Inaiza Herradon Ferreira, que segundo a investigação formariam o grupo Sintonia dos Gravatas.

Além deles, foram presos: Rodrigo Pereira da Silva, que era chefe de Cartório da 1ª Vara de Execuções Penais de Campo Grande; a traficante Kamila Mendes de Souza; além do policial penal.

Matéria do Correio do Estado da época mostrou que os investigadores do Gaeco citaram a ligação do advogado Bruno Ghizzi (um dos advogados suspeitos de envolvimento com o PCC) com Rodrigo Pereira da Silva Corrêa.

Na peça, é dito que o chefe do Cartório proporcionou a “Bruno Ghizzi acesso à plataforma Sigo e a documentos sigilosos relacionados ao PCC, estes últimos também identificados pela criação de uma pasta, no próprio sistema do Poder Judiciário, com documentos sigilosos referentes a presos que tiveram inclusão nos documentos sigilosos relacionados ao PCC, estes últimos também identificados no Sistema Penitenciários Federal”.

No caso de Jonathas, a investigação apontava que ele recebia dos investigados com o intuito de realizar transferências de determinados presos, entre outras ações dentro do sistema penal.

