Cidades

Cidades

Embraer adquire SAF da Vibra para acelerar pesquisas com biocombustível

O biocombustível que está em teste na Embraer foi importado da Bélgica

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

25/09/2025 - 23h00
A Embraer realizou a primeira aquisição de um lote de combustível de aviação sustentável (SAF, na sigla em inglês) comercializado pela Vibra. A compra vai permitir que a fabricante brasileira acelere os estudos para que suas aeronaves possam voar inteiramente com o biocombustível de origem renovável, sem mistura com combustíveis fósseis. A Embraer destaca que apesar do grande potencial para a produção, o Brasil ainda não conta com o produto em larga escala. Com isso, os estudos da companhia vinham sendo realizados apenas por meio de laboratórios nos Estados Unidos e na Europa.

Além dos custos e dos processos administrativos envolvidos, havia outra dificuldade: a venda do SAF somente em grandes volumes, desproporcionais às necessidades reduzidas da rotina laboratorial.

A partir da primeira aquisição desse lote no Brasil, a Embraer está testando a compatibilidade do SAF inteiramente de origem renovável com materiais não metálicos. O objetivo é observar o comportamento deles quando em contato direto com o biocombustível de maneira persistente, considerando especificidades dos tanques de asa nos jatos comerciais, executivos e militares.

"O acesso ao SAF no Brasil garante maior dinamismo na condução dos testes, realizados na sede da Embraer. Com mais esta ação, ficamos mais próximos da meta de ter nossas aeronaves aptas a operar com combustível 100% SAF até 2030", afirma o Global Head de ESG na Embraer, André Tachard.

O SAF tem potencial para reduzir as emissões de carbono na indústria aeroespacial em até 80% em comparação ao combustível tradicional. Atualmente, todas as aeronaves da Embraer estão aptas a operar com uma mistura de até 50% desse combustível. Nos últimos anos, a companhia avançou nos estudos para que seus aviões possam voar com 100% do combustível sustentável, visando à meta de obter a certificação até 2030.

O biocombustível que está em teste na Embraer foi importado da Bélgica e está disponível na base localizada no aeroporto Tom Jobim, no Rio de Janeiro. O local recebeu a certificação ISCC (International Sustainability & Carbon Certification) EU e CORSIA, que garante o rastreio da sustentabilidade de toda a cadeia de fornecimento do produto, incluindo a distribuição por meio da BR Aviation, unidade de negócios da Vibra para serviços de abastecimento de aeronaves.

"Ao viabilizar o acesso ao SAF no Brasil, estamos não apenas contribuindo com os estudos técnicos de uma das maiores fabricantes de aeronaves do mundo, mas também fomentando o desenvolvimento de um mercado estratégico para a descarbonização do setor", afirma o vice-presidente de Operações da Vibra, Marcelo Bragança.

QUITAÇÃO DE DÍVIDA

Vereadores aprovam Programa Minha Casa Legal, com desconto e renegociação de dívidas

O programa se aplica aos beneficiários de imóveis sob a administração da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (EMHA)

25/09/2025 17h45

Prazo para quitação dos financiamentos ampliou de 30 para 35 anos

Prazo para quitação dos financiamentos ampliou de 30 para 35 anos Paulo Ribas

Vereadores da Câmara Municipal aprovaram o Programa Minha Casa Legal, que prevê o reparcelamento das dívidas e a concessão de descontos para os beneficiários de casas da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (EMHA). A emenda da Mesa Diretora ampliou o prazo para quitação dos financiamentos, de 30 para 35 anos.

Conforme a proposta do Projeto de Lei Complementar 982/25, de autoria do Executivo, que foi aprovado em única discussão, o programa de renegociação se aplica aos beneficiários de imóveis de propriedade que estejam sob a administração da EMHA, tais como, imóveis do Jardim Ouro Verde, do Programa CREDIHABITA e imóveis objeto de regularização fundiária urbana caracterizados como REURB-S e REURB-E.

Para contratos adimplentes, em caso de quitação, em parcela única, será concedido desconto de 30% sobre o valor nominal da parcela. 

Já para os contratos inadimplentes, as possibilidades de pagamento são:

  • em parcela única com desconto de 100% sobre o valor dos juros e multa contratual e mais 10% sobre o valor nominal das parcelas atrasadas;
  • pagamento parcial de, no mínimo, 10 parcelas vencidas, com desconto de 50% sobre o valor dos juros e multa;
  • ou reparcelamento do saldo devedor, mediante assinatura de Termo de Novação de Dívida, com pagamento de entrada equivalente a 30% do valor nominal das parcelas atrasadas, com desconto de 80% dos juros e multas.

O projeto de lei prevê ainda sorteios para quitações de algumas parcelas, para quem estiver em dia com as contas. De acordo com a prefeitura, a proposta busca beneficiar os adimplentes como forma de reconhecimento pelo compromisso com suas obrigações, garantindo descontos progressivos. Além de contemplar os inadimplentes com condições especiais de renegociação, incentivando a quitação de débitos.

A emenda da Mesa Diretora assegurou a ampliação de 360 para 420 meses do prazo máximo para quitação dos financiamentos habitacionais, seguindo a regulamentação do Programa Minha Casa, Minha Vida. 


 

AQUIDAUANa (MS)

Cenipa chega ao local de acidente para periciar avião que caiu no Pantanal

Autoridades trabalham com a hipótese do horário de pouso, que não poderia ter ocorrido à noite

25/09/2025 17h30

Avião Cessna, prefixo PT-BAN, que caiu no Pantanal e vitimou 4 pessoas

Avião Cessna, prefixo PT-BAN, que caiu no Pantanal e vitimou 4 pessoas REPRODUÇÃO

Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) está em Aquidauana (MS) para investigar a queda do avião de pequeno porte, ocorrido na última terça-feira (23), no Pantanal Sul-mato-grossense.

O Cenipa é uma unidade da Força Aérea Brasileira (FAB) responsável por investigar acidentes e incidentes de aviação no Brasil.

A unidade vai auxiliar o Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (DRACCO), da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, que já está no local apurando as circustâncias do acidente.

A aeronave tentou pousar, não conseguiu e arremeteu. Ambos investigam as causas da arremetida/queda e trabalham com as seguintes linhas de investigação:

  • Animais na pista: testemunhas relataram que antes da tentativa de pouso havia alguns animais na pista - hipótese possivelmente descartada
  • Horário da tentativa de pouso: a pista só funciona para pousos e decolagens diurnos. Não funciona noturnamente pois não há iluminação. O avião pousou entre 18h20min e 18h30min, momento em que o céu já estava escuro, fora do horário de operação da pista. Vale ressaltar que o pôr-do-sol na última terça-feira (23) ocorreu às 17h39min.

"Parece que também há irregularidades na pista, ela é uma pista visual, sem iluminação, então deve funcionar até o por do sol, que ontem [terça-feira] foi às 17h39min, então já tinha passado do horário", detalhou a delegada do DRACCO, Ana Cláudia Medina.

Corpo do arquiteto chinês Kongjian Yu segue aguardando perícia. O exame necroscópico só pode ser feito com a presença e autorização formal da família, em respeito aos trâmites legais e tradições familiares. Não se sabe quando a família do chinês chegará em Mato Grosso do Sul.

Os corpos das outras três vítimas - Marcelo Pereira de Barros (piloto), Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz (cineasta/documentarista) e Rubens Crispim Junior (diretor/fotógrafo) - já passaram por exames necroscópicos e de identificação.

De acordo com a Polícia Civil, foram coletadas amostras para diferentes técnicas de identificação, incluindo confronto com registros médicos.

Em uma das vítimas foi possível realizar o processo de identificação necropapiloscópica (impressões digitais), que encontra-se em análise.

Todas as amostras biológicas passarão também por exame de DNA, procedimento que exige etapas laboratoriais específicas e maior prazo para conclusão.

ACIDENTE AÉREO

Avião de pequeno porte caiu e explodiu, na noite desta terça-feira (23), na região da Fazenda Barra Mansa - Pantanal Sul-mato-grossense, área rural de Aquidauana, município localizado a 141 quilômetros de Campo Grande.

Quatro pessoas estavam a bordo e todas morreram na hora. Os corpos foram carbonizados devido à explosão.

As vítimas são:

  • Marcelo Pereira de Barros, piloto e dono do avião, conhecido popularmente como "Marcelo Pantaneiro" em Aquidauana
  • Kongjian Yu - um dos arquitetos e urbanistas mais renomados e conhecidos do mundo, além de um dos nomes mais respeitados da arquitetura paisagística mundial
  • Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz, renomado cineasta e documentarista brasileiro, já dirigiu divesas séries e documentários, como o da tragédia da Chapecoense em 2016
  • Rubens Crispim Junior, diretor e fotógrafo

De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), o avião Cessna, prefixo PT-BAN, fabricado em 1958, tinha diversas irregularidades:

  • Não estava habilitado para fazer o serviço de táxi aéreo e nem voo noturno
  • Foi apreendido pela polícia em 2019, em virtudo do mau uso de transporte remunerado de passageiros de forma clandestina
  • Possuía manutenção irregular

A novela "Pantanal", da Rede Globo, foi gravada no local do acidente. Esta é a segunda queda de avião de pequeno porte em menos de uma semana em Mato Grosso do Sul.

