Embriaguez no trânsito causa mais uma morte em rodovia no interior de MS

Com Mato Grosso do Sul ultrapassando a maior taxa de óbitos no trânsito com envolvimento da ingestão de álcool dos últimos dez anos, um grave acidente no fim da tarde de ontem (03) vitimou um trabalhador de 44 anos em trecho da rodovia MS-379.

Conforme boletim de ocorrência, os envolvidos nesse acidente registrado entre os municípios de Laguna Carapã e Amambai tratam-se do condutor de um Fiat Palio, identificado como Adilson de Souza Guilherme, e o trabalhador Ricardo Aparecido Pires, de 36 e 44 anos respectivamente.

Com base em levantamento do Centro de Informações sobre Saúde e Álcool (Cisa), feito a pedido do Correio do Estado, é possível notar que algumas pessoas “se esqueceram” da Lei Seca e continuam conduzindo sob o efeito de bebidas alcoólicas.

Adilson é apontado como responsável por atropelar Ricardo por volta de 16h40, que segundo apuração do portal local Dourados News realizava serviços de manutenção da estrada às margens da rodovia MS-379.

Com indícios de que o veículo de Adilson seguia em alta velocidade pelo trecho, a dinâmica do acidente revela que o condutor invadiu a pista contrária e atingiu Ricardo, que chegou a ser socorrido por uma ambulância vinda do distrito de Bocajá.

Segundo apurações da mídia local, Ricardo Aparecido chegou a ser encaminhado pelos agentes socorristas para o Hospital Municipal de Laguna Carapã, localizado cerca de 280 quilômetros de distância de Campo Grande, Capital de Mato Grosso do Sul.

Entretanto, Ricardo não foi capaz de resistir aos ferimentos causados pelo acidente e morreu pouco após dar entrada na unidade hospitalar de Laguna Carapã.

Sendo que os agentes policiais militares encontraram latas de cerveja e uma garrafa vazia de bebida alcoólica, Adilson, por sua vez, apresentava visíveis sinais de embriaguez e foi conduzido até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário em Dourados.

Na Depac do município o caso foi registrado como homicídio culposo, com homem autuado em flagrante com o agravante de conduzir o veículo sob efeito de álcool

Aumento de mortes

Como apontado nos dados da pesquisa do Cisa, em 2023 Mato Grosso do Sul havia registrado uma taxa de 8,5 mortes por acidente de trânsito com relação ao uso de álcool por 100 mil habitantes.

Ainda conforme a pesquisa, em números absolutos, o Estado registrou 234 mortes por esse fator em 2023, diante de 221 óbitos anotados no período imediatamente anterior.

Além disso, com dados desde 2010, os números apontam para uma crescente gradual iniciada em 2019, depois de um pico de 10,6 mortes por 100 mil habitantes anotados em 2014, taxa que foi caindo até bater sete em 2018.

