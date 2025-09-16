Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

ZONA DE AMORTECIMENTO

Empreendimentos desrespeitam ordem judicial e mantêm obras perto de parque

Dos 15 endereços apontados pelo Ministério Público, 13 estão respeitando a paralisação total, mas 2 seguem a todo vapor

Felipe Machado

16/09/2025 - 08h00
Cinco dias após decisão judicial que determinou a paralisação de todas as obras na zona de amortecimento (ZA) do Parque Estadual do Prosa (PEP), dois empreendimentos foram flagrados pela reportagem do Correio do Estado com a presença de trabalhadores, máquinas e veículos de construção nos locais.

No início de agosto, o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), por meio de uma equipe da Secretaria de Desenvolvimento de Apoio às Atividades de Execução (Daex), realizou uma vistoria técnica em 15 empreendimentos que constavam na lista de processos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades) para construírem na zona de amortecimento da região.

À época, sem qualquer impedimento jurídico, as construções poderiam seguir normalmente. Porém, no dia 11 deste mês, o juiz Flávio Renato Almeida Reyes, da 2ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos de Campo Grande, decidiu acatar pedido feito na ação civil pública do MPMS e suspendeu todas as obras em andamento, mesmo aquelas com alvarás e guias de diretrizes urbanísticas (GDUs) já expedidos.

“Toda grande cidade que enfrenta hoje problemas ambientais e urbanísticos já foi, um dia, uma cidade que não se preocupou quando as causas ainda eram de pequena monta. Então, por mais que se alegue que não há um ‘boom’ na região do entorno do PEP, isso não pode ser justificativa para afrouxar as preocupações concretas do hoje, do agora. Dessa forma, o não deferimento da liminar pode acarretar um quadro urbanístico – ainda que de pequena monta – irreversível no futuro”, ressalta o juiz durante a decisão.

A fim de saber se as construtoras estão seguindo a ordem judicial imposta pelo magistrado, o Correio do Estado visitou todos os endereços indicados na vistoria técnica realizada há pouco mais de um mês pelo MPMS. 

De acordo com o observado, 13 empreendimentos estão seguindo o que foi posto pelo juiz, mas 2 estão trabalhando a todo vapor.

O primeiro deles está localizado na Rua Desembargador Leão Neto do Carmo, próximo à BR-163. O loteamento está sob administração da empresa campo-grandense Chaiten Administradora de Imóveis Ltda, que tem sede na Avenida Três Barras, no Vilas Boas, e tem como atividade principal a compra e venda de imóveis.

Na visita da reportagem, foi possível observar trabalhadores realizando o serviço normalmente, com instrumentos e materiais de construção civil. Além disso, é visível um grande galpão no local, o que indica que as obras estão mais avançadas do que outras, o que também tinha sido apontado pela equipe de vistoria do MPMS.

O segundo flagrante está na Avenida Hiroshima, e está sob administração da Vanguard Home Empreendimentos Imobiliários, do Grupo Plaenge, muito conhecido em Campo Grande.

Nele, foi possível observar bastante movimentação de trabalhadores, mas ainda sem construção erguida. Enquanto a reportagem esteve no local, dois caminhões carregados com materiais chegaram e entraram no loteamento.

No site oficial da empresa, o empreendimento carrega o nome Terrah e tem previsão de conclusão de obras para julho de 2028. A construtora promete um espaço residencial com muitas opções de lazer, como academia, quadras esportivas, área infantil e mais. Cada apartamento, caso saia do papel, terá 107 metros quadrados, com até três dormitórios e duas suítes.

Esta obra foi vistoriada em 1º de agosto deste ano pelo MPMS e, segundo o relatório, no local não havia “qualquer sinal indicativo da ocorrência de obras de construção”.

Curiosamente, a Vanguard também é a requerente de outra autorização prevista na vistoria do MPMS. Esta outra está localizada na Rua Lise Rose, no Bairro Jardim Veraneio, e está prevista para ser lançada em novembro de 2027, com o nome Flow. Porém, este espaço está seguindo a ordem judicial.

CASO ANTIGO

Como vem reportando o Correio do Estado, o imbróglio entre as construtoras e o MPMS é antigo. Desde junho, o órgão movia uma ação civil pública, com autoria de três promotores do Meio Ambiente de Campo Grande.

No fim de julho, um acordo entre o MPMS, o governo do Estado e a Prefeitura de Campo Grande selou a suspensão, por 240 dias, de novas emissões de autorizações para construção na região. 

Duas semanas depois, o órgão estadual recomendou que o Imasul realizasse o embargo imediato e a paralisação de obras de empreendimentos situados na zona de amortecimento e que estivessem sem a devida regularização, e nos que tivessem sido feitos apenas até a fundação.

Mesmo com essas ações, “parar tudo” ainda era um objetivo do MPMS, que veio a ser conquistado na semana passada, com a ordem judicial assinada pelo juiz Flávio Renato Almeida Reyes.

Destaca-se que a Prefeitura de Campo Grande expediu o GDU e licenças conforme a zona de influência delimitada no plano de manejo de 2011, com base nas suas normas de zoneamento, que constam no Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental (PDDUA) de Campo Grande.

RESPOSTA

A reportagem entrou em contato com a Varguard Home, que informou que mantém as obras porque ainda não foi notificada sobre a decisão judicial.

“A Vanguard Home Empreendimentos Imobiliários Ltda informa que, até o momento, não foi notificada pela Prefeitura de Campo Grande ou por qualquer outro órgão público sobre a paralisação de suas atividades ou sobre a decisão judicial mencionada em matérias recentes a respeito do Parque dos Poderes”, diz trecho da nota. 

“A Vanguard reforça que suas atividades seguem amparadas pela documentação necessária e devidamente aprovada, incluindo o Alvará de Construção n° 556/2024, a Licença Ambiental n° 010.091/2024 e a Guia de Diretrizes Urbanísticas (GDU) n° 102/2021”, continuou a empreiteira.

“Com 18 anos de atuação na cidade, a Vanguard reafirma seu compromisso com a conformidade legal, a transparência e a segurança de seus clientes e investidores, mantendo a seriedade e a solidez que marcam sua trajetória”, finalizou a nota da empresa.

O Correio do Estado não conseguiu contato com a Chaiten.

*SAIBA

A zona de amortecimento do Parque Estadual do Prosa compreende uma área de cerca de 9,72 quilômetros quadrados, está localizada no entorno do parque e envolve regiões importantes de Campo Grande, além do Parque dos Poderes e do Parque das Nações Indígenas.

MS

Projeto de lei propõe que militar acumule tempo de serviço em qualquer corporação do Estado

Nesta situação, ficaria proibida a contagem de tempo de efetivo serviço prestado em corporações militares de outros Estados ou da Federação (Forças Armadas)

16/09/2025 08h45

Bombeiros militares de MS a caminho do RS

Bombeiros militares de MS a caminho do RS MARCELO VICTOR

Projeto de lei propõe que o militar estadual poderá acumular tempo de serviço em quaisquer corporações militares de Mato Grosso do Sul.

O texto se refere a militares da Polícia Militar (PMMS) ou Corpo de Bombeiros Militar (CBMMS), praças ou oficiais, ativos ou inativos, pertencentes o quadro permanente da Secretaria de Segurança Pública do governo de Mato Grosso do Sul.

Com isso, o praça da PMMS que passou no concurso de oficial do CBMMS não perderá o tempo de serviço e nem os valores que contribuiu com a previdência.

O cômputo do tempo de serviço prestado na corporação de origem poderá ser feito mediante apresentação de certidão específica, oriunda das corporações militares às quais pertenceu.

Neste caso, ficaria proibida a contagem de tempo de efetivo serviço prestado em corporações militares de outros Estados ou da Federação (Forças Armadas).

A remuneração decorrente do novo enquadramento funcional terá vigência a partir da publicação desta lei, sendo vedada a remuneração retroativa.

O Projeto de Lei é de autoria do deputado estadual Coronel David (PL-MS).

Confira trechos redigidos da Lei Complementar na íntegra:

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.

Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º Fica acrescentado o art. 26-B ao texto da Lei Complementar nº 127, de 15 de maio de 2008, com a seguinte redação:

"Art. 26-B. Para fins de progressão funcional prevista nesta Lei Complementar, será permitido ao militar estadual acumular o tempo de efetivo serviço prestado como praça ou oficial em quaisquer das corporações militares do Estado de Mato Grosso do Sul, sem restrição ou distinção de qualquer natureza.

§ 1º - O disposto neste artigo aplica-se exclusivamente aos militares estaduais que exerceram ou exercem seus cargos na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso do Sul, mediante aprovação em concurso público ou processo seletivo para ingresso como praça ou oficial.

§ 2º - O cômputo do tempo de efetivo serviço prestado na corporação de origem será feito mediante apresentação de certidão específica, oriunda das corporações militares às quais pertenceu o interessado, acompanhada do respectivo requerimento do interessado à Administração Pública.

§ 3º - Fica vedada a contagem de tempo de efetivo serviço prestado em corporações militares de outros Estados ou na Federação (Forças Armadas) para os fins deste artigo.

§ 4º - Os efeitos remuneratórios decorrentes do novo enquadramento funcional com base neste artigo terão vigência a partir da publicação desta lei, sendo expressamente vedado o pagamento de verbas retroativas.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, aplicando-se a todos os militares estaduais, ativos e inativos, que tenham prestado serviços às corporações militares do Estado de Mato Grosso do Sul, garantindo o cômputo integral do tempo de efetivo serviço para fins de progressão funcional, respeitadas as condições e limites estabelecidos nesta norma.

Art. 3º As despesas decorrentes da aplicação desta Lei Complementar correrão a conta de dotação constante da Lei Orçamentária Anual.

Art. 4º Esta Lei Complementar entra em vigor a contar de 01 de outubro de 2025.

Mato Grosso do Sul tem 10.990 policiais militares (5.929 da ativa e 5.061 da reserva) e aproximadamente 1.500 bombeiros militares.

Previsão do tempo

Confira a previsão do tempo para hoje (16) em Campo Grande e demais regiões de Mato Grosso do Sul

Tempo seco e calor seguem, mas há possibilidade de chuva em algumas localidades

16/09/2025 04h30

Gerson Oliveira / Correio do Estado

Nesta terça-feira (16), a previsão indica tempo firme, com predomínio de sol e variação de nuvens em Mato Grosso do Sul devido a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica.

O tempo quente e seco continua sendo destaque, com temperaturas máximas elevadas podendo chegar aos 40°C e 42°C em algumas regiões do estado, aliado a baixa umidade relativa do ar, com previsão de valores entre 10% a 30%.

As condições meteorológicas previstas tornam o ambiente propício para a ocorrência de incêndios florestais.

Devido ao acentuado aquecimento diurno, podem ocorrer chuvas e tempestades isoladas, principalmente nas regiões sul, sudoeste e oeste do estado, embora não se descarte pancadas de chuva nas demais regiões.

Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas entre 20°C e 22°C e máximas entre 32°C e 37°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados.

Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem variar entre 22°C e 27°C e máximas entre 35°C e 41°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte os termômetros devem registrar mínimas entre 20°C e 23°C e máximas entre 35°C e 41°C.

Em Campo Grande estão previstas mínimas entre 23°C e 25°C e máximas entre 35°C e 38°C.

Em grande parte do estado, os ventos atuam do quadrante leste (sudeste/leste) com valores entre 40 km/h e 60 km/h. Pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km/h.

Confira abaixo a previsão do tempo para cada região do estado: 

  • Para Campo Grande, estão previstas temperatura mínima de 23°C e máxima de 35°C. 
  • A região do Pantanal deve registrar temperaturas entre 23°C e 38°C. Pode chover. 
  • Em Porto Murtinho é esperada a mínima de 22°C e a máxima de 35°C. Pode chover.
  • O Norte do estado deve registrar temperatura mínima de 20°C e máxima de 38°C. 
  • As cidades da região do Bolsão, no leste do estado, terão temperaturas entre 21°C e 37°C. 
  • Anaurilândia terá mínima de 21°C e máxima de 34°C. 
  • A região da Grande Dourados deve registrar mínima de 21°C e máxima de 35°C. 
  • Estão previstas para Ponta Porã temperaturas entre 20°C e 32°C. 
  • Já a região de Iguatemi terá temperatura mínima de 20°C e máxima de 30°C. Pode chover.

