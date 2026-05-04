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Empreiteira capixaba provoca novo deságio atípico em licitação em MS

Valor máximo estipulado pela Agesul para asfaltar 25 km da MS-040 foi de R$ 106 milhões, mas após deságio de 5,6%, a obra deve ser contratada por R$ 100 milhões

Neri Kaspary

Neri Kaspary

04/05/2026 - 18h40
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Após oferecer uma série de descontos e provocar a redução atípica de 5,8% sobre o valor máximo da licitação para pavimentar 23 quilômetros da MS-134, em Nova Andradina, a empresa Capixaba Contek Engenharia mais uma vez foi protagonista em uma disputa licitatória e desta vez, na MS-040, o abatimento chegou a 5,6% sobre máximo definido pelo Governo do Estado. 

Mas, assim como da primeira concorrência, a construtora do Espírito Santo deve perder a disputa, pois a empreiteira cuiabama MTSUL ofereceu valor um pouco menor e agora só falta a hologação do resultado, conforme ata da licitação publicada na últama quinta-feira (30). 

O valor máximo para o asfaltamento de 25 quilômetros da MS-040, entre Santa Rita do Pardo e Brasílândia, foi definio em R$ 106 milhões pela Agesul. Mas, após uma série de 26 lances envolvendo a Contek e a MTSUL, a empresa de Mato Grosso se ofereceu a fazer a obra por R$ 100,013 milhões. A empreiteira do Espírito Santo, por sua vez, parou  depois de dar como lance mínimo o valor de R$ 100,287 milhões. 

Na licitação relativa à pavimentação da MS-134, a construtora capixaba chegou a ofereceu a menor proposta, mas acabou sendo excluída porque ofereceu descontos acima do máximo permitido em alguns dos itens descritos no edital. Por conta disso, a segunda colocaca, a goiana Caiapó, foi chamada pera assumir a obra, faltando somente a oficialização do resultado. 

No caso da MS-040, também ainda falta a homologação do resultado, mas na última atualização da ata d já aparece a empresa de Mato Grosso como a provável vencedora. Desde 2017 que a empresa do estado vizinho não realiza obras em Mato Grosso do Sul. 

Na MS-040 estão em andamento duas licitações. Uma tinha valor máximo estipulado em R$ 106 milhões e a outra (lote 04), tem valor máximo fixado em R$ 81,9 milhões. O certame relativo ao lote 04, porém, ainda não chegou à fase da apresentação das propostas financeiras. 

DESCONTOS ATÍPICOS

Nas licitações para novas pavimentações e para recapeamentos lançadas nos últimos dois anos, o deságio médio raramente superam 1% sobre o valor máximo estipulado no edital.  em uma delas, a pavimentação de 63 quilômetros da MS-320, entre Inocência e Três Lagoas, foi contratada com deságio zero, por  R$ 276.169.461,16. 

Em setembro do ano passado, em denúncia contra o prefeito de Terenos, Henrique Wancura Budke (PSDB), e outros 25 supostos integrantes de um esquema de fraudes em licitações, o procurador-chefe do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, Romão Ávila Milhan Junior, cita que o normal em licitações públicas seria um deságio entre 15% e 37%. Ele se baseou em levantamentos do Tribunal e Contas da União (TCU).

Pedro Juan Caballero

Santos desembarca na fronteira em busca da 1ª vitória na Copa Sul-Americana

Clube paulista enfrenta o Recoleta nesta terça-feira

04/05/2026 18h00

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Foto: Franz Mendes / Divulgação

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Com a presença de Neymar e pressionado a conquistar sua primeira vitória na Copa Sul-Americana, o Santos entra em campo nesta terça-feira (5), diante do Deportivo Recoleta, no Estádio Monumental Rio Parapití, lado paraguaio da fronteira com Ponta Porã. 

O alvinegro praiano desebarcou no Aeroporto Internacional de Ponta Porã por volta das 16h30 desta segunda-feira e causou alvoroço entre centenas de torcedores que aguardavam o clube santista já em clima de festa no desembarque. 

De acordo com a Câmara de Indústria, Comércio, Turismo e Serviços de Pedro Juan Caballero o confronto deve movimentar cerca de 18 mil turistas. A bola rola às às 20h30 (horário de MS). 

A partida 

Lanterna do Grupo D, com apenas dois pontos em três jogos, o time paulista encara um adversário direto, que soma três e também ainda não venceu na competição. O confronto ganha peso ainda maior porque Deportivo Cuenca (4 pontos) e San Lorenzo (5) duelam pela liderança da chave, o que pode ampliar a distância para o último colocado.

A partida marca o fim de uma sequência de quatro jogos longe da Vila Belmiro. Apesar de não ter perdido fora de casa (com empates diante de Bahia, Palmeiras e o próprio San Lorenzo), o Santos acumula seis partidas sem vitória na temporada, aumentando a pressão por uma reação imediata.

O principal reforço para o duelo é o retorno de Neymar, poupado no fim de semana no Campeonato Brasileiro. O atacante volta ao time titular após se envolver em uma confusão recente com Robinho Jr. e carrega a responsabilidade de liderar a retomada do bom desempenho da equipe.

Durante sua ausência, o técnico Cuca viu evolução coletiva, com destaque para o argentino Benjamín Rollheiser, autor de três gols no período e cotado para atuar ao lado do camisa 10. Ainda assim, o treinador mantém Neymar como peça central para a “arrancada” santista tanto no clube quanto de olho em uma possível convocação para a seleção brasileira.

Do lado paraguaio, o Recoleta aposta no apoio da torcida, que esgotou os ingressos, e na força do mando de campo para buscar seu primeiro triunfo e ultrapassar o rival na tabela. A expectativa é de casa cheia no estádio com capacidade para 25 mil torcedores. 

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Goleiros: Diógenes, João Pedro e Brazão

Zagueiros: Lucas Veríssimo, Luan Peres, Ananias e Adonis Frías

Laterais: Igor Vinícius e Escobar

Meio-campistas: João Schmidt, Zé Rafael, Willian Arão, Christian Oliva, Miguelito, Rollheiser e Gabriel Bontempo

Atacantes: Neymar, Robinho Jr, Gabigol, Rony, Thaciano, Moisés, Barreal e Mateus Xavier

*Com informações de Estadão Conteúdo

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Shampoo de Cavalo

Veterinária influenciadora é presa por vender shampoo de cavalo como produto humano

Raylane Diba Ferrari, que soma mais de 500 mil seguidores, é suspeita de alterar fórmulas e comercializar itens proibidos pela Anvisa, colocando consumidores em risco

04/05/2026 17h42

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Veterinária influenciadora é presa por vender shampoo de cavalo como produto humano

Veterinária influenciadora é presa por vender shampoo de cavalo como produto humano Divulgação

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A médica-veterinária e influenciadora digital Raylane Diba Ferrari, de 29 anos, foi presa na manhã desta segunda-feira (4), em Campo Grande (MS), suspeita de comercializar shampoos de uso veterinário como se fossem produtos destinados a humanos.

De acordo com a Polícia Civil, os produtos representavam risco à saúde dos consumidores.

A prisão ocorreu no pet shop de propriedade da investigada, localizado no bairro Universitário, região sul da Capital. Nas redes sociais, onde acumula mais de 500 mil seguidores, Raylane utilizava vídeos e publicações para divulgar os itens. 

Conforme as investigações, a veterinária vendia produtos originalmente destinados a cavalos e também a cães, mas anunciava os itens como eficazes para uso humano, especialmente com a promessa de recuperação de cabelos danificados por processos químicos, como descoloração.

Além da comercialização irregular, a suspeita também alterava a fórmula dos shampoos. Segundo a apuração, ela adicionava um suplemento vitamínico veterinário com alta concentração de vitamina A, substância indicada para uso animal, o que poderia aumentar ainda mais os riscos à saúde dos consumidores.

Veterinária influenciadora é presa por vender shampoo de cavalo como produto humanoRaylane Diba Ferrari, que soma mais de 500 mil seguidores, é suspeita de alterar fórmulas e comercializar itens proibidos pela Anvisa, colocando consumidores em risco 

A prática é considerada irregular e proibida pela Anvisa, responsável pela regulamentação de cosméticos, produtos de higiene e medicamentos no país.

Atuação do CRMV-MS

O Conselho Regional de Medicina Veterinária de Mato Grosso do Sul (CRMV-MS) já acompanhava o caso, que teve início a partir de denúncia. Durante a operação realizada nesta segunda-feira, a entidade lavrou um Termo de Constatação voltado especificamente à conduta da profissional.

Em resposta à reportagem do Correio do Estado, o órgão se pronunciou, informando que:

“A ação de hoje reforça a prioridade do CRMV-MS na fiscalização do exercício profissional. Quando produtos veterinários são adulterados para uso humano, há desvio de finalidade e quebra de todo o protocolo de segurança e de registro técnico exigido por lei. Nosso papel é garantir que o médico-veterinário atue como guardião da saúde, respeitando rigorosamente as normas vigentes e a finalidade dos insumos que manipula”, afirmou o presidente do Conselho, Thiago Leite Fraga.

As provas, entre elas vídeos publicados pela própria médica-veterinária em redes sociais, como TikTok e Instagram, foram reunidas pela equipe técnica e encaminhadas à delegacia, onde irão subsidiar o inquérito.

A ação que resultou na prisão foi realizada por equipes da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo, com apoio do Procon, do Conselho Regional de Medicina Veterinária de Mato Grosso do Sul e do Ministério da Agricultura e Pecuária.

As investigações apontam que os produtos eram manipulados e vendidos sem qualquer autorização dos órgãos competentes, o que pode configurar crime contra as relações de consumo, além de outras infrações sanitárias.

O caso segue sob investigação, e as autoridades apuram a extensão da comercialização dos produtos e o número de possíveis consumidores afetados.

 

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