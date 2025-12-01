Empreiteira desconhecida vence outra licitação milionária em MS

Na 1ª parte do novo corredor rodoviário entre Terenos e Nioaque foram utilizadas 12 toneldas de explosivos para detonação de rochas

A empreiteira goiana Construtora Perfil, desconhecida em Mato Grosso do Sul até o começo do ano, venceu outra grande licitação, desta vez para pavimentar 54 quilômetros da MS-355, ligando Terenos a Dois Irmãos do Buriti. A obra lhe garantirá faturamento de pelo menos R$ 230,4 milhões.

As propostas financeiras para concluir a licitação foram divulgadas na semana passada e agora só falta a homologação da disputa para declarar o nome da empresa vencedora. Conforme a ata disponível no site da Agesul, somente duas concorrentes apresentaram proposta financeira inferior ao valor máximo estipulado inicialmente.

O projeto original do Governo do Estado, que vai utilizar recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para pavimentar a estrada, estipulava o valor máximo da obra em R$ 232.584.815,03. Mas, a vencedora ofereceu deságio de 0,92% e será contratada por R$ 230.439.783,50.

Depois de concluída, a rodovia reduzirá em quase 30 quilômetros a distância entre Campo Grande e Dois Irmãos de Buriti. Hoje, por rodovia asfaltada, a distância entre a Capital e Dois Irmãos é de 115 quilômetros.

O novo asfalto também ajudará a encurtar a distância de Campo Grande até Nioaque e Jardim, uma vez que a MS-347, entre Dois Irmãos do Buriti e Nioaque, também está sendo asfaltada, criando um novo corredor rodoviário ligando a região central do Estado à região sudoeste.

E é justamente na implantação do asfalto na MS-347 que a Construtora Perfil apareceu pela primeira vez em Mato Grosso do Sul. Ela está recendo, conforme previsto no contrato inicial, publicado em fevereiro deste ano, R$ 151 milhões pelas obras de 31 quilômetros do segundo lote deste projeto.

Os 31 quilômetros que já estão sendo executados pela Perfil darão sequência ao asfalto de 34 quilômetros da MS-347 implantados pela construtora São Cristóvão. No final de 2022, ela saiu vencedora de uma licitação que à época estipulou em R$ 85,8 milhões o custo para os 34 quilômetros iniciais da MS-347.

Na época, o custo inicial da pavimentação do quilômetro foi licitado por R$ 2,51 milhões. Agora, três anos depois na mesma região do Estado, o custo por quilômetro subiu 68% e passou para R$ 4,26 milhões. A inflação oficial do setor da construção civil dos últimos três anos, o Índice Nacional da Construção Civil (INCC), é da ordem de 14%.

A pavimentação dos 54 quilômetros da MS-355, entre Terenos e Dois Irmão so Buriti, é a segunda maior do pacote de obras bancado pelos R$ 2,3 bilhões do BNDES. Ela fica atrás somente dos R$ 276 milhões que o Estado vai pagar à empreiteira S.A.Paulista de Construções e Comércio. A construtora paulista foi concorrente única para pavimentar 63 quilômetros da MS-320, que liga Inocência a Três Lagoas.

Com o financiamento, o Governo do Estado está construindo em torno de 570 quilômetros de asfalto novo e promovendo o recapeamento de outros 250 quilômetros em diferentes regiões do Estado.

EX-NOVATA

Com sede em Goiânia, a Construtora Perfil terá agora contratos que ultrapassam os R$ 381 milhões com o Governo do Estado, passando de empreiteira desconhecida a uma das principais parceiras na execução do pacote do BNDES.

Além de obras de engenharia, a Perfil Construtora também atua no aluguel de máquinas, em obras de geração e distribuição de energia elétrica e telecomunicações e na restauração de prédios históricos.