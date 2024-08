Empreiteira do interior de Goiás assina contrato milionário em Campo Grande

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Uma empreiteira goiana assinou contrato milionário com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), nesta quarta-feira (28), para pavimentação e drenagem do Complexo Lageado, na região sudoeste de Campo Grande.

Trata-se da Sagres Engenharia Ltda, de Santa Helena de Goiás (GO), do qual o Correio do Estado noticiou há cerca de 40 dias que eles haviam vencido a licitação pelo valor de R$ 15,3 milhões, R$ 1 milhão a menos do que o previsto quando o edital foi lançado.

Através da edição desta quarta-feira (28) do Diário Oficial de Campo Grande, foi anunciado a assinatura do contrato entre as partes. Essa é a primeira vez que a empreiteira de 5 anos e 10 meses aparece entre a responsável por alguma licitação da Capital ou no Mato Grosso do Sul. O prazo para execução total do serviço é de 540 dias, aproximadamente um ano e meio.

O informado no dia 02 de julho, quando as empresas interessadas na licitação poderiam iniciar conversas com a Sisep, foi que as seguintes ruas serão contempladas com a pavimentação, além de antes receberem obras de drenagem:

Antônio Carlos Sperotto

Leonel Rocha

Honório Lemes

Professor Antônio Teófilo Cunha

Durando Pereira da Silva

Adelaide Maia Figueiredo

Batista Luzardo

Rosa Orro

Seiko Yanamine

Pedro Dib

Mitsuyo Aratani

Marlene Pereira de Jesus

Maria Del Horno Samper

Manoel Marcelino Rodrigues

Manoel Macedo Falcão

Domingos Belentani

Genuino Fornari

Lea Maria

Barbosa Marques

José Pimenta de Freitas

João Alves Pereira

Também está incluso no projeto o recapeamento de quase 1km da Rua Evelina Selingard. Além disso, todas as ruas citadas acima receberão calçadas revestidas de concreto e grama.

Mapa localizando onde acontecerão as obras - Fonte: Reprodução

Essa é uma das obras vigentes no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) que prevê R$ 400 milhões em mudanças na infraestrutura dos bairros. Na ocasião, em outubro do ano passado, o vereador Edu Miranda (Patriota) afirmou que o Complexo Lageado, Parque do Sol e Dom Antônio Barbosa foram mencionados na reunião inicial, do qual, nove meses depois, devem realmente ser contemplados com pavimentação e drenagem.

