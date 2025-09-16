Empreiteira novata em MS fará o anel viário de Bonito

Atualmente, em torno de 500 veículos de carga passam diariamente pela região central de Bonito, a principal cidade turística de MS

Menos de dois meses depois de declarar fracassada a licitação para construção do anel viário de Bonito, o Governo do Estado praticamente concluiu o novo certame e agora só falta declarar oficialmente o nome da vencedora, a empreiteira cearense Cosampa Construções.

Reivindicada há pelo menos uma década, a construção de uma anel viário de 7,6 quilômetros para retirada do tráfego pesado da região central da cidade turística vai consumir pelo menos e R$ 50.719.251,28. O valor ficou 1,1% abaixo do máximo estipulado no edital, que era de R$ 51.285.390,58.

Inicialmente, a divulgação do vencedor da disputa estava prevista para o dia 21 de julho, conforme cronograma da Agesul. Porém nenhuma empresa cumpriu as exigências e o certame teve de ser reiniciado.

Naquela data, a Agegul informou que "a licitação foi considerada fracassada, pois nenhuma das empresas participantes atendeu aos critérios de habilitação exigidos no edital".

Na disputa inicial, seis empresas, sendo uma de Mato Grosso, duas de Goiás e três de Minas Gerais, chegaram a manifestar interesse em executar a obra, que teve o valor máximo estipulado em R$ 52.185.390,58, valor que é R$ 900 mil acima daquilo que foi definido como valor máximo nesta segunda licitação.

Entre as que apresentaram interesse na primeira licitação estava a Construtora Caiapó, uma das maiores empreiteiras de Goiás e que está à frente de grandes obras em Mato Grosso do Sul, como a pavimentação da BR-419 e da construção da alça de acesso à ponte do Rio Paraguai, em Porto Murtinho.

A empreiteira também integra o consórcio liderado pela XP Investimentos, que está prestes a assinar o contrato de concessão dos 870 quilômetros da chamada Rota da Celulose. No leilão do dia 8 de maio, o consórcio ficou em segundo lugar, mas entrou com recurso administrativo para desbancar o vencedor e o Governo do Estado deu ganho de causa ao segundo colocado.

No segundo certame realizado em Bonito, a Caiapó ficou de fora. Desta vez, porém, quem manifestou interesse foi a Conter, outra empresa que faz parte do consórcio que vai cobrar pedágio em três rodovias do Estado.

Mas, a vencedora foi a empreiteira cearense que até agora não havia vencido nenhuma licitação realizada pelo Governo do Estado. No início da disputa, oito empreiteiras chegaram a demonstrar interesse pela obra. Cinco delas, porém, não chegaram a entregar a documentação exigida e somente três passaram à fase de apresentação das propostas financeiras, conforme a ata da licitação disponível no site da Agesul.

Importância

Diariamente passam pela região central de Bonito em torno de 500 caminhões procedentes da região de Jardim e com destino a cidades como Bodoquena e Miranda. E por conta disso a construção do anel viário está sendo reivindicada pela prefeitura desde 2015.

Traçado em azul mostra região por onde serão construídos os 7,6 quilômetros de asfalto

Projeto do contorno rodoviário está concluído há mais de três anos. Em 2022 foi aprovado o novo traçado da rodovia, contornando a cidade pela região sul e passando por uma área ocupada irregularmente por cerca de 60 famílias, que terão de ser realocadas.

Conforme o projeto original, a obra prevê ampliação e implantação de rotatórias, pista dupla com redutores de velocidade, passarelas de pedestre, ciclovia e passagem de fauna e gado (em trechos que passam por propriedades rurais). Também será construído um túnel sobre a Estrada Boiadeira, antigo corredor de boiada e considerada patrimônio cultural municipal.

Turismo em alta

Conforme o Observatório do Turismo e Eventos de Bonito (OTEB), município recebeu 142.854 turistas no primeiro semestre de 2025. Foi o melhor desempenho em dez anos e 7,43% acima do mesmo período de 2024.

Estima-se que, do total de visitantes que estiveram em Bonito e região em junho de 2025, 15,3 mil desembarcaram no aeroporto local..

Números indicam que os atrativos turísticos do município receberam 437.447 visitas no primeiro semestre deste ano, crescimento de 4,9% em comparação ao mesmo período de 2024, que teve 417.065 visitações.

