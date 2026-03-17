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Empreiteira obtém acréscimo de R$ 12,6 milhões em contrato assinado há pouco

Valor inicial pelo recapeamento de 30,8 km da MS-276, definido há menos de um ano, era de R$ 82,99 milhões. Agora, já está em R$ 95,65 milhões

Neri Kaspary

Neri Kaspary

17/03/2026 - 17h30
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Menos de um ano depois de dar início às obras de recapeamento de um trecho de 30,8 quilômetros da MS-276, na região sul do Estado, o Governdo do Estado concedeu o segundo reajuste e garantiu acréscimo de R$ 12,65 milhões à empreiteira paulista Engenharia e Comércio Bandeirantes. 

Em abril do ano passado, quando foi concluída a licitação para recuperação do trecho nos municípios de Dourados, Fátima do Sul e Deodápolis, a empreiteira se ofereceu a fazer o recapeamento por R$ 82.999.999,99. 

Nesta terça-feira, em um segundo reajuste, o Governo do Estado elevou o valor do contrato dos atuais R$ 87.352.553,8 para R$ 95.654.009,59, o que representa acréscimo de 15,2% em um período em que o Índice Nacional de Custo da Construção subiu em torno de 5,6%. 

O contrato reajustado nesta terça-feira é relativo somente  ao lote dois da rodovia. A primeira parte, de 29,7 quilômetros, entre a BR-163 e a ponte sobre o Rio Dourados, em Fátima do Sul, está sob os cuidados da Engepar, que assinou contrato inicial de R$ 63,9 milhões. 

Os quase R$ 160 milhões que estão sendo destinados à recuperação dos R$ 60 quilômetros da MS-276 são procedentes do empréstimo de R$ 2,3 bilhões que o Governo do Estado obteve em setembro de 2024 do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Em média, o custo por quilômetro é de R$ 2,66 milhões, sem contabilizar prováveis reajustes futuros. 

As obras incluem recapeamento asfáltico, reforço na sinalização e aumento da capacidade de tráfego, sendo implantada uma terceira faixa em um trecho de 4 quilômetros entre Lagoa Bonita e Deodápolis.

Além da MS-276, os recursos do BNDES também estão sendo destinados para recuperar cerca de 85 quilômetros da MS-295, entre as cidadades de Eldorado e Tacuru, no extremo sul do Estado. Neste caso, os investimentos iniciais foram projetados em R$ 155 milhões, o que equivale a cerca de R$ 1,8 milhão por quilômetro. 

Na região central do Estado, o BNDES também está financiado o recapeamento de 111 quilômetros da MS-436, entre Camapuã e Figueirão. A rodovia tem apenas 12 anos de uso e está praticamente sendo refeita, com investimentos iniciais de R$ 233 milhões. 

Jardim São Paulo

Três morrem em confronto com a Polícia Militar em Coxim

Suspeitos teriam reagido à abordagem com tiros e armas brancas; residência abrigava itens ligados a crimes recentes na cidade

17/03/2026 15h45

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Foto: PC de Souza / Edição MS

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Um confronto na madrugada desta terça-feira (17) terminou com três suspeitos mortos em uma residência na Rua Verônica Tobias, no bairro Jardim São Paulo, em Coxim. Segundo a Polícia Militar, a equipe foi recebida a tiros ao chegar no local, dando início a uma troca de disparos.

De acordo com informações oficiais, um dos suspeitos tentou fugir pelos fundos do imóvel enquanto atirava contra os policiais. Diante da situação, os militares revidaram. Ainda conforme a corporação, “a equipe reagiu de forma proporcional para neutralizar a ameaça, diante da injusta agressão”.

Dentro da casa, outros dois indivíduos também teriam resistido à abordagem, utilizando armas de fogo e uma faca. Também foram baleados pela polícia. 

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado, mas os três suspeitos não resistiram aos ferimentos e morreram no local. A área foi isolada para os trabalhos da perícia.

Durante as buscas, foram apreendidas armas de fogo, munições, capacetes e duas motocicletas com registro de furto ou roubo no estado de Mato Grosso. Segundo a polícia, os veículos podem ter sido utilizados em um ataque ocorrido no útlimo dia 8, ataque contra uma residência na cidade.

As primeiras informações apontam que os envolvidos teriam ligação com uma facção criminosa e participação em ações violentas recentes em diferentes pontos de Coxim. 

Inicialmente, dois dos mortos foram identificados como Nicolas, de 18 anos, e um homem de 26 anos conhecido como “Nego Bala”. O terceiro permanece sem identificação.

Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) do município. Todo o material apreendido foi levado para a Delegacia de Polícia Civil, que ficará responsável pela investigação do caso.

Em nota, a Polícia Militar destacou que a ação ocorreu dentro dos parâmetros legais, e reforçou o compromisso da corporação no combate ao crime e na manutenção da segurança pública. 

De acordo com os dados da Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul, 13 pessoas morreram por intervenção por agente de Estado em 2026, números atualizados até às 23h59 desta segunda-feira (16). 

Cabe destacar que o dado está desatualizado, uma vez que quatro pessoas morreram por intervenção da polícia somente nesta terça-feira, ou seja, o número extraoficial de mortos é de 17. Entre janeiro e março do ano passado, foram contabilizadas 20 mortes deste tipo em todo o Estado. 

Vinicius Ricardo Pereira da Silva, de apenas 16 anos morreu na manhã desta terça durante um confronto com policiais civis em Dourados, poucas horas após ser apontado como um dos envolvidos na execução de um detento no regime semiaberto no fim desta segunda-feira. 

 

*Atualizado para acréscimo de informações. 

 

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Avanço na saúde

Hospital de MS realiza primeira cirurgia para tratamento do Parkinson pelo SUS no Estado

A cirurgia cerebral pode reduzir em 80% a necessidade do uso de medicamentos para tratar o descontrole dos movimentos causados pela doença

17/03/2026 15h30

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Cirurgia foi realizada no Hospital Regional de Três Lagoas

Cirurgia foi realizada no Hospital Regional de Três Lagoas Divulgação/HR3L

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O Hospital Regional da Costa Leste Magid Thomé localizado em Três Lagoas, a 327 quilômetros de Campo Grande, realizou, neste mês, a primeira cirurgia de implante de eletrodos para estimulação cerebral na rede pública estadual. 

O procedimento marca um avanço no tratamento de pacientes que sofrem com a doença de Parkinson. 

O paciente escolhido para a operação inédita pelo Sistema Único de Saúde (SUS) foi o servidor aposentado Gilberto Barbieri, de 58 anos, morador de Nova Andradina e que convivia há 15 anos com os sintomas da doença, como tremores nas mãos e limitações motoras severas. 

A doença é uma enfermidade neurológica crônica, que se degenera progressivamente, causando tremores de repouso, rigidez muscular, lentidão de movimentos e instabilidade postural. 

Para Gilberto, os tremores foram os primeiros sintomas. Após o diagnóstico da doença, o aposentado passou a fazer o uso de medicamentos. Embora auxiliem no controle do Parkinson, os remédios também provocam efeitos colaterais, como movimentos involuntários constantes e agitação contínua. 

Ele explicou que a cirurgia possibilita a redução da quantidade de medicação, garantindo melhor controle sobre o próprio corpo. 

“Quando o efeito do remédio passa, entro no que os médicos chamam de estado ‘OFF’, quando penso no movimento, mas meu corpo não responde e vou paralisando. O que eu quero é diminuir os remédios e ter mais controle sobre meu próprio corpo”, afirmou. 

Como funciona

A cirurgia é um procedimento de implante de eletrodo para estimulação cerebral, técnica utilizada em casos específicos e mais graves de Parkinson para ajudar no controle dos sintomas motores.

Na prática, consiste na implantação de eletrodos em áreas profundas do cérebro que são responsáveis por modular os circuitos ligados ao controle dos movimentos. 

“Colocamos um eletrodo de cada lado do cérebro, porque cada hemisfério controla o lado oposto do corpo. Durante a cirurgia o paciente permanece acordado, para podermos testar os movimentos e identificar o ponto exato de estimulação que melhora sintomas como tremor e rigidez”, detalhou o médico responsável pelo procedimento, Dr. Eduardo Cintra Abib. 

Após o implante, os eletrodos são conectados a um pequeno dispositivo como um marca-passo, que é colocado na região do peito. Esse aparelho envia impulsos elétricos ao cérebro, ajudando a regular a atividade responsável pelos movimentos. 

No entanto, nem todos os pacientes com Parkinson podem realizar a cirurgia. Alguns dos critérios para ser indicados ao procedimento incluem:

  • ter pelo menos cinco anos de tratamento;
  • já ter utilizado diferentes tipos de medicamentos; e
  • estar em um estágio da doença onde os remédios não conseguem controlar tão bem os sintomas. 

De acordo com o Dr. Eduardo, a cirurgia pode reduzir em até 80% a necessidade de medicamentos. 

Para o diretor técnico do Hospital Regional da Costa Leste Magid Thomé, Marllon Nunes, a realização do procedimento representa um avanço importante para a saúde pública do Estado.

“Este procedimento representa um avanço para o SUS em Mato Grosso do Sul. Oferecer uma cirurgia de alta complexidade como a estimulação cerebral profunda demonstra a capacidade técnica do hospital e reforça seu papel como referência regional e estadual em assistência especializada, ampliando o acesso da população a tratamentos inovadores”, destacou. 

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