Empreiteira vence por WO licitação de R$ 276 milhões em MS

Primeira parte da MS-320 foi feita pela mesma empreiteira que agora não teve concorrência para asfaltar outros 63 km

A empreiteira S.A.Paulista de Construções e Comércio, com sede em uma das regiões mais nobres da capital paulista, o bairro de Itaim Bibi, venceu por WO a licitação para asfaltar 63 quilômetros da MS-320, na região leste de Mato Grosso do Sul, e vai faturar pelo menos R$ 276.169.461,16, o equivalente a R$ 4,38 milhões por quilômetro, sem contabilizar os prováveis acréscimos.

Esta é a maior obra lançada até agora dentro do pacote bancado com os R$ 2,3 bilhões do BNDES. O último passo da licitação foi dado nesta quinta-feira (21), conforme a ata do certame disponibilizada no site da Agesul. “O agente responsável concluiu o certame do lote 9061, a empresa vencedora da disputa é S.A PAULISTA DE CONSTRUÇÕES E COMERCIO”, diz trecho da publicação.

E, como não havia concorrência, a empresa paulista nem mesmo se preocupou em reduzir o valor inicial estipulado pelo Governo do Estado. No começo da disputa, porém, o cenário era outro. Sete empresas chegaram a manifestar interesse. Mas, cinco delas nem chegaram a entregar a documentação exigida e foram inabilitadas antes mesmo da entrega de propostas.

Somente a SA Paulista e a empresa mato-grossense Agrimat Engenharia e Empreendimentos seguiram na disputa. Mas, os servidores responsáveis pela licitação também acabaram excluindo a concorrente de Mato Grosso porque “não atende os requisitos referente a qualificação técnica profissional e operacional”.

Apesar do tamanho da licitação (R$ 276 milhões, sem os tradicionais aditivos), a empresa mato-grossense nem mesmo recorreu e deixou o caminho livre para que a empreiteira paulista abocanhasse o vultoso contrato.

COMPENSAÇÃO

Porém, a Agrimat não saiu de mãos abanando. No dia 29 de julho ela foi oficialmente declarada vencedora de outra obra bancada com recursos do empréstimo federal, mas esta no extremo sul do Estado.

Os mato-grossenses venceram a disputa para asfaltar 19,5 quilômetros do lote dois da MS-380, em Ponta Porã. A Agesul estava disposta a pagar até R$ 77.930.858,55 pela pavimentação da rodovia que cria uma espécie de anel viário na cidade fronteiriça, ligando a região norte da área urbana à BR-463.

E, apesar da participação de quatro empresas, três delas não reduziram em um único centavo o valor máximo que seria aceito pela Agesul e por isso o deságio da licitação foi de apenas 0,12%, dando indícios de que a disputa na licitação não passava de simulação.

A Agrimat reduziu a proposta em R$ 100 mil e acabou sendo vencedora. Para esta obra, ao contrário daquilo que ocorreu com a licitação da MS-320, ela demonstrou qualificação técnica e vai receber R$ 4,04 milhões por quilômetro de asfalto.

VELHA CONHECIDA

Por coincidência ou não, a empreiteira que venceu por W.O. a licitação de R$ 276 milhões (em tradução livre W.O. significa “vitória fácil”, sem concorrência) é a mesma que em maio do ano passado concluiu, oficialmente, a pavimentação do primeiro trecho desta mesma rodovia, no município de Três Lagoas.

A pavimentação dos 31,7 quilômetros da rodovia foi solenemente entregue pelo governador Eduardo Riedel em dezembro de 2023. Porém, em março do ano seguinte a Agesul deu mais 70 dias de prazo para conclusão dos trabalhos.

Ou seja, até maio do ano passado a S.A. Paulista estava com a estrutura toda montada na região leste do Estado. A pavimentação do primeiro trecho da MS-320 começou em fevereiro de 2022, prevendo R$ 76,8 milhões pela obra. Ao final, porém, recebeu R$ 106,5 milhões.

O novo asfalto vai facilitar o tráfego entre Inocência, onde está sendo construída a fábrica de celulose da Arauco, e Três Lagoas, onde já funcionam fábricas da Suzano e da Eldorado.





