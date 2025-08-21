Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

compadrio?

Empreiteira vence por WO licitação de R$ 276 milhões em MS

Sete empresas chegaram a manifestar interesse pela pavimentação da MS-320. Mas, cinco desistiram e a sexta foi inabilitada

Neri Kaspary

Neri Kaspary

21/08/2025 - 13h18
Continue lendo...

A empreiteira S.A.Paulista de Construções e Comércio, com sede em uma das regiões mais nobres da capital paulista, o bairro de Itaim Bibi, venceu por WO a licitação para asfaltar 63 quilômetros da MS-320, na região leste de Mato Grosso do Sul, e vai faturar pelo menos R$ 276.169.461,16, o equivalente a R$ 4,38 milhões por quilômetro, sem contabilizar os prováveis acréscimos. 

Esta é a maior obra lançada até agora dentro do pacote bancado com os R$ 2,3 bilhões do BNDES. O último passo da licitação foi dado nesta quinta-feira (21), conforme a ata do certame disponibilizada no site da Agesul. “O agente responsável concluiu o certame do lote 9061, a empresa vencedora da disputa é S.A PAULISTA DE CONSTRUÇÕES E COMERCIO”, diz trecho da publicação. 

E, como não havia concorrência, a empresa paulista nem mesmo se preocupou em reduzir o valor inicial estipulado pelo Governo do Estado. No começo da disputa, porém, o cenário era outro. Sete empresas chegaram a manifestar interesse. Mas, cinco delas nem chegaram a entregar a documentação exigida e foram inabilitadas antes mesmo da entrega de propostas.

Somente a SA Paulista e a empresa mato-grossense Agrimat Engenharia e Empreendimentos seguiram na disputa. Mas, os servidores responsáveis pela licitação também acabaram excluindo a concorrente de Mato Grosso porque “não atende os requisitos referente a qualificação técnica profissional e operacional”. 

Apesar do tamanho da licitação (R$ 276 milhões, sem os tradicionais aditivos), a empresa mato-grossense nem mesmo recorreu e deixou o caminho livre para que a empreiteira paulista abocanhasse  o vultoso contrato.

COMPENSAÇÃO

Porém, a Agrimat não saiu de mãos abanando. No dia 29 de julho ela foi oficialmente declarada vencedora de outra obra bancada com recursos do empréstimo federal, mas esta no extremo sul do Estado.

Os mato-grossenses venceram a disputa para asfaltar 19,5 quilômetros do lote dois da MS-380, em Ponta Porã. A Agesul estava disposta a pagar até R$ 77.930.858,55 pela pavimentação da rodovia que cria uma espécie de anel viário na cidade fronteiriça, ligando a região norte da área urbana à BR-463.

E, apesar da participação de quatro empresas, três delas não reduziram em um único centavo o valor máximo que seria aceito pela Agesul e por isso o deságio da licitação foi de apenas 0,12%, dando indícios de que a disputa na licitação não passava de simulação. 

A Agrimat reduziu a proposta em R$ 100 mil e acabou sendo vencedora. Para esta obra, ao contrário daquilo que ocorreu com a licitação da MS-320, ela demonstrou qualificação técnica e vai receber R$ 4,04 milhões por quilômetro de asfalto.

VELHA CONHECIDA

Por coincidência ou não, a empreiteira que venceu por W.O. a licitação de R$ 276 milhões (em tradução livre W.O. significa “vitória fácil”, sem concorrência) é a mesma que em maio do ano passado concluiu, oficialmente, a pavimentação do primeiro trecho desta mesma rodovia, no município de Três Lagoas. 

A pavimentação dos 31,7 quilômetros  da rodovia foi solenemente entregue pelo governador Eduardo Riedel em dezembro de 2023. Porém, em março do ano seguinte a Agesul deu mais 70 dias de prazo para conclusão dos trabalhos. 

Ou seja, até maio do ano passado a S.A. Paulista estava com a estrutura toda montada na região leste do Estado. A pavimentação do primeiro trecho da MS-320 começou em fevereiro de 2022, prevendo R$ 76,8 milhões pela obra. Ao final, porém, recebeu R$ 106,5 milhões.

O novo asfalto vai facilitar o tráfego entre Inocência, onde está sendo construída a fábrica de celulose da Arauco, e Três Lagoas, onde já funcionam fábricas da Suzano e da Eldorado. 


 
 

"NOVO BBB DE CG"

Radares de Campo Grande serão desligados no fim do mês

Substituição de todos os equipamentos por parte da Serget Mobilidade Viária só terá início a partir do mês de setembro e deve durar pelo menos um mês

21/08/2025 11h45

Etapa de substituição dos equipamentos têm prazo de conclusão estimado em até trinta dias. 

Etapa de substituição dos equipamentos têm prazo de conclusão estimado em até trinta dias.  Gerson Oliveira/Correio do Estado

Continue Lendo...

Com a nova empresa paulista que venceu a licitação para operar o "Big Brother" do trânsito de Campo Grande encarregada de trocar todos os radares da Capital, o Executivo da Cidade Morena já possui uma data para o desligamento desses aparelhos: 31 de agosto. 

Para além de ficar encarregada pela troca de todos os equipamentos registradores de infrações, a Serget Mobilidade Viária deverá fornecer a devida plataforma de gestão de dados, mais: central de monitoramento; sistema de análise e inteligência de imagens veiculares e de processamento de registros de infrações de trânsito nas vias e logradouros públicos.

Conforme repassado pela Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) ao Correio do Estado, o desligamento dos atuais radares de Campo Grande está previsto para o último dia de agosto. 

Como aponta a Pasta em nota, a substituição de todos os equipamentos só terá início a partir do mês de setembro, sendo que para esta próxima etapa há um prazo de conclusão estimado em até trinta dias. 

"Após essa etapa, será realizada a instalação de novos pontos de monitoramento", expõe a Agetran em retorno ao Correio do Estado, ou seja, como os novos equipamentos demandam inclusive as devidas aferições, a troca de radares deve durar pelo menos um mês. 

Teste dos radares

Cabe lembrar que, no dia 06 de agosto, foi realizado o teste dos novos radares para Campo Grande, que durou apenas 24 horas mas foi o suficiente para flagrar casos de alta velocidade, conversão em local proibido e paradas indevidas, nos seis pontos que serviram para avaliar as fiscalizações futuras pelas vias da Cidade Morena. 

Mesmo que esse teste tenha sido anunciado com antecedência, o aviso não foi suficiente para que os motoristas campo-grandenses ao menos se policiassem no trânsito, o que por um lado serviu para mostrar para as equipes da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agência) tivessem a prova da eficácia dos novos radares a serem instalados na Cidade Morena. 

Entre os exemplos, um dos mais emblemáticos é o do cruzamento entre a Afonso Pena com a rua Rui Barbosa, que ainda em dezembro de 2023 teve a conversão à esquerda proibida para quem seguia pela avenida. 

Nesse ponto, o equipamento flagrou veículos fazendo justamente a dita conversão indevida, mas também registrou motoristas que passaram pelo trecho em velocidade muito acima do permitido e aqueles que pararam na faixa de pedestres de forma indevida. 

Troca de empresas

A empresa Serget Mobilidade Viária venceu a concorrência com uma oferta de R$ 47,9 milhões, quase R$ 3 milhões a menos que os R$ 50,2 milhões estipulados pelo certame, em um contrato de 24 meses que pode se estender por um prazo total de até 10 anos no comando dos radares de Campo Grande. 

Com sede na rua Dom Luis Felipe de Orleans 426, na Vila Maria em São Paulo, a Serget Mobilidade nasceu há quase três décadas, registrando cerca de 800 vias sinalizadas e mais de 500 fiscalizadas.

Nessa duração de 24 meses, esse contrato renderá um valor mensal de R$2.093.989,29, que representa uma redução de mais de 16% em relação ao acordo anterior.  

Vale lembrar que o último contrato para gestão dos equipamentos, por parte do Consórcio Cidade Morena, datava de 2018 e anotou o máximo de aditivos permitidos nesse período, sete no total, que somaram R$54.820.284,75.

Depois disso, esse próximo passo para finalmente firmar uma nova contratação de empresa para gestão dos equipamentos foi dado quase 350 dias após o vencimento do contrato original de radares,

Conforme Portal da Transparência de Campo Grande, R$29.963.827,03 foram pagos pelo poder público ao Consórcio que, até agora, já anotou sete aditivos totais desde o contrato firmado em 2018. 

Desde o fim do contrato anterior, a Prefeitura Municipal foi consultada a respeito da legalidade das multas aplicadas, entre outros assuntos, com dúvidas que não foram sanados, inclusive com ação recentemente movida pelo vereador Marquinhos Trad, para tentar anular aproximadamente 320 mil infrações registradas no período. 

Sem os radares e suas respectivas multas, com base nos dados de arrecadação da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), a pasta da Capital deixa de contar com cerca de R$ 3 milhões ao mês, conforme balanço feito pelo Correio do Estado no ano passado. 

 

POLÍCIA

Carro carregado com 850 quilos de maconha capota durante fuga na rodovia

A apreensão aconteceu em Ponta Porã, distante aproximadamente 313 quilômetros de Campo Grande e a droga foi avaliada em R$ 2 milhões

21/08/2025 11h30

Carro carregado com 850 quilos de maconha capota e sai da pista ao tentar fugir da polícia

Carro carregado com 850 quilos de maconha capota e sai da pista ao tentar fugir da polícia FOTO: Divulgação DOF

Continue Lendo...

Nesta quarta-feira (20), policiais do Departamento de Operações de Fronteira - (DOF), apreenderam mais de 850 quilos de maconha na cidade de Ponta Porã, distante aproximadamente 313 quilômetros de Campo Grande.

A apreensão aconteceu após o condutor do veículo Volkswagen Golf desobedecer a ordem de parada dos policiais e acelerar o veículo para fugir, entretanto, durante a fuga, o motorista perdeu o controle da direção e capotou o carro. Após o capotamento, o suspeito fugiu a pé e ainda não foi encontrado.

Com o acidente, diversos tabletes de maconha ficaram espalhados na vegetação às margens da rodovia. Ao todo, foram apreendidos 865 tabletes, que após a pesagem totalizaram 857 quilos do entorpecente. 

O material apreendido foi avaliado em mais de R$ 2 milhões e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Ponta Porã. 

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - (Sejusp), com o Ministério da Justiça e Segurança Pública - (MJSP).

OUTRO CASO

Policiais militares do Departamento de Operações de Fronteira - (DOF), prenderam em flagrante dois homens que estavam em um caminhão carregado com ovos de galinha, mas tinha quase 3 toneladas de maconha escondido na carga. 

A ação aconteceu em Santa Rita do Pardo, distante aproximadamente 245 quilômetros de Campo Grande, e o carregamento ilícito somou 2.700 quilos.

