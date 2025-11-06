Leilão de R$ 14 milhões da folha de pagamento fracassa no interior de MS

Com as expectativas frustradas, enquanto o Executivo distante cerca de 427 quilômetros da Capital de Mato Grosso do Sul esperava faturar R$14 milhões com o leilão da folha de pagamento, a realidade se mostrou diferente e o pregão eletrônico no município de Corumbá terminou fracassado.
Na conhecida "Cidade Branca" , que fica no coração do Pantanal, o Executivo estimava contratar uma instituição financeira pública ou privada para gerenciamento e processamento da folha de pagamento de Corumbá por R$14.084.583,22.
Celebrado sem ônus financeiro direto para o Município, essa empresa seria encarregada dos serviços que devem colocar dinheiro no bolso de todos os servidores públicos, ativos, inativos, celetistas, pensionistas e estagiários da administração direta e indireta corumbaense.
Entretanto, o atual processo sequer passou da fase de habilitação de alguma das empresas que inicialmente demonstraram interesse no pregão que, sem concorrência e lances, terminou fracassado.
Pedidos de esclarecimentos chegaram a ser encaminhados pelos bancos Santander e Bradesco, porém, quando aberto o certame houve a convocação apenas da proponente "JM Comércio, Serviço e Incorporação", que indicava um lance de pouco mais de R$15 milhões.
Entretanto, por não apresentar os devidos documentos para habilitação, sem comprovar sua qualificação técnica e sequer possuir em seu contrato social um objeto compatível com o licitado, a empresa acabou inabilitada.
Isso porque, conforme consulta junto ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (Sicaf), uma vez que a JM seria voltada para atividades como Gestão e administração da propriedade imobiliária; design; locação de automóveis e comércio varejista de material elétrico, isso impediria sua contratação o que fez esse pregão fracassar.
Relembre
Nesse leilão, com o critério de julgamento sendo "maior oferta", a busca por instituição financeira pública ou privada trata-se do primeiro passo para uma contratação pelo período de 60 meses.
Atualmente há 5.494 pagamentos a serem feitos por parte da prefeitura de Corumbá mensalmente, com uma média salarial de R$2.563,63 entre os servidores.
O Executivo justifica que a contratação é necessária já que o contrato anterior chega ao fim em 02 de dezembro deste ano.
Ou seja, para evitar interrupções nos serviços essenciais de pagamento e gestão financeira faz-se necessária a contratação com antecedência, para garantir segurança e agilidade no processamento da folha de pagamento, restando agora menos de um mês de tempo hábil para tirar esse processo do papel.