Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

escândalo

Empresa alvo da Operação Turn Off recebe R$ 8 milhões em três dias

Secretaria de Estado de Saúde publicou confissões de dívidas em favor da Healt Brasil nos dias 15, 16 e 17, cada uma no valor de R$ 2,695 milhões

Neri Kaspary

Neri Kaspary

17/09/2025 - 10h49
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Embora tenha sido um dos alvos da operação Turn Off, deflagrada em novembro de 2023 pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul, a empresa Health Brasil Inteligência em Saúde continua prestando serviços à Secretaria de Estado de Saúde e recendo valores milionários. Somente nos últimos três dias a empresa obteve a garantia do recebimento de R$ 8,08 milhões.

Em três dias seguidos (15, 16 e 17), publicações do diário oficial do Estado trouxeram a publicação de extratos de reconhecimento de dívidas relativas aos meses de maio, junho e julho, cada uma no valor de R$ 2 .695.015,06.  

Além das três confissões de dívida desta semana, no dia 1º de setembro a administração estadual já havia divulgado o pagamento de valor semelhante, relativo a serviços prestados pela Healt Brasil em abril. Ou seja, desde o começo do mês a prestadora de serviço conseguiu mais de R$ 10,78 milhões.  

Logo após a eclosão do escândalo, a justificativa do Governo do Estado era que o contrato teria de ser mantido porque não poderia deixar os pacientes, principalmente do Hospital Regional de Campo Grande, sem atendimento. Desde a eclosão da operação, a Healt Brasil já recebeu em torno de R$ 54 milhões do Governo do Estado.

A primeira fase da operação Turn Off,  voltada ao cumprimento de 8 mandados de prisão preventiva e 35 mandados de busca e apreensão, foi desencadeada no dia 29 de novembro de 2023. Naquela data, empresários e servidores públicos estaduais de primeiro e segundo escalão chegaram a ser presos. 

Segundo o Ministério Público, uma a organização criminosa atuava fraudando licitações públicas que possuem como objeto a aquisição de bens e serviços em geral, destacando-se a aquisição de aparelhos de ar-condicionado pela Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul (SED/MS), a locação de equipamentos médicos hospitalares e elaboração de laudos pela Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul (SES/MS).

Outro foco da investigação mirou a a aquisição de materiais e produtos hospitalares para pacientes da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Campo Grande. Desvios milionários foram constatados na APAE, principalmente na compra de materiais para pessoas ostomizadas. 

Em 6 junho de 2024 o MPE desencadeou a segunda fase da Turno Off, na qual foram cumpridos sete mandados de busca e dois de prisão. Naquela data, a promotoria informou que alvos da primeira fase da operação haviam sido denunciados por fraudes, corrupção e desvio de dinheiro público na contratação de empresa pela Secretaria de Estado de Saúde, para emissão de laudos médicos, no valor de R$ 12.330.625,08. 

Em junho de 2024 o MPE informou que na primeira fase da operação “os mesmos alvos foram presos preventivamente. Pouco depois, a prisão preventiva foi substituída por medidas cautelares, com vistas, inclusive, a inibir novas práticas delitivas. Entretanto, em total afronta e reiteração criminosa, continuaram a praticar novos crimes, principalmente o de lavagem de dinheiro, sendo identificada a atual ocultação de bens obtidos ilicitamente em valores que ultrapassam 10 milhões de reais, revelando a necessidade das medidas desta 2ª fase da Operação Turn Off”. 

UMA MULHER SALVA

Polícia Civil evita feminicídio no interior de MS

Suspeito que perseguia e ameaçava a ex-companheira é preso antes do crime se concretizar

17/09/2025 12h20

Compartilhar
Suspeito que perseguia e ameaçava a ex-companheira é preso antes do crime se concretizar

Suspeito que perseguia e ameaçava a ex-companheira é preso antes do crime se concretizar Foto/ Divulgação

Continue Lendo...

Com ação rápida, Polícia Civil de Mato Grosso do Sul evita feminicídio ao prender homem em flagrante portando arma de fogo. O suspeito foi preso por perseguir a ex-companheira, ameaçar e invadir a casa dela.

O caso e atuação aconteceram a cerca de 320 km da capital sul-mato-grossense, por meio da delegacia de Bataguassu em conjunto com a Rede de Proteção à Mulher e Criança em Situação de Violência.

A vítima procurou a delegacia, onde teve acolhimento e foi encaminhada a um local seguro pela Rede de Proteção, concomitantemente, equipes policiais localizaram o suspeito próximo ao trabalho da mulher, antes que o feminicídio já anunciado por ele acontecesse.

Procurado nos quartos de um hotel, o homem foi encontrado com um revólver calibre 38 com numeração raspada e carregada. A prisão aconteceu imediatamente e a preventiva já foi apresentada à Justiça.

Casos de feminicídio

De acordo com dados do Sistema Integrado de Gestão Operacional (SIGO), em Mato Grosso do Sul, já foram registrados esse ano 27 feminicídios, incluindo uma criança, duas idosas, nove jovens de 18 a 29 anos, e 15 adultas, de 30 a 59 anos.


 

CAMPO GRANDE

Evento reúne 50 brechós com 20 mil itens a partir de R$ 2,00

Roupas, sapatos, acessórios, livros, plantas, brinquedos e itens de decoração estarão à venda no local

17/09/2025 12h00

Compartilhar
Brechó ocorrerá no mês de setembro, em Campo Grande

Brechó ocorrerá no mês de setembro, em Campo Grande ARQUIVO PESSOAL

Continue Lendo...

Décima sexta edição do ‘Desapega Campo Grande’ ocorrerá nos próximos dias na Capital.

Este fim de semana é a oportunidade de comprar roupa boa, bonita e barata a preços acessíveis.

O evento reunirá mais de 50 brechós em um só lugar. São mais de 20 mil itens à venda, como:

  • Roupas (masculino, feminino e infantil): blusa, camiseta, camisa, suéter, casaco, calça, saia, vestido, meia calça, touca, luva, jaqueta, meias, cachecóis, blazer, bermuda, cropped, pijama, roupão, paletó, entre outros

  • Acessórios (feminino, masculino e infantil): bolsa, colar, pulseira, relógio, anel, cinto, brinco, lenço, chapéu, tornozeleira

  • Sapatos (feminino, masculino e infantil): sapatilha, rasteira, bota, tênis, salto, sandália, chinelo, chuteira, etc

  • Plantas: suculentas, ramos, ervas, árvores frutíferas, flores, etc

  • Decoração: quadros, objetos decorativos, plantas, livros, vasos, almofadas, esculturas, bandejas, cestos, caixas, luminárias, brinquedos, entre outros

O preço mínimo é de R$ 2,00. Serão vendidas desde peças simples à peças de grife. Os itens são usados, mas em ótimo estado de conservação.

Dicas para Aproveitar Melhor o Evento

  • Chegue cedo: As melhores peças são garimpadas rapidamente.

  • Leve dinheiro trocado: Alguns expositores podem não aceitar cartão.

  • Faça uma lista: Pense no que você realmente precisa para não se perder diante de tantas opções.

  • Experimente as peças: Alguns brechós podem oferecer provadores para garantir que a roupa caia bem.

5 Motivos para Você Participar do Evento de Brechós

  • 1. Peças Exclusivas a Preços Incríveis

Com itens a partir de apenas R$ 2,00, você poderá renovar seu guarda-roupa sem gastar muito. É a oportunidade perfeita para garimpar peças únicas, incluindo roupas de marcas conhecidas e estilos vintage, que dificilmente você encontraria em lojas convencionais.

  • 2. Apoie Pequenos Negócios Locais

Ao participar do evento, você estará incentivando o trabalho de pequenos empreendedores e brechós locais. Cada compra é um incentivo à economia da sua região, além de fortalecer a moda sustentável.

  • 3. Contribua para o Meio Ambiente

A moda sustentável é uma tendência crescente, e os brechós fazem parte desse movimento. Ao comprar roupas de segunda mão, você ajuda a reduzir o desperdício, economiza recursos naturais e diminui o impacto ambiental causado pela indústria da moda.

  • 4. Diversidade de Itens para Todos os Estilos

Com mais de 16 mil peças disponíveis, o evento é um verdadeiro paraíso para quem adora moda. Há opções para todos: roupas masculinas, femininas, infantis, acessórios, calçados e muito mais. Você certamente encontrará algo que combina com seu estilo e personalidade.

  • 5. Experiência Divertida e Única

Além das compras, o evento é uma experiência social. É um espaço para conhecer pessoas, trocar ideias sobre moda sustentável e até mesmo participar de possíveis dinâmicas ou promoções que os expositores podem oferecer.

Por que Participar?

Além de renovar o guarda-roupa com itens de qualidade, você estará apoiando pequenos empreendedores locais, promovendo a sustentabilidade e contribuindo para a redução do desperdício no setor da moda.

Cada compra ajuda a criar um impacto positivo tanto no meio ambiente quanto na economia.

O objetivo é incentivar a moda sustentável, reduzir o desperdício têxtil, preservar o meio ambiente, diminuir o impacto ambiental causado pela produção de roupas novas, apoiar empreendedores locais e quebrar preconceitos.

O evento é realizado todo mês e reúne milhares de pessoas e vende milhares de itens.

Confira alguns dos brechós que marcarão presença no evento:

@garagebrecho
@coletivodebrechos
@Divina2mao
@carmozitabrecho
@segundachancebrechocircular
@brecho_chicamariia
@compreis_delas 
@dm_brecho10
@katiuscia_brecho_
@bazardelas_cg
@Novo_de_novo_brechocg
@donachiccg 
@pink_brecho_modasustentavel
@mariaabellabrecho 
@madamebiubrecho    
@looksvivare
@reuse_bazar_marlene 
@reis_brecho_
@reclairbrecho 
@madamebellabrecho
@ruthmagdabrecho
@ilovebrechoms

Décima sexta edição do ‘Desapega Campo Grande’ ocorre neste sábado (20), das 8h às 16h, no Parque Ayrton Senna, localizado na rua Arapoti, número 512, bairro Aero Rancho, em Campo Grande. O evento é gratuito e aberto ao público.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Projeto de lei propõe que militar acumule tempo de serviço em qualquer corporação de MS
MS

/ 1 dia

Projeto de lei propõe que militar acumule tempo de serviço em qualquer corporação de MS

2

"Mais louco do Brasil" demitirá ao menos 100 servidores de prefeitura
Facão

/ 22 horas

"Mais louco do Brasil" demitirá ao menos 100 servidores de prefeitura

3

Prefeito de Terenos escancara que licitação "é coisa para inglês ver"
ponta de um iceberg

/ 2 dias

Prefeito de Terenos escancara que licitação "é coisa para inglês ver"

4

Suicídios levam polícias de Mato Grosso do Sul a "crise invisível"
Silêncio na farda

/ 2 dias

Suicídios levam polícias de Mato Grosso do Sul a "crise invisível"

5

Advogado atira contra artista de rua em Dourados
TENTATIVA DE HOMICIDIO

/ 1 dia

Advogado atira contra artista de rua em Dourados

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Um acordo invisível: expectativas do Mercado Financeiro
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Um acordo invisível: expectativas do Mercado Financeiro
Juliane Penteado: É possível acumular pensão por morte com aposentadoria de servidor?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 5 dias

Juliane Penteado: É possível acumular pensão por morte com aposentadoria de servidor?
Leandro Provenzano: Devolução na conta de luz
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Leandro Provenzano: Devolução na conta de luz
O Fim do Benefício Fiscal e as Novas Estratégias de Atração de Investimentos
Exclusivo para Assinantes

/ 09/09/2025

O Fim do Benefício Fiscal e as Novas Estratégias de Atração de Investimentos