Cidades

Hospital Regional

Empresa que administra três hospitais em SP vence licitação do HR

A empresa Construcap agora é responsável pelo Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, ao vencer a licitação com uma proposta de mais de R$ 15 milhões

Karina Varjão

Karina Varjão

04/12/2025 - 14h30
A empresa Construcap CCPS Engenharia e Comércio venceu a licitação de Privatização Público-Privada (PPP)do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul. A cerimônia de leilão aconteceu nesta quinta-feira (4) na sede do B3, em São Paulo. 

A proposta da empresa foi de R$ 15.909.279, representando um deságio de 22% com relação ao lance de corte. 

A Construcap está posicionada como uma das dez maiores construtoras do País e éfoi responsável, entre outras obras, pela reforma do Estádio Mineirão para a Copa de 2014, construção de dois trechos do metrô de São Paulo e construção do Templo de Salomão, o maior templo religioso do Brasil. 

A empresa já opera três hospitais estaduais no estado de São Paulo por meio de Parcerias Público-Privadas: o Hospital Regional de São José dos Campos Dr. Rubens Savastano, em São José dos Campos; o Hospital Regional de Sorocaba Dr. Adib Domingos Janete, na cidade de Sorocaba; e o Hospital Centro de Referência da Saúde da Mulher, na capital São Paulo. 

A construtora entrou na disputa de forma “solitária”, confiando apenas na própria empresa, concorrendo com três consórcios, que uniram nomes fortes para participar da disputa, como foi o caso do Consórcio Zhem MS, formado pelas empresas Engenharia de Materiais Ltda, Health Brasil Inteligência em Saúde, Zetta Infraestrutura e Participações S.A, e M4 Investimentos e Participações Ltda; Consórcio Sonda Saúde MS, formado pelas empresas Sonda Procwork Informática Ltda, Telsinc Comércio de Equipamentos de Informática Ltda, Sonda Cidades Inteligentes e Mobilidade Ltda, Sonda do Brasil Ltda e Ativas Data Center Ltda; e Consórcio Saúde MS, formado pelas empresas Enleva Participações em Saúde Sa, Sian Engenharia Ltda e Hangar Empresarial Empreendimento Imobiliário Ltda.

Outra empresa que participou sozinha foi a OPY Healthcare Gestão de Ativos e Investimentos, que administra, pelo menos, quatro hospitais em grandes cidades brasileiras. 

Durante a cerimônia, a Construcap afirmou que o processo da parceria deve consolidar ainda mais Mato Grosso do Sul na saúde pública eficiente. 

“É um marco cultural que vai garantir acesso gratuito e saúde de ponta para a população, com um acréscimo de 60% de leito, aquisição de materiais de última geração, sistemas inteligentes, garantindo eficiência e sustentabilidade e geração de empregos diretos e indiretos. Mais do que números, o projeto representa qualidade de vida para milhares de famílias e um legado que se perdurará por décadas”, discursou. 

A Secretária Especial de Parcerias Estratégicas de Mato Grosso do Sul, Eliane Detoni ressaltou que o projeto inaugura um outro estágio em PPP na saúde pública do País.

“Tivemos muita coragem de inserir inovações com o apoio do governador Eduardo Riedel que nos permitiu ter liberdade em inserir melhorias, além da equipe excelente do Hospital Regional de MS. A gente realmente fez um esforço grande porque muitas mãos nos auxiliaram nesse processo, tivemos coragem para solucionar várias questões e trazemos insumos necessários na hora certa. Com essa parceria, vamos conseguir avançar muito nesse setor”, afirmou. 

Para o Secretário Estadual de Saúde, Maurício Simões, muitos municípios de Mato Grosso do Sul ainda não têm condições de oferecer assistência de média e ampla complexidade médica, o que torna o HR referência nos próximos anos para os cuidados de alta complexidade, o que é um “marco histórico”.

O governador Eduardo Riedel destacou o marco como um dia “muito especial para a saúde do Estado” e de “muita ousadia para novos modelos e novas ações endereçadas a tantas áreas para o Brasil”. 

“Eu acredito muito que esse modelo está quebrando paradigmas, que vai entregar uma qualidade superior ao que temos hoje, com bons serviços e boa entrega. Mato Grosso do Sul tem tido uma participação pequena na economia brasileira por sermos um estado pequeno, mas vamos continuar entregando o melhor que temos. Viva MS, viva o Brasil”, finalizou seu discurso. 

Representantes do Governo de MS no leilão de PPP do HR / Reprodução B3

O que muda

Mesmo privatizado, o Hospital continuará público, tendo atendimento 100% gratuito pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e gestão assistencial sob responsabilidade estadual, o que inclui a assistência médica, de enfermagem, fisioterapia, terapia ocupacional, psicologia, análises clínicas e radiologia. 

A Construcap, vencedora da licitação, ficará responsável pela execução de obras e investimentos para a construção de novos blocos e reforma das instalações existentes, além da aquisição e instalação de equipamentos médico-hospitalares, mobiliário clínico e instrumental cirúrgico. 

Essa parceria público-privada visa focar na eficiência da saúde pública, com uma oferta otimizada de bens e serviços essenciais, o que deve promover maior qualidade no atendimento à população. 

Além disso, a empresa é responsável pela administração da recepção, limpeza e jardinagem, vigilância, portaria, estacionamento, lavanderia e rouparia, manutenção predial e engenharia clínica, Central de Material Esterilizado (CME), nutrição e dieta, esterilização, logística de almoxarifado e farmácia, transporte, necrotério, serviço de arquivo médico, estatística e faturamento, gases medicinais e utilidades, aquisição de insumos e dietas de apoio ao serviço de atendimento domiciliar. 

Assim, fica sob responsabilidade do parceiro privado a gestão dos serviços não assistenciais da unidade pelos próximos 30 anos, enquanto o Estado continuará responsável pela assistência médica, regulação e fiscalização. 

Atualmente o hospital tem área de 37.000 metros quadrados, com estrutura de 10 andares, capacidade de 362 leitos e atendimento de 46 especialidades médicas. O local permanecerá como hospital público, com atendimento SUS 100% gratuito e gestão assistencial estadual. 

A previsão é que em até 2 anos serão construídos dois novos blocos, que incluem a oferta do Centro de Imagem e Diagnóstico, UTI, UCO com 70 leitos, hemodinâmica, centro cirúrgico, Central de Material Esterilizado e internações com 180 leitos. Em até 4 anos será concluída a reforma do prédio atual. 

A partir de então, serão 71.000 metros quadrados de construção. Estão previstos dois novos blocos que devem ampliar a capacidade de atendimento de 362 para 577 leitos, totalizando 59% de aumento no número de leitos. E ainda, a ampliação do estacionamento, que passará a oferecer 753 vagas. 

As propostas

Veja as propostas de cada participante da licitação: 

Consórcio Saúde MS, representado pela Corretora Necton:
oferta proposta: R$ 19.784.616,30, um deságio de 3% 

Consórcio Sonda Saúde MS, representado pela Corretora Planner: 
oferta proposta: R$ 20.390.000, um deságio de 0,03%

Consórcio Zhen MS, representado pela Corretora Terra:
oferta proposta: R$ 19.111.531,42, um deságio de 6,30%

OPY Healthcare, representado pela Corretora Safra:
oferta proposta: R$ 17.550.000, um deságio de 13,96%

Construcap, representado pela Corretora Nova Futura:
oferta proposta: R$ 15.909.279, um deságio de 22% 

As três propostas com maior deságio foram classificadas para a participação viva-voz, onde os representantes poderiam fazer propostas ao microfone. 

Como não houve novas propostas de nenhuma das empresas, a Construcap foi a vencedora da licitação por possuir o menor valor de deságio sobre o valor de referência, que era de R$ 20.396.511,65. 
 







