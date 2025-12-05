Empresa que assume o Regional é a mesma que toca reforma do aeroporto

Obras na pista de Campo Grande são uma exigência do contrato de concessão e deverão ser concluídas até junho de 2026 - Marcelo Victor/Correio do Estado

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Vencedora do leilão para parceria público-privada (PPP) para duplicação do Hospital Regional, a Construcap CCPS Engenharia e Comércio, que já é responsável por três hospitais em outro estado, trata-se também da mesma empresa que atualmente toca as obras de reforma do Aeroporto Internacional de Campo Grande.

Cabe lembrar que as obras na pista de Campo Grande trata-se de uma exigência do contrato de concessão e deverão ser concluídas até junho de 2026, tocadas por duas das maiores construtoras do Brasil: Construcap e Copasa. Com isso, a capacidade local deve saltar de 1,5 milhão de passageiros por ano para 2,6 milhões anualmente. Entre as melhorias no Aeroporto Internacional destacam-se:

Ampliação do terminal de passageiros de 10.000 m² para 12.000 m²

Construção de novo pavimento no terminal

Instalação de três pontes de embarque

Nova área para o parque de abastecimento de aeronaves (mobilização após a fase 1B)

Pátio com 11 posições para estacionamento de aeronaves comerciais

Aumento da capacidade para 2,6 milhões de passageiros por ano (85% maior)

Check-in com 20 posições

Sala de embarque com 7 portões e 1.830 m²

Infraestrutura para receber voos internacionais

Leilão Hospital Regional

Questionado em agenda para entrega de medalhas do Patrono Ramez Tebet, na manhã desta sexta-feira (05), o governador Eduardo Riedel comentou estar feliz com o resultado do leilão realizado ontem (04) na Bolsa de Valores (B3) de São Paulo.

"Eram cinco concorrentes, o que ganhou é muito qualificado do ponto de vista da capacidade de execução da operação hospitalar, porque ele já opera hospitais em São Paulo, tem outros negócios em várias regiões do país... E depois do leilão a gente já teve uma primeira conversa com os gestores", afirmou o governador.

Como bem abordado recentemente pelo Correio do Estado, a Construcap já é responsável por três hospitais estaduais no estado de São Paulo, tendo oferecido um deságio de 22% ao valor de referência definido para a contraprestação do Estado, que era de R$ 20,3 milhões, ofertando R$ 15,9 milhões, valor muito inferior ao dos quatro outros concorrentes do leilão que foi realizado na Bolsa de Valores (B3) de São Paulo.

Segundo Eduardo Riedel, passa a contar agora o prazo legal de 60 dias para assinatura do contrato, depois mais 90 dias para eles assumirem a operação.

"Depois começa a execução dos projetos, a realização dos projetos executivos para até o final do ano (de 2026) começar a obra, mas já estando eles trabalhando no hospital a partir do meio do ano que vem", complementou.



Assine o Correio do Estado