Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

DESNUTRIÇÃO

Empresário é multado em mais de R$ 500 mil por maus-tratos a bovinos no interior de MS

Inquérito Civil instaurado pelo MPMS vai apurar também a armazenagem irregular de agrotóxico na propriedade

João Pedro Flores

16/02/2026 - 20h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul, através da 1ª Promotoria de Justiça de Água Clara, instaurou inquérito civil para apurar casos de maus-tratos a animais bovinos e irregularidades no armazenamento de embalagens de agrotóxicos, herbicidas e fertilizantes na Fazenda Ranchinho.

O valor da multa foi estipulado em 20 UFERMS (R$ 1.049,20) por animal, considerando as 500 cabeças de bovinos que compõem o rebanho da propriedade. Com isso, o responsável pela propriedade, o empresário Renato de Nadai, foi multado em R$ 524.600, pelo Imasul (Instituto de Meio Ambiente de MS).
 
A fiscalização da Polícia Militar Ambiental (PMA), em conjunto com a equipe técnica agropecuária do Iagro/MS (Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal), realizada em 2 de outubro de 2025 após denúncia, constatou as situações de maus-tratos a bovinos, devido a desnutrição aguda do rebanho, sendo encontrados dois animais mortos e uma carcaça em decomposição no pasto.

Além disso, os órgãos fiscalizadores também perceberam a negligência na alimentação, pois o feno disponível era destinado apenas a equinos e ovinos.
 
Outro ponto constatado foi o armazenamento irregular de agrotóxicos e sem etiquetas de identificação. No local, foram encontradas embalagens de herbicidas e fertilizantes guardados em local sem ventilação adequada, em contato direto com o solo, sacos danificados e produtos vencidos em 2019 e 2022.

A fiscalização também notou que, em um barracão, havia o reaproveitamento das embalagens para outras finalidades.

Renato de Nadai possui o direito de defesa junto ao Imasul no prazo de 20 dias após o recebimento do auto.

Assine o Correio do Estado
 


 

EMPREENDIMENTO

Refresco do Chaves: jovens investiram no Carnaval para financiar viagens às praias

No terceiro ano de vendas, o grupo de amigos vestidos de Chaves se planeja para fazer um mochilão para o Chile com o lucro que arrecadarem nas festividades

16/02/2026 17h45

Compartilhar
Refresco do Chaves é sucesso no Carnaval de Campo Grande

Refresco do Chaves é sucesso no Carnaval de Campo Grande Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Continue Lendo...

Quem passa pela Esplanada Ferroviária durante este Carnaval, certamente se depara com a barraca onde vários Chaves estão servindo caipirinhas e divertindo o público. A jornada empreendedora de um grupo de amigos que criou a barraca "Refresco do Chaves" no Carnaval de Campo Grande surge com uma história desde o 3° ano do Ensino Médio da Escola Estadual Fausta Garcia Bueno.

Com a ajuda de um professor, os "Chavinhos" tiveram a ideia de vender bebidas para financiar uma parte da viagem à praia que pretendiam fazer para São Paulo.

A ideia surgiu em 2023 entre os amigos da escola, mas foi só a partir de 2024 que começaram a vender bebidas no Carnaval de Campo Grande. Os "Chavinhos" Samuel França, estudante de Direito e que trabalha em um escritório de advocacia, e João Henrique, microempreeendedor individual (MEI) na área de estética automotiva, contaram à reportagem do Correio do Estado como surgiu o "Refresco do Chaves", uma das ideias mais originais entre os vendedores do Carnaval da Capital.

Os jovens contam que o objetivo inicial era arrecadar dinheiro para viajarem às praias do litoral paulista, pois estavam sem recursos. Então, João foi quem deu a ideia de todos se vestirem de Chaves para vender no Carnaval.

Desde 2024, a barraca do Chaves vende caipirinhas e outras bebidas no local. Com o dinheiro arrecadado, cerca de R$ 600 por dia para cada integrante, duas viagens foram realizadas para praias em São Paulo, uma em Ubatuba, cidade localizada no litoral norte do estado, e outra para o Guarujá, região metropolitana da Baixada Paulista, além de uma terceira viagem para o Rio de Janeiro. A meta para este ano é arrecadar fundos para uma viagem de mochilão ao Chile.

Modelo de negócio e investimento

Segundo Samuel França, a lucratividade da barraca é estimada em aproximadamente R$ 600 por dia para cada integrante da equipe, composta por seis pessoas.
 
Ele conta que no primeiro ano de vendas, Utilizaram uma barraca básica. Já no Carnval seguinte, investiram em materiais, uniformes e coqueteleiras. Em 2026, decidiram ir além e colocaram dinheiro para aprimorara a infraestrutura, com uma barraca sob medida, caixas de som, freezer e mesas novas.

"Cada ano a gente se reinventa, pega o lucro inicial e a gente consegue gastar mais do nosso dinheiro e consegue lucrar pelo menos 30 vezes. Essa barraca a gente pediu pra fazer para usar aqui no Carnaval, porque a gente tava cansado de usar aquela de montar", disse Samuel França. 

Com a barraca própria, os rapazes planejam alugá-la para outros eventos, em torno de R$ 400 a diária. De acordo com Samuel, "ela vai se pagar em pouco tempo, aproximadamente seis meses". O jovem empreendedor afirma que a estrutura tem uma vida útil estimada de 5 anos. Questionado se a estrutura aguenta a chuva de Campo Grande, ele responde que "aguenta até dilúvio".

Produto principal e fidelização

O carro-chefe da barraca Refresco do Chaves é a caipirinha, respondendo por 70% das vendas. Os empreendedores disseram que investem em cerca de 300kg de limão para o período e mesmo assim não dura todos os dias.

Estas bebidas são preparadas na hora, com limão fresco amassado na frente do cliente, destacando-se de concorrentes que usam sucos prontos.
   
Para fidelizar o cliente, a estratégia dos Chaves é oferecer brindes, como tequila grátis para quem tira foto, além de interagirem com o público com muito carisma, para criar um ambiente divertido. Eles dizem que que não dependem do negócio no Carnaval para sobreviver, então por isso aproveitam também para se divertir durante os dias de festas na Esplanada Ferroviária. 

Desafios enfrentados

A concorrência com os vendedores que estão do lado de fora da área isolada para o Carnaval segue sendo um desafio para os ambulantes licenciados, pois o preço baixo atrai clientes que priorizam o menor custo.

"A gente não pode (deixar o preço muito baixo), a gente tem nosso grupo, Quando entramos aqui, tentamos dar aquela tabelada, mas muita gente foge disso e acaba ferindo nós aqui embaixo", disse João Henrique.

Para se destacar, os dois falam que o modo de fazer a caipirinha e a transparência com o público, já que todo processo é feito na frente dos clientes, são os dois grandes diferenciais deles.

"Como é que a gente se destaca? Porque, por exemplo, a gente tava vendendo a R$ 15 ano passado, tinha gente lá em cima vendendo a 5. O pessoal descia e falava, "ó, não tem como comprar lá, vou comprar com vocês", porque a gente corta o limão, amassa na hora, não é com suco de saquinho, na frente da pessoa, com açúcar, chacoalha. Isso que é o diferencial da nossa caipirinha. O modo de fazer e o gosto".

Além disso, outro ponto levantado entre os integrantes da barraca do Chaves foi a falta de apoio e organização, com alguns descumprimentos de acordos por parte dos órgãos responsáveis, como a ausência de energia elétrica no horário prometido e a circulação de veículos em ruas que deveriam estar fechadas desde meio-dia.

Assine o Correio do Estado

Violência Doméstica

Mulher com sequelas de AVC é resgatada de cárcere privado em Campo Grande

A vítima relatou, ao ser resgatada, que a presença da polícia era uma resposta divina às orações e confirmou episódios de agressão e ameaça de morte

16/02/2026 17h30

Compartilhar

Imagem Divulgação

Continue Lendo...

Uma mulher com limitações de locomoção e de fala foi resgatada nesta segunda-feira (16), por ser mantida em cárcere privado pelo marido, no bairro Jardim Monumento, em Campo Grande.

A situação veio à tona após um parente da mulher, que teve a idade preservada, relatar que o autor, identificado como A.S.S., foi denunciado por vizinhos, que informaram que ela era impedida de deixar a residência.

A Polícia Civil e a equipe plantonista da 1ª DEAM foram até o imóvel e localizaram o casal. Durante a apuração, perceberam que a vítima possui limitações físicas e de fala, decorrentes de um AVC.

Em conversa reservada com a polícia, ela mencionou que o socorro veio como resposta de Deus às suas orações, já que o portão da casa era trancado, o que a impedia de sair para registrar um boletim de ocorrência.

A mulher contou que era agredida constantemente e recebia ameaças de morte. Ela deixou claro que queria fugir ou buscar ajuda, mas não conseguia devido ao isolamento a que o marido a submetia.

Além disso, a equipe relatou que ela demonstrou alívio com a presença das autoridades.

Com a confirmação do crime, o homem recebeu voz de prisão em flagrante. Ele foi conduzido à unidade policial e responderá pelos crimes de cárcere privado, ameaça e lesão corporal no âmbito da violência doméstica, conforme prevê a Lei Maria da Penha.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Frente fria chega na terça-feira, mas semana terá calorão de 40°C
tempo

/ 1 dia

Frente fria chega na terça-feira, mas semana terá calorão de 40°C

2

Resultado da Loteria Federal 6042-9 de hoje, sábado (14/02)
Loterias

/ 2 dias

Resultado da Loteria Federal 6042-9 de hoje, sábado (14/02)

3

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2973, sábado (14/02): veja o rateio
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2973, sábado (14/02): veja o rateio

4

Produtor rural de 98 anos leva família inteira para viagem ao Nordeste e projeta passeios futuros
UNIÃO FAMILIAR

/ 11 horas

Produtor rural de 98 anos leva família inteira para viagem ao Nordeste e projeta passeios futuros

5

Resultado da Quina de ontem, concurso 6954, sábado (14/02): veja o rateio
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6954, sábado (14/02): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
É possível saber com quantos anos vou me aposentar?
Juliane Penteado

/ 3 dias

É possível saber com quantos anos vou me aposentar?
Você paga 27,5% de IR?
Provenzano

/ 4 dias

Você paga 27,5% de IR?

É POSSÍVEL PAGAR O QUE FALTA PARA SE APOSENTAR?
Exclusivo para Assinantes

/ 06/02/2026

É POSSÍVEL PAGAR O QUE FALTA PARA SE APOSENTAR?
Juliane Penteado: O que muda para os servidores públicos com a Lei do Descongela?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 30/01/2026

Juliane Penteado: O que muda para os servidores públicos com a Lei do Descongela?