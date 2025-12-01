Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Empresário é preso após ameaça e tentar invadir casa de prefeito

Identificado como Rutemberg Aparecido Bezerra, o indivíduo tem cerca de 46 anos e foi preso após tentativa de invasão à casa de Eduardo Campos

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

01/12/2025 - 12h42
Continue lendo...

Distante aproximadamente 313 quilômetros da Capital de Mato Grosso do Sul, no município fronteiriço de Ponta Porã, um ex-empresário foi preso na tarde de domingo (30 de novembro), após proferir ameaças, destruir um vaso da propriedade e tentar invadir a casa do prefeito local. 

Identificado como Rutemberg Aparecido Bezerra, o indivíduo tem cerca de 46 anos e foi preso após tentativa de invasão à casa de Eduardo Esgaib Campos, prefeito tucano membro do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), chefe do Executivo de Ponta Porã. 

Além dele, o atual vereador pelo município e ex-chefe de Segurança Pública, Marcelino Nunes de Oliveira, também foi alvo das ameaças. 

Conforme narrado em boletim de ocorrência, no último domingo (30) Rutemberg Aparecido Bezerra estaria em frente à casa do prefeito, tentando invadir a residência após quebrar um vaso de decoração da moradia do chefe do Executivo e forçar o portão do local. 

Empresário preso

Abordado por agentes, o homem informou para a guarnição que sua intenção naquele momento era falar com o prefeito Eduardo Campos, estando, segundo B.O, visivelmente alterado e agressivo. 

Sendo necessário o emprego de algemas, para que o próprio indivíduo não se machucasse, Rutemberg foi detido e logo em seguida confirmado por parte do prefeito e de Marcelino Nunes que ambas as vítimas já haviam sido ameaçadas por Bezerra. 

No boletim de ocorrência é descrito o teor das ameaças recebidas por ambas as vítimas, onde Rutemberg teria proferido o seguinte: "Eduardo vou "F*DER" com a sua vida e se inverter vai se "F*DER" mais ainda"

Verificado junto ao sistema Infoseg, foi constatado um mandado em aberto contra Rutemberg Aparecido Bezerra, por questões que seriam ligadas ao dever de pagamento de pensão alimentícia e violência doméstica. 

Sem que qualquer pessoa ficasse ferida, o homem foi preso e encaminhado até a 1ª Delegacia de Polícia Civil do município, para que as providências cabíveis fossem tomadas, com o caso tipificado apenas como "ameaça e dano qualificado". 

Buscas por sistemas de informações empresariais revelam o passado de Rutemberg, que chegou a possuir uma empresa de instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração ligada ao seu nome.

Entretanto, os dados revelam que a empresa, aberta em 24 de junho de 2019 com sede no bairro Vila Boa Vista em Ponta Porã, está inapta desde janeiro de 2022, graças à omissão nas declarações. 

 

empréstimo público

Com 3 pistas em MS, Aena obtém R$ 4,6 bilhões do BNDES para bancar reformas

Empresa espanhola está investindo em torno de R$ 600 milhões nos aeroportos de Campo Grande, Ponta Porã e Corumbá

01/12/2025 13h00

Obras de apliação no aerporto de Campo Grande, previstas para acabar em Junho, estão demandando cerca de R$ 300 milhões

Obras de apliação no aerporto de Campo Grande, previstas para acabar em Junho, estão demandando cerca de R$ 300 milhões Marcelo Victor

Continue Lendo...

Com três de seus 17 aeroportos em Mato Grosso do Sul, a estatal espanhola Aena conseguiu empréstimo de R$ 4,64 bilhões do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para investir nos aeroportos administrados pela companhia no Brasil, entre eles Congonhas, em São Paulo.

Em Mato Grosso do Sul a empresa administra os aeroportos de Campo Grande, Ponta Porã e Corumbá, nos quais está investindo em torno de R$ 600 milhões. Em Ponta Porã, as obras da primeira fase foram concluídas há pouco mais de uma semana. As áreas de embarque foram ampliadas de 770 metros quadrados para 1.419. Ao final das obras, o espaço terá em torno de 2,6 mil metros quadrados. 

Em Corumbá, o terminal passará de 1.950 metros quadrados para 2.850. Nas duas cidades do interior a capacidade operacional chegará a 100 mil embarques e desembarques por ano.

Em Campo Grande estão em andamento reformas que vão demandar mais de R$ 300 milhões. Entre as principais mudanças está a instalação de três pontes de embarque, os chamados fingers. O prazo para conclusão destas melhorias é junho do próximo ano. 

As reformas propostas vão permitir ao aeroporto  de Campo Grande atingir uma capacidade de 2,6 milhões de passageiros ao ano. Além da construção de um segundo piso no terminal de passageiros e instalação das pontes de embarque, haverá reforma do pátio de aeronaves e ampliação do estacionamento.  A Aena assumiu a gestão do aeroporto em 13 de outubro de 2023.

Além de Congonhas e dos três aeroportos de Campo Grande, a Aena também está fazendo investimentos nas pistas de Santarém, Marabá, Carajás e Altamira, no Pará; e Uberlândia, Uberaba e Montes Claros, em Minas Gerais. 

Antes destes investimentos, a empresa já havia feito ampliações em seis pistas do Nordeste, nas cidades de Recife, Maceió, Aracaju, João Pessoa, Campina Grande e Juazeiro do Norte. Nestas cidades foram investidos em torno de R$ 2 bilhões e os trabalhos estão na fase final. 

“O apoio financeiro do BNDES inclui a subscrição de debêntures, no valor de R$ 4,24 bilhões e um financiamento no valor de R$ 400 milhões”, afirmou o banco em comunicado nesta segunda-feira. “Somando debêntures (R$ 5,3 bilhões) e linha Finem do BNDES (R$ 400 milhões), o financiamento total para a Aena será de R$ 5,7 bilhões”, acrescentou.

O prazo para a conclusão dos investimentos em Congonhas é junho de 2028 enquanto nos demais aeroportos a data prevista é junho de 2026.

Os investimentos em Congonhas incluem R$ 2 bilhões para a construção de um novo terminal de passageiros, com mais que o dobro do tamanho atual, passando de 40 mil metros quadrados para 105 mil, afirmou o banco. Os aportes preveem ainda a ampliação do pátio de aeronaves e novas pontes de embarque.

“O número de passageiros em aeroportos do país vem crescendo com a expansão sustentada da economia”, disse o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, no comunicado. Segundo Mercadante, em 2024, os aeroportos operados pela Aena movimentaram 27,5 milhões de passageiros, representando 12,8% do total dos aeroportos brasileiros.

“Além do volume financeiro relevante, essa operação conta com uma estrutura inovadora, com opção de ‘repricing’, em condições específicas, desenvolvidos pelas equipes Aena, BNDES e Santander, muito importante para os retornos adequados de nosso projeto”, disse o diretor financeiro da Aena Brasil, Rodrigo Rosa, no comunicado.
 

CRIME

Esquema de propina por contrabando envolve outros policiais, suspeita Sejusp

Agente preso nesta sexta-feira é casado com promotora que até 2024 investigava corrupção em corporações policiais

01/12/2025 12h00

Secretário afirma que já há procedimentos internos em andamento para apurar desvios de conduta ligados a crimes transfronteiriços, como contrabando, descaminho e facilitação de atividades criminosas

Secretário afirma que já há procedimentos internos em andamento para apurar desvios de conduta ligados a crimes transfronteiriços, como contrabando, descaminho e facilitação de atividades criminosas Marcelo Victor

Continue Lendo...

O flagrante que levou à prisão do investigador Augusto Torres Galvão Florindo, detido pela Polícia Federal ao receber cerca de R$ 160 mil em Três Lagoas, reacendeu um alerta antigo dentro das forças de segurança de Mato Grosso do Sul, a atuação de servidores envolvidos com contrabandistas na faixa de fronteira.

Segundo o secretário de Justiça e Segurança Pública, delegado Antônio Carlos Videira, o caso não é isolado e que há procedimentos internos em andamento há algum tempo, conduzidos pela Corregedoria da Polícia Civil, para apurar desvios de conduta ligados a crimes transfronteiriços, como contrabando, descaminho e facilitação de atividades criminosas.

“Já existiam investigações instauradas antes mesmo do flagrante. Alguns servidores, inclusive, foram exonerados recentemente. As corregedorias, tanto da Civil quanto da Militar, têm atuado para coibir esse tipo de conduta”, afirmou Videira. Ele destacou que o crime organizado tenta corromper policiais que atuam no enfrentamento ao contrabando e ao tráfico na fronteira.

Apesar de não detalhar quantos servidores podem estar envolvidos, o secretário confirmou que há suspeita de participação de outras pessoas, além do agente preso. A apuração segue sob sigilo.

O flagrante

A prisão de Augusto e do ex-guarda municipal, identificado como Marcelo Raimundo da Silva, ocorreu após uma denúncia anônima recebida pela PF indicando que uma mulher sacaria grande quantia em dinheiro para o pagamento de propina a um policial supostamente ligado a contrabandistas.

Com base na informação, os agentes passaram a monitorar a movimentação e identificaram registros criminais por contrabando e descaminho relacionados ao casal citado na denúncia — ela e Raimundo, tinham histórico ligado ao crime.

A PF acompanhou o saque e flagrou o momento em que o dinheiro foi entregue aos agentes que foram presos em flagrante. Ambos devem responder por corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem de dinheiro.

Durante interrogatório, Augusto confessou o desvio das mercadorias e afirmou que o valor recebido era referente à venda de produtos contrabandeados, supostamente oriundos de apreensões oficiais. Ele declarou ter atuado apenas no recebimento da quantia e se recusou a identificar outros envolvidos.

Em nota, a Polícia Civil informou que solicitou o compartilhamento do material da investigação federal e determinou a abertura imediata de procedimento administrativo disciplinar. O órgão reforçou que o caso diz respeito exclusivamente ao servidor investigado e não tem relação com a atuação da Garras.

A Corregedoria-Geral conduz a apuração com “independência, isenção e prioridade”, segundo o documento. A instituição reiterou que não tolera desvios de conduta e adotará todas as medidas cabíveis.

MPMS

Durante as investigações foi informado também que a esposa de Augusto é a promotora Luciana Moreira Schenk, que atuou por quase uma década, no grupo de Atuação Especial de Controle Externo da Atividade Policial (Gacep/MS) que tem como objetivo atuar diante da prática de ilegalidades, abuso de poder ou de omissões dos integrantes das forças policiais e equiparados, promovendo a responsabilização, nas esferas civil, administrativa e criminal.

Após repercussão, a Associação Sul-Mato-Grossense dos Membros do Ministério Público (ASMMP) divulgou nota expressando apoio integral à integrante. No texto, a entidade repudiou publicações que associaram o nome da promotora ao crime praticado pelo marido e afirmou que o conteúdo gerou comentários ofensivos, alguns em “potencial caráter criminoso”.

A associação informou que tomará providências para preservar a honra e a segurança institucional da promotora, reconhecida, segundo a nota, pela conduta ética e trajetória exemplar no Ministério Público.

Investigações continuam

Com o flagrante e a confissão parcial do investigador, as corregedorias e a PF aprofundam as apurações para entender a extensão da rede responsável por desviar e comercializar produtos de alto valor apreendidos em operações.

A Sejusp, por sua vez, reforça que o trabalho interno segue “de forma firme, fiscalizando, punindo e, nos casos mais graves, exonerando”, enquanto tenta blindar os setores que atuam na linha de frente do combate ao crime organizado na fronteira.

