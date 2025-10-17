Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

CRIME E SAÚDE PÚBLICA

Empresas de MS estão ligadas à cadeia clandestina do metanol

No Estado, três empresas foram alvo de ação da Polícia Federal e a Receita Federal contra uso ilegal do produto em postos e na adulteração de bebidas

Felipe Machado e Eduardo Miranda

17/10/2025 - 08h00
Em meio ao boom de casos confirmados e investigados de uso de metanol em bebidas alcoólicas em todo o País, fábricas do setor sucroalcooleiro (cana-de-açúcar para produzir etanol), além de uma revenda de produtos químicos em Mato Grosso do Sul, foram alvo da Operação Alquimia, deflagrada ontem pela Receita Federal, com apoio de outras forças policiais.

Ao todo, três municípios do Estado foram visitados por agentes federais: Caarapó, Dourados e Campo Grande. Na Capital, o alvo foi a empresa Brasq Química, ligada ao ramo de cosméticos e produtos de perfumaria, localizada na Vila Albuquerque, o que surpreendeu os moradores da região, visto o aspecto de abandono do imóvel em que está localizada.

Conforme apurado pelo Correio do Estado, essa empresa campo-grandense era usada como laranja desde o ano passado. A suspeita de seu envolvimento no esquema se fortaleceu após uma compra recente de grande quantidade de metanol, que seria de “milhões de litros”, porém, a substância não chegou ao local, caracterizando que seria uma empresa de fachada.

Ao todo, nos estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, a Polícia Federal (PF) e a Receita Federal cumpriram mandados de busca e apreensão em 24 estabelecimentos. 

O esquema era dividido em três pilares: revenda irregular, com empresas regularmente registradas que importavam o metanol para uso industrial e parte do produto era repassado para empresas de fachada, também conhecidas como “noteiras”; fraude documental, feita por empresas que emitiam notas fiscais indicando o envio de metanol para destilarias ou usinas, no entanto, os caminhões e motoristas nunca chegavam ao destino informado; e o destino final, empresas que misturavam o metanol ao combustível ou desviavam parte dele para o uso clandestino, ao misturá-lo a bebidas alcóolicas.

Em Mato Grosso do Sul, na Operação Carbono Oculto, as empresas localizadas em MS eram basicamente as “noteiras”, conforme apurou o Correio do Estado. Na ocasião, empresas de Iguatemi e Dourados foram alvo da PF.

Já nesta operação, em Campo Grande, a empresa também era considerada “noteira”. Ainda não há informações sobre as empresas de Dourados e Caarapó.

Márcia Meng, superintendente da Receita Federal em São Paulo, explicou como as empresas alvo da operação foram escolhidas para serem vistoriadas pelas equipes da PF, da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

“Esse trabalho é feito pelo mapeamento de toda a cadeia de distribuição do metanol, desde sua importação, lá nos nossos portos, até a utilização dele, seja na adulteração de combustíveis, como foi identificado na Operação Carbono Oculto, como também agora, nessa segunda fase, buscando entender de que forma o metanol está chegando a essas fábricas de adulteração de bebidas”, esclareceu.

Nas empresas, foram coletadas amostras para análises químicas que possibilitem rastrear a procedência do metanol e compará-las com as obtidas em bebidas falsificadas apreendidas. Além de fábricas, também foram alvo importadores, terminais marítimos, destilarias e usinas.

“Nós temos observado que esse etanol adulterado e contaminado pelo metanol, altamente tóxico, também acabou sendo desviado para a adulteração de bebidas alcoólicas”, reforçou a superintendente.

O Correio do Estado entrou em contato com a Brasq Química para saber o posicionamento da empresa sobre o mandado cumprido no local, porém, até o fechamento desta edição, não houve retorno. 

OUTRAS EMPRESAS

A Operação Alquimia é um desdobramento de outras duas operações nacionais. Em fevereiro do ano passado, foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão, todos em municípios do estado de São Paulo, com o objetivo de combater uma organização criminosa que adulterava combustíveis a partir da importação, produção e distribuição ilegal de metanol, na operação que foi nomeada Boyle.

Posteriormente, já em agosto deste ano, foi deflagrada a Operação Carbono Oculto, citada nesta reportagem pela superintendente Márcia Meng, em oito estados, incluindo MS, e envolvendo 315 alvos, entre pessoas jurídicas e físicas. Ela foi descrita pela Receita Federal como “a maior operação contra o crime organizado da história do País, em termos de cooperação institucional e amplitude”.

PEGOS NO FLAGRA

Diante da repercussão nacional, as fiscalizações se intensificaram em bares, restaurantes e estabelecimentos que praticam o comércio de bebidas alcoólicas no Brasil inteiro, e Mato Grosso do Sul não poderia ficar de fora.

Nesta quarta-feira, por exemplo, o dono de uma conveniência localizada na esquina da Avenida Mato Grosso com a Rua Bahia, em Campo Grande, foi preso por vender bebida contrabandeada, vapes e produtos impróprios para consumo. Todos os produtos foram recolhidos pela Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Relações de Consumo (Decon).

Ainda no mesmo dia, em Ribas do Rio Pardo, uma ação flagrou comerciantes com bebidas sem registro dos órgãos competentes, fato que pode caracterizar falsificação e possível adulteração. Até o momento, nenhuma bebida com metanol foi encontrada.

CUIDADOS EXTRAS

Ontem, o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) expediu uma recomendação à Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) e à Associação Sul-Mato-Grossense de Supermercados (Amas) para que comerciantes adotem medidas rigorosas de controle na compra e venda de bebidas, com o objetivo de evitar a comercialização de produtos adulterados com metanol.

O documento orienta os comerciantes a adquirirem bebidas apenas de fornecedores idôneos, com CNPJ ativo, e a exigirem sempre a nota fiscal eletrônica, conferindo sua autenticidade no portal da Secretaria de Fazenda.

Instrui também os estabelecimentos a criarem um procedimento de “dupla checagem” no recebimento de mercadorias, verificando rótulos, lotes e embalagens. Além disso, os funcionários devem ser treinados para identificar sinais de adulteração, como lacres violados, erros de ortografia nos rótulos ou odor de solvente.

*SAIBA

Até a última atualização do Ministério da Saúde, haviam ocorrido 148 notificações de intoxicação por metanol, das quais 41 foram confirmadas (em São Paulo, Paraná, Pernambuco e Rio Grande do Sul), com 8 mortes, e 107 ainda estavam em investigação. Em Mato Grosso do Sul, quatro casos continuam sob análise, todos em Campo Grande.

Carreira

Professores já podem solicitar a Carteira Nacional do Docente; veja o passo a passo

Em MS, mais de 32 mil docentes podem ter acesso ao documento e seus benefícios

16/10/2025 18h05

Carteira Nacional do Docente tem validade por dez anos em todo o país

Carteira Nacional do Docente tem validade por dez anos em todo o país Ricardo Stuckert

A partir desta quinta-feira (16), os professores de todo o Brasil podem solicitar a Carteira Nacional Docente do Brasil (CNDB), um documento oficial que facilitará o acesso a vantagens já garantidas aos professores, como descontos em eventos culturais (teatros, shows, cinemas), além de benefícios exclusivos do programa Mais Professores para o Brasil. 

O documento é destinado exclusivamente a professores da rede pública e particular, em todos os níveis da educação básica e superior. Ele tem validade em todo o território nacional pelo período de 10 anos. 

Como solicitar

Para solicitar o benefício, é preciso seguir os passos a seguir:

  1. Acesse o sistema Mais Professores com a sua conta gov.br

  2. Confirme se as informações que aparecerem, como dados pessoas e instituição de ensino, estão corretas. Caso haja erro, é necessário entrar em contato com a instituição empregadora para correção;
  3. Se tudo estiver correto, informe o endereço completo e contatos;
  4. Em seguida, faça o upload de uma foto sua seguindo os parâmetros;
  5. O sistema vai exibir uma prévia de como a Carteira vai ficar, com a foto e os dados completos;
  6. Caso esteja tudo correto, confirme a emissão.

Será disponibilizada, também, a versão digital da carteira, que pode ser baixada imediatamente após o cadastro e já dará acesso aos benefícios do programa. 

Vantagens

Algumas vantagens do programa Mais Professores são: 

  • Entrada com desconto em eventos culturais como cinemas, teatros, shows e exposições;
  • Acesso a cartão de crédito pela Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil sem cobrança de anuidade;
  • Direito a 15% de desconto em diárias de hotéis, em parceria com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH Nacional);

Mais benefícios serão anunciados em breve, de acordo com o Ministério da Educação (MEC), que envolvem parcerias com empresas de todo o Brasil para garantir descontos especiais aos docentes. O Selo #TôComProf será exibido nos pontos de vendas das empresas parceiras, sinalizando que o estabelecimento oferece condições diferenciadas aos professores. Para utilizar o benefício, basta apresentar a CNDB. 

Professores

Segundo o MEC, em todo o país são, em média, 2.7 milhões de docentes. 

De acordo com dados do QEdu de 2024, em Mato Grosso do Sul existem aproximadamente 32.971 professores, distribuídos entre: 

  • Anos iniciais: 11.846 docentes;
  • Anos Finais: 10.543 docentes;
  • Ensino Médio: 8.321 docentes;
  • Ensino Superior: 2.261 docentes.

Na rede pública, como noticiou o Correio do Estado, no dia 01 de outubro, o governador Eduardo Riedel reafirmou a sua promessa de campanha de que pretende igualar o salário pagos a professores temporários e concursados em Mato Grosso do Sul. 

Riedel afirmou que a proposta “está em andamento”, com diminuição da diferença acontecendo desde 2023. 

Entretanto, o próprio governador lembrou que, pelo menos desde meados de 2025 o assunto "corte de gastos" passou a ganhar cada vez mais força, com a estimativa do Governo à época de que a ação alcance R$800 milhões até o fim do ano, com plano concentrado em despesas de custeio. 

Eduardo Riedel afirmou também que o Estado enfrenta um regime de restrição fiscal (acima de 46,55%), sendo necessário aguardar sair dessa dieta econômica "para dar continuidade nesse processo". 

"O caminho é esse, mas vai sendo feito na medida que haja condição", concluiu. 
 

CAMPO GRANDE

Servidor terá 7 dias de folga no fim do ano, em escala de revezamento

Dias de recesso devem ser compensados posteriormente, com uma hora a mais de trabalho no início ou fim do expediente

16/10/2025 17h30

Fachada da Prefeitura Municipal de Campo Grande, localizada na avenida Afonso Pena

Fachada da Prefeitura Municipal de Campo Grande, localizada na avenida Afonso Pena Gerson Oliveira

Prefeitura Municipal de Campo Grande (PMCG) divulgou, nesta quinta-feira (16), o período de recesso das festividades de fim de ano para os servidores públicos concursados e comissionados do município.

Servidores municipais terão uma semana de folga, no Natal ou Ano Novo, mediante escala de revezamento.

O recesso de Natal ocorrerá de 22 a 26 de dezembro de 2025, segunda à sexta-feira, emendando com o fim de semana.

O recesso de Ano Novo ocorrerá de 29 de dezembro de 2025 a 2 de janeiro de 2026, segunda à sexta-feira, emendando com o fim de semana.

Portanto, na prática, a folga de cinco dias se transforma em uma semana.

O recesso será adotado mediante escala de revezamento, ou seja, quem vai trabalhar na semana do Natal irá folgar na semana do Ano Novo e vice-versa.

Cabe ressaltar que os serviços essenciais (saúde, transporte e segurança, por exemplo) continuam operando normalmente.

A resolução, autorizando a folga de fim de ano, foi publicada nesta quinta-feira (16) no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande).

De acordo com a prefeitura, os dias de recesso devem ser compensados posteriormente, com uma hora a mais de trabalho no inicío ou fim do expediente, entre os dias 1° de dezembro de 2025 a 31 de março de 2026.

O servidor que não compensar o recesso terá as horas descontadas em sua remuneração. A frequência deve ser controlada pela chefia de cada setor.

