Encerramento de ano jubilar deve reunir 7 mil fiéis neste domingo na Capital

Marcado por ser um ano jubilar, os católicos campo-grandenses terão a oportunidade de se despedir de 2025 neste final de semana. Sob presidência do arcebispo metropolitano Dom Dimas, a região central da Capital recebe a missa de encerramento do Jubileu da Esperança neste domingo (28), às 16h.
Ano jubilar, 2025 foi recheado de eventos e atividades da Arquidiocese que contemplaram diversos grupos não só de fiéis, mas também em ações de lembrança à profissionais da esfera civil, como por exemplo no Direito, Educação, Universitários, Segurança Pública e Saúde.
Como reportado pelo Correio do Estado no fim do ano passado, Dom Dimas explicou sobre o termo de origem bíblica, considerado que Jesus tenha nascido no ano um de nossa era, esse “jubileu” ou grande alegria, aconteciam em datas espaçadas, sendo inicialmente a 200 anos, sendo encurtada para 100; 50 e, nos últimos tempos, a cada 25 anos.
“Estaremos completando 2025 anos do nascimento de Jesus. No ano que vem, nós teremos duas grandes celebrações: do jubileu da encarnação, mas no ano que vem, nós estaremos comemorando também 1.700 anos do Concílio de Niceia”, disse o arcebispo no final do ano passado sobre 2025.
Para encerrar 2025 com ‘chave de ouro’, foi anunciado que a missa de encerramento, que marca a despedida do ano jubilar, será na tarde deste domingo, na Travessa Lydia Baís, com estimativa de receber sete mil campo-grandenses. A realização fica por conta da Catedral Nossa Senhora da Abadia e Santo Antônio de Pádua.
Ainda, a assessoria informa que, excepcionalmente neste dia, todos os párocos e religiosos da diocese estarão reunidos no encerramento e, portanto, não haverá missas no período vespertino e noturno nas demais igrejas.
O local também contará com telões, tendas e praça de alimentação para aqueles que estiverem na missa.
Interdição de ruas
Em razão da estrutura e da realização do encerramento, haverá alterações no trânsito nas imediações da Catedral:
- A Travessa Lydia Baís estará bloqueada a partir de sexta-feira (26) às 15h até segunda-feira (29) às 15h.
- A Rua Sete de Setembro, entre a Rua 14 de Julho e Rua Calógeras, estará bloqueada no sábado (27) às 06h até segunda-feira (29) às 14h.
No comunicado enviado à reportagem, a organização orienta os fiéis e a população a utilizarem rotas alternativas e chegarem com antecedência.