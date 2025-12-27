Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

INTERDIÇÃO

Encerramento de ano jubilar deve reunir 7 mil fiéis neste domingo na Capital

Presidida pelo arcebispo metropolitano Dom Dimas, missa de encerramento do Jubileu da Esperança será neste domingo (28), às 16h, no Centro de Campo Grande

Felipe Machado

27/12/2025 - 18h30
Marcado por ser um ano jubilar, os católicos campo-grandenses terão a oportunidade de se despedir de 2025 neste final de semana. Sob presidência do arcebispo metropolitano Dom Dimas, a região central da Capital recebe a missa de encerramento do Jubileu da Esperança neste domingo (28), às 16h.

Ano jubilar, 2025 foi recheado de eventos e atividades da Arquidiocese que contemplaram diversos grupos não só de fiéis, mas também em ações de lembrança à profissionais da esfera civil, como por exemplo no Direito, Educação, Universitários, Segurança Pública e Saúde.

Como reportado pelo Correio do Estado no fim do ano passado, Dom Dimas explicou sobre o termo de origem bíblica, considerado que Jesus tenha nascido no ano um de nossa era, esse “jubileu” ou grande alegria, aconteciam em datas espaçadas, sendo inicialmente a 200 anos, sendo encurtada para 100; 50 e, nos últimos tempos, a cada 25 anos.

“Estaremos completando 2025 anos do nascimento de Jesus. No ano que vem, nós teremos duas grandes celebrações: do jubileu da encarnação, mas no ano que vem, nós estaremos comemorando também 1.700 anos do Concílio de Niceia”, disse o arcebispo no final do ano passado sobre 2025.

Para encerrar 2025 com ‘chave de ouro’, foi anunciado que a missa de encerramento, que marca a despedida do ano jubilar, será na tarde deste domingo, na Travessa Lydia Baís, com estimativa de receber sete mil campo-grandenses. A realização fica por conta da Catedral Nossa Senhora da Abadia e Santo Antônio de Pádua.

Ainda, a assessoria informa que, excepcionalmente neste dia, todos os párocos e religiosos da diocese estarão reunidos no encerramento e, portanto, não haverá missas no período vespertino e noturno nas demais igrejas.

O local também contará com telões, tendas e praça de alimentação para aqueles que estiverem na missa. 

Interdição de ruas

Em razão da estrutura e da realização do encerramento, haverá alterações no trânsito nas imediações da Catedral:

  • A Travessa Lydia Baís estará bloqueada a partir de sexta-feira (26) às 15h até segunda-feira (29) às 15h.
  • A Rua Sete de Setembro, entre a Rua 14 de Julho e Rua Calógeras, estará bloqueada no sábado (27) às 06h até segunda-feira (29) às 14h.

No comunicado enviado à reportagem, a organização orienta os fiéis e a população a utilizarem rotas alternativas e chegarem com antecedência.

TEMPESTADE

Chuva de até 50mm acompanhada de ventania deve atingir MS neste sábado

Alerta foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e, mesmo assim, onda de calor deve continuar no Estado até dia 29

27/12/2025 15h30

Novo alerta para tempestade vale para este sábado (27)

Novo alerta para tempestade vale para este sábado (27) Foto: Gerson Oliveira/Correio do Estado

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu aviso de tempestade para todo o Mato Grosso do Sul para este sábado (27), com municípios que podem chegar a 50 milímetros (mm) de chuva e rajadas de vento de até 60 quilômetros por hora (km/h), que ainda deve se misturar com onda de calor prevista para acabar somente daqui dois dias.

Separado em dois alertas, mas com o mesmo propósito, o Estado deve ter ocorrências de fortes precipitações ao longo do dia. De acordo com os avisos, há chance de “chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo”, o que caracteriza tempestades, que inclusive devastaram algumas cidades nos últimos meses.

Mesmo diante disso, a entidade diz que há “baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos”. Todos os municípios de Mato Grosso do Sul estão sob alerta, que deve permanecer até o final do dia. Diante disso, o Inmet emitiu orientações às populações das cidades alvos, como:

  • Em caso de rajadas de vento: (não se abrigar debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).
  • Evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
  • Obter mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Inclusve, na tarde de ontem, sexta-feira (26), o município de Água Clara registrou uma forte tempestade. Durante o rápido temporal, que durou cerca de uma hora, a cidade registrou chuva intensa, rajadas de vento, alagamentos e até a formação de um “redemoinho” em via pública.

Onda de calor

Passadas as festividades natalinas, Mato Grosso do Sul deve enfrentar uma onda de intenso calor e altas temperaturas neste final de semana, é o que indicam as projeções do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Além do clima típico de verão, com alternância entre períodos de sol, calor intenso e pancadas de chuva, 10 municípios da região leste e nordeste terão de lidar com as altas temperaturas ao menos até a próxima segunda-feira (29). 

Neste feriado de Natal, Água Clara registrou 37.8°C, nono município mais quente do país. Além disso, em Paranaíba, os termômetros marcaram 37.3°C, enquanto em Três Lagoas, a temperatura chegou a 36.6°C, colocando as cidades sul-mato-grossenses entre as mais quentes do Brasil no último dia 25. 

Além das citadas, a onda de calor também deve atingir Anaurilândia, Aparecida do Taboado, Bataguassu, Batayporã, Brasilândia, Cassilândia, Chapadão do Sul e Inocência.     

Em Dourados e Ponta Porã, porção sul do estado, os termômetros devem marcar  médias entre 25 °C e 32 °C, calor típico de verão com possibilidade de pancadas de chuva isoladas.

Em Corumbá, o clima deve se estabelecer entre 24°C e 34°C com variação de sol e chuva e picos de alta temperatura que podem atingir a casa dos 36°C. Coxim, Naviraí e Nova Andradina, as estimativas médias ficam entre 22 °C e 32 °C.

Ao longo da semana, a recomendação é de atenção redobrada aos avisos meteorológicos, sobretudo nos dias de maior instabilidade, além de cuidados com o calor intenso, como hidratação constante e proteção contra o sol.

Oportunidade

UFGD abre concurso para professor com salários de até R$ 13 mil; confira

Inscrições devem ser realizadas até 19 de fevereiro de 2026, exclusivamente pela internet

27/12/2025 13h30

UFGD

Com salários de até R$ 13 mil, a Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) publicou edital de concurso público para provimento de cargos da carreira para 27 novos professores.

Conforme o edital, a remuneração inicial varia de R$ 3.399,47 a R$ 13.288,85, de acordo com a titulação exigida e o regime de trabalho.

Os valores são acrescidos de auxílio-alimentação (R$ 587,50) para jornadas de 20h semanais e R$ 1.175,00 para 40h semanais. As inscrições devem ser realizadas até 19 de fevereiro de 2026, exclusivamente pela internet.

As oportunidades contemplam campos como Administração, Agronomia, Biotecnologia, Ciência da Computação, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Direito, Gestão Ambiental, História, Letras, Engenharia de Alimentos, Pedagogia e Medicina, entre outros, conforme detalhado no edital.

Provas

O processo seletivo será composto por prova escrita, prova didática, ambas de caráter eliminatório e classificatório, além de prova de títulos, de caráter classificatório. O edital de convocação para o sorteio de pontos e para a prova escrita será publicado em 26 de março. O sorteio está marcado para 28 de março, e a prova escrita ocorrerá em 29 de março (domingo).

A prova didática será realizada nos dias 25 e 26 de abril, conforme edital específico dessa etapa. O procedimento de heteroidentificação está previsto para 12 de maio, enquanto o envio dos títulos ocorrerá de 19 a 21 de maio. O resultado preliminar será divulgado em 1º de junho, e o resultado final, após recursos, em 3 de junho.

A taxa de inscrição é de R$ 200, com possibilidade de pagamento até o último dia de inscrição, em qualquer agência bancária durante o horário de expediente. O edital completo, com a descrição das áreas, requisitos e demais orientações, está disponível aqui! Os pedidos de isenção da taxa de inscrição poderiam ser feitos entre 16 e 26 de dezembro. 

Do total de vagas, a UFGD assegura políticas de ações afirmativas, destinando 25% para candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos), 3% para indígenas e 2% para quilombolas, independentemente da área. Também há reserva de vagas para pessoas com deficiência. Ao todo, sete vagas são destinadas a candidatos negros, uma para indígenas, uma para quilombolas e duas para pessoas com deficiência.

