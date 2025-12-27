Encerramento de ano jubilar deve reunir 7 mil fiéis neste domingo na Capital

TEMPESTADE

Alerta foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e, mesmo assim, onda de calor deve continuar no Estado até dia 29

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu aviso de tempestade para todo o Mato Grosso do Sul para este sábado (27), com municípios que podem chegar a 50 milímetros (mm) de chuva e rajadas de vento de até 60 quilômetros por hora (km/h), que ainda deve se misturar com onda de calor prevista para acabar somente daqui dois dias.

Separado em dois alertas, mas com o mesmo propósito, o Estado deve ter ocorrências de fortes precipitações ao longo do dia. De acordo com os avisos, há chance de “chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo”, o que caracteriza tempestades, que inclusive devastaram algumas cidades nos últimos meses.

Mesmo diante disso, a entidade diz que há “baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos”. Todos os municípios de Mato Grosso do Sul estão sob alerta, que deve permanecer até o final do dia. Diante disso, o Inmet emitiu orientações às populações das cidades alvos, como:

Em caso de rajadas de vento: (não se abrigar debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).

Evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Obter mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Inclusve, na tarde de ontem, sexta-feira (26), o município de Água Clara registrou uma forte tempestade. Durante o rápido temporal, que durou cerca de uma hora, a cidade registrou chuva intensa, rajadas de vento, alagamentos e até a formação de um “redemoinho” em via pública.

Onda de calor

Passadas as festividades natalinas, Mato Grosso do Sul deve enfrentar uma onda de intenso calor e altas temperaturas neste final de semana, é o que indicam as projeções do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Além do clima típico de verão, com alternância entre períodos de sol, calor intenso e pancadas de chuva, 10 municípios da região leste e nordeste terão de lidar com as altas temperaturas ao menos até a próxima segunda-feira (29).

Neste feriado de Natal, Água Clara registrou 37.8°C, nono município mais quente do país. Além disso, em Paranaíba, os termômetros marcaram 37.3°C, enquanto em Três Lagoas, a temperatura chegou a 36.6°C, colocando as cidades sul-mato-grossenses entre as mais quentes do Brasil no último dia 25.

Além das citadas, a onda de calor também deve atingir Anaurilândia, Aparecida do Taboado, Bataguassu, Batayporã, Brasilândia, Cassilândia, Chapadão do Sul e Inocência.

Em Dourados e Ponta Porã, porção sul do estado, os termômetros devem marcar médias entre 25 °C e 32 °C, calor típico de verão com possibilidade de pancadas de chuva isoladas.

Em Corumbá, o clima deve se estabelecer entre 24°C e 34°C com variação de sol e chuva e picos de alta temperatura que podem atingir a casa dos 36°C. Coxim, Naviraí e Nova Andradina, as estimativas médias ficam entre 22 °C e 32 °C.

Ao longo da semana, a recomendação é de atenção redobrada aos avisos meteorológicos, sobretudo nos dias de maior instabilidade, além de cuidados com o calor intenso, como hidratação constante e proteção contra o sol.

