Cidades

NUNCA É TARDE

Enem 2025: 159 idosos vão prestar a prova em Mato Grosso do Sul

Ao todo, Estado registrou 57.941 inscrições confirmadas, segundo dados do Ministério da Educação

Felipe Machado

08/11/2025 - 18h15
Amanhã, domingo (9), é o primeiro dia da aplicação do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) deste ano, uma das etapas mais importantes para aqueles que querem ingressar no ensino superior. Segundo dados do Ministério da Educação (MEC), 159 idosos (60 anos ou mais) em Mato Grosso do Sul fazem parte daquele grupo que acredita que “nunca é tarde para começar” e irão prestar a prova nos próximos dois finais de semana.

Conforme números disponíveis no Painel do Enem, 57.941 sul-mato-grossenses confirmaram inscrição no exame, sendo que 34.849 (60,15%) são mulheres e 23.092 (39,85%) são homens. Até por uma questão lógica, a faixa etária dos 17 anos é a que mais concentra inscritos no Estado, com 15.240.

Em relação ao panorama nacional, 17.192 idosos irão realizar o Enem deste ano. Confira abaixo a tabela de inscritos por faixa etária em Mato Grosso do Sul:

Idade Quantidade
Menor ou igual a 16 anos 10.288
17 anos 15.240
18 anos 10.399
19 anos 4.518
20 anos 2.669
Entre 21 e 30 anos 8.905
Entre 31 e 59 anos 5.763
60 anos ou mais 159

Em comparação com ano passado, o Estado obteve uma alta de 13,17% no número de candidatos em comparação com o ano passado, quando 51.199 sul-mato-grossenses participaram da prova.

No primeiro dia, ou seja, amanhã, será aplicada a redação, de tema que só será descoberto na hora, e 90 questões de linguagens, códigos e suas tecnologias (Língua Portuguesa, Literatura e Língua Estrangeira) e ciências humanas e suas tecnologias (História, Geografia, Sociologia e Filosofia). No outro domingo (16), é a vez de 90 questões de Matemática e ciências da natureza (Física, Química e Biologia)

Preparação

Em conversa com o professor Ale Jamil, na segunda-feira (3), ele afirmou que é essencial manter o corpo e a mente sãos, diminuindo o ritmo de estudos de forma gradual até domingo, o que vale para ambos os dias de prova.

“É um equilíbrio. Obviamente, descansar, mas o descanso para os dias finais, sexta e sábado, diminuir o ritmo para que domingo ele [aluno] consiga plenitude e que a carga de energia esteja renovada. Mas, durante a semana, fazer muitos exercícios e não assimilar conteúdos novos, porque o que ele já aprendeu, já aprendeu, o conteúdo novo agora não vai aprender, ele vai reforçar aquilo que já sabe”, disse.

Por exemplo, Ana Ana Júlia Mascarenhas, de 18 anos, sonha em fazer Medicina em faculdade pública, com preferência pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). Para atingir seu objetivo, ela vai ao cursinho todos os dias, e disse que sua preparação está equilibrada, assim como indicou o professor Jamil.

“Eu me preparei o ano todo, então essa semana eu estou revisando mais e refazendo várias questões, vendo que é o ponto mais importante. Mas tentando sempre manter o equilíbrio, para não estar muito sobrecarregada no dia. Eu estou bem tranquila, mantendo o ritmo, não aumentando nem diminuindo”, destaca.

Aos alunos que não estudaram nos últimos 11 meses e querem revisar todos os conteúdos “de última hora”, o professor diz que esses terão grande problema na prova. Ele afirma que conhecer as edições anteriores e revisar os tipos de questões, já que o Enem é baseado em habilidades e competências, pode ajudar.

Saiba

As notas do Enem são divulgadas somente no ano seguinte da realização das provas, neste caso, em 2026. A pontuação pode ser usada em diversas universidades públicas do País, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Programa Universidade para Todos (Prouni) e do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

ÊXITO

Dez dias depois de retirar câncer, Vander Loubet recebe alta hospitalar

Mesmo após retirar o tumor e receber alta, deputado ainda seguirá afastado das suas funções políticas enquanto continua acompanhamento da doença

08/11/2025 15h30

Vander Loubet (PT) foi diagnosticado com câncer há um mês e passou por cirurgia para retirada no dia 28 de outubro

Vander Loubet (PT) foi diagnosticado com câncer há um mês e passou por cirurgia para retirada no dia 28 de outubro Foto: Zeca Ribeiro

Quase um mês depois de ser diagnosticado com câncer na próstata, o deputado federal Vander Loubet (PT) recebeu uma ótima notícia dos médicos. Após dez dias em observação em um hospital de São Paulo, o parlamentar recebeu alta hospitalar, mas seguirá afastado de suas funções políticas para que realize o acompanhamento da doença durante as próximas semanas.

Nas suas redes sociais, Vander compartilhou a atualização médica com seus seguidores. Por ter descoberto o câncer de maneira precoce e tê-lo retirado poucos dias depois, o deputado afirmou que a rapidez se deu pelos exames de rotina que faz frequentemente e recomenda que isso seja um passo que toda a população faça.

Além disso, o parlamentar detalhou que o resultado da biópsia - procedimento feito após a cirurgia de retirada do câncer - revelou que não será preciso realizar radioterapia, que geralmente atua como ação para prevenir a recidiva nestes casos. 

Dito isso, o deputado ainda terá que acompanhar a doença de perto com seus médicos pelas próximas semanas, para evitar que algum outro transtorno da cirurgia ou do próprio câncer retorne. Porém, a alta hospitalar já foi motivo de muita comemoração por sua parte.

“Queria agradecer a todos vocês [seguidores], as orações, as rezas, as energias positivas. A partir de agora, é comemorar e poder logo logo voltar às atividades e fazer aquilo que mais gosto de fazer, que é política, que é estar com a minha família e com vocês. Um grande abraço e obrigado por todo carinho”, disse em vídeo publicado nas redes sociais.

Últimos 30 dias

No dia 10 de outubro, por meio de nota enviada à imprensa, Vander informou que em exames de rotina "recebeu a confirmação de um diagnóstico precoce de câncer de próstata". 

Segundo esta nota, a identificação aconteceu graças ao acompanhamento médico regular e aos cuidados preventivos que o parlamentar mantém há anos.

Após a realização de exames complementares, que definiram o protocolo e o cronograma detalhado do tratamento, o deputado passou pela prostatectomia, cirurgia que retira o câncer da próstata, no dia 28 de outubro.

Saiba

Em seu sexto mandato consecutivo na Câmara dos Deputados, o petista de 61 anos está de olho em uma vaga no senado nas eleições de 2026.

mais 30 anos

Às vésperas de renovar a concessão, Energisa anuncia queda no lucro

Retração foi de 17,5% na comparação com os primeiros nove meses do ano passado, mas ainda foi de R$ 1,28 milhão por dia

08/11/2025 12h50

Resultado financeiro saiu em meio a uma semana marcada pela falta de energia que afetou milhares de consumidores em MS

Resultado financeiro saiu em meio a uma semana marcada pela falta de energia que afetou milhares de consumidores em MS

À espera da assinatura do contrato para renovar a concessão por mais 30 anos e em meio a uma semana marcada por dois temporais que deixaram milhares de consumidores sem enegia em Campo Grande e em cidades do interior do Estado, a Energisa divulgou nesta sexta-feira (7) queda de 17,5% no lucro líquido neste ano na comparação com os nove primeiros meses do ano passado. 

Mesmo assim, a concessionária que abastece 74 municípios de Mato Grosso do Sul ainda garantiu lucro de R$ 346,3 milhões desde o começo do ano, o que equivale a um superávit diário de R$ 1,28 milhão. No ano passado, em igual período, a empresa teve resultado de  R$ 419,9 milhões, ou R$ 1,55 milhão diários.

A retração do lucro líquido, conforme explica a própria empresa em seu balanço relativo ao terceiro trimestre do ano, "foi impactado pelo aumento das despesas financeiras, refletindo principalmente o maior custo da dívida".  Estas dívidas somam R$ 3, 791 bilhões.

Se não fossem os juros destas dívidas, o lucro da concessionária seria bem maior, pois a receita corrente líquida aumentou em 9,1% nos primeiros nove meses do ano, passando de R$ 3,251 bilhões para R$ 3,548 bilhões. 

Uma das explicações para a alta no faturamento é o crescimento de 1,5% no número de consumidores cativos, que passaram de 1,148 milhão  para 1,166 milhão de clientes. 

Mas, apesar do aumento de 18 mil consumidores, o faturamento com a venda de energia sofreu queda de 4,6% nos primeiros nove meses de 2025, ano em que as temperaturas foram mais amenas que em 2024. Nos setores comercial e industrial, esta queda foi bem mais significativa, de 24% e 21%, respectivamente. 

"Vale lembrar que no terceiro trimestre de 2024, o mercado havia registrado a maior alta em 23 anos (10,3%), em meio a temperaturas elevadas e consumo atípico na indústria. Já no terceiro trimestre de 2025 o clima foi mais frio", cita o texto do balanço.

Computando todos os tipos de clientes da Energisa, o consumo de energia caiu 8% no terceiro trimestre deste ano na comparação com igual período de 2025. O volume caiu de  967,1 gigawatt-hora para  889,8 GWh. A explicação foi a temperatura mais amena que no ano anterior. 

Mesmo com a retração na venda de energia, a empresa garante que elevou em 3,2% os investimentos neste ano, que passaram de R$ 536,3 milhões para R$  553,7  milhões ao longo dos primeiros nove meses. 

CONCESSÃO

Além de trazer as informações relativas às finanças, o balanço da Energisa informa também que está a um passo de conseguir renovar a concessão do serviço por mais 30 anos em Mato Grosso do Sul. 

O contrato atual foi assinado em 4 de dezembro de 1997 e vence no dia 3 de dezembro de 2027. Porém, a renovação precisa ser feita pelo menos dois anos antes desta data para não haver o risco de o serviço ficar sem empresa responsável pela manutenção.

Em 17 de junho deste ano a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) já aprovou a renovação do contrato e agora a Energisa aguarda somente uma análise do Tribunal de Contas da União e posterior assinatura de um novo contrato. A previsão é de que isso ocorra ainda neste ano.

 


 

