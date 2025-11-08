Enem 2025: 159 idosos vão prestar a prova em Mato Grosso do Sul

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Amanhã, domingo (9), é o primeiro dia da aplicação do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) deste ano, uma das etapas mais importantes para aqueles que querem ingressar no ensino superior. Segundo dados do Ministério da Educação (MEC), 159 idosos (60 anos ou mais) em Mato Grosso do Sul fazem parte daquele grupo que acredita que “nunca é tarde para começar” e irão prestar a prova nos próximos dois finais de semana.

Conforme números disponíveis no Painel do Enem, 57.941 sul-mato-grossenses confirmaram inscrição no exame, sendo que 34.849 (60,15%) são mulheres e 23.092 (39,85%) são homens. Até por uma questão lógica, a faixa etária dos 17 anos é a que mais concentra inscritos no Estado, com 15.240.

Em relação ao panorama nacional, 17.192 idosos irão realizar o Enem deste ano. Confira abaixo a tabela de inscritos por faixa etária em Mato Grosso do Sul:

Idade Quantidade Menor ou igual a 16 anos 10.288 17 anos 15.240 18 anos 10.399 19 anos 4.518 20 anos 2.669 Entre 21 e 30 anos 8.905 Entre 31 e 59 anos 5.763 60 anos ou mais 159

Em comparação com ano passado, o Estado obteve uma alta de 13,17% no número de candidatos em comparação com o ano passado, quando 51.199 sul-mato-grossenses participaram da prova.

No primeiro dia, ou seja, amanhã, será aplicada a redação, de tema que só será descoberto na hora, e 90 questões de linguagens, códigos e suas tecnologias (Língua Portuguesa, Literatura e Língua Estrangeira) e ciências humanas e suas tecnologias (História, Geografia, Sociologia e Filosofia). No outro domingo (16), é a vez de 90 questões de Matemática e ciências da natureza (Física, Química e Biologia)

Preparação

Em conversa com o professor Ale Jamil, na segunda-feira (3), ele afirmou que é essencial manter o corpo e a mente sãos, diminuindo o ritmo de estudos de forma gradual até domingo, o que vale para ambos os dias de prova.

“É um equilíbrio. Obviamente, descansar, mas o descanso para os dias finais, sexta e sábado, diminuir o ritmo para que domingo ele [aluno] consiga plenitude e que a carga de energia esteja renovada. Mas, durante a semana, fazer muitos exercícios e não assimilar conteúdos novos, porque o que ele já aprendeu, já aprendeu, o conteúdo novo agora não vai aprender, ele vai reforçar aquilo que já sabe”, disse.

Por exemplo, Ana Ana Júlia Mascarenhas, de 18 anos, sonha em fazer Medicina em faculdade pública, com preferência pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). Para atingir seu objetivo, ela vai ao cursinho todos os dias, e disse que sua preparação está equilibrada, assim como indicou o professor Jamil.

“Eu me preparei o ano todo, então essa semana eu estou revisando mais e refazendo várias questões, vendo que é o ponto mais importante. Mas tentando sempre manter o equilíbrio, para não estar muito sobrecarregada no dia. Eu estou bem tranquila, mantendo o ritmo, não aumentando nem diminuindo”, destaca.

Aos alunos que não estudaram nos últimos 11 meses e querem revisar todos os conteúdos “de última hora”, o professor diz que esses terão grande problema na prova. Ele afirma que conhecer as edições anteriores e revisar os tipos de questões, já que o Enem é baseado em habilidades e competências, pode ajudar.

Saiba

As notas do Enem são divulgadas somente no ano seguinte da realização das provas, neste caso, em 2026. A pontuação pode ser usada em diversas universidades públicas do País, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Programa Universidade para Todos (Prouni) e do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Assine o Correio do Estado