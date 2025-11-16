ENEM 2025: exatas assombram treineiros no 2° dia de provas

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

No segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), os treineiros saíram das salas com a sensação de ter sido difícil. A combinação de Matemática e Ciências da Natureza, tradicionalmente mais densa, pareceu ainda mais desafiadora neste ano.

Para quem encara a prova apenas como experiência, como é o caso da Manoela Monteiro, de apenas 15 anos, o impacto foi ainda maior, afinal, ela ainda está no 1° ano do ensino médio e não possui a bagagem completa dos conteúdos.

"Foi um pouco complicada a prova, mas eu usei muito das fórmulas que normalmente uso, em Física, em Matemática, então foi muito mais prático para eu conseguir desenvolver bem as questões". Manoela Monteiro teve sua primeira experiência com o ENEM / Foto: Marcelo Victor

Apesar de ter achado o exame "um pouco comprido", ela diz que conseguiu completar todas as questões. Acredita que nas próximas edições, com mais desenvolvimento, terá um desempenho ainda melhor. Além disso, acredita que foi melhor no primeiro dia.

"Eu acho que fui muito bem semana passada. Sou muito boa em humanas e linguagens, mas eu foquei muito também na redação".

Para Márcia Jaine, outra jovem de 15 anos que está no 1° ano do ensino médio, a experiência geral não foi boa. Questionada se pretende focar mais nas áreas de matemática e ciências da natureza para conseguir um boa nota no Enem nos próximos anos, a jovem foi sincera.

"Eu acho que não, acho que vou ficar fazendo linguagem mesmo e olha que eu nem gosto de português".

As questões de Matemática exigiram atenção redobrada, misturando raciocínio lógico com aplicações diretas no cotidiano, enquanto Ciências da Natureza trouxe longos enunciados que testaram tanto o conhecimento quanto a paciência dos estuantes.

Ainda assim, apesar da dificuldade, muitos aproveitaram o momento como um aprendizado valioso. O segundo dia do ENEM serviu como um alerta e também como motivação para continuar estudando, conhecendo melhor a prova e, quem sabe, voltar no ano seguinte mais preparados e confiantes.

Os participantes doExame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 deram início, às 13h30 (horário de Brasília) deste domingo, 16 de novembro, à realização das provas de ciências da natureza e suas tecnologias e de matemática e suas tecnologias.

Ao todo, serão cinco horas de aplicação regular, com encerramento às 18h30.Os participantes com solicitação de tempo adicional aprovada terão direito a 60 minutos extras em cada dia de aplicação das provas. No caso de solicitação aprovada para o recurso de videoprova em Língua Brasileira de Sinais (Libras), o acréscimo será de 120 minutos.

A saída dos participantes foi autorizada a partir das 15h30, sem a prova. Já aqueles que quiserem levar consigo o caderno de questões poderão deixar o local de prova a partir das 18h, 30 minutos antes do final da aplicação regular.

