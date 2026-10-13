Enem: 62,2 mil se preparam para prova em Mato Grosso do Sul

Em 2025, foram 57.941 inscritos em todo Estado - Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

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Com 62,2 mil inscritos em Mato Grosso do Sul, o Exame Nacional do Ensino Médio será aplicado nos dias 8 e 15 de novembro próximo.

Em Mato Grosso do Sul, 39,2 mil são inscrições gratuitas, enquanto 23 mil são pagantes. Em todo o país, o exame reúne mais de 5 milhões de inscritos, sendo 3,4 milhões com inscrição gratuita e 1,6 milhão de pagantes.

Em um dado comparativo, o número de inscritos deste ano cresceu 7% em relação a 2025, que contou com 57.941 pessoas segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Entre as regiões do país, Nordeste e Sudeste concentram 1,7 milhão de inscritos cada. No Nordeste, são 413,1 mil pagantes e 1,3 milhão com inscrição gratuita.

No Sudeste, 700,7 mil são pagantes e 1 milhão têm inscrição gratuita. Na sequência, estão as regiões Norte, com 550,7 mil inscritos, sendo 126,1 mil pagantes e 424,6 mil gratuitos; Sul, com 561,4 mil, sendo 217,6 mil pagantes e 343,8 mil gratuitos; e Centro-Oeste, com 393 mil, dos quais 154,4 mil são pagantes e 238,6 mil têm inscrição gratuita.

Horários e documentos

Nos dois dias de aplicação, os portões serão abertos às 11h (horário de MS) e fechados às 12h. As provas começam às 12h30.

No primeiro dia, os participantes respondem às questões de Linguagens e Ciências Humanas e fazem a redação. A aplicação termina às 18h.

No segundo dia, serão realizadas as provas de Matemática e Ciências da Natureza, com encerramento às 17h30.

Para realizar o exame, os participantes devem levar documento oficial com foto e caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente.

Também é permitido levar água e alimentos para consumo durante a aplicação. Na segunda quinzena de outubro, será disponibilizado o Cartão de Confirmação de Inscrição, que informa o local de prova de cada participante.

Idioma

Participantes que foram inscritos automaticamente no Enem têm até 18 de outubro, próximo domingo, para selecionar o idioma da prova de Língua Estrangeira: inglês ou espanhol.

O participante que não fizer a escolha no portal até o prazo estabelecido terá atribuído automaticamente o inglês como idioma, não sendo permitida a alteração. A confirmação deve ser feita pela Página do Participante.

Saiba*

O Exame Nacional do Ensino Médio é o principal mecanismo de acesso à educação superior no Brasil. Suas notas são utilizadas para seleção de estudantes por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e do Programa Universidade para Todos (Prouni), além de servirem de requisito para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

O Enem também pode ser usado para processos seletivos próprios de universidades e faculdades e para convênios com instituições de ensino superior de Portugal.