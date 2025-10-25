Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

PROVA

Enem dos Professores: Mais de 25 mil docentes farão a prova neste domingo em MS

As provas serão aplicadas em sete municípios: Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Ponta Porã e Três Lagoas

Tamires Santana

Tamires Santana

25/10/2025 - 10h00
Neste domingo (26), 25.062 docentes de Mato Grosso do Sul farão a Prova Nacional Docente - (PND), mais conhecida como Enem dos Professores. Sete cidades de MS terão as provas aplicadas, sendo elas: Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Ponta Porã e Três Lagoas.

No Brasil, 1.086.914 pessoas se inscreveram para fazer o exame, que é voltado para estudantes concluintes de licenciaturas e para licenciados formados, que têm interesse em entrar no magistério da rede pública por meio de processos seletivos nos estados e municípios.

Apelidado de CNU (Concurso Nacional Unificado) dos Professores ou Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) dos Professores, o exame será aplicado no horário de Brasília, com abertura dos portões às 12h, fechamento dos portões às 13h e início da prova marcado para as 13h30. O término está previsto para as 19h.

Segundo o Ministério da Educação, a PND foi criada para estimular a realização de concursos públicos e aumentar o número de professores efetivos nas redes de ensino públicas do Brasil.

Com duração de cinco horas e trinta minutos, a prova tem a mesma matriz da avaliação teórica do Enade (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes) das licenciaturas, que, desde a sua edição em 2024, foca nos cursos de formação docente.

De acordo com o edital da PND 2025, a prova será composta por duas partes: a primeira terá questões de formação geral e a segunda, conteúdo específico.

CAARAPÓ (MS)

Indígenas e fazendeiros voltam a disputar terras e PM é acionada

Guarani-Kaiowá atearam fogo contra a sede e maquinários da fazenda

25/10/2025 11h00

Trator incendiado por indígenas

Trator incendiado por indígenas Divulgação/PMMS

Indígenas Guarani-Kaiowá e fazendeiros voltaram a brigar e disputar terras da Fazenda Ipuitã, na manhã deste sábado (25), na área rural de Caarapó, município localizado a 278 quilômetros de Campo Grande.

Com isso, policiais militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) foram acionados para apaziguar os ânimos e restabelecer a ordem no local.

Conforme apurado pela reportagem, a Polícia Militar foi acionada para conter a ocupação de um grupo de indígenas armados que estava acessando a propriedade rural. Os Guarani-Kaiowá atearam fogo contra a sede e maquinários da fazenda.

Trator incendiado por indígenasEncruzilhada para furar pneu de viaturas policiais. Foto: Divulgação/PMMS

Força Nacional de Segurança Pública e Corpo de Bombeiros Militar também deram apoio à ocorrência, com o objetivo de garantir a tranquilidade e ordem pública.

De acordo com o Conselho Indigenista Missionário (Cimi), os povos originários tentavam retomar a Fazenda Ipuitã, sobreposta à Terra Indígena Guyraroká, em Caarapó (MS), quando foram barrados pelos policiais.

Segundo o Cimi, uma menina de 17 anos foi sequestrada e acabou sendo resgatada na sede da fazenda. Por isso, os Guarani e Kaiowá decidiram não mais sair do local.

“O ataque ainda não ocorreu porque a Força Nacional de Segurança Pública se interpôs entre os agentes do DOF e os indígenas. Um helicóptero passou a fazer manobras e a dar rasantes sobre os Guarani e Kaiowá. A Terra Indígena Guyraroká é uma terra declarada desde 2011 pelo Estado brasileiro. Além disso, desde 2018 os Guarani e Kaiowá fazem reiteradas denúncias às autoridades brasileiras”, afirmou o Conselho por meio de nota publicada nas redes sociais.

A PMMS afirmou, por meio de nota enviada à imprensa, que “reforça seu compromisso com a manutenção da ordem pública, a segurança da população e o cumprimento da lei, atuando sempre de forma técnica, legal e proporcional”.

Área rural do município de Caarapó é palco de dezenas de ataques e mortes, há décadas, em razão de conflitos agrários.

AFETO

'Toucas Malucas' geram esperança em neonatologia do HRMS

Mães com bebês internados a 2 meses tem momento de descontração e carinho com os filhos recém-nascidos que ainda não podem ir para casa

25/10/2025 10h35

'Touca maluca' gera momento para colorir e dar esperança para mães de recém-nascidos internados

'Touca maluca' gera momento para colorir e dar esperança para mães de recém-nascidos internados Foto / Divulgação

No mês das crianças, o ‘cabelo maluco’ já virou tradição. Para as mães que estão com seus recém nascidos internados no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, a ‘touca maluca’ foi um momento para colorir e dar esperança para atravessar o período em que estão.

Proposta pela equipe multiprofissional do Hospital, a ação levou descontração, criatividade e acolhimento para as famílias que passam pela internação dos seus pequenos.

Inspirada na tendência do ‘cabelo maluco’, a terapeuta ocupacional da unidade, Grazielle Rodrigues, explica que a ideia surgiu, porque seu trabalho vai além do cuidado com os bebês, e envolve também o bem-estar das mães.

“O objetivo é de acolher, fortalecer e promover o bem-estar dessas mulheres que vivem um momento tão delicado. Esses encontros favorecem o vínculo afetivo entre mãe e bebê, a expressão emocional e o enfrentamento positivo das experiências da internação”, afirma.

Segundo Grazielle, a ideia das toucas surgiu justamente para oferecer leveza em meio à rotina hospitalar. As mães, que aprovaram a ideia, participaram da confecção das toucas. 

"Transformamos em algo que fizesse sentido dentro do setor. É uma forma de elas enxergarem o futuro — hoje confeccionam as toucas para os bebês, e amanhã vão estar arrumando o cabelo maluco deles para ir à escola”, completa a terapeuta.

As mães aprovaram a ideia e a encararam com a leveza proposta. Entre elas, a mãe do Bernardo, Katyelim Nathalia de Jesus, de 24 anos, que conta que as ‘toucas’ trouxeram alívio emocional.

Há dois meses no hospital, Katyelim diz que a proposta serve como distração do ambiente tenso que fica devido a situação vivenciada. “Cheguei aqui com quase 26 semanas, e essas atividades ajudam a gente a descontrair. Nunca imaginei que pudesse ter esse tipo de atividade em um hospital”, disse a mãe, enquanto confeccionava a touca.

Para a mãe da Ísis Valentina, Jennifer Fernanda, a atividade também foi uma oportunidade de expressar afeto. “Achei bem legal, principalmente porque ajuda a gente a distrair. Criei a touca dela pensando nela mesma, no que iria combinar com ela”, relatou.

Outra participante, Nicolly de Oliveira Pereira, de 20 anos, mãe da pequena Maria Helena — nascida com 29 semanas —, descreveu a experiência como transformadora e disse ter sua bebê como maior motivação..

“A atividade foi maravilhosa, faz com que a gente se distraia um pouco e tenha momentos mais felizes durante a internação. Minha inspiração foi a Maria Helena.”

Além da mãe de Maria Helena, a avó, Joyce Carmo de Oliveira, de 42 anos, também participou do momento para aliviar o momento que a filha e a neta enfrentam. “Não imaginava que tinha touca maluca. Foi uma novidade e tira um pouco o foco do que estamos vivendo.”

HRMS

Com selo de Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC) – criado pela Unicef e OMS, para reconhecer hospitais que promovem e apoiam o aleitamento materno –, desde 2003, o Hospital Regional do Estado é referência em gestação de alto risco e neonatologia. 

A unidade ainda é Centro de Referência Estadual do Método Canguru em Mato Grosso do Sul, que é uma política de saúde brasileira que oferece cuidado integral e humanizado entre bebês recém-nascidos, especialmente prematuros e suas famílias.

Dividido em três etapas, o método é baseado no contato pele a pele desde o início e contínuo entre pais e bebês, seguido de acompanhamento na fase hospitalar e quando já estão em casa.

