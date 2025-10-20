Energisa oferece descontos de até 80% em contas vencidas

Além dos descontos, Energisa também lança Plano Fixo na conta de energia - FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

A Energisa iniciou uma campanha que oferece descontos especiais para os consumidores que possuem contas em atraso em Mato Grosso do Sul. Os descontos podem chegar a 80% e podem ser parcelados.

A redução expressiva no valor deve beneficiar famílias que estão com o orçamento cada vez mais apertado e enfrentam dificuldades para manter as contas em dia.

As opções de pagamento incluem condições especiais para pagamentos via Pix, cartão de débito ou crédito, com possibilidade de pagamento à vista ou parcelado.

A iniciativa contempla todos os beneficiários que possuam débitos vencidos a partir de um dia. Além das condições especiais, a negociação pode ser feita de forma virtual, diretamente pelo celular pelo WhatsApp 67 99980-0698 ou pelo aplicativo Energisa On.

“É uma oportunidade para que nossos clientes quitem dívidas com condições diferenciadas, contribuindo para que essas pessoas voltem a ter acesso a crédito. Para a Energisa, é também uma forma de contribuir com o controle da inadimplência”, explica o diretor da Energisa, Newton Santos.

Em Mato Grosso do Sul, o coordenador comercial, Jonas Ortiz, ressalta que oferecer o benefício tem tudo a ver com entender o cenário econômico do País.

“Exatamente por compreender esse cenário, a Energisa tem proposto iniciativas que possam servir de apoio às famílias que encontram alguma dificuldade financeira, oferecendo propostas especiais de negociação, para que o cliente consiga quitar seus débitos e finalizar o ano sem dívidas”, comenta.

A Energisa realizou também o programa Desenrola Brasil e teve 81 mil contratos celebrados durante a duração da campanha. Na ocasião, os descontos chegaram a 75%.

Plano Fixo

Outra inovação da empresa foi o lançamento do Plano Fixo, que prevê um valor fixo pago pelo consumidor pelo período de doze meses baseado no seu histórico individual de consumo, sem surpresas na fatura.

O modelo foi pensado para minimizar os efeitos causados pelas constantes mudanças climáticas, atingindo diretamente o consumo de energia e, consequentemente, o preço na conta de energia e faz parte de mais uma etapa do Sandbox Tarifário, um projeto de experimentação de novas modalidades tarifárias, conduzido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e realizado pela Energisa.

Os que quiserem aderir ao Plano Fixo precisam ter, pelo menos, 12 meses de histórico de faturas com a Energisa em Campo Grande, Dourados, Ponta Porã, Corumbá, Paranaíba, Nova Andradina, Aquidauana e Coxim e não podem ser beneficiários de programas como a Tarifa Social ou de geração distribuída.

O processo é feito de forma online pelo aplicativo Energisa On ou pelo site. Não há custos extras para participar do projeto e nem fidelidade. Ou seja, caso o usuário não se adapte com a modalidade, é possível solicitar o retorno ao modelo convencional a qualquer momento durante a experimentação, que tem duração de 12 meses.

As inscrições estão abertas até dezembro, com o faturamento fixo valendo a partir de janeiro de 2026. Porém, as vagas são limitadas.

Os interessados podem se inscrever nos canais digitais acima e escolher a modalidade do plano, considerando o período que desejam fazer o levantamento de saldo: trimestral, semestral ou anual.

Quem consumir menos que o valor pago, receberá um crédito na fatura e quem consumir mais, pagará a diferença na fatura do acerto de saldo.

“No Plano Fixo, não há mudança na tarifa, mas na forma de cobrar pelo consumo. O valor da fatura é determinado com base no consumo médio de cada cliente nos últimos 12 meses. O objetivo é oferecer menos variação mensal no valor da conta de luz, o que ajuda a reduzir o impacto de meses mais pesados no orçamento, como janeiro. Com o Plano Fixo, o peso do consumo a mais será diluído nos demais meses. O objetivo do projeto é conseguir uma resposta do comportamento dos clientes, se preferem uma conta de luz sem surpresa, estável ou não. É um novo conceito de pensar o gasto de energia”, explica o reator de Regulação e Estratégia, Rodrigo Santana.

O Plano Fixo da Conta Inteligente é conduzido pela Energisa em parceria com a Essenz Soluções, sob supervisão da Aneel e já é utilizada em mercados internacionais.

Outros testes estão sendo desenvolvidos em São Paulo, na Paraíba e em Tocantins, como a Tarifa Melhor Hora - que varia conforme o horário de consumo - e a Tarifa Dinâmica Trimestral - que antecipa o valor da tarifa para os três meses seguintes.

