Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Energia

Energisa oferece descontos de até 80% em contas vencidas

Campanha oferece condições especiais para quitação de débitos á vista e possiblidade de parcelamento no cartão

Karina Varjão

Karina Varjão

20/10/2025 - 16h45
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A Energisa iniciou uma campanha que oferece descontos especiais para os consumidores que possuem contas em atraso em Mato Grosso do Sul. Os descontos podem chegar a 80% e podem ser parcelados. 

A redução expressiva no valor deve beneficiar famílias que estão com o orçamento cada vez mais apertado e enfrentam dificuldades para manter as contas em dia. 

As opções de pagamento incluem condições especiais para pagamentos via Pix, cartão de débito ou crédito, com possibilidade de pagamento à vista ou parcelado. 

A iniciativa contempla todos os beneficiários que possuam débitos vencidos a partir de um dia. Além das condições especiais, a negociação pode ser feita de forma virtual, diretamente pelo celular pelo WhatsApp 67 99980-0698 ou pelo aplicativo Energisa On. 

“É uma oportunidade para que nossos clientes quitem dívidas com condições diferenciadas, contribuindo para que essas pessoas voltem a ter acesso a crédito. Para a Energisa, é também uma forma de contribuir com o controle da inadimplência”, explica o diretor da Energisa, Newton Santos. 

Em Mato Grosso do Sul, o coordenador comercial, Jonas Ortiz, ressalta que oferecer o benefício tem tudo a ver com entender o cenário econômico do País. 

“Exatamente por compreender esse cenário, a Energisa tem proposto iniciativas que possam servir de apoio às famílias que encontram alguma dificuldade financeira, oferecendo propostas especiais de negociação, para que o cliente consiga quitar seus débitos e finalizar o ano sem dívidas”, comenta. 

A Energisa realizou também o programa Desenrola Brasil e teve 81 mil contratos celebrados durante a duração da campanha. Na ocasião, os descontos chegaram a 75%. 

Plano Fixo

Outra inovação da empresa foi o lançamento do Plano Fixo, que prevê um valor fixo pago pelo consumidor pelo período de doze meses baseado no seu histórico individual de consumo, sem surpresas na fatura. 

O modelo foi pensado para minimizar os efeitos causados pelas constantes mudanças climáticas, atingindo diretamente o consumo de energia e, consequentemente, o preço na conta de energia e faz parte de mais uma etapa do Sandbox Tarifário, um projeto de experimentação de novas modalidades tarifárias, conduzido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e realizado pela Energisa. 

Os que quiserem aderir ao Plano Fixo precisam ter, pelo menos, 12 meses de histórico de faturas com a Energisa em Campo Grande, Dourados, Ponta Porã, Corumbá, Paranaíba, Nova Andradina, Aquidauana e Coxim e não podem ser beneficiários de programas como a Tarifa Social ou de geração distribuída. 

O processo é feito de forma online pelo aplicativo Energisa On ou pelo site. Não há custos extras para participar do projeto e nem fidelidade. Ou seja, caso o usuário não se adapte com a modalidade, é possível solicitar o retorno ao modelo convencional a qualquer momento durante a experimentação, que tem duração de 12 meses. 

As inscrições estão abertas até dezembro, com o faturamento fixo valendo a partir de janeiro de 2026. Porém, as vagas são limitadas. 

Os interessados podem se inscrever nos canais digitais acima e escolher a modalidade do plano, considerando o período que desejam fazer o levantamento de saldo: trimestral, semestral ou anual. 

Quem consumir menos que o valor pago, receberá um crédito na fatura e quem consumir mais, pagará a diferença na fatura do acerto de saldo. 

“No Plano Fixo, não há mudança na tarifa, mas na forma de cobrar pelo consumo. O valor da fatura é determinado com base no consumo médio de cada cliente nos últimos 12 meses. O objetivo é oferecer menos variação mensal no valor da conta de luz, o que ajuda a reduzir o impacto de meses mais pesados no orçamento, como janeiro. Com o Plano Fixo, o peso do consumo a mais será diluído nos demais meses. O objetivo do projeto é conseguir uma resposta do comportamento dos clientes, se preferem uma conta de luz sem surpresa, estável ou não. É um novo conceito de pensar o gasto de energia”, explica o reator de Regulação e Estratégia, Rodrigo Santana. 

O Plano Fixo da Conta Inteligente é conduzido pela Energisa em parceria com a Essenz Soluções, sob supervisão da Aneel e já é utilizada em mercados internacionais. 

Outros testes estão sendo desenvolvidos em São Paulo, na Paraíba e em Tocantins, como a Tarifa Melhor Hora - que varia conforme o horário de consumo - e a Tarifa Dinâmica Trimestral - que antecipa o valor da tarifa para os três meses seguintes. 
 

Cidades

Ex-candidato a vereador é executado no Shopping China

Vítima foi atingida por pelo menos 16 tiros na tarde desta segunda-feira (20), quando se aproximava do veículo no estacionamento do shopping

20/10/2025 16h45

Compartilhar

Reprodução Redes Sociais

Continue Lendo...

Foi identificado que Jonathan Medeiro da Fonseca, de 36 anos, foi executado no estacionamento do Shopping China. O brasileiro concorreu a vereador nas eleições de 2024 pelo município de Coronel Sapucaia.

A vítima foi executada na tarde desta segunda-feira (20), após ter sido atingida por pelo menos 16 tiros na cabeça, rosto e peito, em Pedro Juan Caballero, município vizinho a Ponta Porã.

Segundo informações da Polícia Nacional, a vítima veio de Capitan Badó (PY) até Pedro Juan Caballero (PY), e, ao se aproximarem da caminhonete no estacionamento do shopping, foram alvejados por balas calibre 9 mm.

Além de Jonathan, o amigo dele, Eduardo Flor Cantaluppi, de 22 anos e de nacionalidade paraguaia, também foi alvejado. Informações preliminares indicam que os pistoleiros estavam em dois veículos.

Baleado, Eduardo Flor conseguiu conduzir a caminhonete Ford Raptor de cor vermelha até o Hospital Regional de Pedro Juan Caballero. As autoridades paraguaias não forneceram atualizações sobre o estado de saúde dele.

DivulgaCand

Candidatura

Por meio da plataforma DivulgaCand é possível verificar que Jonathan concorreu pelo MDB e teve a candidatura indeferida pela Justiça Eleitoral.

 

 

 

 

 

 

 

 

Assine o Correio do Estado

Processo

Ministério Público de MS pede condenação milionária à Unimed por negar tratamento a autistas

Promotora acusa plano de saúde de Campo Grande de negar tratamento de equoterapia a autistas

20/10/2025 16h30

Compartilhar
Sede da Unimed em Campo Grande

Sede da Unimed em Campo Grande FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

Continue Lendo...

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul ajuizou uma ação civil pública contra a Unimed Campo Grande por negar cobertura ao tratamento de equoterapia a beneficiários com Transtorno do Espectro Autista (TEA). 

A promotora de Justiça Luciana do Amaral Rabelo, da 25ª Promotoria de Justiça do Consumidor, pede que a cooperativa seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais coletivos em valor não inferior a R$ 3 milhões, além da imposição de multa diária de R$ 80 mil caso descumpra eventual decisão judicial que determine a autorização e o custeio do tratamento.

A ação foi protocolada após apuração de inquérito civil instaurado pelo MP para investigar a negativa da Unimed em autorizar o tratamento de equoterapia a pacientes autistas sob a justificativa de que o procedimento não consta no rol de cobertura obrigatória da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Para a promotora, a argumentação é ilegal, uma vez que o rol da ANS é apenas exemplificativo, conforme a Lei nº 14.454/2022 e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Na petição, Luciana Rabelo afirma que a postura da operadora é abusiva e viola princípios constitucionais, como o direito à saúde e a dignidade da pessoa humana, além de contrariar o Estatuto da Pessoa com Deficiência e o Código de Defesa do Consumidor.

“Negar cobertura a um tratamento essencial, reconhecido cientificamente e prescrito por profissional de saúde, representa discriminação e afronta direta à Constituição”, escreveu.

A promotora também pede que a Unimed seja obrigada, em caráter liminar, a autorizar e custear o tratamento de equoterapia para todos os beneficiários que apresentem prescrição médica, sob pena da multa de R$ 80 mil por dia de descumprimento.

O pedido inclui a notificação dos consumidores que tiveram a cobertura negada, para que passem a ter o tratamento garantido pela operadora.

O caso

O caso teve origem em denúncia feita por uma mãe de criança autista, de sete anos, que teve o tratamento recusado. Segundo o MP, a Unimed manteve a negativa mesmo após tentativas de acordo extrajudicial, como a proposta de assinatura de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), rejeitado pela empresa.

No documento, a promotora cita que a equoterapia é reconhecida como método terapêutico eficaz por entidades como o Conselho Federal de Medicina (CFM), o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (Coffito) e o Conselho Federal de Psicologia (CFP), além de estar regulamentada pela Lei nº 13.830/2019.

“A interrupção ou a negação desse tratamento compromete o desenvolvimento cognitivo, motor e social de crianças com TEA, muitas vezes de forma irreversível”, argumenta.

Para o Ministério Público, a recusa da Unimed afronta não apenas a legislação para o consumidor, mas o próprio princípio da função social do contrato.

“A operadora não pode invocar normas administrativas para negar cobertura a tratamentos necessários e prescritos, sob pena de violar direitos fundamentais e de transformar a saúde suplementar em instrumento de exclusão”, sustenta a promotora.

Além da indenização mínima de R$ 3 milhões e da multa diária, o MP requer que a condenação inclua o reembolso em dobro de todos os valores pagos por consumidores que arcaram, por conta própria, com a equoterapia.

O valor da indenização, segundo a promotora, deverá ser revertido ao Fundo Estadual de Defesa do Consumidor.

Luciana Rabelo finaliza a ação civil pública pedindo que o Judiciário “faça cessar de imediato uma prática reiterada que prejudica pessoas em situação de vulnerabilidade, especialmente crianças com autismo, que necessitam de terapias contínuas para garantir seu pleno desenvolvimento e dignidade”.

A Unimed ainda não foi intimada no processo. 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Prefeituras caem em "conto de fadas" de advogados e se afundam em dívidas
GOLPE JURÍDICO

/ 2 dias

Prefeituras caem em "conto de fadas" de advogados e se afundam em dívidas

2

Resultado da Loteria Federal extração 6010-0, sábado (18/10): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Loteria Federal extração 6010-0, sábado (18/10): veja o rateio

3

Resultado da Loteria Federal 6010-0 de hoje, sábado (18/10)
Loterias

/ 2 dias

Resultado da Loteria Federal 6010-0 de hoje, sábado (18/10)

4

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3516, sábado (18/10): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3516, sábado (18/10): veja o rateio

5

Quatro municípios de MS estão entre os 20 maiores do agro nacional
Agropecuária

/ 1 dia

Quatro municípios de MS estão entre os 20 maiores do agro nacional

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.
Juliane Penteado: Entenda mais sobre a aposentadoria do professor servidor público
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 10/10/2025

Juliane Penteado: Entenda mais sobre a aposentadoria do professor servidor público
Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo
Exclusivo para Assinantes

/ 07/10/2025

Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo
Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 03/10/2025

Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?