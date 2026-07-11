Enquadro em Campo Grande termina em achado de arsenal que tinha até arco tipo 'besta'

Questionado pelos agentes, o indivíduo teria confessado "de forma espontânea", segundo o Batalhão de Choque, que em sua casa haveria quantidade maior de substâncias entorpecentes - Reprodução/BPChoque

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Na popular Cidade Morena, uma diligência feita por equipes do Batalhão de Choque da Polícia Militar do Mato Grosso do Sul na madrugada deste sábado (11) terminou no achado de um verdadeiro arsenal na Capital, que continha até mesmo um arco conhecido também como balestra, ou "besta".

Conforme repassado pelo BPChoque, a ocorrência foi registrada por volta de 01h deste sábado (11), nas imediações da Rua Cachoeira do Campo com a Francisco Antônio de Souza, no bairro Caiobá, na região do Lagoa em Campo Grande.

Ainda segundo a corporação, a equipe foi informada de maneira anônima que um Voyage da cor cinza estaria sendo empregado na prática do tráfico de substâncias ilícitas. Como se não bastasse, foi apontado que seu condutor portava uma arma de fogo.

Um veículo com essas características foi localizado pelos agentes, que realizaram a abordagem policial e identificaram o condutor, sendo um masculino de 26 anos.

Esse enquadro, porém, revelaria um esquema ainda maior e terminaria inclusive no achado de um verdadeiro arsenal, que continha até mesmo uma arco tipo balestra, a popular "besta".

Entenda

Na busca pessoal e pelo veículo os agentes encontraram uma porção fracionada de uma substância inicialmente identificada como maconha e, além da substância análogo, localizaram ainda um revólver marca Rossi, calibre .357.

Municiado com sete munições, esse indivíduo ainda portava a quantia de R$1.470,00 em espécie, bem como um aparelho celular de modelo iPhone 13.

Questionado pelos agentes, o indivíduo teria confessado "de forma espontânea", segundo o Batalhão de Choque, que em sua casa, na rua Ilha de Marajó, haveria uma quantidade maior de substâncias entorpecentes e ainda outra arma de fogo.

No endereço foram localizados:

18 tabletes (17,8 kg) de substância análoga à pasta base de cocaína,

01 carabina Winchester, modelo 92, calibre .38.

01 simulacro de arma de fogo tipo revólver, marca Rossi;

01 arco composto com seis flechas;

R$ 390,00 em espécie;

01 balança de precisão;

01 rolo de plástico utilizado para o fracionamento de entorpecentes;

436 munições calibre .22; e

11 munições calibre 9 mm.

"Foi dada voz de prisão ao autor, que foi conduzido, juntamente com todo o material apreendido, à Delegacia de Polícia competente, onde foi apresentado à autoridade policial para a adoção das medidas legais cabíveis", concluiu o Batalhão em nota.

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