Entidades do agro "boicotam" e não comparecem à visita de Lula na Capital

Entre as principais entidades que coordenam o setor do "agro" em Mato Grosso do Sul, a Associação dos Criadores e Federação da Agricultura e Pecuária do Estado (Acrissul e Famasul) não mandaram seus respectivos presidentes ou representantes para a visita do atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva que amplia exportações de carne sul-mato-grossense.

A Acrissul tem como presidente Guilherme de Barros Costa Marques Bumlai, enquanto a Famasul é presidida por Marcelo Bertoni, sendo que nenhum estava presente no evento.

Isolando ainda mais as duas figuras, nomes até de outros setores indiretos, como da Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul (Fiems), marcou presença na pessoa do vice-presidente, Luiz Gonzaga Crosara Júnior.

Além dele, outros nomes e entidades marcaram presença, como o caso do presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), Ricardo Sandim, ou Marcelo Zanatta, presidente da Âmbar, a empresa de energia elétrica da J&F Investimentos.

Também os três "Batista" (Weslei, José e Joesley)da J&F marcaram presença no evento do figorífico, assim como presidente do grupo, Agnaldo Filho.

Parte do grupo, a JBS também lotou o evento com representantes, entre eles o CEO da empresa, Gilberto Tomazoni, e o presidente de novos negócios, Nelson Daltanali.

João Campos e Renato Costa, presidentes da Seara e Friboi, respctivamente, também compareceram, além do próprio ministro da agricultura e pecuária, Carlos Fávaro.

Visita de Lula

Após cerca de uma década, Lula veio à Capital para uma agenda do "agro", anunciando a ampliação das exportações de carne do Brasil para a China, em evento na unidade da JBS na saída para Sidrolândia.

Antes de discursar e embarcar carne simbolicamente para a China, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) visitou as instalações do frigorífico da JBS em Campo Grande, sendo conduzido pelos irmãos Wesley e Joesley Batista, donos do Grupo J&F, controladores do frigorífico.

**Colaborou Glaucea Vaccari e Naiara Camargo)

