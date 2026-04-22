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MATO GROSSO DO SUL

Às vésperas do freio a supersalários, promotor pede aposentadoria em MS

Com quase 40 anos anos de carreira, o promotor se aposenta com proventos integrais; cenário de incerteza sobre penduricalhos tem acelerado saídas no Judiciário e MP

Alicia Miyashiro

Alicia Miyashiro

22/04/2026 - 13h00
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Às vésperas de possíveis mudanças no pagamento de verbas que elevam salários no serviço público, o promotor de Justiça Celso Antônio Botelho de Carvalho solicitou aposentadoria voluntária em Mato Grosso do Sul. A concessão foi oficializada por meio de portaria publicada no Diário Oficial do Ministério Público de Mato Grosso do Sul nesta terça-feira (22).

De acordo com o documento, assinado pelo procurador-geral de Justiça, Romão Avila Milhan Junior, o promotor deixa o cargo com proventos integrais a partir de 20 de abril de 2026. Celso Antônio Botelho de Carvalho atuava como titular das 68ª e 69ª Promotorias de Justiça, com atribuições na Vara Criminal Especial e em procedimentos da Coordenadoria de Investigações Preliminares (CIP).

A aposentadoria ocorre em um momento de expectativa dentro do sistema de Justiça. Decisões recentes do Supremo Tribunal Federal (STF) vêm determinando a suspensão de pagamentos de verbas indenizatórias sem respaldo em lei federal, os chamados “penduricalhos”, que, na prática, elevam os salários de magistrados e membros do Ministério Público muito acima do teto constitucional.

Levantamento recente mostra que, enquanto integrantes da ativa chegam a receber valores próximos de R$ 200 mil mensais com acréscimos, aposentados tendem a ter rendimentos líquidos significativamente menores, muitas vezes abaixo de R$ 30 mil após descontos legais e limitações impostas pelo teto.

Esse cenário já vinha sendo apontado como um fator de pressão para uma possível onda de aposentadorias. Dados da transparência indicam que ao menos 43 membros do Ministério Público estadual já tinham condições de se aposentar, mas permaneciam na ativa, em parte, devido aos benefícios adicionais, como o abono de permanência e outras vantagens.

A eventual restrição dessas verbas, que está em análise no STF, pode alterar esse equilíbrio. Especialistas apontam que, caso as regras sejam efetivamente endurecidas, a tendência é de redução significativa nos rendimentos de quem permanece na ativa, diminuindo a diferença em relação aos aposentados.

Vale lembrar que o promotor tem atualmente pouco mais de 64 anos e ainda poderia permanecer na ativa por até cinco anos, considerando as regras vigentes para aposentadoria compulsória no serviço público. 

Carreira e despedida

De acordo com a prefeitura de Três Lagoas, Celso de Carvalho é promotor de Justiça natural de Monte Alto – SP. No dia 10 de outubro de 1990 foi promovido para a 3ª Promotoria de Justiça da Comarca de Três Lagoas, onde exerceu as funções na Vara Tribunal do Júri, Execuções Penais e Promotoria de Justiça da Infância e da Adolescência e, por um determinado período também exerceu funções nas Promotorias de Justiça de Proteção ao Consumidor e Promotoria de Justiça de Proteção ao Patrimônio Público e Social e das Fundações, Juizado Especial e Promotoria de Justiça Eleitoral.

No dia 30 de agosto de 2004 foi promovido para a 18ª Promotoria de Justiça da Comarca de Campo Grande, para exercer sua função na 2ª Vara Tribunal do Júri. 

Com mais de três décadas de atuação, Celso Antônio Botelho de Carvalho já havia manifestado, anos atrás, a intenção de encerrar a carreira. Em 2017, durante comemoração pelos 30 anos de serviços prestados, declarou que pretendia trabalhar por mais três anos antes de se aposentar.

“Ser promotor de Justiça foi o meu maior sonho realizado na vida. Se tivesse outras vidas, em todas elas lutaria para ser promotor”, afirmou à época, ao destacar o vínculo com a profissão.

Apesar do plano inicial, a aposentadoria foi oficializada apenas agora, cerca de seis anos após o prazo inicialmente projetado.

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Porto Murtinho

Avião é flagrado realizando manobra perigosa próximo a Rota Bioceânica

De acordo com a legislação, sobrevoar sob pontes ou realizar manobras próximo à estrutura é proibido

22/04/2026 12h30

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Avião de pequeno porte é visto sobrevoando sob a ponte da Rota Bioceânica

Avião de pequeno porte é visto sobrevoando sob a ponte da Rota Bioceânica Montagem

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Nos últimos dias uma aeronave foi flagrada sobrevoando sob a ponte da Rota Bioceânica, que liga as cidades de Porto Murtinho, no Brasil, e a cidade de Carmelo Peralta, no Paraguai. A gravação chama a atenção por conta da imprudência do condutor, que poderia ter causado um acidente na obra internacional. 

Nas gravações, é possível observar que a aeronave sobrevoava nas redondezas da ponte, inicialmente passando por cima e próximo às laterais. 

Posteriormente em outra gravação, essa realizada do exterior do avião, mostra o momento exato em que sobrevoa sob a Rota Bioceânica, colocando em risco além de suas vidas, a estrutura da obra e a vida dos trabalhadores que estavam no local. 

As autoridades já estão investigando o caso, para tentar descobrir quando aconteceu o voo e a identidade do piloto, que poderá ser penalizado. 

A legislação brasileira ainda prevê que em casos como este o piloto em questão pode responder por atuação temerária e em caso de condenação, a pena pode chegar a 5 anos de prisão. 

EXPLICAÇÕES 

Graças às filmagens realizadas por passageiros que estavam no interior da aeronave, foi possível identificar o modelo do avião, que é um BEECH AIRCRAFT V35B. 

E o prefeito da cidade de Porto Murtinho, Nelson Cintra, tem uma aeronave com o mesmo modelo registrada em seu nome e terá que dar esclarecimentos sobre quem estava a bordo do avião realizando as manobras perigosas, próximo à ponte. 
 

HISTÓRICO

Pontes de embarque serão ativadas à tarde no Aeroporto de Campo Grande

Primeiro desembarque no finger ocorrerá às 16h35min, vindo de Congonhas (SP) e primeiro embarque será às 17h15min, com destino a Brasília (DF)

22/04/2026 12h00

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Não houve embarque/desembarque pelos fingers na manhã desta quarta-feira (22); equipamentos começarão a operar à tarde

Não houve embarque/desembarque pelos fingers na manhã desta quarta-feira (22); equipamentos começarão a operar à tarde MARCELO VICTOR

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22 de abril de 2026: um dia histórico no Aeroporto Internacional de Campo Grande (CGR).

Pontes de embarque, conhecidas como “fingers”, serão ativadas na tarde desta quarta-feira (22), pela primeira vez na história, na capital de Mato Grosso do Sul.

Campo Grande era a única capital do Brasil que não tinha pontes de embarque em seu aeroporto. Mas, a partir desta quarta-feira (22), a página virou: passageiros não precisarão mais embarcar e desembarcar na chuva ou no sol.

De acordo com a Aena, o primeiro voo que vai desembarcar nos fingers é o da Latam (3176), vindo de Congonhas (SP), com pouso previsto às 16h35min.

Já o primeiro voo que vai embarcar no equipamento é o da Latam (3807), com destino a Brasília e decolagem prevista às 17h15min.

A partir de então, a expectativa é que a maioria dos voos (70%) ocorra através das pontes de embarque.

O Correio do Estado esteve na manhã desta quarta-feira (22), no Aeroporto de Campo Grande, e verificou que três voos (Azul 4282, Gol 1476 e Latam 3716) não foram desembarcados pelos fingers e o passageiro teve que caminhar a pé no pátio do aeroporto.

NOVO AEROPORTO

O Aeroporto Internacional de Campo Grande (CGR) está sendo reformado, de maio de 2025 a junho de 2026, período de um ano, ao valor de R$ 300 milhões.

O aeroporto recebeu um pacote de modernização, com diversas obras, melhorias e investimentos, como:

  • Construção de segundo andar/piso
  • Instalação de ponte de embarque/finger (túnel que liga a aeronave ao aeroporto)
  • Nova sala de embarque com 7 portões e 1.830 m²
  • Modernização e reforma do estacionamento
  • Melhorias no check-in - Checkin com 20 posições
  • Melhorias no despacho de bagagem
  • Reforma da área de embarque
  • Melhorias do canal de inspeção
  • Melhorias em processos aeroportuários
  • Implantação de tecnologias: despacho automático de bagagem (bagdrop), sistemas de equipamentos de segurança, inspeção de bagagem de mão/bagagem despachada
  • Revitalização da pista de pouso e decolagem (pavimentação)
  • Melhoria do estacionamento de aeronaves
  • Proporcionar aconchego, segurança e comodidade para o passageiro em áreas de embarque
  • Ampliação de voos diretos
  • Aumento da expectativa de passageiros - de 1,5 milhão para 2,6 milhões
  • Instalação de novas lojas no embarque
Não houve embarque/desembarque pelos fingers na manhã desta quarta-feira (22); equipamentos começarão a operar à tardeFingers estão prontos para embarcar e desembarcar passageiros no Aeroporto de CGR. Foto: Gerson Oliveira

O consórcio responsável pela obra é formado pela Construcap e Copasa, cujos trabalhadores vieram de outros estados brasileiros.

O Aeroporto de CGR está localizado na avenida Duque de Caxias e atualmente é administrado pela empresa espanhola Aena.

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