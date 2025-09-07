Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

CAPITAL

Entre civis, militares e sem prefeita, 7 de setembro atrai quase 15 mil em Campo Grande

Ausência de Adriane foi notada entre os presentes, já que da multidão era possível ouvir cantos de "Prefeita cadê você, eu vim aqui só pra te ver"

07/09/2025 - 10h15
Continue lendo...

Data que marca a declaração de independência do Brasil, o 07 de setembro em Campo Grande não teve a presença da prefeita da Capital, porém, entre civis e militares, reuniu aproximadamente 15 mil pessoas para acompanhar o tradicional desfile. 

Diferente do desfile de 2024, que Adriane esteve presente apesar do calor intenso, como bem acompanhou o Correio do Estado, a prefeita de Campo Grande não viu a tradicional pira ser acessa neste ano.

Vale destacar que a ausência de Adriane foi notada entre os presentes, já que da multidão era possível ouvir cantos de "Prefeita cadê você, eu vim aqui só pra te ver" e “não existe liberdade com direito violado”

Entre as autoridades compareceram: 

  • Eduardo Riedel
  • Mônica Riedel 
  • Alcides Valeriano de Faria Júnior (general do Exército)
  • Nelsinho Trad
  • Antônio Carlos Videira
  • Rodrigues Pérez 
  • Eduardo Rocha 
  • Flavio César 
  • Frederico Felini 
  • Ana Carolina Ali Garcia 
  • Hélio Daher 
  • Patrícia Elias Cozzolino
  • Marcelo Miranda 
  • Walter Carneiro Júnior 
  • Ana Carolina Nardes 
  • Renato dos Anjos Garnes 
  • Lupercio Lucio
  • Frederico Reis Pouso Salas 
  • Hugo Djan Leite

Já a população presente na Cidade Morena fez questão de prestigiar o desfile de 07 de setembro na Capital, como no caso de Susy Martins, que apesar de não ser de Campo Grande aproveitou a data para levar as filhas no evento que acontece na região central. 

"Eu vim assistir para trazer elas, acompanharem, já que um tem nove e a outra 12 anos... se torna uma espécie de tradição também, elas gostam", diz.

07 de setembro

Com a expectativa de reunir 15 mil pessoas neste domingo,  o desfile de 07 de setembro em Campo Grande foi aberto pela Associação cidadania e e educação profissional Cidade dos Meninos, seguida por: Filhos de Jó; Demolay; Banda E.E Neide Sueli Costa Vieira; Escola Estadual 26 de agosto; Escola Cívico Militar Marçal de Souza; Escola Cívico Militar Prof. Alberto Dias, entre outros. 

Esse desfile de 2025 reúne ainda: 

  • 1000 alunos do colégio militar
  • 39 viaturas do exército brasileiro 
  • 1.100 militares do exército 
  • 247 militares da PM
  • 40 viaturas da PM
  • 200 alunos da escola cívico militar

Cidades

Canonização de Acutis atrai os olhos do mundo para Campo Grande, diz padre

Expectativa é de que evento na Capital reúna ao menos 3 mil fieis neste domingo

07/09/2025 09h45

Padre Marcelo Tenório

Padre Marcelo Tenório Foto:Gerson Oliveira / Correio do Estado

Continue Lendo...

“A canonização de Carlo Acutis atrai os olhos do mundo para Campo Grande. Estamos no cenário nacional e os olhos do mundo estão em Roma e aqui. Estamos muito esperançosos de que as pessoas venham visitar a relíquia ao longo do dia em torno de orações.” A afirmação é do padre Marcelo Tenório, da Paróquia São Sebastião, local onde ocorreu o milagre atribuído ao beato, canonizado pela católica nerste domingo (7). 

Desde 2011, quando conheceu a história de Carlo e se encontrou com sua mãe, Antônia Salzano, o padre tem trabalhado para divulgar o legado do jovem italiano. “Toda a divulgação atinge Campo Grande, o Brasil inteiro. Estamos na felicidade do dever cumprido. Hoje o Carlo é um grande ícone para o mundo inteiro, não há dúvida disso”, afirmou.

Tenório destacou ainda o impacto da figura de Acutis entre os jovens: “O Carlo atrai sobretudo os jovens, pessoas de todas as idades, mas é possível ver muitos jovens aqui. Temos certeza de que os jovens irão corresponder com a presença de Acutis, de algum modo em suas vidas.”

A devoção ao jovem beato tem mobilizado fiéis de todas as idades, mas é entre os jovens que sua história mais encontra eco. Hiuri Rodrigues, de 29 anos, enfatiza a importância da canonização como um marco geracional. “Menino de fé, jovem que revolucionou tudo. Exemplo de fé, exemplo aos jovens de que é possível viver da fé hoje. Tínhamos muitos jovens na igreja, mas teremos cada vez mais”, destacou.

Para Abadia Barbosa, de 70 anos, a canonização terá um papel transformador. “Vai trazer mais os jovens para a igreja, muitos jovens, estudante por aqui. Sempre li, assisti, achei maravilhoso.”

Já a jovem campo-grandense Maria Vitória Araújo, de 17 anos, conta que teve sua vida transformada pela fé em Acutis. “Eu me converti por conta do Carlo Acutis. Minha família foi sempre católica, eu era evangélica por volta de 2022. A vida de um jovem como eu, tendo uma grande proximidade com Deus, me surpreendeu já que a maneira como eu estava vivendo não estava coerente com aquilo que eu acredito hoje.”

Padre Marcelo Tenório

Foto: Paulo Ribas / Correio do Estado 

Carlo Acutis foi canonizado pelo Papa Leão XIV neste domingo, tornando-se o primeiro santo que nasceu na era dos millennials (entre 1981 e 1996), e tudo começou em Campo Grande, antes mesmo do primeiro milagre a ele atribuído. A adoração ao “santo da internet” teve início em 2011, quando o padre Marcelo Tenório conheceu sua história, pouco conhecida até mesmo na Itália.

O milagre

O jovem italiano foi responsável por curar Matheus Lins Vianna, que na época tinha apenas 3 anos de idade e havia sido diagnosticado com uma doença rara no pâncreas. Em 2013, Matheus, muito debilitado, foi levado à Paróquia São Sebastião pelo avô Elias Verão Luiz Vianna.

“Vomitava muito, tratava-se como suposta intolerância à lactose, era desnutrido e, após ultrassom, foi diagnosticado o pâncreas anular, que dificultava sua digestão, provocando vômitos diários”, relatou Solange Lins Vianna, avó do menino.

Na missa do dia 12 de outubro, em celebração à Nossa Senhora Aparecida, uma relíquia de Carlo Acutis foi exposta por padre Marcelo. O menino tocou a relíquia e fez um pedido: parar de vomitar.

A partir daquele momento, o milagre aconteceu. Matheus chegou em casa e pediu comida. Comeu arroz com caldo de feijão e banana de sobremesa. Não vomitou.

Após novo ultrassom, constatou-se a cura da condição. Desde então, nunca mais apresentou sintomas da doença.

“Se não há mais anomalias no pâncreas nem Matheus apresentou mais os vômitos constantes, não tenho motivos para me preocupar. A vida segue normal. Se adoece, procuro atendimento médico. Não temos nenhum temor dessa patologia voltar, mesmo porque já era uma anomalia antes do milagre ocorrer”, completou Solange.

Hoje com 15 anos, Matheus cursa a oitava série e foi diagnosticado com transtorno do espectro autista (TEA). Acompanhado pela avó e pelo irmão Angelo, após a morte da mãe e do avô em 2024, ele segue em acompanhamento terapêutico. “Para nós é uma grande satisfação vê-lo canonizado. É gratificante e justo que seja reconhecida a sua santidade. Torna-se exemplo a ser seguido por todos e também nos traz confiança de podermos contar com sua intercessão. Nossa família permanece eternamente grata”, disse Solange.

A história de Carlo

Carlo Acutis nasceu em Londres, em 3 de maio de 1991, mas foi criado em Milão. Desde cedo demonstrou intensa devoção à Virgem Maria. Apaixonado por computadores, Carlo usou sua habilidade para evangelizar. Criou um site que catalogava milagres e conteúdos católicos, o que lhe rendeu o título de “padroeiro da internet”.

Em 8 de outubro de 2006, Carlo foi diagnosticado com leucemia promielocítica aguda. Morreu apenas quatro dias depois, em 12 de outubro, data de Nossa Senhora Aparecida.

Em 10 de outubro de 2020, foi beatificado pelo papa Francisco, que o descreveu como alguém que “não se acomodou numa imobilidade confortável, mas colheu as necessidades do seu tempo, porque viu o rosto de Cristo nos mais frágeis.”

Além do milagre ocorrido em Campo Grande, Carlo também foi responsável pela cura de uma jovem costarriquenha em 2022. Segundo o Vatican News, a garota sofreu um grave acidente de bicicleta e foi curada após sua mãe rezar junto à tumba do beato, na Itália.

Com sua canonização confirmada, Carlo Acutis se torna símbolo de fé moderna e conexão espiritual entre juventude, tecnologia e santidade — com Campo Grande como marco inicial dessa devoção mundial.

Saiba*
Confira a programação acerca da canonização de Carlo Acutis em Campo Grande.
Padre Marcelo Tenório

"SAIIUU!!"

Apostador de Campo Grande (MS) acerta 15 números na lotofácil

Com prêmio estimado em R$ 220 milhões, "sortudo" teve que dividir o valor com outras 54 apostas vencedoras

07/09/2025 07h22

Jogador campo-grandense mirou em um bolão de 12 cotas, com 18 números apostados, que no final das contas saiu premiado no concurso 3480 da Lotofácil

Jogador campo-grandense mirou em um bolão de 12 cotas, com 18 números apostados, que no final das contas saiu premiado no concurso 3480 da Lotofácil Gerson Oliveira/Correio do Estado

Continue Lendo...

Na conhecida "Cidade Morena", Capital do Mato Grosso do Sul, um apostador saiu contemplado com 15 acertos no concurso 3480 da Lotofácil deste último sábado (06), sorteio que tinha o prêmio estimado em R$ 220 milhões, mas que o "sortudo" não conseguiu faturar sozinho. 

Com a extração feita no Espaço da Sorte, em São Paulo, a Lotofácil deste sábado (06) sorteou os seguintes números: 14 - 23 - 06 - 15 - 08 - 17 - 20 - 16 - 21 - 05 - 03 - 12 - 09 - 13 - 22

Em Campo Grande, a aposta que acertou 15 números no sorteio da Lotofácil de ontem (06) foi feita na Lotérica da Fortuna, que fica localizada na galeria do Sams Club, avenida Mato Grosso, número 1959.

Nesse local, o jogador campo-grandense mirou em um bolão de 12 cotas, com 18 números apostados, que no final das contas saiu premiado no concurso 3480  ontem (06).

Entretanto, outras 54 apostas tiveram a mesma sorte no concurso 3480 da Lotofácil de ontem, o que ainda assim rendeu a boa quantia de R$ 4.293.824,84 para cada. 

Próximo sorteio: 3481

Como a Lotofácil tem seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 08 de setembro a partir das 20 horas, pelo concurso 3481. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não. 

A estimativa para o sorteio de amanhã (08) é que a Lotofácil premie a aposta vencedora com R$ 1.800.000,00, sendo que para participar dos sorteios da Lotofácil é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 15 dente as 25 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

 

