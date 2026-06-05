Dois shoppings terão emissão de RG com agendamento neste fim de semana

Para solicitar a emissão da CIN, o cidadão deve apresentar CPF e certidão original atualizada conforme o estado civil - Divulgação

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Moradores de Campo Grande terão uma nova oportunidade para emitir a Carteira de Identidade Nacional (CIN), o novo modelo do RG, com necessidade de agendamento prévio neste fim de semana. O atendimento será realizado no sábado (06), no Posto de Identificação instalado no Shopping Norte Sul Plaza e no Shopping Pátio Central, conforme disponibilidade de vagas no sistema.

A Carteira de Identidade Nacional utiliza o CPF como número único de identificação em todo o país, substituindo o antigo modelo estadual do RG. A mudança busca aumentar a segurança dos dados e unificar o sistema identificação civil.

Para emitir a CIN, o cidadão deve agendar o atendimento pelo Portal de Serviços da Sejusp. Já no dia, o cidadão deverá levar CPF e certidão original atualizada conforme o estado civil. Solteiros precisam levar a certidão de nascimento, casados, a certidão de casamento e àqueles que forem divorciados e viúvos devem apresentar a certidão correspondente.

Vale lembrar que em casos de desistência, o horário deve ser cancelado no mesmo site, para que a vaga seja liberada a outra pessoa.

Na segunda-feira (1º), o sistema abriu vagas para emissão da CIN em julho, na Capital e no interior. Ainda há horários disponíveis para junho em postos do Estado.

Serviço

Quando: 06 de junho de 2026, sábado

Horário: das 10h às 17h Norte Sul Plaza / 8h às 14h Pátio Central Shopping

Custo: primeira via gratuita

Documentos necessários:

Solteiros: certidão de nascimento original e CPF

Casados: certidão de casamento original e CPF

Divorciados e viúvos: certidão de casamento original com averbação de divórcio ou de falecimento e CPF.

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