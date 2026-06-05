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CAMPO GRANDE

Dois shoppings terão emissão de RG com agendamento neste fim de semana

Primeira via da Carteira de Identidade Nacional é gratuita

Alicia Miyashiro

Alicia Miyashiro

05/06/2026 - 11h45
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Moradores de Campo Grande terão uma nova oportunidade para emitir a Carteira de Identidade Nacional (CIN), o novo modelo do RG, com necessidade de agendamento prévio neste fim de semana. O atendimento será realizado no sábado (06), no Posto de Identificação instalado no Shopping Norte Sul Plaza e no Shopping Pátio Central, conforme disponibilidade de vagas no sistema.

A Carteira de Identidade Nacional utiliza o CPF como número único de identificação em todo o país, substituindo o antigo modelo estadual do RG. A mudança busca aumentar a segurança dos dados e unificar o sistema identificação civil. 

Para emitir a CIN, o cidadão deve agendar o atendimento pelo Portal de Serviços da Sejusp. Já no dia, o cidadão deverá levar CPF e certidão original atualizada conforme o estado civil. Solteiros precisam levar a certidão de nascimento, casados, a certidão de casamento e àqueles que forem divorciados e viúvos devem apresentar a certidão correspondente. 

Vale lembrar que em casos de desistência, o horário deve ser cancelado no mesmo site, para que a vaga seja liberada a outra pessoa.

Na segunda-feira (1º), o sistema abriu vagas para emissão da CIN em julho, na Capital e no interior. Ainda há horários disponíveis para junho em postos do Estado. 

Serviço

Quando: 06 de junho de 2026, sábado 
Horário: das 10h às 17h Norte Sul Plaza / 8h às 14h Pátio Central Shopping
Custo: primeira via gratuita

Documentos necessários:

Solteiros: certidão de nascimento original e CPF
Casados: certidão de casamento original e CPF
Divorciados e viúvos: certidão de casamento original com averbação de divórcio ou de falecimento e CPF.

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Brasil x marrocos

Jogo do Brasil pode ter frio de 8°C em Mato Grosso do Sul

Segunda massa de ar polar do ano deve atingir o Estado na próxima semana

05/06/2026 12h00

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MARCELO VICTOR

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Estreia do Brasil na Copa do Mundo 2026 deve ser gelada em Mato Grosso do Sul.

O brasileiro deve assistir a partida entre Brasil x Marrocos, no sábado (13), debaixo das cobertas em casa ou bem agasalhado na rua.

A poucos dias da estação de inverno, a segunda massa de ar polar deve atingir o Estado na próxima semana.

Ao Correio do Estado, o meteorologista Natálio Abrahão afirmou que o fim de semana do jogo do Brasil e Dia dos Namorados deve ser marcado por clima gelado e nevoeiro pela manhã.

A meteorologia prevê que a temperatura mínima pode atingir 8°C no Sul do Estado, em municípios como Sete Quedas, Mundo Novo, Japorã, Eldorado, entre outros.

Já em cidades do norte, como Coxim e Sonora, a temperatura mínima sobe para 18°C. Em Campo Grande, fica em torno dos 14°C.

"Frio e nevoeiro. Atrás da frente fria da semana que vem, uma massa de ar polar deixará as temperaturas baixas”, explicou o meteorologista", explicou Abrahão.

Confira as temperaturas, nos principais municípios de Mato Grosso do Sul, no Jogo do Brasil:

MUNICÍPIO

TEMPERATURA NO SÁBADO, 13 DE JUNHO

Campo Grande

Mínima: 14°C / Máxima: 24°C

Sete Quedas

Mínima: 8°C / Máxima: 21°C

Bonito

Mínima: 12°C / Máxima: 25°C

Corumbá

Mínima: 17°C / Máxima: 26°C

Três Lagoas

Mínima: 13°C / Máxima: 24°C

Dourados

Mínima: 10°C / Máxima: 22°C

Ponta Porã

Mínima: 10°C / Máxima: 22°C

Sonora

Mínima: 18°C / Máxima: 28°C

Mundo Novo

Mínima: 10°C / Máxima: 20°C

Aquidauana

Mínima: 14°C / Máxima: 26°C

Fonte: Climatempo

RECOMENDAÇÕES

De acordo com o Inmet, o ser humano deve tomar cuidados indispensáveis durante o frio. Confira:

  • Se agasalhe
  • Beba água
  • Evite tomar banhos muito quentes, mas sim mornos
  • Continue usando protetor solar
  • Evite ambientes pouco ventilados
  • Hidrate a pele
  • Cuide da alimentação
  • Não se exponha ao tempo
  • Proteja extremidades como mãos, pés e cabeça, porque perdem calor rapidamente
  • Evite permanecer com roupas úmidas
  • Mantenha-se hidratado mesmo sem sentir muita sede
  • Prefira alimentos quentes e nutritivos
  • Use hidratante corporal e protetor labial

DUPLO HOMICÍDIO

Briga de vizinhos termina com dois mortos em Campo Grande

Autor do crime matou as duas pessoas após elas tentarem agredir sua esposa, que estava a caminho do trabalho

05/06/2026 10h45

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A perícia identificou três perfurações nas costas de Thierre e duas na região do tórax de Ademar

A perícia identificou três perfurações nas costas de Thierre e duas na região do tórax de Ademar Divulgação: Polícia Civil

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Uma briga de vizinhos, no bairro Taquarussu, em Campo Grande, terminou com dois mortos na manhã desta sexta-feira (5). O caso foi atendido pelo Grupo de Operações e Investigações (GOI) da Polícia Civil. 

De acordo com o relato da esposa de Deivison, autor dos disparos que mataram as duas pessoas, as vítimas passaram a noite toda ingerindo bebidas alcoólicas e drogas, o que era prática habitual do casal. Além disso, ela já havia registrado Boletim de Ocorrência pelo delito de ameaça, no dia 26 de março, em desfavor de ambos.

Por volta das 05h30 desta sexta-feira, a mulher relata que ao sair de casa para ir trabalhar, foi abordada pelas vítimas de forma agressiva, onde uma delas tentou agredi-la com um pedaço de madeira e a outra disse que ia pegar uma faca para matá-la.

Deivison interveio, porém, uma das pessoas, identificada no boletim apenas como Thierre, tentou agredi-lo com um pedaço de madeira. Nesse momento, a esposa do autor escutou disparos de arma de fogo e se escondeu dentro de sua residência.

Durante os questionamentos da Polícia, o autor do crime acrescentou que a outra vítima, identificada como Ademar, apareceu com uma faca nas mãos, e neste momento ele efetuou alguns disparos em direção a esta pessoa também. 

A esposa esclareceu, ainda, que após cessarem os disparos, Deivison retornou para casa, deixou a arma de fogo e saiu do local com a motocicleta dela.

Ainda de acordo com o relato da mulher, o rapaz saiu do local do crime somente para evitar que fosse agredido por populares e vizinhos, e que estaria na residência de sua mãe.

Diante da situação a equipe policial deslocou até a residência e encontrou Deivison, o qual se apresentou e esclareceu os fatos. 

A perícia identificou três perfurações nas costas de Thierre e duas na região do tórax de Ademar. As vítimas tinham 38 e 33 anos.

O casal foi encaminhado e apresentado a autoridade policial na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário da Cepol. 

A equipe de perícia, apreendeu na residência do autor, um revólver e nove munições intactas. E na residência de uma das vítimas quatro cápsulas e três projéteis.

O caso foi registrado como homicídio simples, ameaça e posse irregular de arma de fogo.

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