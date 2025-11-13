Enxurrada destrói ciclovia um mês antes de ser inaugurada

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Forte enxurrada destruiu, na noite desta quarta-feira (12), a nova ciclovia da avenida Mato Grosso , no Centro, em Campo Grande.

A ciclovia, que já estava quase pronta, seria inaugurada em 30 de dezembro de 2025. Mas, ficou totalmente esburacada após o temporal que atingiu a Capital. Será preciso reconstruí-la para a inauguração. A construtora responsável é a PLAENGE.

O Correio do Estado entrou em contato com a Prefeitura Municipal de Campo Grande (PMCG) para saber se a entrega será adiada e se haverá reconstrução da ciclovia, mas, até o fechamento desta reportagem, não foi respondido. O espaço segue aberto para resposta.

Será 1,33 quilômetro de pista da avenida Ceará até a avenida Professor Luís Alexandre de Oliveira, que vai interligar à ciclovia da Nelly Martins, no Chácara Cachoeira.

Com isso, Campo Grande chega a 129 quilômetros de malha cicloviária (ciclovia, ciclofaixa e calçada compartilhada), em 79 bairros distribuídos nas sete regiões.

Em linha reta, a distância representa uma pedalada entre Campo Grande e Camisão, ambas a 129 quilômetros uma da outra.

TEMPORAL

Forte tempestade atingiu todas as regiões de Campo Grande nesta quarta (12) e quinta-feira (13). De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), 94,4 milímetros foram registrados na Capital.

Chuvas, raios, relâmpagos, trovoadas, ventos, céu nublado, tempo instável e clima úmido marcaram as últimas 15 horas em Mato Grosso do Sul.

A chuva forte causou diversos estragos pela cidade, como:

Inundou ruas e avenidas

Lama, terra, pedra e galhos espalhados pelas ruas e avenidas

Abriu vários buracos em diversos bairros

Derrubou várias árvores em diversos bairros

em diversos bairros Pane em semáforos e, consequentemente, caos no trânsito

Queda de energia em casas e escolas

Suspensão de aula em escolas

Queda de postes de luz

CICLOVIA

Veja quais são as ruas e avenidas que têm ciclovias/ciclofaixas/calçadas compartilhadas:

Afonso Pena

Duque de Caxias

Lúdio Martins Coelho

Nasri Siufi

Fábio Zahran

Costa e Silva

Cônsul Assaf Trad

Avenida Noroeste - Orla Morena

Nelly Martins (Via Park)

Rua Petrópolis

Cafezais

José Barbosa Rodrigues

Dom Antônio Barbosa

Gury Marques

Avenida do Poeta (Parque dos Poderes)

Prefeito Heráclito Diniz de Figueiredo

BR 262 – indo para o Indubrasil

Amaro Castro Lima

Rádio Maia

Rua da Divisão

Rua Graça Aranha

Avenida Rita Vieira

Rua Vitor Meireles

Ernesto Geisel (em frente ao Shopping Norte Sul Plaza)

Wilson Paes de Barros

Avenida Mato Grosso