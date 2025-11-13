Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

TEMPORAL

Enxurrada destrói ciclovia um mês antes de ser inaugurada

Pista, que já estava quase pronta, seria inaugurada em 30 de dezembro, mas, ficou totalmente esburacada após o temporal que atingiu a Capital

Naiara Camargo

Naiara Camargo

13/11/2025 - 13h52
Forte enxurrada destruiu, na noite desta quarta-feira (12), a nova ciclovia da avenida Mato Grosso, no Centro, em Campo Grande.

A ciclovia, que já estava quase pronta, seria inaugurada em 30 de dezembro de 2025. Mas, ficou totalmente esburacada após o temporal que atingiu a Capital. Será preciso reconstruí-la para a inauguração. A construtora responsável é a PLAENGE.

O Correio do Estado entrou em contato com a Prefeitura Municipal de Campo Grande (PMCG) para saber se a entrega será adiada e se haverá reconstrução da ciclovia, mas, até o fechamento desta reportagem, não foi respondido. O espaço segue aberto para resposta.

Será 1,33 quilômetro de pista da avenida Ceará até a avenida Professor Luís Alexandre de Oliveira, que vai interligar à ciclovia da Nelly Martins, no Chácara Cachoeira.

Com isso, Campo Grande chega a 129 quilômetros de malha cicloviária (ciclovia, ciclofaixa e calçada compartilhada), em 79 bairros distribuídos nas sete regiões.

Em linha reta, a distância representa uma pedalada entre Campo Grande e Camisão, ambas a 129 quilômetros uma da outra.

TEMPORAL

Forte tempestade atingiu todas as regiões de Campo Grande nesta quarta (12) e quinta-feira (13). De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), 94,4 milímetros foram registrados na Capital.

Chuvas, raios, relâmpagos, trovoadas, ventos, céu nublado, tempo instável e clima úmido marcaram as últimas 15 horas em Mato Grosso do Sul.

A chuva forte causou diversos estragos pela cidade, como:

  • Inundou ruas e avenidas
  • Lama, terra, pedra e galhos espalhados pelas ruas e avenidas
  • Abriu vários buracos em diversos bairros 
  • Derrubou várias árvores em diversos bairros 
  • Pane em semáforos e, consequentemente, caos no trânsito
  • Queda de energia em casas e escolas
  • Suspensão de aula em escolas
  • Queda de postes de luz

 CICLOVIA

Campo Grande tem 129 quilômetros de malha cicloviária (ciclovia, ciclofaixa e calçada compartilhada) em 79 bairros distribuídos nas sete regiões.

Veja quais são as ruas e avenidas que têm ciclovias/ciclofaixas/calçadas compartilhadas:

  • Afonso Pena
  • Duque de Caxias
  • Lúdio Martins Coelho
  • Nasri Siufi
  • Fábio Zahran
  • Costa e Silva
  • Cônsul Assaf Trad
  • Avenida Noroeste - Orla Morena
  • Nelly Martins (Via Park)
  • Rua Petrópolis
  • Cafezais
  • José Barbosa Rodrigues
  • Dom Antônio Barbosa
  • Gury Marques
  • Avenida do Poeta (Parque dos Poderes)
  • Prefeito Heráclito Diniz de Figueiredo
  • BR 262 – indo para o Indubrasil
  • Amaro Castro Lima
  • Rádio Maia
  • Rua da Divisão
  • Rua Graça Aranha
  • Avenida Rita Vieira
  • Rua Vitor Meireles
  • Ernesto Geisel (em frente ao Shopping Norte Sul Plaza)
  • Wilson Paes de Barros
  • Avenida Mato Grosso

Algumas ciclovias deixam a desejar e precisam de reparos em alguns pontos. Os principais problemas são falta de iluminação, falta de sinalização, falta de pintura, desnivelamento de asfalto, buracos e matagal.

TEMPORAL

Chuva de 41 milímetros causa mais estragos e derruba temperatura em 6°C

Após noite de temporal, chuva voltou à tarde e transbordou córregos e deixou motoristas ilhados

13/11/2025 16h25

Córrego Segredo transbordou na tarde desta quinta-feira (13)

Córrego Segredo transbordou na tarde desta quinta-feira (13) GERSON OLIVEIRA

Após temporais registrados na noite de quarta-feira (12), a chuva retornou na tarde desta quinta-feira (13) e causou mais estragos em Campo Grande.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), 41,2 milímetros foram registrados em um intervalo de duas horas, entre 13h e 15h, na Capital. A temperatura caiu 6,5°C, saindo de 27,9°C para 21,4°C.

A chuva vespertina alargou ruas, transformou avenidas em “rios”, transbordou córregos, deixou motoristas ilhados, derrubou árvores, causou pane em semáforos, abriu buracos em ciclovias e deixou moradores sem energia elétrica.

A avenida Rachid Neder, mais uma vez, se transformou em um rio de águas lamacentas. O Córrego Segredo transbordou e alagou a avenida Ernesto Geisel/Heráclito de Figueiredo. A rotatória da avenida Euler de Azevedo também foi tomada pela água. Vejas as fotos abaixo:

Córrego Segredo transbordou na tarde desta quinta-feira (13)Alagamento na avenida Heráclito de Figueiredo. Foto: Gerson Oiveira
Córrego Segredo transbordou na tarde desta quinta-feira (13)Pessoas ilhadas na rotatória da Rachid Neder. Foto: Gerson Oliveira
Córrego Segredo transbordou na tarde desta quinta-feira (13)Alagamento do Córrego Segredo. Foto: Gerson Oliveira
Córrego Segredo transbordou na tarde desta quinta-feira (13)Alagamento do Córrego Segredo. Foto: Gerson Oliveira
Córrego Segredo transbordou na tarde desta quinta-feira (13)Alagamento da rotatória da Euler de Azevedo. Foto: Gerson Oliveira
Córrego Segredo transbordou na tarde desta quinta-feira (13)Enxurrada "levou" a ciclovia da Mato Grosso, que ainda nem foi inaugurada. Foto: Gerson Oliveira

TEMPORAL

Temporal atingiu Campo Grande na noite de quarta-feira (12) e tarde de quinta-feira (13). De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec-MS), 111,2 milímetros foram registrados nas últimas 24 horas, na Capital.

Chuvas, raios, relâmpagos, trovoadas, ventos, céu nublado, tempo instável, alta umidade relativa do ar e clima úmido caracterizam o tempo nesta quinta-feira (13).

A chuva forte causou diversos estragos pela cidade durante à noite, como:

Além da Capital, a chuva também chegou no interior. Veja o acumulado em cada município:

Córrego Segredo transbordou na tarde desta quinta-feira (13)

CUIDADOS

O tempo chuvoso requer cuidados aos sul-mato-grossenses. Confira:

  • Em caso de chuva: não enfrentar pontos de alagamento ou enxurradas; procurar rotas alternativas no trânsito e dirigir devagar;
  • Em caso de raio: evitar locais abertos; não ficar debaixo de árvores; não ficar próximo a cercas de metal; ficar calçado e desligar eletroeletrônicos da tomada;
  • Em caso de granizo: deve-se tomar cuidado no deslocamento após chuva de granizo, pois o chão fica escorregadio.
  • Em caso de vendaval: permaneça em local abrigado; evite se abrigar debaixo de árvores.
 

ALAGAMENTO

Mãe e filha ficam presas dentro do carro em meio a alagamento

Chuva alaga rotatória que liga a avenida Rachid Neder com a avenida Ernesto Geisel e deixa mãe e filha isoladas dentro de carro

13/11/2025 16h15

Enxurrada deixa mãe e filha presas no carro em meio a alagamento

Enxurrada deixa mãe e filha presas no carro em meio a alagamento Gerson Oliveira

Com chuva forte dentro de 2 horas, mãe e filha ficam isoladas em meio a enxurrada na rotatória da Avenida Rachid Neder com a Avenida Ernesto Geisel, durante a tarde desta quinta-feira (13). Alagamento se estende até a Avenida Euler de Azevedo.

Em vídeo enviado ao Correio do Estado gravado por um morador do condomínio próximo ao local, é possível ver o resgate das duas. Primeiro, um homem não identificado aparece na gravação já segurando a menina e a leva até o trator em que um outro homem está esperando para ajudar.

O primeiro homem então retorna para buscar a mulher que ainda está presa e a ajuda a sair do carro. O resgate aconteceu entre às 15h e 15h20min, na rotatória que liga as duas avenidas, na Região Central de Campo Grande.

 

De acordo com informações, o carro ficou parado em meio a enxurrada cerca de 10 minutos enquanto aguardava o resgate. Ainda segundo o morador que observou a situação, o carro chegou a ser arrastado um pouco com a força da correnteza que se formou.

Os homens que conduziam o trator levaram o carro. O veículo do resgate não foi identificado como do Corpo de Bombeiros ou da Polícia.

Chuva em Campo Grande

Com previsões que não garantiam chuva em Campo Grande, tarde iniciou e registrou 41,6 milímetros das 13h às 16h, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Não só no período vespertino, chuva acompanha a capital sul-mato-grossense desde a noite da última quarta-feira (12).

Na capital, o início da chuva foi por votla das 21h40 de ontem e durou até a 1h desta quinta-feira. Ainda pela manhã, das 6h às 07h foram registrados pelo Inmet 5,4 milímetros.

Segundo o Climatempo, durante as próximas horas ainda podem cair cerca de 12,66 milímetros se estendendo até a madrugada.

