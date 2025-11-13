Enxurrada destrói ciclovia um mês antes de ser inaugurada

Forte enxurrada destruiu, na noite desta quarta-feira (12), a nova ciclovia da avenida Mato Grosso, no Centro, em Campo Grande.
A ciclovia, que já estava quase pronta, seria inaugurada em 30 de dezembro de 2025. Mas, ficou totalmente esburacada após o temporal que atingiu a Capital. Será preciso reconstruí-la para a inauguração. A construtora responsável é a PLAENGE.
O Correio do Estado entrou em contato com a Prefeitura Municipal de Campo Grande (PMCG) para saber se a entrega será adiada e se haverá reconstrução da ciclovia, mas, até o fechamento desta reportagem, não foi respondido. O espaço segue aberto para resposta.
Será 1,33 quilômetro de pista da avenida Ceará até a avenida Professor Luís Alexandre de Oliveira, que vai interligar à ciclovia da Nelly Martins, no Chácara Cachoeira.
Com isso, Campo Grande chega a 129 quilômetros de malha cicloviária (ciclovia, ciclofaixa e calçada compartilhada), em 79 bairros distribuídos nas sete regiões.
Em linha reta, a distância representa uma pedalada entre Campo Grande e Camisão, ambas a 129 quilômetros uma da outra.
TEMPORAL
Forte tempestade atingiu todas as regiões de Campo Grande nesta quarta (12) e quinta-feira (13). De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), 94,4 milímetros foram registrados na Capital.
Chuvas, raios, relâmpagos, trovoadas, ventos, céu nublado, tempo instável e clima úmido marcaram as últimas 15 horas em Mato Grosso do Sul.
A chuva forte causou diversos estragos pela cidade, como:
- Inundou ruas e avenidas
- Lama, terra, pedra e galhos espalhados pelas ruas e avenidas
- Abriu vários buracos em diversos bairros
- Derrubou várias árvores em diversos bairros
- Pane em semáforos e, consequentemente, caos no trânsito
- Queda de energia em casas e escolas
- Suspensão de aula em escolas
- Queda de postes de luz
CICLOVIA
Veja quais são as ruas e avenidas que têm ciclovias/ciclofaixas/calçadas compartilhadas:
- Afonso Pena
- Duque de Caxias
- Lúdio Martins Coelho
- Nasri Siufi
- Fábio Zahran
- Costa e Silva
- Cônsul Assaf Trad
- Avenida Noroeste - Orla Morena
- Nelly Martins (Via Park)
- Rua Petrópolis
- Cafezais
- José Barbosa Rodrigues
- Dom Antônio Barbosa
- Gury Marques
- Avenida do Poeta (Parque dos Poderes)
- Prefeito Heráclito Diniz de Figueiredo
- BR 262 – indo para o Indubrasil
- Amaro Castro Lima
- Rádio Maia
- Rua da Divisão
- Rua Graça Aranha
- Avenida Rita Vieira
- Rua Vitor Meireles
- Ernesto Geisel (em frente ao Shopping Norte Sul Plaza)
- Wilson Paes de Barros
- Avenida Mato Grosso
Algumas ciclovias deixam a desejar e precisam de reparos em alguns pontos. Os principais problemas são falta de iluminação, falta de sinalização, falta de pintura, desnivelamento de asfalto, buracos e matagal.