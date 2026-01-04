Equipe de segurança de Maduro foi morta a sangue frio, diz ministro

EDUCAÇÃO

Inscrições começam no dia 19 de janeiro, mas candidatos já podem pesquisar vagas disponíveis em 4 instituições de MS

UFMS é a instituição com o maior número de vagas em MS Divulgação

Universidades públicas de Mato Grosso do Sul ofertarão 6.399 vagas pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), na primeira edição de 2026. Inscrições serão abertas no dia 19 de janeiro, com encerramento no dia 23 do mesmo mês.

No Estado, quatro instituições de Ensino Superior usarão a plataforma como critério de acesso, sendo o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), a Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) e Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

A maioria das vagas é para a UFMS, com 3.233 oportunidades em diversos cursos de graduação, seguida pela UEMS, com 1.284 vagas; IFMS, com 920 e UGFD, que tem 962 vagas pelo sistema.

Em todo o Brasil, segundo o governo federal, a edição é a maior da história do Sisu em quantidade de instituições participantes, com oferta de 274,8 mil vagas em 136 instituições públicas do País.

A consulta de vagas já está disponível no site do Sisu.

Veja cursos por instituição

IFMS

Agronomia

Análise e desenvolvimento de sistemas

Arquitetura e urbanismo

Automação industrial

Computação

Engenharia civil

Engenharia de controle e automação

Engenharia elétrica

Engenharia mecânica

Gestão do agronegócio

Jogos digitais

Processos metalúrgicos

Química

Redes de computadores

Sistemas para internet

UEMS

Administração

Administração pública

Agronomia

Ciência da computação

Ciências biológicas

Ciências contábeis

Ciências econômicas

Ciências sociais

Dança

Direito

Enfermagem

Engenharia ambiental e sanitária

Engenharia civil

Engenharia de alimentos

Engenharia física

Engenharia florestal

Física

Fonoaudiologia

Geografia

Gestão ambiental

História

Letras

Letras - português e espanhol

Letras - português e inglês

Matemática

Medicina

Pedagogia

Produção sucroalcooleira

Psicologia

Química

Química industrial

Química tecnológica e agroquímica

Sistemas de informação

Teatro

Terapia ocupacional

Turismo

Zootecnia

UFGD

Geografia

Letras

Administração

Agronomia

Artes cênicas

Biotecnologia

Ciências biológicas

Ciências contábeis

Ciências econômicas

Ciências sociais

Direito

Educação física

Engenharia agrícola

Engenharia civil

Engenharia de alimentos

Engenharia de aquicultura

Engenharia de computação

Engenharia de energia

Engenharia de produção

Engenharia mecânica

Escrita criativa

Física

Gestão ambiental

História

Matemática

Medicina

Nutrição

Pedagogia

Psicologia

Química

Relações internacionais

Sistemas de informação

Zootecnia

UFMS

Administração

Agronomia

Arquitetura e Urbanismo

Artes visuais

Audiovisual

Ciência da Computação

Ciência dos Dados

Ciências Biológicas

Ciências Contábeis

Ciências Econômicas

Ciências Sociais

Direito

Educação física

Enfermagem

Engenharia ambiental

Engenharia civil

Engenharia de alimentos

Engenharia de computação

Engenharia de produção

Engenharia de software

Engenharia elétrica

Engenharia física

Engenharia florestal

Engenharia química

Farmácia

Filosofia

Física

Fisioterapia

Geografia

Gestão comercial

Gestão de recursos humanos

Gestão de serviços jurídicos e notariais

História

Inteligência Artificial

Jornalismo

Letras - português

Letras - português e espanhol

Letras - português e inglês

Matemática

Medicina

Medicina Veterinária

Mídias sociais digitais

Nutrição

Odontologia

Pedagogia

Processos gerenciais

Psicologia

Química

Química Tecnológica

Relações Internacionais

Sistemas de Informação

Tecnologia da Informação

Turismo

Zootecnia

Como se inscrever

Para participar do Sisu, é preciso ter feito pelo menos uma das três últimas edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) - 2023, 2024 e 2025 - ter tirado nota acima de zero na prova de redação e não ter participado na condição de treineiro.

Inscrições poderão ser feitas entre os dias 19 e 23 de fevereiro.

O acesso ao sistema de inscrição do Sisu é realizado com Login Único do governo federal, mediante uma conta gov.br, mas as inscrições do Sisu devem ser feitas pela página do processo de seleção.

O candidato deve escolher até duas opções de curso, sendo possível alterar as opções até o fim do prazo de inscrição.

Caso o candidato tenha realizado mais de uma entre as três últimas edições do Enem, será considerada, para cada curso, aquela edição que mais favorece o candidato, com base na média ponderada das notas do Enem de cada edição.

Os candidatos com os melhores desempenhos são classificados de acordo com as opções de curso escolhidas, o número de vagas disponíveis, as modalidades de concorrência selecionadas e os pesos definidos para cada curso pela instituição.

Cada candidato pode se inscrever em todas as modalidades que correspondam ao seu perfil, devendo ficar atento à comprovação, junto à instituição, das informações da modalidade em que for selecionado, no momento da matrícula.

O resultado do Sisu está previsto para ser divulgado no dia 29 de janeiro.

Os estudantes que forem aprovados deverão fazer a matrícula nas instituições de ensino a partir do dia 2 de fevereiro.

Aqueles que não forem selecionados poderão ainda participar da lista de espera.

A consulta as vagas ficará disponível na página eletrônica do Sisu até o final do processo seletivo.

Na consulta é possível visualizar as vagas ofertadas por modalidade de concorrência, cursos e turnos, instituições e localização dos cursos.