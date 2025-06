Equipes já resgataram 204 corpos no local de acidente aéreo na Índia

Pós acidente

Amigos e familiares fizeram uma 'vakinha' para tentar ajudar a custear os tratamentos que o jovem precisa após o acidente

O Correio do Estado tem acompanhado de perto a história de Matheus Henrique da Silva Nascimento, jovem de 19 anos que sofreu um grave acidente de moto no dia 17 de maio em Campo Grande.

O jovem foi encaminhado para a Santa Casa de Campo Grande em estado gravíssimo e foi constatado o diagnóstico de traumatismo craniano severo, onde ficou 9 dias em coma.

Durante todo o tempo, amigos, familiares e conhecidos do menino se reuniram no estacionamento do hospital para cantar e orar pela sua recuperação. No dia mais cheio, mais de 150 pessoas estavam juntas intercedendo pelo rapaz.

Definido pela médica do garoto como um “milagre”, Matheus teve alta da Santa Casa na última sexta-feira (6) para continuar os tratamentos em casa.

Em conversa com o Correio do Estado, o pai de Matheus, Anderson da Silva Nascimento, relata que os desafios continuam após o despertar do menino. Devido à gravidade do acidente, o jovem não consegue andar sozinho e tem dificuldade na fala.

“Nós estamos correndo atrás de fisioterapia e fono, estamos tentando pelo SUS mas está complicado, não tem previsão de agendar. A médica mesmo, quando deu a alta, pediu pra gente iniciar o tratamento logo que, quanto antes, melhor”, conta Anderson.

Além das limitações motoras e de fala, Matheus também sofreu fratura no braço e precisa de tratamento oftalmológico devido ao estrabismo em um dos olhos, devido aos danos neurais.

De acordo com a última ressonância do garoto, ainda existe sangramento em áreas importantes do cérebro, causando dano nas conexões entre as células, que podem ter efeitos duradouros e permanentes. Além disso, foi constatado uma fratura grave na base do crânio, onde ficam regiões sensíveis e fundamentais para o funcionamento do corpo.

Próximos passos

Anderson conta que Matheus tem estado muito ansioso, sem dormir e muito agitado. Devido a uma queda recente, a família procurou a Santa Casa para retorno e novas consultas, porém, foram orientados que precisavam de um encaminhamento de uma unidade de pronto atendimento e que a Santa Casa estaria fechada por 12 horas devido à superlotação.

“Ele acorda, pelo menos, 20 vezes à noite e, por causa da ansiedade, ele come demais. Sempre comeu muito, mas agora, bem mais. Essa noite, a gente teve que conter ele”, conta.

O acidente afetou a família de várias formas, entre elas, a forma financeira. Anderson e Ione, a mãe do menino, dividem um carro para fazer uber.

Porém, o veículo foi acertado por outro carro que atravessou um sinal vermelho, trazendo mais prejuízo e a impossibilidade de trabalhar durante o período de acompanhamento do garoto.

“Os gastos foram desde a internação do Matheus, com fraldas, lenços, além da gasolina de ir e vir para o hospital sempre. Alguns amigos têm nos ajudado desde então” relatou.

Com a dificuldade de agendar consultas e retornos através da rede pública de saúde, a família tem procurado atendimento particular.

“Além da fisio e da fono, temos que ir atrás de oftalmologista pra ver o olho dele, e pelo SUS não tem previsão. Para ver o braço dele e o dedinho que quebrou, o retorno na UPA é só em setembro e ninguém quer mexer. Nós compramos os remédios para ele mas não estão mais surtindo efeito, então precisamos encaminhar para um Neurologista também, eu não tenho noção do valor, mas estou indo atrás disso também”, conta.

Como uma alternativa para tentar ajudar, amigos da família criaram uma ‘vakinha’ para arrecadar fundos para os tratamentos de Matheus. Atualmente, o valor está em R$8 mil e tem ajudado nos tratamentos iniciais. O objetivo é arrecadar R$50 mil para que o jovem consiga realizar os tratamentos e demais despesas.

“Toda ajuda é válida. Não é fácil, mas Deus está no controle de tudo. O importante é que a gente está correndo atrás e, aos poucos, as coisas vão normalizando”, disse Anderson.

Se você quiser contribuir, pode acessar a ‘vakinha’ aqui.

Relembre

Matheus sofreu uma acidente no dia 17 de maio, na avenida Tamandaré, quando tentou uma ultrapassagem pela contramão e bateu em um carro Volkswagen Brasília que fazia uma conversão irregular. Com a batida, Matheus foi arremessado e bateu a cabeça ao cair no chão.

Testemunhas contam que ele sangrava pela boca mas não tinha nenhum machucado externo e acionaram o Corpo de Bombeiros, que chegou pouco tempo depois. O jovem foi encaminhado para a Santa Casa de Campo Grande em estado gravíssimo e foi constatado o diagnóstico de traumatismo craniano severo.

Nem o jovem e nem o motorista da Brasília de 65 anos possuíam carteira de habilitação. Os dois veículos foram apreendidos. Durante a abordagem, foi feito o teste de bafômetro no motorista, que apontou 0,09mg/L de álcool, o que não configura crime, mas resultou em autuação administrativa.

Na terça-feira (20), segundo o pai do garoto, os médicos estavam prontos para decretar a morte cerebral do menino. Porém, Anderson conta que Matheus reagiu a dois dos três testes principais para constatar a atividade do cérebro. O pai conta que a médica que atendia o filho afirmou que “sem dúvidas, estamos testemunhando um milagre”.