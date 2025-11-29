Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Escola é condenada a pagar R$ 15 mil por "comportamento brusco" de professora contra criança

Desembargadora destacou que profissional adotou postura brusca e desproporcional ao lidar com o aluno, ocasionando desconforto e choro da criança

Alison Silva

Alison Silva

29/11/2025 - 13h12
A 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) manteve, por unanimidade, a condenação de uma escola particular da capital ao pagamento de R$ 15 mil de indenização por danos morais a um aluno, com menos de 4 anos de idade à época dos fatos, em razão de conduta de professora durante o atendimento escolar.

Conforme os autos, imagens de câmera de segurança registraram que a professora responsável pela turma adotou postura brusca e desproporcional ao lidar com o aluno, ocasionando desconforto e choro da criança. O material, somado aos depoimentos colhidos, levou o juízo de origem a reconhecer a ocorrência de falha da unidade escolar na prestação do serviço.

O colegiado analisou recurso apresentado pela instituição de ensino contra sentença da 2ª Vara Cível de Campo Grande, que havia fixado indenização ao menor, representado por sua mãe. A escola buscava a reforma integral da decisão ou, de forma subsidiária, a redução do valor, o que não aconteceu. 

No recurso, a escola alegou que a profissional apenas tentava conter o aluno durante uma crise comportamental. Alegou ainda ter adotado medidas imediatas ao ser comunicada do ocorrido e mencionou o arquivamento do inquérito policial instaurado sobre o caso.

Ao votar contra o pedido da escola, a juíza Elisabeth Rosa Baisch, ressaltou que a responsabilidade das instituições de ensino é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Destacou também que o arquivamento do procedimento criminal não impede o reconhecimento da responsabilidade civil, dada a independência entre as esferas.

“Cumpre lembrar que a escola, além de prestar serviço educacional, assume dever de vigilância e guarda em relação às crianças sob seus cuidados, devendo adotar medidas pedagógicas adequadas e proporcionais para lidar com eventuais dificuldades comportamentais. Diante desse contexto, restando caracterizado o ato ilícito e o nexo causal, mantém-se a condenação ao pagamento de indenização por dano moral”, destacou a desembargadora em seu voto.

A 4ª Câmara Cível entendeu que o valor fixado em primeiro grau, de R$ 15 mil, com correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora a partir da citação, está de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da situação e a necessidade de desestimular práticas semelhantes. A sentença cabe recurso. 

ecoTURISMO

Bonito beira 250 mil turistas em 2025

Número é 3,15% maior em relação ao mesmo período de 2024, quando o destino recebeu 239.501 visitantes

29/11/2025 12h30

Letreiro na Praça Central de Bonito (MS)

Letreiro na Praça Central de Bonito (MS) DIVULGAÇÃO/Governo de MS

Bonito beirou a marca de 250 mil turistas nos 10 primeiros meses de 2025. O destino alcançou esse número em outubro, a 2 meses do fim do ano.

Dados divulgados pelo Observatório do Turismo e Eventos de Bonito (OTEB) apontam que o município recebeu 247.049 turistas entre 1º de janeiro e 31 de outubro de 2025.

Confira o número detalhado de visitantes, por mês, em 2025:

MÊS - 2025 Nº DE TURISTAS
Janeiro 36.858
Fevereiro 17.017
Março 25.849
Abril 25.478
Maio 22.977
Junho 14.675
Julho 25.849
Agosto 24.413
Setembro 27.127
Outubro 26.806

 * Total: 247.049 (janeiro a outubro) – Fonte: OTEB

O número é 3,15% maior em relação ao mesmo período de 2024, quando o destino recebeu 239.501 visitantes.

Conforme o levantamento, a maioria dos turistas brasileiros que visitaram Bonito são dos estados de São Paulo (34,72%), Paraná (8,63%), Rio de Janeiro (8,12%), Santa Catarina (7,44%), Rio Grande do Sul (6,66%), Mato Grosso do Sul (6,08%), entre outros.

As regiões do Brasil que mais visitaram a cidade são Sudeste (56,21%), Sul (25,52%), Centro-Oeste (10,55%), Nordeste (6,42%) e Norte (1,30%).

Já os turistas estrangeiros que visitaram o município são dos países da Holanda (1,57%), Paraguai (1,33%), Estados Unidos (1%), Alemanha (0,92%), França (0,85%), Argentina (0,78%), entre outros.

Estima-se que, do total de visitantes (247.049) que estiveram em Bonito e região, 28.967 desembarcaram pelo aeroporto, aumento de 25,07% em relação ao mesmo período de 2024, quando foram registrados 23.161 desembarques.

Números indicam que os atrativos turísticos do município receberam 706.812, um aumento de 0,98% em relação ao mesmo período de 2024, quando foram contabilizadas 699.929 visitações.

A taxa de ocupação dos hotéis ficou em 61% em outubro.

BONITO

Bonito é o principal destino turístico de Mato Grosso do Sul. A cidade é conhecida popularmente como Capital do Ecoturismo.

Está localizada na região sudoeste de Mato Grosso do Sul, a 297 quilômetros de Campo Grande. Foi fundada em 2 de outubro de 1948 e completou 77 anos em 2025.

A partir de dezembro de 2025, viajar para Bonito vai ficar mais caro: a Prefeitura Municipal de Bonito anunciou a cobrança de Taxa de Conservação Ambiental (TCA) de R$ 15 por pessoa. 

Segundo o município, a taxa foi criada para fortalecer políticas públicas voltadas à conservação ambiental, diante do aumento da demanda turística e da necessidade de investimentos constantes em infraestrutura e monitoramento, essenciais para manter a experiência de visitação segura e sustentável.

Três linhas aéreas operam em Bonito: Gol, Latam e Azul.

O município recebeu esse nome por herança da Fazenda Rincão Bonito, de onde o distrito foi desmembrado.

Foi fundada em 1927 e com a criação do território Federal de Ponta Porã, pelo Decreto-Lei nº 5.839, de 21 de setembro de 1943, é lhe anexado como Distrito de Paz de Miranda.

Mas, tornou-se município apenas em 2 de outubro de 1948, ainda pertencente ao estado de Mato Grosso. Em 1977, o município passou a fazer parte do atual estado de Mato Grosso do Sul, após divisão do território.

PASSEIOS

Bonito-Serra da Bodoquena possuem diversos passeios para todas as idades, gostos e bolsos.

A cidade possui rios de águas cristalinas, cavernas/grutas secas e alagadas, cachoeiras, trilhas, balneários, observatórios naturais, flutuação e mergulho em rios, praias de água doce, boia cross e aquários.

Os passeios variam de R$90,00 a R$1.900,00. Confira:

  • Gruta do Lago Azul - cartão postal da cidade
  • Grutas de São Miguel
  • Grita São Mateus
  • Gruta Catedral
  • Gruta do Mimoso 
  • Abismo Anhumas
  • Nascente Azul
  • Lagoa Misteriosa
  • Rio Sucuri
  • Rio da Prata Recanto Ecológico
  • Rio Formoso
  • Aquário Natural
  • Estância Mimosa
  • Boca da Onça
  • Cachoeiras da Serra da Bodoquena
  • Balneário do Sol
  • Balneário Bosque das Águas
  • Balneário Municipal
  • Eco Park Porto da Ilha
  • Eco Serrana Park
  • Recanto das Águas
  • Cânion do Rio Salobra
  • Fazenda Ceita Corê
  • Buraco das Araras
  • Buraco do Macaco
  • Praia da Figueira
  • Projeto Jiboia
  • Biopark

Vândalos causam "apagão" em decoração de Natal de mais de R$ 2 milhões

Segundo a Prefeitura de Bonito, a iluminação inaugurada recentemente deixou de funcionar por ação de terceiros

29/11/2025 11h30

Divulgação Prefeitura de Bonito

Cerca de quatro dias após a inauguração da iluminação de Natal, que custou R$ 2.099.000,00, a Prefeitura Municipal de Bonito informou, neste sábado (29), que a iluminação da decoração foi desligada devido a atos de vandalismo.

Por meio de nota, o Executivo Municipal informou que parte da iluminação na Rua Pilad Rebuá foi afetada após os fios elétricos serem desconectados.

A empresa contratada para realizar o serviço verificou o local e constatou o problema. Ainda conforme a nota, a prefeitura pediu que a população auxilie na conservação da decoração natalina.

 

Leia a nota:

"O Município pede à população que ajude a cuidar da decoração natalina, um patrimônio coletivo que deixa nossa cidade ainda mais bonita e acolhedora nesta época do ano.
A Prefeitura também solicitou à Guarda Municipal e à Polícia Militar que redobrem a atenção e intensifiquem a fiscalização nos locais decorados."

Polêmica sobre o custo

Devido à repercussão entre a população sobre o Natal Mais Bonito 2025, a prefeitura prestou esclarecimentos após a publicação da empresa vencedora do processo licitatório.

A manifestação ocorreu em outubro deste ano e destacou que se trata de um evento tradicional que embeleza o município durante as festividades.

O resultado do processo de escolha da prestadora de serviço responsável pela instalação da iluminação foi publicado no dia 29 de outubro, no Diário Oficial dos Municípios.

Embora o valor homologado seja de R$ 2.099.000,00, foi informado que apenas R$ 900 mil poderiam ser utilizados.

"A homologação do processo licitatório tem como objeto o registro de preços para contratação de empresa especializada em montagem, manutenção e desmontagem, com locação de estrutura e fornecimento de materiais necessários para a decoração natalina em Bonito.

O resultado do processo foi adjudicado e homologado em favor da empresa Line Up Comunicação Eventos e Tecnologia Ltda., com valor total de R$ 2.099.000,00 (dois milhões e noventa e nove mil reais).

Esse valor corresponde ao montante total da ata de registro de preços, que tem validade de um ano e pode ser prorrogada para 2026. No entanto, a expectativa é que, para a edição de 2025, o município invista cerca de R$ 900 mil dentro desse contrato, e não o valor total da ata", diz a nota.

Repercussão

Nas redes sociais, a publicação na página da Prefeitura de Bonito com fotos da decoração gerou debate. Alguns munícipes ironizaram o valor, alegando que os enfeites seriam reutilizados de anos anteriores 

Os comentários ficaram divididos, com críticas e também elogios de outros usuários.

 

Divulgação Prefeitura de Bonito

Antigos problemas

No ano anterior, também na rua Polád Rebuá, a principal avenida do município, parece ter virado palco para transtornos neste período, houve o problema de a iluminação ter sido arrancada mais de uma vez, conforme noticiou o Correio do Estado. Nesse caso, os danos ocorreram devido a veículos que não respeitaram o limite de altura da via.

Em 2024, a fiação foi arrancada por duas vezes, para evitar outros transtornos, a fiação chegou a ser instalada "mais esticada". 

Além disso, foi relatado que, devido à imprudência de motoristas com veículos acima da altura permitida, a fiação foi completamente arrancada, danificando todo o trabalho realizado na via.

O Departamento de Trânsito de Bonito (Demtrat) teve quem entrar em cena e instalou várias placas sinalizando o limite de altura da via, fixado em 4 metros.

 

