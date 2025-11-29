Escola é condenada a pagar R$ 15 mil por "comportamento brusco" de professora contra criança

ecoTURISMO

Número é 3,15% maior em relação ao mesmo período de 2024, quando o destino recebeu 239.501 visitantes

Bonito beirou a marca de 250 mil turistas nos 10 primeiros meses de 2025. O destino alcançou esse número em outubro, a 2 meses do fim do ano.

Dados divulgados pelo Observatório do Turismo e Eventos de Bonito (OTEB) apontam que o município recebeu 247.049 turistas entre 1º de janeiro e 31 de outubro de 2025.

Confira o número detalhado de visitantes, por mês, em 2025:

MÊS - 2025 Nº DE TURISTAS Janeiro 36.858 Fevereiro 17.017 Março 25.849 Abril 25.478 Maio 22.977 Junho 14.675 Julho 25.849 Agosto 24.413 Setembro 27.127 Outubro 26.806

* Total: 247.049 (janeiro a outubro) – Fonte: OTEB

O número é 3,15% maior em relação ao mesmo período de 2024, quando o destino recebeu 239.501 visitantes.

Conforme o levantamento, a maioria dos turistas brasileiros que visitaram Bonito são dos estados de São Paulo (34,72%), Paraná (8,63%), Rio de Janeiro (8,12%), Santa Catarina (7,44%), Rio Grande do Sul (6,66%), Mato Grosso do Sul (6,08%), entre outros.

As regiões do Brasil que mais visitaram a cidade são Sudeste (56,21%), Sul (25,52%), Centro-Oeste (10,55%), Nordeste (6,42%) e Norte (1,30%).

Já os turistas estrangeiros que visitaram o município são dos países da Holanda (1,57%), Paraguai (1,33%), Estados Unidos (1%), Alemanha (0,92%), França (0,85%), Argentina (0,78%), entre outros.

Estima-se que, do total de visitantes (247.049) que estiveram em Bonito e região, 28.967 desembarcaram pelo aeroporto, aumento de 25,07% em relação ao mesmo período de 2024, quando foram registrados 23.161 desembarques.

Números indicam que os atrativos turísticos do município receberam 706.812, um aumento de 0,98% em relação ao mesmo período de 2024, quando foram contabilizadas 699.929 visitações.

A taxa de ocupação dos hotéis ficou em 61% em outubro.

BONITO

Bonito é o principal destino turístico de Mato Grosso do Sul. A cidade é conhecida popularmente como Capital do Ecoturismo.

Está localizada na região sudoeste de Mato Grosso do Sul, a 297 quilômetros de Campo Grande. Foi fundada em 2 de outubro de 1948 e completou 77 anos em 2025.

A partir de dezembro de 2025, viajar para Bonito vai ficar mais caro : a Prefeitura Municipal de Bonito anunciou a cobrança de Taxa de Conservação Ambiental (TCA) de R$ 15 por pessoa.

Segundo o município, a taxa foi criada para fortalecer políticas públicas voltadas à conservação ambiental, diante do aumento da demanda turística e da necessidade de investimentos constantes em infraestrutura e monitoramento, essenciais para manter a experiência de visitação segura e sustentável.

Três linhas aéreas operam em Bonito: Gol, Latam e Azul.

O município recebeu esse nome por herança da Fazenda Rincão Bonito, de onde o distrito foi desmembrado.

Foi fundada em 1927 e com a criação do território Federal de Ponta Porã, pelo Decreto-Lei nº 5.839, de 21 de setembro de 1943, é lhe anexado como Distrito de Paz de Miranda.

Mas, tornou-se município apenas em 2 de outubro de 1948, ainda pertencente ao estado de Mato Grosso. Em 1977, o município passou a fazer parte do atual estado de Mato Grosso do Sul, após divisão do território.

PASSEIOS

Bonito-Serra da Bodoquena possuem diversos passeios para todas as idades, gostos e bolsos.

A cidade possui rios de águas cristalinas, cavernas/grutas secas e alagadas, cachoeiras, trilhas, balneários, observatórios naturais, flutuação e mergulho em rios, praias de água doce, boia cross e aquários.

Os passeios variam de R$90,00 a R$1.900,00. Confira: