Cidades

AQUIDAUANA

Escola Indígena de MS leva 1° lugar em alfabetização e ganha prêmio de 80 mil

Localizada na Aldeia Água Branca, em Aquidauana (MS), a escola tem 156 alunos, da Educação Infantil ao 9° ano, todos da etnia indígena terena

Naiara Camargo

Naiara Camargo

11/09/2025 - 18h30
Escola Municipal Indígena Francisco Farias levou o 1º lugar em alfabetização de estudantes do 2° ano do Ensino Fundamental de escolas públicas de Mato Grosso do Sul.

Com isso, levou o ‘Prêmio Escola Destaque’ no valor de R$ 80 mil.

A instituição está localizada na Aldeia Água Branca, em Aquidauana, a 140 quilômetros de Campo Grande. Tem 156 alunos, da Educação Infantil ao 9° ano, todos da etnia indígena terena.

Aproximadamente 600 escolas municipais e estaduais foram avaliadas, mas só 36 foram classificadas. Cada escola recebe R$ 80 mil e o dinheiro poderá ser utilizado na compra de materiais ou equipamentos pedagógicos.

Para receber o prêmio, a escola teve que atender aos seguintes critérios:

  • ter no mínimo 10 estudantes matriculados no 2º ano regular no momento da avaliação
  • garantir a participação de pelo menos 90% desses alunos
  • alcançar a melhor média geral no Idams

Os índices de alfabetização foram avaliados pelo Sistema de Avaliação da Educação Básica de Mato Grosso do Sul (Saems), em parceria com o Índice de Desenvolvimento da Aprendizagem de Mato Grosso do Sul (Idams).

Confira quais escolas foram classificadas, na ordem:

  • 1. EM Indígena Francisco Farias
  • 2. EMEIEF Napoleão Batista Albulquerque
  • 3. EM Luiz Vaz de Camões
  • 4. EM Irene Linda Ziole
  • 5. EM Prof Elson Lot Rigo
  • 6. EM Prof. Maria de Lourdes Lopes
  • 7. EM Oyntho Mancini
  • 8. EM Prof Odeir Antônio da Silva
  • 9. EM Joaquim Marques de Souza
  • 10. EM Presidente Médici
  • 11. EM Flausina de Assunção Marinho
  • 12. EM Irma Araldi Kohl Polo
  • 13. Escola Polo Municipal Rural Graça de Deus
  • 14. Escola Municipal Marinha do Brasil
  • 15. EM Jardim Primavera
  • 16. EM Parque São Carlos
  • 17. EM Eufrosina Pinto
  • 18. EM Gentil Rodrigues Montalvão
  • 19. EM Rural Artur Tavares de Melo
  • 20. EMR Prof Jovelino Celestino dos Santos
  • 21. EM do Campo Prof. José Dodo da Rocha
  • 22. EM Nero Menezes de Ávila
  • 23. EM Kou Takahashi
  • 24. EM Polo Pantaneira
  • 25. EMEF Profl. Diomedes Valentim
  • 26. EM Prof Ramez Tebet
  • 27. CMA Emília Alves Nogueira
  • 28. EM Prof Eduardo Pereira Calado
  • 29. EM Lions Clube de Ponta Porã
  • 30. EM Prof Elaine de Sá Costa
  • 31. EE Indígena Guilhermina da Silva
  • 32. EM Coronel João Alves Lara
  • 33. Centro Mun. em Alfabetização Rotary Club
  • 34. EM Rural Polo Paioolzinho
  • 35. EM. Gal Nelson Custódio de Oliveira

De acordo com o governador de MS, Eduardo Riedel, é um orgulho uma escola indígena ocupar o primeiro lugar em alfabetização entre escolas estaduais e municipais de MS.

“A primeira colocada é uma escola indígena. Uma escola indígena chegar em primeiro lugar diz muito. Isso nos faz refletir e pensar muita coisa. A gente que vê muitas vezes a discussão só pelo lado de conflito, nós temos que abandonar isso de uma vez por todas, enxergar as nossas comunidades indígenas como um grande orgulho étnico, cultural, que é uma riqueza”, ressaltou o governador.

Segundo ele, o resultado positivo é um esforço conjunto entre Estado e Município.

“Tem sido um sucesso. É a parceria estado-município em algo que o município e o Estado promovem juntos um parâmetro que a gente não pode se conformar com ele em nenhum momento. A gente tem que olhar para a educação com toda atenção e garantir que as nossas crianças aos 7 anos de idade estejam alfabetizadas na sua totalidade. Nós somos o segundo Estado que mais cresceu no Brasil nesse parâmetro, 8 pontos percentuais”, destacou o governador.

Além disso, ainda afirmou que pretende fazer parceria com o Google para implementar inteligência artificial como aliado da aprendizagem no ensino público.

"Estamos construindo isso [parceria com o Google] em uma discussão de como inserir inteligência artificial em algumas áreas do estado e da iniciativa privada, estamos discutindo um centro de inovação, estamos discutindo parcerias com educação, dentro dos processos da administração pública. Tenho conversado com executivos, amadurecendo isso, para que ano que vem a gente consiga implementar de fato algumas ações nesse sentido, porque é uma área que vem para melhorar produtividade, acesso, conhecimento. a gente não pode abrir mão do que a humanidade construiu em termos de inovação. é importante que o estado esteja atento e estamos buscando parceiros para implementar muitas ações nessa linha", detalhou Riedel.

De acordo com o secretário de Educação, Hélio Daher, MS é o segundo Estado do Brasil que mais cresce em alfabetização.

“A meta é a criança sair do 2° ano do Ensino Fundamental alfabetizada. A meta era de 54 pontos e já até passamos e para nós é motivo de muito orgulho”, disse.

A diretora da escola que ocupou o primeiro lugar (EM Indígena Francisco Farias), Denise Francisco da Silva, afirmou que é muito emocionante ver uma escola indígena em primeiro lugar de alfabetização no Estado.

“Foi muito emocionante conquistar o primeiro lugar em nosso Mato Grosso do Sul, me deixa muito feliz. E trago aqui o meu povo, a minha escola indígena, a minha comunidade, a minha cidade Aquidauana, o meu cacique, a liderança. O dinheiro será investido sim na alfabetização da idade certa, da educação infantil ao terceiro ano e demais sonhos que os nossos alunos têm, principalmente a sala de tecnologia, que é um sonho há anos e ter uma biblioteca. Vamos investir, sim, para que o avanço da educação, da aprendizagem, da leitura, principalmente, aconteça na idade certa”, disse.

O governo de Mato Grosso do Sul premia as escolas públicas, com melhores níveis de alfabetização de estudantes, desde 2023.

A solenidade de entrega do prêmio foi realizada nesta quinta-feira (11), às 14h, na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), em Campo Grande.

O evento contou com a presença do governador de MS Eduardo Riedel (PP), secretário de Educação Hélio Daher, deputado federal Beto Pereira (PSDB), deputado federal Dagoberto Nogueira (PSDB), secretários de educação municipais, dirigentes da Undime, gestores, professores, pais e estudantes.

Clima

Aquidauana fica entre as cidades mais quentes do Brasil e calor em MS não tem data para ir embora

As máximas no Estado devem chegar aos 41°C até a próxima semana e o calor não tem data para ir embora

11/09/2025 18h00

Temperaturas não têm data para diminuir no Estado

Temperaturas não têm data para diminuir no Estado Gerson Oliveira / Correio do Estado

A cidade de Aquidauana, distante 190 quilômetros de Campo Grande, registrou nesta quinta-feira (11) a quarta maior temperatura registrada no Brasil de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Os termômetros no Portal do Pantanal chegaram aos 41,2°C na tarde de hoje e a umidade ficou abaixo dos 20%, índice considerado perigoso para a saúde, compondo o ranking brasileiro juntamente de Lagoa da Confusão, no Tocantins (41,3°C), Goiás (42,4°C) e São Miguel do Araguaia, em Goiânia (42,9°).

Sem previsão de chuva e nem frio para os próximos dias, o calorão volta a dar as caras em todo o Estado. De sexta-feira (12) a domingo (14), a previsão é de tempo firme em todo Mato Grosso do Sul, com predomínio de sol e poucas nuvens devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica que dificulta a ocorrência de chuvas. 

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul, as regiões sul, cone-sul e grande Dourados concentram as menores mínimas, que podem variar entre 16°C e 19°C. As máximas nessas regiões devem ficar entre 29°C e 34°C. 

Já nas regiões sudoeste e pantaneira, que abrange Porto Murtinho até Corumbá, as mínimas podem chegar a 21°C e as máximas alcançarem os 41°C. 

Nas regiões de Anaurilândia, Três Lagoas e Camapuã, as mínimas não devem chegar a menos de 19°C e as máximas também podem chegar aos 41°C. 

Em Campo Grande, as mínimas previstas estão entre 21°C e 23°C e as máximas podem chegar a 34°C e 36°C. 

O CEMTEC também alerta para a baixa umidade relativa do ar, que deve variar entre 10% e 30%, característico de um ambiente atmosférico grandemente prejudicial à saúde, tornando o ambiente propício para a ocorrência de incêndios florestais. 

Próxima semana

A partir da próxima semana, entre segunda (15) e terça-feira (16), deve ocorrer aumento da nebulosidade em grande parte do estado, favorecendo as possibilidades de chuva principalmente nas regiões centro-sul e oeste. 

As precipitações podem vir acompanhadas de tempestades com raios e rajadas de vento. Embora a maior probabilidade de ocorrência seja nas regiões acima, não é descartada a possibilidade de chuva no restante do Estado. 

Os ventos podem variar entre 40-60km/h e em alguns locais podem ocorrer rajadas de vento acima dos 60 km/h. 

Até o dia 26 de setembro devem ocorrer acumulados de chuva na região centro-sul com volumes estimados entre 10 e 70 milímetros. 

Atenção aos cuidados

Para se proteger do calor e cuidar da saúde em dias quentes, o Correio do Estado separou algumas dicas de cuidado:

  • Use protetor solar, boné, chapéu, viseiras, óculos com proteção UV, guarda-sol e sapato adequado ao sair de casa. O protetor solar deve ser reaplicado a cada 3 horas;
  • Use roupas leves, de preferência de cor clara e soltas;
  • Evite o contato direto com o sol, principalmente nos horários de maior intensidade das 10h às 16h. Caso seja inevitável estar exposto ao sol  nesse período, beba bastante água, opte por roupas com proteção UV e intensifique o uso do protetor solar a cada 2 horas;
  • Reduza o tempo de atividade física em ambientes diretamente expostos ao sol;
  • No trabalho ou em casa, deixe o ambiente sempre arejado e climatizado, usando, se possível, um umidificador de ar ou mantendo uma bacia com água por perto;
  • Tome banhos frios;
  • Nos dias mais quentes, faça uso de isotônicos para ajudar a repor os nutrientes perdidos no suor.

 

campo grande

Oficial de Justiça é agredida ao cumprir mandado de busca e apreensão

Veículo seria apreendido por dívida com banco e proprietário ameaçou e agrediu a oficial, em Campo Grande

11/09/2025 17h45

Suspeito passou por audiência de custódia e irá responder ao processo em liberdade

Suspeito passou por audiência de custódia e irá responder ao processo em liberdade Marcelo Victor / Arquivo

Uma oficial de justiça do quadro de servidores do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul foi agredida durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão de um veículo, na última terça-feira (9), em Campo Grande.

O agressor foi preso em flagrante pelos crimes de lesão corporal dolosa qualificada, ameaça e resistência.

De acordo com o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), a servidora estava acompanhada de um representante do banco credor e foi até o endereço para executar ordem judicial de busca e apreensão do veículo.

Ao chegarem ao local, o carro estava estacionado em via pública e o proprietário foi informado de que deveria entregar as chaves. Ele pediu para retirar os pertences, sendo autorizado.

No entanto, ao entrar no veículo, o homem deu partida, indicando que poderia fugir, mas foi advertido que não adiantaria, pois o bem seria apreendido de qualquer forma.

O proprietário respondeu que já havia quitado a dívida e ameaçou a oficial de Justiça, dizendo que estava armado. Em seguida, ele saiu do veículo, apertou com força o braço da oficial e a empurrou.

A servidora disse que só não caiu porque foi amparada pelo representante do banco. Em depoimento, o homem confirmou que a mulher sofreu agressões.

No momento dos fatos, uma viatura que realizava rondas pela região passou pelo local e atendeu a ocorrência.

Somente após a chegada dos policiais o homem entregou as chaves do veículo e foi conduzido à delegacia.

Na Delegacia de Polícia Civil, a mulher registrou o boletim de ocorrência. Ela apresentava hematoma no antebraço esquerdo, enquanto o suspeito tinha pequeno ferimento na mão esquerda, mas segundo ele, foi causado pelo trabalho de pedreiro que realizara pouco antes do ocorrido.

Ele negou as agressões e disse que houve apenas um desentendimento quando foi retirar os pertences de dentro do carro.

O homem passou por audiência de custódia na manhã desta quinta-feira (11) e, como não houve pedido de representação, tanto pela polícia quanto pelo Ministério Público, para a prisão preventiva, o juiz Albino Coimbra Neto concedeu liberdade provisória, considerando a natureza do delito e as circunstâncias do processo.

O magistrado, porém, advertiu o suspeito de que ele não foi absolvido do delito, tampouco condenado, mas apenas responderá ao processo criminal em liberdade, comprometendo-se a comparecer a todos os atos processuais.

Oficial de Justiça

A função do oficial de justiça é atuar como um elo entre o Poder Judiciário e as partes em um processo, executando ordens judiciais como citações, intimações, penhoras e despejos.

Ele realiza diligências externas para garantir o cumprimento das decisões do juiz, realizando atos que exigem presença física para concretizar o direito, como a busca e apreensão de bens ou pessoas.

O cidadão não pode se recusar a receber ou dar seguimento às determinações de um oficial de justiça sem consequências, pois isso pode levar a penalidades como multas, condução coercitiva, ou até mesmo a uma condenação criminal por desobediência, além de poder implicar na presunção de verdade dos fatos alegados pela parte contrária no processo.

A recusa em receber ou assinar a intimação não impede que o processo continue e pode agravar a sua situação legal, sendo sempre o mais aconselhável procurar um advogado para avaliar a situação e as possibilidades de defesa ou negociação.

