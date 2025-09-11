Escola Indígena de MS leva 1° lugar em alfabetização e ganha prêmio de 80 mil

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Escola Municipal Indígena Francisco Farias levou o 1º lugar em alfabetização de estudantes do 2° ano do Ensino Fundamental de escolas públicas de Mato Grosso do Sul.

Com isso, levou o ‘Prêmio Escola Destaque’ no valor de R$ 80 mil.

A instituição está localizada na Aldeia Água Branca, em Aquidauana, a 140 quilômetros de Campo Grande. Tem 156 alunos, da Educação Infantil ao 9° ano, todos da etnia indígena terena.

Aproximadamente 600 escolas municipais e estaduais foram avaliadas, mas só 36 foram classificadas. Cada escola recebe R$ 80 mil e o dinheiro poderá ser utilizado na compra de materiais ou equipamentos pedagógicos.

Para receber o prêmio, a escola teve que atender aos seguintes critérios:

ter no mínimo 10 estudantes matriculados no 2º ano regular no momento da avaliação

garantir a participação de pelo menos 90% desses alunos

alcançar a melhor média geral no Idams

Os índices de alfabetização foram avaliados pelo Sistema de Avaliação da Educação Básica de Mato Grosso do Sul (Saems), em parceria com o Índice de Desenvolvimento da Aprendizagem de Mato Grosso do Sul (Idams).

Confira quais escolas foram classificadas, na ordem:

1. EM Indígena Francisco Farias

2. EMEIEF Napoleão Batista Albulquerque

3. EM Luiz Vaz de Camões

4. EM Irene Linda Ziole

5. EM Prof Elson Lot Rigo

6. EM Prof. Maria de Lourdes Lopes

7. EM Oyntho Mancini

8. EM Prof Odeir Antônio da Silva

9. EM Joaquim Marques de Souza

10. EM Presidente Médici

11. EM Flausina de Assunção Marinho

12. EM Irma Araldi Kohl Polo

13. Escola Polo Municipal Rural Graça de Deus

14. Escola Municipal Marinha do Brasil

15. EM Jardim Primavera

16. EM Parque São Carlos

17. EM Eufrosina Pinto

18. EM Gentil Rodrigues Montalvão

19. EM Rural Artur Tavares de Melo

20. EMR Prof Jovelino Celestino dos Santos

21. EM do Campo Prof. José Dodo da Rocha

22. EM Nero Menezes de Ávila

23. EM Kou Takahashi

24. EM Polo Pantaneira

25. EMEF Profl. Diomedes Valentim

26. EM Prof Ramez Tebet

27. CMA Emília Alves Nogueira

28. EM Prof Eduardo Pereira Calado

29. EM Lions Clube de Ponta Porã

30. EM Prof Elaine de Sá Costa

31. EE Indígena Guilhermina da Silva

32. EM Coronel João Alves Lara

33. Centro Mun. em Alfabetização Rotary Club

34. EM Rural Polo Paioolzinho

35. EM. Gal Nelson Custódio de Oliveira

De acordo com o governador de MS, Eduardo Riedel, é um orgulho uma escola indígena ocupar o primeiro lugar em alfabetização entre escolas estaduais e municipais de MS.

“A primeira colocada é uma escola indígena. Uma escola indígena chegar em primeiro lugar diz muito. Isso nos faz refletir e pensar muita coisa. A gente que vê muitas vezes a discussão só pelo lado de conflito, nós temos que abandonar isso de uma vez por todas, enxergar as nossas comunidades indígenas como um grande orgulho étnico, cultural, que é uma riqueza”, ressaltou o governador.

Segundo ele, o resultado positivo é um esforço conjunto entre Estado e Município.

“Tem sido um sucesso. É a parceria estado-município em algo que o município e o Estado promovem juntos um parâmetro que a gente não pode se conformar com ele em nenhum momento. A gente tem que olhar para a educação com toda atenção e garantir que as nossas crianças aos 7 anos de idade estejam alfabetizadas na sua totalidade. Nós somos o segundo Estado que mais cresceu no Brasil nesse parâmetro, 8 pontos percentuais”, destacou o governador.

Além disso, ainda afirmou que pretende fazer parceria com o Google para implementar inteligência artificial como aliado da aprendizagem no ensino público.

"Estamos construindo isso [parceria com o Google] em uma discussão de como inserir inteligência artificial em algumas áreas do estado e da iniciativa privada, estamos discutindo um centro de inovação, estamos discutindo parcerias com educação, dentro dos processos da administração pública. Tenho conversado com executivos, amadurecendo isso, para que ano que vem a gente consiga implementar de fato algumas ações nesse sentido, porque é uma área que vem para melhorar produtividade, acesso, conhecimento. a gente não pode abrir mão do que a humanidade construiu em termos de inovação. é importante que o estado esteja atento e estamos buscando parceiros para implementar muitas ações nessa linha", detalhou Riedel.

De acordo com o secretário de Educação, Hélio Daher, MS é o segundo Estado do Brasil que mais cresce em alfabetização.

“A meta é a criança sair do 2° ano do Ensino Fundamental alfabetizada. A meta era de 54 pontos e já até passamos e para nós é motivo de muito orgulho”, disse.

A diretora da escola que ocupou o primeiro lugar (EM Indígena Francisco Farias), Denise Francisco da Silva, afirmou que é muito emocionante ver uma escola indígena em primeiro lugar de alfabetização no Estado.

“Foi muito emocionante conquistar o primeiro lugar em nosso Mato Grosso do Sul, me deixa muito feliz. E trago aqui o meu povo, a minha escola indígena, a minha comunidade, a minha cidade Aquidauana, o meu cacique, a liderança. O dinheiro será investido sim na alfabetização da idade certa, da educação infantil ao terceiro ano e demais sonhos que os nossos alunos têm, principalmente a sala de tecnologia, que é um sonho há anos e ter uma biblioteca. Vamos investir, sim, para que o avanço da educação, da aprendizagem, da leitura, principalmente, aconteça na idade certa”, disse.

O governo de Mato Grosso do Sul premia as escolas públicas, com melhores níveis de alfabetização de estudantes, desde 2023.

A solenidade de entrega do prêmio foi realizada nesta quinta-feira (11), às 14h, na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), em Campo Grande.

O evento contou com a presença do governador de MS Eduardo Riedel (PP), secretário de Educação Hélio Daher, deputado federal Beto Pereira (PSDB), deputado federal Dagoberto Nogueira (PSDB), secretários de educação municipais, dirigentes da Undime, gestores, professores, pais e estudantes.